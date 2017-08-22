Обзор игрового монитора LG 29UM69G

Вместе с LG 34UC79G у нас в редакции побывала и младшая модель в этой игровой линейке — 29UM69G. Она выполнена в том же фирменном дизайне, ориентированном на геймеров.

Дизайн

Во внешнем виде монитора безошибочно угадывается “родство” со старшей 34-дюймовой моделью — такой же ультра-широкоформатный экран, безрамочный дизайн, “стреловидная” ножка со вставкой из красного пластика. Но, конечно, есть и довольно серьезные отличия.

В первую очередь это плоский экран — на 29 дюймах визуальные искажения картинки по краям оказываются не такими серьезными, и удорожать модель установкой изогнутой матрицы в LG, судя по всему, не захотели.

Далее следует отметить более простую ножку, которая позволяет регулировать только угол наклона, но не высоту (нижний край экрана находится на высоте 12 см от поверхности стола). Поворотов влево-вправо тут тоже нет, однако у подставки из трех точек опоры нескользящей оказывается только одна, центральная — что позволяет достаточно легко поворачивать монитор из стороны в сторону.

Из других, скорее “косметических” отличий — полностью глянцевый корпус, скругленные грани, пластиковая нижняя полоса под экраном вместо металлической и меньшее количество разъемов (HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort и выход на наушники; USB-концентратор отсутствует). Также в этой модели имеются встроенные динамики.

Все разъемы ориентированы горизонтально, имеется возможность монтажа экрана на стену (присутствует крепление VESA 75×75). Для упорядочивания подключенных кабелей можно воспользоваться съемной скобой в нижней части ножки.

Меню

Экранное меню здесь практически такое же, как у старшей модели, за исключением некоторых пунктов. Для навигации также используется четырехпозиционный джойстик, расположенный на нижней грани по центру, под логотипом LG. Его отклонение вверх-вниз вызывает информационное окно о текущем подключении, влево-вправо — регулировку звука.

Нажатием на джойстик вызывается быстрое меню с четырьмя пунктами: выключением питания, выбором видеовхода и вызовом еще двух меню — игрового и основного. В игровом можно выбрать один из заранее заданных шаблонов изображения (шутеры/стратегии), отрегулировать стабилизатор черного, включить FreeSync, разгон матрицы, снижение смазов движущихся объектов.

В главном меню первым пунктом идут быстрые настройки основных параметров, далее — выбор видеовхода. Третий пункт — “Картинка”, является основным в плане настройки изображения, именно тут сосредоточены все параметры вроде выбора видеорежима, изменения яркости/контраста/четкости, цветовой температуры, гаммы, индивидуальной настройки по трем и шести цветам, а также все игровые параметры, присутствующие в собственном меню.

Далее идет настройка звука встроенных динамиков — уровень громкости, активация ночного режима и параметры эквалайзера MaxxAudio. И последний пункт — основные настройки, где можно изменить язык интерфейса, включить/выключить индикатор активности, заблокировать меню и сбросить все установки на заводские значения.

В работе

В LG 29UM69G установлена 29-дюймовая IPS-панель производства LG Display с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2560х1080 точек (плотность пикселей — 96 PPI). Максимальная частота обновления экрана при подключении по DisplayPort составляет 75 Гц (по HDMI — 60 Гц). Как и другие игровые мониторы LG, эта модель также поддерживает технологию адаптивной частоты обновления экрана AMD FreeSync.

Заявленное время отклика — типичное для современных IPS, 5 мс (GtG). В настройках имеется возможность разгона матрицы, доступны три разные степени и полное отключение овердрайва. Вполне ожидаемо, при минимальном разгоне смазы ощутимо уменьшаются, при переходе в режим “Нормально” они еще сокращаются, но на тестовых снимках появляются едва заметные темные следы — впрочем, в обычном режиме работы они не ощущаются никак, так что этот режим мы смело можем рекомендовать как основной. При максимальном овердрайве смазы еще меньше, но уже становятся отчетливо заметны артефакты в виде темно-синих шлейфов за движущимися объектами.

Тест на время отклика (овердрайв выкл/медленно/нормально/быстро):

Кроме того, как и в других новых моделях игровых мониторов LG, здесь присутствует режим “1 ms Motion Blur Reduction”, в котором повышается четкость в динамичных сценах и снижаются смазы, возникающие за движущимися объектами, за счет стробирования подсветки (вставки «черного кадра»). При его включении заметно снижается яркость и возникает эффект, аналогичный тому, который появляется в мониторах с ШИМ, зато динамичные сцены действительно выглядят гораздо более резкими, так что если вас не напрягает едва ощутимое мерцание изображения, то этот режим вполне можно использовать в динамичных играх. Да, при выключении этого режима мерцание не появляется даже на минимальной яркости — для ее регулировки ШИМ здесь не используется.

Покрытие экрана выглядит классическим матовым, и даже при сильном отклонении “глянцевость” у него почти не проявляется — соответственно, кристаллический эффект у данной модели выражен сильнее, что хорошо заметно на макроснимке.

Равномерность подсветки средняя, в левой верхней части экрана на длительной (20 секунд) выдержке проявляется светлое пятно — достаточно типичная картина для мониторов с большой диагональю и подобным соотношением сторон. Впрочем, в обычных условиях это заметить весьма проблематично — при слабом внешнем освещении на черном фоне даже при максимальной яркости разглядеть это пятно практически невозможно.

Glow-эффект здесь средней степени выраженности, при взгляде сверху под углом на черном фоне появляется серебристый, коричневатый или фиолетовый “налет”, в зависимости от угла обзора. Засветки, впрочем, вполне умеренные как для IPS-панели, у целого ряда других мониторов на подобных матрицах мы видели гораздо более сильное свечение.

IPS-матрица вполне ожидаемо демонстрирует очень хорошие углы обзора, даже при сильном отклонении в сторону искажений цветов у монитора не наблюдается, лишь снижается яркость и контраст изображения.

Минимальная яркость достаточно низкая — всего 48 кд/м². Этого будет вполне достаточно для комфортной игры даже в условиях почти полной темноты, не говоря уже о просто слабом рассеянном внешнем освещении. Максимальная яркость также сравнительно невысока — 240 кд/м² (при этом среднее значение данного параметра по измерениям в 35 точках экрана составило 215 кд/м²). Такой яркости будет вполне достаточно для любого фонового освещения в комнате или офисе, при условии, конечно, что монитор не стоит под прямыми солнечными лучами.

Как и в других игровых мониторах LG, в этой модели, помимо “стандартных” видеорежимов вроде Кино, Фото, Для чтения, присутствуют и ориентированные на геймеров, с оптимизацией для разных жанров. Отличаются они главным образом настройками гаммы (что влияет на насыщенность изображения, видимость деталей в тенях и на свету), резкости, яркости, включенного режима повышения четкости динамичных сцен Motion Blur Reduction и т.д. Как и в других последних моделях LG, здесь присутствует необычный видеорежим “Нарушение цвета”, в котором красный цвет специально искажен таким образом, чтобы он был лучше виден пользователям с проблемами цветового восприятия.

Почти во всех режимах часть регулировок изображения задана производителем изначально и не может быть изменена, и только в Пользовательском доступны все без исключения параметры, так что именно его стоит выбирать, если вы планируете настраивать под себя не только яркость.

По умолчанию кривая гаммы во всех режимах выглядит как наклонная почти прямая линия, с завышенным значением в темных участках (что дает глубокие, насыщенные тени) и заниженным — в светлых (что позволяет проявить детали на свету). Если это вас не устраивает, с помощью параметра “Стабилизатор черного” можно несколько выровнять кривую и добиться более близкого к стандартному значения гаммы.

Цветовой охват, цветовая температура и кривая гаммы по шкале яркости (режим Пользовательский, настройки по умолчанию):

Отличия видеорежимов (слева направо: оригинальное фото, Пользовательский, Режим чтения, Фото, Кино, Нарушение цвета, Игры FPS1, Игры FPS2, Игры RTS, Пользовательский (Игры)):