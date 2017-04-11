Windows 10 Creators Update: что нового?

Крупные обновления для Windows 10, в отличие от предыдущих версий этой ОС, уже не носят «скучные» обозначения вроде Service Pack 1 – каждое из них получает свое собственное название. Так, первое обновление, до версии 1511, получило название November Update (по месяцу, в который оно увидело свет), второе обновление – 1607, назвали Anniversary Update (в честь годовщины релиза Windows 10). И вот пришла пора очередного, третьего по счету апдейта. Здесь Microsoft отошла от практики привязки к юбилейным датам (а возможно, просто не оказалось под рукой подходящего дня календаря), и версия 1703 была названа Creators Update («обновление для дизайнеров» в русской версии) – потому что это обновление фокусируется на создании контента и игровых возможностях системы.

Как получить?

С 11 апреля Windows 10 Creators Update должна быть доступна в качестве обычного обновления через Windows Update для всех пользователей Windows. Если оно не загружается автоматически, его можно установить вручную: уже с 5 апреля фирменная утилита Windows 10 Update Assistant («Помощник по обновлению до Windows 10»), доступная на официальном сайте, (загружается по первой ссылке, Update now) позволяла обновить систему до версии 1703. В зависимости от соединения с интернетом и конкретной конфигурации ПК, процедура обновления может занять час и даже больше, поэтому перед ее началом лучше убедиться, что в ближайшее время компьютер вам не понадобится. Еще один вариант – установить последнюю версию Windows 10 «начисто», с нуля. Для этого понадобится загрузить утилиту Media Creation Tool (доступна на той же официальной странице, но уже по второй ссылке, Download tool now) и с ее помощью либо обновить текущую систему, либо создать загрузочный носитель для установки Windows 10 на другом ПК.

Меню «Пуск»

Microsoft продолжает «допиливать» новый вариант меню «Пуск»: теперь плитки приложений можно объединять в папки (для этого достаточно перетянуть одну плитку поверх другой) – выглядит это как плитка, внутри которой нарисованы мелкие пиктограммы находящихся в ней программ. Правда, пока эта функция кажется несколько сырой – присвоить имя такой папке нельзя, а ее открытие поначалу вызывает недоумение (все содержащиеся в папке приложения «вываливаются» в ленту под ней в виде целого блока плиток).

Далее, если в этом меню вы пользуетесь исключительно плитками, и список установленных приложений вам не интересен, его теперь можно скрыть с помощью соответствующей опции в «Параметрах» («Персонализация» — «Пуск»). В результате меню будет выглядеть гораздо компактнее, а список приложений всегда можно вызвать с помощью соответствующей кнопки в левом верхнем углу.

Учитывая, что нужную программу можно по-прежнему найти, просто начав набирать ее название, такой компактный вариант основного меню вполне имеет право на жизнь.

Microsoft Edge

Компания продолжает развивать свой браузер, постепенно добавляя ему все новую функциональность (например, летом 2016, в Anniversary Update, Edge уже получил поддержку сторонних расширений). В Creators Update у Microsoft Edge появилась возможность сохранить все вкладки текущего сеанса (две кнопки в левом верхнем углу): кроме своей основной задачи (отложенное на будущее чтение открытых сейчас вкладок), эту функцию можно использовать также для наведения порядка в панели вкладок, если вы привыкли держать открытыми по несколько десятков сайтов за раз. Стоит отметить, что сохраненные в боковую панель вкладки не держатся в памяти – при вызове такого сеанса все сайты загружаются по новой.

Кроме этого, для работы с вкладками появился еще один инструмент – панель предпросмотра миниатюр открытых сайтов (вызывается кнопкой «стрелка вниз» справа от кнопки открытия новой вкладки).

Из незаметных на первый взгляд улучшений, новая версия Edge может похвастаться поддержкой онлайн-платежей на базе Web Payments API, стримингом фильмов в Netflix в 4K, чтением электронных книг в формате EPUB, поддержкой нового алгоритма сжатия Brotli и отключенным по умолчанию Flash.

Кортана

Виртуальная помощница Кортана также получила свою порцию улучшений. Например, теперь она «управляет» первичной настройкой системы после установки, может напомнить вам, над чем вы недавно работали (причем не только на текущем устройстве, но и на других, где вы заходили под этой же учетной записью), а также умеет самостоятельно создавать напоминания, основываясь на отправленной почте. Однако в наших реалиях это все представляет лишь теоретический интерес – Кортана по-прежнему недоступна в нашей стране.

Windows Update

В центре обновления Windows теперь можно приостанавливать установку обновлений на срок до 35 дней (во всех версиях ОС, кроме «Домашней»). Для пользователей Windows 10 Home был увеличен временной период, в течение которого они могут запрещать Windows выполнять перезагрузку для установки обновлений — с 12 до 18 часов в сутки.

Одно из основных нововведений Windows Update – переход на новую унифицированную платформу обновлений Unified Update Platform, которая позволяет уменьшить размер скачиваемых файлов за счет загрузки только тех изменений, которые были реализованы после предыдущих обновлений. Также в Creators Update появилась возможность указывать текущее Ethernet-соединение как лимитное подключение – в случае ограничений по трафику это позволит предотвратить автоматическую загрузку обновлений.

«Ночной свет»

«Ночные» темы оформления, облегчающие восприятие экрана в темное время суток, на мобильных устройствах существуют уже довольно давно, как на уровне системы, так и на уровне отдельных приложений. Для пользователей Windows доступна сторонняя утилита f.lux, изменяющая цветовую температуру изображения на экране в зависимости от времени. И вот теперь Microsoft представила собственную версию такого решения – опцию «Ночной свет» (Night Light). Она позволяет уменьшить долю синего цвета, сделав картинку более «теплой» и приятной для глаз в темное время суток. Быстрое ее включение осуществляется с помощью переключателя в «Центре уведомлений», а настроить поведение «Ночного света» можно в «Параметрах» (раздел «Экран»): здесь можно отрегулировать степень «теплоты» изображения и установить часы работы.

При ручной активации она включается мгновенно, при включении по расписанию процесс «потепления» растягивается на две минуты, что облегчает акклиматизацию к новому стилю. Это все равно слишком быстро по сравнению с f.lux, но в целом появление такого режима в Windows 10 можно только приветствовать.

Игровой режим

Одно из самых громких нововведений в Creators Update – это, конечно, «игровой режим». Он активируется в игровом меню, вызываемом с помощью горячих клавиш Win+G (здесь в настройках надо включить опцию «Использовать игровой режим для данной игры»). После этого Windows ограничит потребление системных ресурсов для запущенных фоновых процессов и предоставит освободившиеся «мощности» игре. Лучше всего это должно влиять на игры из Windows Store, работающие на платформе Universal Windows Platform, однако и в обычных играх, например, из Steam, эта опция также будет работать. Не стоит ожидать какого-то заметного прироста fps, конечно, однако на более «гладкую», без заиканий, производительность, и чуть более быструю загрузку надеяться можно. За пару дней ее использования в World of Warcraft и The Witcher 3 каких-то особых изменений замечено не было, однако в других, более ресурсоемких играх, возможно, действие игрового режима все-таки будет более ощутимым.

Также в игровом меню появилась возможность стриминга игрового процесса, с наложением на него видео с веб-камеры и голоса с микрофона. Тут используется стриминговый сервис Beam, который не так давно был куплен Microsoft, и с его помощью за вашими трансляциями смогут следить все ваши друзья в Xbox Live. Конечно, на Windows-компьютерах эта функция вряд ли сможет подвинуть в сторону тот же Twitch или YouTube, но одновременно с Windows 10 она запускается и на Xbox One, так что со своей задачей – создать собственный простой и удобный стриминг в эко-системе Microsoft – она справится.

Системные приложения

Свою порцию изменений получили и системные приложения. Так, привычный Paint обзавелся более современной «универсальной» версией… и превратился в 3D-редактор. Имеется даже сообщество, в котором можно делиться своими творениями; кроме того, созданные в Paint 3D фигуры могут использоваться как голограммы на устройствах HoloLens. Но в целом, честно говоря, оно выглядит скорее как обоснование названия Creators Update, чем действительно востребованное у широких пользовательских масс приложение. К счастью, старый добрый Paint никуда не делся (и абсолютно не изменился) – так что теперь в системе целых два графических редактора.

В почтовом клиенте Mail папка «Входящие» теперь представлена в виде двух подпапок, Focused (для важной корреспонденции) и Other (название говорит само за себя). Mail сам решает, что и куда складывать, поэтому весьма вероятно, что пользователь вскоре захочет отключить эту опцию и видеть все письма по старинке, в одной папке – к счастью, такая возможность есть.

Аудио- и видеоплееры Groove Music и Movies & TV получили легкое обновление стиля интерфейса и ряд других косметических улучшений (вроде режима просмотра «кадр в кадре» в последнем) – впрочем, в наших условиях они представляют собой весьма условную ценность. В региональном Windows Store отсутствует соответствующий медиаконтент, а в качестве обычных проигрывателей локального аудио и видео они явно уступают целой массе аналогов.

В меню «Параметры» некоторые настройки были перенесены в более подходящие разделы, кроме того, появился отдельный подпункт, посвященный устранению неполадок («Обновление и безопасность» — «Устранение неполадок»). В нем содержатся наиболее часто встречающиеся проблемы и предлагаются мастера по их поиску и устранению.

В разделе «Персонализация» появилась возможность загружать из Windows Store новые темы.

Конфиденциальность и безопасность

Вопрос защиты персональных данных в Windows 10 в свое время поднял волну возмущений в интернете — главным образом в силу того, что операционная система делала это неявным образом и не предоставляла простых и очевидных способов контролировать этот процесс. В Creators Update уже на стадии первичной настройки пользователь попадает на страницу выбора параметров конфиденциальности с детальным описанием собираемых сведений и возможностью их отключения.

Защитник Windows получил новый интерфейс с несколько странным названием — «Центр безопасности Защитника Windows». Это приложение объединяет под одной «крышей» параметры встроенных антивируса и брандмауэра, плюс в нем же можно управлять настройками семейного доступа и реагировать на отчеты системы о работоспособности (например, обновлять устаревшие или неправильно работающие драйверы).

Итоги

В Windows 10 Creators Update еще много других, мелких и не очень, нововведений и улучшений (снятие скриншота выделенной области по Win+Shift+S, более плавное изменение размеров окон, улучшенное отображение ряда системных утилит на мониторах с высокой плотностью пикселей, быстрый доступ к настройкам VPN, рисование на сенсорном экране поверх снимков в приложении «Фотографии», отображение универсальных приложений в режиме компактного оверлея и т.д., и т.п.). В целом, обновление получилось достаточно масштабным и содержащим много действительно полезных изменений — единственное, что несколько удивляет, это практическое отсутствие улучшений в планшетном режиме использования.