Китайский электромобиль Baojun E100 стоимостью $5,3 тыс. обладает запасом хода до 155 км

Китайская компания SAIC-GM-Wuling, являющаяся партнёром General Motors, подготовила к выпуску доступный электромобиль Baojun E100. Внешне новинка немного напоминает модель Smart ForTwo.

Однако в данном случае визуальная схожесть куда менее важна, чем цена. Электромобиль Baojun E100 получил цену базовой версии всего $5,3 тыс. (с учётом субсидии). За такую стоимость предлагается транспортное средство, в котором могут комфортно разместиться два взрослых человека. Автомобиль имеет колёсную базу 1600 мм и высоту 1670 мм. Радиус разворота составляет всего 3,7 метра.

Электромобиль Baojun E100 комплектуется одним электромотором мощностью 29 кВт (40 л.с.), который обеспечивает крутящий момент 110 Нм. Запас хода от полностью заряженной батареи заявлен до 155 км. Полная зарядка аккумулятора занимает 7,5 часа. Максимальная скорость движения составляет 100 км/ч.

В оснащение Baojun E100 включается АБС, электроусилитель руля, электронный стояночный тормоз, парктроник, систему оповещения пешеходов. Также сообщается о наличии информационно развлекательной системы с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, встроенного модуля Wi-Fi. В расширенной комплектации дополнительно предлагаются контроллер в виде тачпада, доступ без использования ключа, воздушный фильтр.

Первые 10 электромобилей Baojun E100 уже поступили в продажу в Китае в июле. Уже более 5000 тыс. человек выразили желание купить автомобиль из второй партии, но на первых порах выпуск будет ограничен несколькими сотнями единиц.