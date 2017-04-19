С выходом нового патча оригинальный Starcraft и дополнение Brood War официально стали бесплатными

Совсем недавно мы писали о намерениях Blizzard выпустить ремастеринг первой части Starcraft и ее дополнения Brood War, и вот сегодня, в честь скорого переиздания, с выходом нового патча разработчики решили сделать оригинальную игру абсолютно бесплатной.

Чтобы скачать последнюю версию легендарной RTS и погрузиться в бездонные пучины ностальгии, необходимо перейти либо в официальный магазин Blizzard, либо на официальный сайт Starcraft и выбрать необходимую платформу. Отметим, что Starcraft и дополнение Brood War доступны как для PC, так и для Mac.

Напоследок стоит сказать пару слов о самом патче под номером 1.18. Сообщается, что обновление призвано адаптировать оригинальную игру под современные операционные системы. Так, стратегия теперь корректно запускается на Windows 7, Windows 8 и Windows 10, поддерживает полноэкранный и оконный режимы и «дружит» с последней версией OpenGL. Помимо этого, геймплей обзавелся режимом наблюдателя, автоматическим сохранением повторов, поддержкой UPnP, лишился проблем с игрой по сети LAN, а также некоторых известных графических багов.

Источник: starcraft.com