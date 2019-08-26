10 приложений для ведения личных финансов





Мобильный банкинг уже давно умеет делить ваши расходы по категориям. Однако, ему ничего не известно о ваших наличных средствах и он не знает как планировать бюджет наперед. Мы выбрали 10 приложений, которые помогут навести порядок в финансах и просчитать свой бюджет на несколько месяцев или даже лет вперед.

Money Lover

Android | iOS

Money Lover — мультиплатформенное приложение для контроля личного бюджета. Благодаря ему вы отследите все движения средств, а диаграммы с графиками помогут увидеть, куда именно уходят деньги. Такая визуализация поможет более точно распланировать весь бюджет. Не перегружайте телефон лишней информацией — сохраняйте все данные в Dropbox.

Боитесь, что превысите планируемые затраты? Поставьте себе лимит, и когда вы будете к нему близки, приложение просигнализирует об этом.

В бесплатной версии нужно вводить все данные о тратах самостоятельно. Также к одному аккаунту можно максимум подключить 5 устройств. В премиум версии (270 грн) вы сможете подсоединить неограниченное количество девайсов и свои карты, чтобы приложение автоматически переносило данные о доходах и расходах. Также вы сможете вести неограниченное кол-во кошельков и экспортировать данные в Excel.

Money Manager

Android | iOS

Особенностью этого приложения является распознавание чеков. Вам не нужно вводить данные самостоятельно: достаточно просто сфотографировать его, а приложение самостоятельно проанализирует и определит подходящую категорию расходов.

В главном окне основные вкладки отсортированы по временным периодам, а в самих транзакциях отображается счет, тип, сумма, категория и другая вручную внесенная информация. Круговые диаграммы и кастомизируемые графики заметно облегчают мониторинг бюджета.

Также здесь доступно управление картами, планирование бюджета по отдельным категориям и применение системы двойной записи. Патриотам понравится то, что Money Manager поддерживает украинский язык. Используете сразу несколько валют? Не нужно постоянно их конвертировать — записывайте как есть, а приложение всё сделает само.

Goodbudget

Android | iOS | Web

Отличное приложение для контроля над домашним бюджетом. Главным его отличием является то, что вы сами можете составить финансовый план, указав сколько планируете потратить на каждую из категорий расходов. Goodbudget проконтролирует вашу целеустремленность и просигнализирует, когда расходы приблизятся к предлагаемой стоп-отметке.

Monefy

Android | iOS | Windows

Удобное приложение для финансового учета, позволяющее следить не только за индивидуальными, а ещё и за семейными расходами. Синхронизируйте данные со всех устройств, выгружайте отчеты в Dropbox и контролируйте свой бюджет как никогда ранее.

Все транзакции сортируются по категориям и выносятся на большую круговую диаграмму на стартовом экране. Удобно то, что можно формировать статистику относительно предложенного бюджета, а не всех доходов. То есть, если вы хотите стабильно откладывать по 2000 грн с каждой зарплаты, то просто не вписываете их в свой месячный бюджет и приложение рассчитает расходы, не учитывая эту сумму.

Splittable

Android | iOS

Снимаете с другом квартиру или же делите вместе с кем-то затраты на содержание жилья? Скачайте Splittable: оно расскажет, кто платит за коммуналку, сколько каждый среди вас потратил денег на покупку еды, бытовой химии и других нужных товаров. Благодаря этому приложению вы сможете честно разделить необходимые расходы между всеми домочадцами.

Alzex Finance

Android | iOS | Windows

Приложение, позволяющее максимально детально распланировать свой бюджет. Alzex отлично подойдет как для индивидуального пользователя, так для семей и даже небольших предприятий.

Программа поддерживает все валюты мира, большинство популярных криптовалют и драгметаллов. Все курсы обмена постоянно обновляются, так что вы сможете спланировать всё вплоть до копеек. Добавляйте неограниченное количество счетов: карточки, депозиты, наличка, криптокошельки и т.д. Все транзакции разделяются по категориям, контрагентам и проектам. Присваивайте каждой транзакции неограниченное количество меток: это поможет вам максимально точно сформулировать картину доходов/расходов. Создавайте регулярные транзакции — так вы никогда не забудете об уплате коммунальных или связи.

В Alzex Finance есть функция парсинга СМС от банков. При включении этой настройки, все данные автоматически попадают в список неподтверждённых транзакций. Вам не нужно вносить их время и сумму — приложение сделает это самостоятельно. Единственное, что от вас требуется — указать категорию. Разделить одну покупку на несколько небольших транзакций невозможно. Если вы любитель часто покупать за один раз несколько типов товаров, то для вас эта функция полностью бесполезна.

CoinKeeper

Android | iOS | Web

Отличное приложение для финансового контроля, которое синхронизируется со всеми девайсами. Сами разработчики позиционируют свой продукт, как такой, что справится даже с бухгалтерией небольшой фирмы. Прописывайте все доходы/расходы, оплату за аренду, коммунальные, зарплаты сотрудникам и т.д. CoinKeeper станет незаменимым помощником вашего бухгалтера.

Вся статистика визуализируется в виде ярких диаграмм и графиков, которые можно изучить как по дням, так и по месяцам.

Bills Monitor

iOS

Постоянно забываете оплатить по счетам? С Bills Monitor такого больше не повторится. Он напомнит, что нужно внести платеж или купить запланированный товар. Карманный бухгалтер хранит все данные об оплаченных счетах в истории, анализируя частоту транзакций и подстраиваясь под вас. Все отчеты выгружаются на электронную почту в формате PDF, HTML или CSV.

AndroMoney

Android | iOS

Приложение для контроля финансов с интуитивно понятным интерфейсом, поддерживающим одновременное использование нескольких учетных записей, мультивалютность, визуализацию в графиках и гистограммах. Также вы можете подключить свои карты и вклады, чтобы система автоматически записывала все ваши доходы и расходы.

Сохраняйте базу данных, где вам удобно: внутри девайса или на облаке. Создавайте автоматические платежи, для учета ежемесячных трат и защитите приложение паролем, чтобы никто посторонний не мог зайти в него.

Debit&Credit

iOS | Mac

Не бойтесь такого сложного названия: на самом деле всё очень просто. Приложение насквозь пропитано идеей минимализма, поэтому здесь практически нет сложной графики, а в всё меню состоит из текстовых списков. Однако за этой внешней простой скрывается настоящая рабочая машина, позволяющая детально настраивать бюджеты, наблюдать за движением средств, фиксировать траты, создавать счета с категориями учета и многое другое.

Особое внимание здесь уделено отчетам. Приложение отображает максимально подробную информацию о том, на что и сколько вы тратите денег. Debit&Credit умеет прогнозировать будущее финансовое состояние, анализируя ваши прошлые и будущие транзакции.

Напоминайте себе о будущих оплатах по счетах: просто пропишите в приложении о том сколько и когда вам нужно будет заплатить и оно отправит вам уведомление незадолго до события.

А какие вы знаете приложения для ведения личных финансов? Напишите их в комментариях. Лучшие мы обязательно возьмем в следующую подборку!