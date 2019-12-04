12 полезных картографических сервисов





Карты бывают очень разными, но практически всегда они содержат полезную или познавательную информацию. Поэтому мы решили собрать 12 картографических сервисов, которые позволят посмотреть на нашу планету немного по-другому, а также помочь в разных жизненных ситуациях, будь это спор с друзьями по поводу размера стран и континентов или необходимость найти поблизости виниловую пластинку.

Универсальная карта, показывающая передвижение ветра, высоту волн, загрязнение воздуха и даже места, где лучше всего видно северное сияние. Также она понравится тем, кто хотел понять как именно проекции искривляют очертания континентов.

Windy

iOS | Android | Web

Еще одна карта, которая сможет отследить ещё больше узкоспециализированных параметров, таких как точка росы, тип облаков и предупредит о наступлении экстремальной погоды (сильный ветер, осадки, холод или жара). Одна из самых популярных подобных карт: именно она стоит по умолчанию во львиной доле приложений для отслеживания погоды.

Flight Radar

iOS | Android | Web

Вы ждете в гости друга из другой страны и хотите узнать, где сейчас находится его самолет? Или может вы просто любитель аеро-тематики и интересуетесь самолетами и их маршрутами?

Воспользуйтесь сервисом Flight Radar — он расскажет о модели самолета, высоте, скорости полета и даже позволит наблюдать его от первого лица. Конечно же, это не прямая трансляция из кабины пилота, а всего лишь симуляция с использованием Google-карт и 3D-модели самолета. Но от этого новый опыт точно не станет менее увлекательным.

Также с помощью этого сервиса можно увидеть все самолеты, которые находятся на определенном расстоянии от вас. Просто поделитесь с Flight Radar своей геопозицией, а дальше приложение все сделает за вас. Отслеживайте задержки интересующего самолета, чтобы понимать, когда именно стоит ехать в аэропорт.

Такие карты пригодятся тем, у кого друзья часто оправдывают свои опоздания тем, что они не могли найти правильного пути к месту назначения. Просто нарисуйте правильный маршрут, отметьте ключевые точки и отправьте эту карту своим близким. Так они получат максимально точный расписанный вами план передвижения как по городу, так и между странами и континентами.

На этой карте можно увидеть все спутники, находящиеся сегодня на земной орбите и наблюдать за их перемещением в режиме реального времени. Также здесь доступен широкий набор настроек сортировки по дате запуска, орбитальному периоду, наклону, стране, работоспособности летательного средства и т.д.

Вы будете удивлены, но 3/4 спутников являются просто мусором, летающим по орбите. Да, человечество загрязнило не только Землю, а и космическое пространство вокруг неё.

Карта светового загрязнения, рассказывающая подробную информацию о степени яркости и масштабах проблемы. Как видно из карты, самыми яркими городами в Украине сегодня являются Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Львов и Одесса. Чище всего небо в Зоне Отчуждения и в степной зоне вдали от крупных городов.

Ещё одна карта светового загрязнения, которая может показать его более наочно. Создатели Blue Marble наложили ночные аэрокосмические снимки на Google-карты и получили необычную карту, которая точно займёт вас на несколько часов.

Карта для коллекционеров ретро-пластинок. Здесь можно найти все торговые точки, которые продают винил сегодня. Весь список заведений актуален и пополняется самими пользователями.

Наверняка, каждый хоть раз в жизни задумывался «А что будет, если я прокопаю дыру сквозь всю землю? Куда я попаду?». Спойлер: в большинстве случаев это будет вода. Но в каждом правиле есть исключения, и иногда антиподом оказывается суша.

Судьба занесла вас в Чили? Будьте готовы к тому, что, проделав дыру сквозь земной шар, окажетесь в Китае. Решив прокопать мега-туннель из Австралии, вы попадете на север Великобритании.

Интересный факт: в Тихом океане существуют острова Антиподов, названные из-за того, что они практически полностью противоположны Гринвичу.

Эта карта позволит узнать, что будет с вашим домом, если уровень моря поднимется на 5, 10 или даже целых 200 метров. Забегая наперед, скажем — большинство городов на севере Украины будут в целости и сохранности, даже при апокалиптических прогнозах с повышением уровня моря на целых 150 метров. А вот будущее Одессы, Коблево и других прибрежных городов разительно изменится даже при затоплении на 5-7 метров. По прогнозам ученых именно настолько поднимется мировой океан в течение нескольких сотен лет.

Ни для кого ни секрет, что невозможно идеально передать в пропорции круглой Земли на плоской карте. Поэтому любая, даже самая прогрессивная проекция существенно искажает линии и очертания стран и континентов.

Самой распространенной среди них является проекция Меркатора, которая используется везде: от самых популярных онлайн-карт до школьного кабинета географии. Именно из-за неё мы думаем, что Гренландия размером с Африку, а сама Африка немногим больше России. Но всё далеко не так, и сервис «The True Size Of…» докажет вам это.

На самом деле, Гренландия немного больше Индии, а Украина оказалась немного меньше Аляски. В это же время в маленькой Португалии на самом деле может поместиться большая часть Западной Украины и 1/5 Румынии в придачу. Что же дальше? Загляните и узнайте всё сами. Поверьте, будет интересно.

Особенно такие карты полезны школьникам — так они смогут более точно понять масштабы нашего мира.

Если мы уже заговорили о школьниках, то не можем пройти мимо этой карты. Она пригодится всем: школьникам, студентам-геологам и просто людям, которые интересуются темой полезных ископаемых.

MRData расскажет о местонахождении ископаемых, минералов и о стратиграфических подразделениях любой точки земного шара.

За миллиарды лет своего существования Земля изменилась до неузнаваемости. Но что бы было, если бы люди существовали 300 или даже 500 млн лет назад? Где бы находился ваш дом на Пангее? С этим сервисом вы узнаете это в течение нескольких секунд. Просто введите название своего города, и сервис покажет, где он находился в разные периоды жизни Земли.

Небольшой спойлер: 750 млн лет назад почти вся Украина находилась на берегу океана, но примерно 550 млн лет назад мы начали перемещаться вглубь континента до тех пор, пока не оказались на своем текущем месте.