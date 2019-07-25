14 сервисов, где можно самостоятельно протестировать работу искусственного интеллекта





Ещё 20 лет назад искусственный интеллект можно было протестировать только в крутых лабораториях или крупных компаниях, а сегодня это доступно каждому. Не верите? Siri, Google Assistant, Alexa и Cortana — это и есть робо-помощники на базе самообучающегося искусственного интеллекта. Сегодня же мы разберем не их, а другие, менее известные, но очень крутые сервисы.

Отретушировать любое фото — Nvidia InPainting

Хотите убрать прыщик с лица или недруга с заднего плана, но под рукой нет фотошопа? Тогда опробуйте работу нейросети Nvidia iNPainting.

Её создатели обещают, что искусственный интеллект сможет убрать ненужные детали с фотографии. Вам достаточно выделить «умной» кистью зону, которую нужно исправить.

Работа происходит так: загрузите фотографию и с помощью кисти создайте маску нужного объекта. Дальше за вас все сделает обученная нейросеть.

Рисунок из каракулей — AutoDraw

Мечтали стать художником, но как-то не сложилось с даром рисования? Вам поможет искусственный интеллект! Нарисуйте набросок фигуры, а нейросети поймут, что вы хотели изобразить и выберут наиболее подходящее изображение из своей базы данных. Сервис работает хорошо: он «не понимает» только уж слишком нецензурные рисунки.

Самостоятельно обучить нейросеть — Teachable Machine

Хотите понять, как работает нейросеть? Обязательно протестируйте этот сервис! Разработчики Google создали приложение, которое поможет понять, как работают нейросети. Для проведения эксперимента понадобится устройство с работающей веб-камерой и объект, на который будет реагировать новая нейросеть.

Искусственный интеллект будет запоминать ваши движения и сопоставлять их с запрограммированной реакцией, отвечая на жесты GIF-изображением, звуком или речью.

Сгенерировать человека — ThisPersonDoesNotExist

Наверняка вы не раз натыкались в интернете на тесты в стиле: «Угадай, где здесь человек». Все фотографии, используемые в подобных играх, были взяты с этого сервиса. Генеративная нейросеть StyleGAN от Nvidia создаёт реалистичное (иногда не очень) изображение человеческого лица. Разработал это сотрудник Uber — Филипп Ван.

Как понять, что перед вами лицо из нейросети?

Обращайте внимание на мелкие детали. Чаще всего искусственный интеллект «палится» с неестественной структурой кожи, очками, волосами, неправильными глазами, зумами и непонятным задним фоном.

Самое популярное приложение AR-масок — Snapchat

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Одно из самых популярных приложений, показывающее силу искусственного интеллекта и нейросетей во всей красе. Если ещё в конце 90-х годов прошлого века студии тратили десятки миллионов долларов на создание AR-масок или морфинг лиц, то сейчас каждый желающий может примерить на себя любую маску или поменяться лицами с другом.

Лингвистический тетрис — Semantris

Две мини-игры, развлекающие вас и тренирующие нейросети Google одновременно.

Есть два варианта развлечься:

Интенсивная аркада, где нужно подобрать к словам на экране как можно больше семантически связанных слов за ограниченный период времени.

Спокойный тетрис, где вместо фигур — кубики со словами. В случае, если подобное слово окружено клетками с таким же цветом, то с игрового поля пропадает целая группа клеток.

Нужно удалить задний фон с изображения, а под рукой нет фотошопа либо же вы слишком устали? Нейросеть удалит фон за долю секунды: благодаря тонко выстроенным алгоритмам и постоянному самообучению она понимает, где передний план, удаляя лишний задник.

Заменить лицо на фотографии — Reflect

Если вы обожаете Face Swap в Снепчате, то вам стоит воспользоваться этим сервисом. Теперь можно меняться лицами не только с друзьями, а ещё и со знаменитостями. Хотели почувствовать себя Илоном Маском, Рианной или даже Джокондой? Несколько кликов, и нейросети сделают всё за вас.

Главное отличие Reflect от других сервисов в том, что искусственный интеллект не просто копирует и подставляет лицо, но и сохраняет его выражение, цвет и другие характеристики. Изменять лица можно на картинах, рисунках, статуях и изображениях персонажей видеоигр и фильмов.

Описание фотографий — CaptionBot

Нужно прописать теги под фото или добавить описание под новым фото в инстаграме? Воспользуйтесь услугами искусственного интеллекта! Нейросеть от Microsoft анализирует фотографии и выдает описания изображенных на них предметов. В её основе лежит три отдельных алгоритма: Computer Vision API, Bing Image Search API и Emotion API. После анализа приложение предлагает оценить, насколько точно он составил описание.

По долгу службы приходится часто иметь дело с визитками? Обязательно скачайте себе это приложение! Microsoft Pix считает все данные с визитки, внесет их в телефон и добавит человека с визитки в LinkedIn (по желанию). То, на что раньше нужно было тратить несколько минут, сейчас сделается автоматически за несколько секунд. Сила искусственного интеллекта и нейросетей в действии!

Также программа умеет считывать документы, делать живые фото и многое другое.

Сделать логотип — Logojoy

Вполне возможно, что через несколько лет большинство дизайнеров лишится своей работы. Как это вообще возможно? Уже сейчас нейросеть может помочь вам разработать свою продукцию, просто базируясь на работах известных брендов, а учитывая скорость развития технологий, есть все шансы, что через 10-15 лет они просто вытеснят большинство дизайнеров с рынка.

Сервис Logojoy, использующий алгоритмы TensorFlow от Google, бесплатно создаст лого и покажет, как оно будет выглядеть на брендированной продукции. Чтобы получить персонализированное лого, достаточно ввести название компании, выбрать её специализацию, понравившиеся логотипы, цветовые гаммы и ключевые символы-изображения, исходя из которых, система создаст свой вариант брендирования.

Ваш друг всегда хотел, чтобы его с днем рождения поздравила сама Бейонсе? Нейросети делают это реальностью. Зайдите на сайт Voices, напишите любой текст латиницей и выберите нужную знаменитость. Дальше всю работу сделает самообучающийся искусственный интеллект, работающий на базе Microsoft Custom Voice.

Самые популярные голоса — Бейонсе, Ким Кардашьян, Марк Цукерберг, Дональд Трамп и Тейлор Свифт.

Если вы из тех, кто обожает гуглить симптомы всех возможных болезней, как только заколет в боку, то в вашем телефоне должна прописаться Ada!

Мобильное приложение представляет собой большую нейросеть, натренированную реальными докторами и ученными, поэтому вас никто не будет пугать нереальными диагнозами. Ada, наоборот, поможет вам понять природу заболевания и подскажет, как правильно объяснить доктору свои симптомы. Чем дольше вы будете пользоваться приложением, тем больше искусственный интеллект будет подстраиваться под вас и выдавать более точные прогнозы.

Обучите искусственный интеллект играя — Gladiabots

Не хотите включать свою камеру, так как боитесь, что ваши данные потом будут использовать? Мы поддержим вашу шапочку из фольги и предложим поиграть в Gladiabots — игру, где вы будете сражаться на гладиаторской арене за одну из команд ботов.

А в чем же отличие от обычных игр? Вся фишка Gladiabots в том, что нельзя напрямую управлять своим персонажем: нужно будет перед боем запрограммировать искусственный интеллект, который будет реагировать на атаки противника, обучаясь выигрывать. Отличная игра, которая ознакомит вас с базисом нейросетевого программирования, работы с искусственным интеллектом и машинным обучением.