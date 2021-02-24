15 лучших приложений с обоями для Android





В интернете есть масса приложений с обоями на рабочий стол для Android. Но их тонна и еще тележка, поэтому легко запутаться при выборе. Чтобы этого не случилось, мы прошерстили и отфильтровали всю эту массу за вас, а потом составили топ-15 лучших, на наш взгляд, адекватных сервисов с картинками.

Зайдем сразу с козырей, ведь Zedge — лучшее приложение для обоев в этой подборке. По крайней мере, по мнению автора. Помимо огромной базы изображений, здесь можно установить рингтоны и анимированные экраны блокировки. Большинство обоев бесплатны, но есть авторские работы за деньги, а еще можно купить премиум и получить кучу «плюшек».

В бесплатной версии много рекламы, но это не портит впечатления от несметного количества картинок. Все это дело разделено на темы, также доступен поиск по тегам или названию.

Это стильное и удобное приложение для скачивания обоев на Android. Его интерфейс приятен, а функций много, база картинок огромная и все они нарисованы художниками и 3D-дизайнерами со всего мира. Есть внутренний редактор и установка из приложения. Там же можно настроить ежедневную смену картинок, главное — выбрать тему.

У приложения Resplash — Wallpapers два главных плюса: стильный минималистичный интерфейс с темной и светлой темой на выбор и большая база обоев. Разработчики уверяют, что картинок тут больше 100 тысяч и каждый день они дополняются. При желании разрешают создавать свою коллекцию обоев. Есть удобная функция автоматического обновления картинки рабочего стола. Надо только выбрать тему, а дальше приложение все сделает само.

Приложение Abstruct создано художником официальных обоев OnePlus Хампусом Олссоном. Сервис новый, поэтому база картинок пока не большая (более 350 штук). Зато тут есть 4К-обои с Paranoid из OnePlus и куча других стильных абстрактных вариантов. Бывшим пользователям бывших «убийц» флагманов тоже стоить заглянуть ради ностальгии.

Приложение Tapet предлагает обои для Android в стиле Material Design. База тут большая, но категорий или тем нет. Вместо этого пользователь выбирает любимые цвета и стиль рисунка, а сервис создает обои конкретно под него. Tapet автоматически определяет разрешение экрана смартфона и подгоняет картинку. Это избавляет от лишних действий.

Бесплатное приложение Vectorify da home! «рисует» обои для рабочего стола, используя векторную графику. Пользователю нужно выбрать понравившуюся цветовую схему и стиль исполнения, а потом магия технологий выдаст необычные картинки.

Из удобств тут есть дневной и ночной режимы, а также скромный и понятный интерфейс, поэтому разобраться со всеми функциями максимально просто.

Приложение Sphaera предлагает не простые обои на рабочий стол, а карты местностей или городов. Использовать можно даже свое место проживания или применить одно из 30 доступных мест на общей карте. Из выбранного участка Sphaera создает необычные картинки в 4K. Их можно раскрашивать и менять стиль, а потом ставить на экран блокировки или рабочий стол.

Помимо обычных фото, есть анимированные заставки. Для AMOLED-экранов доступен специальный черный залив, а значит, такие картинки немного сэкономят заряд батареи.

Единственный минус Sphaera — оно платное. Единоразово просят 65 гривен, а дальше все включено, без внутренних покупок и рекламы.

Приложение с обоями от Google получило неплохую базу фотографий. Все они разделены на категории и умеют автоматически меняться каждый день. Для этой функции можно выбрать только одну тему. Дизайн строгий, излишеств нет, все доступно и понятно. Приложение бесплатно, а внутри совершенно нет рекламы.

Приложение WalP выглядит современно и стильно, у него простое удобное меню, есть отдельная вкладка с популярными картинками, неплохой редактор фото с размытием и различными фильтрами. Пользователям доступны автоматическая смена обоев, светлая и темная темы, поиск по названию и разрешению.

Приложение WallPix содержит серьезную базу различных обоев в разрешении до 4K. Особенно этот сервис нравится владельцам Samsung и аппаратов с AMOLED-экранами. WallPix предлагает огромный выбор картинок на черном фоне для экономии заряда и тут есть целый раздел обоев с дырками, вырезами и прочими нюансами дисплеев у разных моделей.

Уже из названия приложения понятно, для каких устройств оно сделано. Но здесь есть и большая база обоев для других типов матриц. Но если у вас AMOLED, то выбор огромен, особенно вариантов в высоком разрешении и с черным фоном для экономии заряда. В AMOLED Wallpapers нет рекламы, встроенного магазина или премиум версии. Все абсолютно бесплатно.

Black Wallpapers — еще одно популярное приложение с обоями для AMOLED-экранов. Программа специализируется на черных картинках и фото, поэтому здесь можно не только сэкономить заряд аппарата, но и эстетически насладиться общей черной тематикой. По доступному качеству в приложении есть варианты обоев HD, QHD и 4K.

Приложение Walpy специализируется на фото для рабочего стола. Поэтому здесь вы почти не найдете абстрактные картинки, рисунки, графику и прочее. Зато выбор реалистичных снимков со всего мира огромен.

Walpy умеет автоматически менять обои и делает это несколько раз в день. Триггером для смены фона становятся подключение к Wi-Fi, установка смартфона на зарядку и прочее. Создатели уверяют, что такой способ совершенно не влияет на расход аккумулятора.

Aesthetic Wallpaper — база данных милых обоев для девушек. Тут есть дизайн, домашний уют, панды, каваи, милая еда, обои с бабочками и прочая милота. Интерфейс минималистичен и приятен, есть встроенный редактор и автоматическая смена картинок.

Помимо стандартных картинок и фото в HD и 4K, приложение Pixel 4D предлагает внушительный ассортимент живых обоев и 3D-изображений. Есть тут и отдельная категория для устройств с AMOLED-дисплеями на черном фоне. Обычные и «выпуклые» снимки редактируются и устанавливаются здесь же. Заявлена поддержка всех типов экранов, включая сверхширокие.

А какими приложениями для установки обоев пользуетесь вы и почему? Делитесь названиями в комментариях, если их нет в нашей подборке. Возможно, вы не заморачиваетесь, используя стандартные картинки смартфона из местного магазина приложений? Тогда расскажите, у какого производителя они лучше на ваш взгляд.