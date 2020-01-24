15 полезных программ для эффективной работы с Windows 10

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Операционная система Windows сама по себе предлагает пользователю довольно широкий набор возможностей, но если вам нужно больше, то для этого есть программы, которые расширяют или улучшают ее функции. Например, когда необходимо качественно очистить систему, скачать видео или обрезать фото, создать загрузочную флешку, быстро написать программу или текст и сделать много-много другого. Мы собрали 15 полезных программ и утилит, которые пригодятся любому пользователю Windows 10.

Программа Win 10 Tweaker — пожалуй, лучший вариант для очистки и оптимизации системы. Приложение создано людьми для людей и позволяет отключить встроенную телеметрию и неиспользуемые службы Windows, удалить ненужные предустановленные программы и настроить автозагрузку компьютера.

В любом разделе просто и подробно описано что делает та или иная галочка, к чему приведет отключение той или иной службы, зачем это нужно, чем чревато и прочее, и прочее. С Win 10 Tweaker компьютер станет работать быстрее, а места на дисках внезапно окажется больше.

Win 10 Tweaker бесплатна, но за деньги можно купить расширенную версию с глубокой оптимизацией системы.

QuickLook по своим возможностям напоминает предварительный просмотр на Mac. Если она установлена на ПК, то пользователь способен выбрать нужный ему файл не открывая его содержимое. QuickLook работает с музыкой и видео, текстовыми, файлами PDF и HTML, архивами ZIP и многими другими форматами. Очень удобно при беглом просмотре, копировании или при работе с громоздкими данными.

Утилита f. lux автоматически настраивает цвет дисплея под время суток. Для этого пользователю нужно просто указать свое местоположение, а программа сама (есть и ручной режим) выставит условия освещения, в зависимости от текущего времени и близости ночи.

Чем ближе к ночи, тем больше f. lux убирает с экрана синий цвет, который мешает выработке гормона сна мелатонина.

В мире где люди больше не пользуются Winamp, многие все еще продолжают слушать музыку не в Spotify, Deezer или YouTube, а скачанную на память ПК или ноутбука.

Для таких целей рекомендуем MusicBee — простой и симпатичный, но в то же время многофункциональный музыкальный плеер. Программа быстро запускается и не грузит систему, умеет воспроизводить подкасты, импортировать треки из iTunes, менять внешний вид благодаря скинам, оснащена эквалайзером, плагинами и синхронизацией плейлистов с Android-устройствами.

ShareX выступает в роли продвинутой версии стандартных «Ножниц» Windows. Программа умеет быстро вырезать куски экрана или весь рабочий стол, добавить к ним текст или фигуры, отправить результат по интернету, а перед этим конвертировать в нужный пользователю формат. С помощью ShareX также можно делать гифки или записывать видео с экрана в MP4.

Freemake Video Converter — простой видеоредактор, который способен освоить даже новичок и уже через пару минут обрезать видео или сделать слайд-шоу. С его же помощью можно скачать ролик, а потом вытащить из него музыку, создать новый, обработать и загрузить результат на YouTube.

Если нужно быстро скачать видео с YouTube, но не хочется возиться даже с самыми простыми инструментами для работы с роликами, то обратите внимание на Ummy Video Downloader. Программа быстро и без проблем скачает ролик и сохранит его в нужном формате и разрешении.

Бесплатная утилита EarTrumpet — улучшенный вариант базового микшера Windows. Она позволяет отдельно от других настраивать громкость любого открытого приложения. EarTrumpet отдельно отображает ползунки громкости каждой запущенной программы, поэтому можно быстро убавить звук плеера, если у вас важный звонок по Skype или Slack.

Notepad++ — удобный текстовый редактор с открытым исходным кодом. Программа поддерживает marcdown-разметки и огромное количество языков программирования. Благодаря этому отлично подходит не только для журналистов, копирайтеров и других пишущих людей, но и считается одним из лучших инструментов для программистов.

Notepad++ прост в использовании. Это если смотреть на него, как на продвинутый блокнот, который умеет работать с несколькими TXT-файлами одновременно и сохранять каждое изменение. В то же время, это сложный и глубокий редактор программного кода с плагинами и четкой индивидуальной настройкой.

Nextpad — максимально простой редактор текста, поддерживающий большинство популярных форматов. Работает только на ПК и планшетах на Windows 10.

Программа умеет набирать текст от голоса или воспроизводить набранный материал. Из доступных языков только английский, но разобраться в упрощенном меню не составит труда. Nextpad распространяется бесплатно, но есть реклама, которую можно убрать единоразово заплатив пару долларов.

Фоторедактор GIMP является упрощенной альтернативой популярного Photoshop. И хоть возможностей у него существенно меньше, зато программа запускается буквально на древних машинах. GIMP работает с самыми распространенными форматами изображений, оснащен богатой панелью инструментов, умеет налаживать слои и делать анимацию.

WinSetupFromUSB — бесплатная программа для создания мультизагрузочной флешки или устройства для установки Windows или Linux. Также подходит для записи образа антивирусного LiveCD на флешку. WinSetupFromUSB не очень проста в использовании и настройке, зато позволяет выставляет все нужные параметры вручную.

Бесплатная и эффективная программа для восстановления данных. Успешно возвращает информацию не только в ситуации с обычными удаленными файлами, но и справляется с теми случаями, когда данные стерты, а флешка отформатирована, например, из FAT32 в NTFS.

Программа Puran File Recovery проста и удобна в использовании. Но из-за тщательной и качественной работы, возможно более долгое сканирование системы.

Aomei Partition Assistant создана для работы с жесткими дисками и умеет изменять структуру разделов системы, восстанавливать удаленную информацию, клонировать HDD и SSD-диски, настраивать загрузочные флешки и конвертировать их из NTFS в FAT32 и обратно.

WoX — минималистичный, мощный и удобный лаунчер для Windows. Программа выглядит как поисковая строка и способна искать по системе папки, файлы, программы и другую записанную на компьютер информацию. Есть поиск по ключевым словам и плагины, которые существенно расширяют возможности WoX.