15 расширений Google Chrome для удобной работы с вкладками

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Если вы часто и помногу открываете новые вкладки в Google Chrome, со временем он превращается в громоздкое, запутанное и грузящее систему чудовище. Чтобы избежать проблем с браузером, обратите внимание на нашу подборку полезных расширений для удобной работы с вкладками. Они помогут навести красоту и порядок, облегчат работу компьютера и сделают так, чтобы все было на своих местах и не раздражало, а наоборот, делало серфинг в Сети приятным и максимально комфортным.

TooManyTabs

Расширение TooManyTabs собирает открытые вкладки в одном месте и распределяет их по названию, URL и дате. Там же появляется поиск, где можно найти нужную страницу по слову или имени.

У расширения немного устаревший дизайн, но если вы любитель порядка и, особенно, картотек, то TooManyTabs — отличный выбор, несмотря на свое визуальное несовершенство.

Tabli

Расширение Tabli оценят любители минимализма и компактности. Сервис группирует открытые вкладки в небольшой список, который появляется в правом (в случае с macOs — в левом) верхнем углу браузера по нажатии на кнопку расширения и занимает очень мало места.

Tabli даже можно использовать для работы в нескольких одновременно открытых браузерах Google Chrome.

Tabs Outliner

Расширение Tabs Outliner запускается в отдельном окне и умеет группировать по категориям, названию и другим показателям буквально десятки вкладок. Если вы часто работаете с большими массивами информации и запускаете кучу новых страниц в минуту, то Tabs Outliner позволит упорядочить поиск в сети и сделать его максимально эффективным.

Currently

Расширение Currently открывается в пустой странице и делает из нее вкладку с прогнозом погоды и часами. Показатели настраиваются. Можно поставить автоматическое изменение стиля, когда цвет вкладки будет меняться в зависимости от температуры и времени дня.

Modern New Tab Page

Это расширение создает новую стартовую страницу, где пользователь может установить обои по своему вкусу, выставить часто посещаемые сайты и расположить их по мере удобства и надобности. Есть детальная настройка внешнего вида и стиля страницы, а также своя поисковая строка.

Размещенные вкладки по умолчанию принимают форму прямоугольников с картинкой сайта, но при желании их можно уменьшить до квадратов и удобно разместить на странице.

Speed dial 2

Расширение Speed dial 2 создает функциональную новую вкладку, где отображаются часто посещаемые сайты, тематические панели быстрого доступа к почте, музыке, облаку и так далее. Приложение можно настраивать под себя, меняя задний фон, стиль и порядок отображения на странице.

Программу также снабдили счетчиком, который показывает проведенное время в интернете и открытые сайты.

Mosaic

Mosaic — еще одна замена заглавной страницы браузера. Расширение понравится любителям минимализма или поклонникам плиточного дизайна Windows. А если что-то надоест или не понравится, вкладку можно настроить под себя.

Start.me

Расширение Start.me — очередной вариант многофункциональной стартовой страницы. В этом случае при открытии новой вкладки пользователя ждет панель закладок, погода, RSS-лента с важными для него новостями, нужные виджеты, самые посещаемые сайты и to-do-лист.

Card Board

Программа Card Board также поможет настроить заглавную страницу под себя. Сюда вытаскиваются меню приложений, список посещаемых сайтов, закладки, информация о системе, свободном месте на дисках и так далее. Расширение сделано в современном стиле и максимально напоминает простой Material Design.

Taskade

Taskade — расширение, которое превращает новую вкладку в мощный и разноплановый менеджер задач. Как и в любом подобном приложении, здесь есть списки дел, разделенные по категориям, тегам и цветам.

Программа также подходит для записи идей и позволяет отправлять to-do-листы или наработки проекта семье, друзьям или коллегам.

Subtle Tab

Минималистичное расширение, которое понравится любителям простоты и стиля. С Subtle Tab новая вкладка превращается в красивую заставку с виджетом погоды, даты и времени, а также компактным окном для записей и ведения дел. Картинки на основной фон можно выбирать из огромной базы.

Pin Tabs

Расширение Pin Tabs закрепляет открытые вкладки браузера и не дает пользователю закрыть их случайно.

Tabbie

Tabbie — вариация приложения Pocket, но для браузера. Расширение сохраняет нужные пользователю вкладки, а когда у того появится время или потребуется информация из этих страниц, к ним можно легко вернуться и загрузить из минималистичного окошка программы.

MovieTabs

MovieTabs понравится любителям кино, потому что на каждой новой открытой странице браузера расширение выводит большой красивый постер какого-нибудь фильма или сериала, пишет их год появления, рейтинг на IMDb и оснащает кнопкой для запуска трейлера. Отличный вариант для поиска картины для вечернего просмотра с друзьями или семьей.

The Great Suspender

Расширение The Great Suspender помогает снизить загрузку системы от больших аппетитов Google Chrome. Приложение останавливает работу открытых вкладок, если пользователь не переходил на них в течение определенного времени. Это позволяет разгружать оперативную память ПК или ноутбука, а в настройках расширения можно играться с условиями заморозки страниц. Например, у меня стоит время 10 минут, а вкладки с запущенной музыкой никогда не блокируются.