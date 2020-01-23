18 приложений, которые помогут сориентироваться в городе

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Большой город можно сравнить с живым организмом: он постоянно меняется, растет и взрослеет. И чем больше он растет, тем сложнее отслеживать все его изменения. А тем более, если вы оказались в нем проездом. Поэтому в этом материале мы собрали 18 сервисов, которые помогут сориентироваться практически в любом городе. Они будут полезны как его жителям, так и тем, кто только приехал погулять на выходные.

Поиск заведений

За последних несколько лет появилось столько новых заведений, что обычный человек просто не успеет все их обходить. Что же говорить о чужих городах: там вы можете знать буквально несколько известных сетевых мест. Именно для таких случаев и придумали приложения для поиска заведений. С их помощью вы сможете найти интересное кафе или малоизвестный музей.

AroundMe

iOS | Android

Приложение которое сориентирует не только по развлекательным заведениям, а и подскажет, где находятся ближайшие банки, заправки, больницы и другие ключевые заведения района в пределах 10-15 км.

Tomato

iOS | Android | Web

Сервис, который специализируется на поиске кафе, ресторанов и баров Украины. Здесь нет заведений питания из близкого зарубежья, так как создатели Tomato стремятся поддерживать максимальную актуальность своей базы данных. А это очень сложно сделать, если начать масштабироваться на международный рынок.

Сегодня в базе Tomato доступно 56 городов, 9031 заведение питания и более 21000 отзывов.

Foursquare

iOS | Android

Нестареющая классика, которая должна быть у каждого. Обновленный Foursquare поможет найти заведение в соответствии с вашими предпочтениями. Foursquare запоминает поисковые запросы и лайки внутри сервиса, и после этого самостоятельно составляет список мест, которые могли бы заинтересовать вас.

Поиск событий

Хотите повеселиться, но не знаете куда пойти? Воспользуйтесь одним из агрегаторов мероприятий: они подберут интересный ивент под ваши временные и финансовые рамки.

Songkick

iOS | Android | Web

Надоело постоянно мониторить сервисы по покупке билетов в ожидании выступления хотя бы одной группы из вашего плейлиста? Скачайте Songkick — приложение импортирует имена артистов из музыкальной библиотеки, и начнет автоматически отслеживать гастрольные туры любимых музыкантов. Как только кто-то из них запланирует визит в ваш город, сервис прореагирует об этом уведомлением на почту. Songkick показывает даты выступления любимых музыкантов и похожих на них артистов в любом городе — от Львова до Нью-Йорка.

All Events in City

iOS | Android | Web

Агрегатор мероприятий, который занимается поиском ивентов в 30 000 городах, включая Киев, Харьков, Одессу и Львов. Режим сортировки простой и понятный, можно настроить персонализированные рекомендации, которые будут приходить на почту. Все понравившиеся мероприятия добавляются в календарь Google в один клик.

Eventbrite

iOS | Android | Web

Самый популярный ивент-агрегатор Европы и Северной Америки. Главная фишка сервиса в том, что он не просто рассказывает о мероприятии, а и показывает на карте, где оно будет происходить. Так вы сможете найти нужную локацию даже в незнакомом городе.

Bandsintown Concerts

iOS | Android | Web

Ещё один сервис по поиску музыкальных мероприятий. Узнавайте нужную информацию, читайте новости, отслеживайте туры любимых исполнителей и создавайте want-to-go списки. Платформа сотрудничает с самыми популярными билетными операторами, поэтому можно купить билеты не выходя их приложения.

Комфортная жизнь в своем городе

Если представленные выше приложения созданы для поиска развлечений или возможности скрасить будни, то эти сервисы упростят повседневную жизнь: подскажут, какой район безопасней, где можно сдать макулатуру, подстричь собаку и т.д.

Хотите переехать в другой район или город в пределах Украины? Воспользуйтесь сервисом CityScale: он, используя открытые данные, анализирует условия жизни во всех городах и поселках, превращая тысячи скучных отчетов в интерактивные карты. Узнайте уровень преступности, сравните стоимость покупки и аренды жилья, тарифы ЖКХ, уровень здоровья жителей и многое другое.

Сайт для тех, кто бережет природу. Сервис «Велика Епоха» покажет пункты приема батареек, ртутных ламп, автомобильных аккумуляторов и других опасных отходов. Такой мусор нельзя выбрасывать вместе с обычным, так как он сильно загрязняет окружающую среду. Также на карте нанесены пункты приема вторсырья в более, чем 120 городах Украины.

Этот сервис поможет найти, где можно постричь, покормить и вылечить свою собаку. Также здесь представлены большинство dog-friendly заведений в крупнейших городах Украины.

Приложение для тех, кто любит исследовать муралы, и хочет узнать о появлении новых одним из первых. Создавайте списки из заинтересовавших стрит-артов, найдите ближайшие и проложите удобный маршрут с помощью Google-карт. Также в приложении можно узнать краткую справочную информацию о самом мурале. Пока что приложение доступно только на iOS, дата выхода Android-версии неизвестна.

Виртуальные экскурсии и мобильные навигаторы

Хотите узнать свой город лучше, или же не хочется ходить в отпуске скучными туристическими группами под бормотание гида? Скачайте себе современные мобильные навигаторы и онлайн-гиды. Некоторые из них могут вам рассказать то, что не знают даже местные жители.

Triposo

iOS | Android

Забудьте о приевшихся маршрутах и очередях в туристических кафе. Triposo — онлайн-гид, который поможет подобрать интересные места для отдыха и развлечений в более чем 8000 городах по всему миру.

Приложение соберет в одном месте всю самую важную информацию о стране, городе и его достопримечательностях, ближайших отелях, ресторанах и музеях. Каждый объект доступен на карте: вы сразу увидите, как быстрее всего добраться к нему. Также Triposo заметно экономит ваше время и нервы: бронируйте столики и заказывайте билеты прямо внутри приложения.

Sygic Travel

iOS | Android

Удобные карты с заранее прописанными основными туристическими маршрутами, отелями, оффлайн-навигацией и тоннами вспомогательной информации. Здесь вы найдете все необходимое для ориентирования в городе: от расписания общественного транспорта до расчета времени пешей прогулки по сложному маршруту и прогнозу погоды. Для самых нетерпеливых доступны VR-экскурсии по основным европейским городам, которые помогут увидеть главные достопримечательности, не выходя из дома.

City Maps 2Go

iOS | Android

Незаменимое приложение для тех, кто часто ездит в командировки. Maps2Go — мобильные карты, позволяющие проложить сложный маршрут с десятками остановок, узнать график работы заведений и отметить интересующие достопримечательности.

HERE WeGo

iOS | Android | Web

Универсальный навигатор, который расскажет как лучше добраться до места назначения, учитывая все пересадки и задержки общественного транспорта, покажет текущие пробки со способами их объезда, и поможет сориентироваться в городе без подключения к интернету.

Flush

iOS | Android

Навигатор, который поможет найти ближайший…туалет! В этом приложении собраны практически все общественные туалеты, включая уборные в торговых центрах, библиотеках и фаст-фудах.

EasyWay

iOS | Android | Web

EasyWay — один из популярнейших украинских сервисов, предоставляющий информацию о всех маршрутах общественного транспорта в 63 городах Украины и в большинстве самых популярных городов на постсоветском пространстве.

Приложение отслеживает движение автобусов, троллейбусов, трамваев и городских электричек. Easyway подберет оптимальный маршрут с учетом пожеланий по финансовым и временным затратам.

Банкомап Украина

iOS | Web

Сервис, который поможет найти ближайший банкомат или отделение нужного банка. Банкомап расскажет о графике работы и номере телефона отделения и техподдержки банкоматов. Увы, пока что есть только веб и iOS-версия.