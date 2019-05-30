4 приложения для общения с носителями языка





Для изучения любого языка очень важно практиковаться на нем разговаривать, а тем более хорошо, когда это можно делать с его носителем. Поэтому мы собрали 4 приложения, которые помогут найти собеседников, способных помочь с разговорной речью, а заодно и узнать о чужой культуре не выходя из дома.

Italki

iOS | Android

Одна из самых популярных международных языковых платформ. Если вы живете в небольшом городе, где нет курсов с носителями или же учите редкий язык, то это приложение — ваше спасение. Вы только начали учить язык? Не беда! Всегда можно найти преподавателей с хорошим русским или украинским, которые всё объяснят просто и понятно. Ну, а если хочется общения, то зайдите в раздел по поиску собеседников и говорите с ними обо всём на свете.

Что такое Italki?

По сути, Italki — это гибрид социальной сети и маркетплейса. С одной стороны, вы можете познакомиться с интересными людьми, с другой стороны каждый знающий язык на должном уровне может делиться знаниями за небольшую плату, зарабатывая репетиторством. Win-win ситуация!

Как происходит процесс обучения?

Лучший метод отработать речь — общение с носителем. Боитесь разговоров, так как думаете, что ещё ничего не знаете? Попробуйте занятие с преподавателем. Выберите репетитора, который подходит по уровню знаний и цене за урок. Боитесь, что забудете о занятии? Сервис напомнит о нем уведомлением на телефон и письмом по электронной почте.

Цены здесь довольно бюджетные: можно найти хорошего учителя за $5-15/час (в зависимости от изучаемого языка). Уроки можно оплачивать по одному, что в онлайн-школах невероятная редкость.

Хотите сами стать учителем? Заполните анкету, расскажите о себе и после подтверждения от администрации вы можете уже помогать другим грызть гранит науки. Для преподавания на Italki даже не нужен диплом: главное, быть фанатом своего дела.

Общение в Italki

В рамках сервиса можно как просто переписываться с заинтересовавшими вас личностями, так и вести свой мини-блог или общаться на форуме. Бесплатная языковая практика спрятана в разделе «Community»: здесь вы найдете статьи, блоги, форумы, блок «вопросы/ответы» и просто потенциальных языковых партнеров.

Минусы сервиса: спрятанный раздел языкового и культурного обмена. Многие думают, что это просто очередной сайт с репетиторами.

Кому подойдет: тем, кто хочет работать с преподавателем-носителем языка, но нет возможности сделать это у себя в городе.

HelloTalk

iOS | Android

Приложение для культурного обмена и обучению иностранным языкам. Здесь, в отличии от предыдущего, не нужно платить учителям, так как в рамках HelloTalk каждый может стать мини-репетитором. Чтобы начать пользоваться сервисом достаточно загрузить свое фото, указать родной и изучаемый язык и добавить основную информацию о себе. Примечательно, что к ней можно прикреплять аудио — такой фишки нет больше нигде.

Общение в HelloTalk

В графе поиска собеседников можно указать возраст, страну, город и языки, которыми владеет человек. Примечательно, что здесь нельзя указать пол — создатели сделали это, чтобы избежать превращения сервиса в сайт для знакомств.

Видно, что приложение максимально заточено под бесплатное обучение: в HelloTalk есть встроенный переводчик, также присутствует возможность исправления сообщения собеседника. Он увидит свои ошибки и ваш отредактированный вариант.

Кроме чатов, в приложении есть своя лента новостей, называемая «Моменты»: здесь вы найдете посты людей, которые учат ваш родной и/или общаются на изучаемом вами языке.

К плюсам сервиса можно отнести то, что практиковаться можно в любое время: просто находите собеседника и переписывайтесь с ним. Никаких скучных уроков и жесткого графика.

Минусы сервиса: запутанная система премиум-подписки, есть Pro, VIP и даже Super VIP версии. В бесплатной версии можно указать по одному языку в качестве родного и изучаемого. То, есть если вы билингв, то придется выбрать какой-то более приоритетный язык в качестве «родного» для сервиса. Также в бесплатной версии нельзя пользоваться переводчиком более 15 раз в день.

Кому подойдет: всем, кто хочет начать языковую практику, но почему-то до сих пор стесняется это сделать. Также сервис понравится тем, кто обожает исправлять чужую речь: на HelloTalk это даже поощряется.

Interpals

Android | Сайт

Этот сервис — дедушка современных соцсетей. Interpals появились ещё в 1998 году, когда Цукерберг только заканчивал школу, а создатель MySpace работал обычным тестировщиком и копирайтером. Поэтому здесь можно найти кого угодно — за более чем 20 лет существования сервиса в нём собралась очень разношерстная аудитория. Хотите — пообщайтесь с чилийским мультипликатором, хотите — со студентом университета Лиги Плюща. Всё зависит от ваших интересов.

Особенности Interpals

Не желаете общаться с жителями определенной страны, либо получать сообщения от пользователей какой-то возрастной категории или пола? В Interpals хорошо развита система черных списков — кроме личных банов вы можете запретить писать людям определенного возраста, пола и даже страны. Эта функция очень понравится девушкам, так как позволяет одним махом избавиться от неуместных заигрываний.

Interpals уже давно не просто сервис по культурному обмену, а настоящая соцсеть с фото- и видео-альбомами, анкетами и группами. Каждый найдет здесь что-то для себя. Хотите показать, что вы пришли за языковой практикой, а не новыми знакомствами? Выберите нужную цель пребывания на сайте: по умолчанию она будет высвечиваться всем, кто зайдет на ваш профиль. Всего их 5:

дружба;

языковая практика;

дружба по почтовой переписке (да, это та, которая с конвертами и месяцами ожидания ответа);

флирт и отношения;

встреча в реальной жизни.

Нет желания искать иголку в стоге сена? Тогда переписывайтесь на местном форуме: это отличный способ практики развития письменных навыков. Ну а с внутрифорумного общения всегда можно перейти в личные сообщения: так вы точно будете знать, что с вами будет общаться интересный собеседник.

Минусы сервиса: старомодный дизайн. Interpals выглядит архаично, но за такой неказистой внешней оболочкой прячется настоящий бриллиант.

Кому подойдет: тем, кто искал не просто сервис языкового обмена, а настоящую соцсеть для единомышленников. Какие бы не были интересы у местных юзеров, но всех их объединяет одно: искреннее желание научиться иностранным языкам и узнать как можно больше про чужие культуры.

MeetUp

iOS | Android

Часто путешествуете и хотите повысить уровень владения иностранным языком, общаясь с его носителями? Регистрируйтесь на MeetUP: здесь вы можете следить за тематическими мероприятиями, лекциями и встречами, которые проходят или будут проходить в определенный период в интересующем городе.

Особенности MeetUp

Сервис был создан после трагедии 11 сентября: именно тогда разработчики увидели, как люди из разных городов и даже стран готовы объединяться ради общей цели. Со временем MeetUp стал помощником в развиртуализации людей по всему миру. Благодаря сервису люди снова могут знакомиться офлайн, но при этом быть уверенным, что они общаются с единомышленниками.

Как работает Meetup?

Зарегистрируйтесь и укажите свой город и сферу интересов. Далее MeetUp порекомендует группы и события, которые могут быть вам интересны. Едете в другую страну, и хотите узнать лучше местное население? Добавьте в поиск нужный город и вам высветятся все потенциально интересные варианты.

После того, как вы нашли интересующее мероприятие — отправьте запрос на добавление в участники и ждите одобрения от администратора.

Во вкладке Explore вы найдете ближайшие мероприятия и группы в интересующем городе.

Минусы сервиса: иногда приходится несколько дней ждать подтверждения на мероприятие. Не сильно рассчитывайте на приложение, если ищете планы на вечер.

Кому подойдет: любителям путешествовать. С MeetUp вы всегда найдете что делать в новом городе, даже если ничего не знаете о нем.

Как найти собеседников в языковых соцсетях?

Чтобы найти интересных личностей-носителей английского языка, нужно будет постараться. Они то есть, но им пишут настолько много людей, что они физически не успевают всем отвечать.

Поэтому не бойтесь общаться с такими же иностранцами, как и вы — порой они знают язык не хуже, чем носители. Проверено на себе: как-то раз на одном из таких сайтов судьба свела с американцем мексиканского происхождения, который кроме английского с испанским очень хорошо знал итальянский и русский. Также языковые соцсети один раз свели с индонезийским инженером, который практически идеально знает английский и постепенно изучает голландский с украинским. Никогда не судите книгу по обложке, иначе рискуете пропустить неограненный алмаз.

Почему не нужно бояться общения на чужом языке?

Не бойтесь общаться с носителями: они спокойно реагируют на опечатки. Более того, они сами пренебрегают множеством правил: вспомните те же «мыш кродеться» «ъуъ» или Олбанский язык. В других странах носители тоже коверкают слова и целые предложения! Если вы встретили человека, общающегося с вами академическим языком, то будьте уверенными на 99,9% что это такой же иностранец, просто спрятавшийся под чужим флагом.

Не бойтесь писать первым — и всё получится! Сначала вы будете бояться переписки и проверять каждое сообщение со словарем, но постепенно настолько вольетесь, что начнете приглашать к себе новых друзей и ездить к ним сами. Вы будете удивлены тому, насколько у всех людей одинаковые радости и горести. Именно такие сайты и помогают стирать ментальные границы.