5 кнопочных телефонов на все случаи жизни





Сегодня кнопочные телефоны хотя и уступают по популярности смартфонам, но всё ещё хорошо продаются. На руку им играет сравнительная простота использования и хорошая автономность. Также они часто поддерживают работу с двумя SIM-картами, а значит с ними будет довольно просто оставаться на связи. Но в любом случае выбирать кнопочный телефон стоит исходя из своих планов на него: кому-то нужен большой аккумулятор, кто-то ищет большие клавиши, а кто-то «неубиваемую» модель. Именно поэтому мы отобрали 5 кнопочных телефонов, которые должны пригодиться на все случаи жизни.

Nokia 2720 Flip

Возвращение классики с современной начинкой. Состоянием на сегодня, это самый технологичный кнопочный телефон. Он отлично подойдет тем, кто решился на ищет более простое, чем смартфон, решение, но все равно хочет иметь возможность пользоваться интернет-сервисами.

Современный Nokia 2720 Flip остался таким же интуитивно понятным, как и оригинальная модель. Но при этом он оснащается современными функциями, такими как поддержка 4G и Wi-Fi, а также приложениями WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube и даже Google Assistant! Да, вам не нужно вводить запрос, если вы хотите узнать что-то в интернете, это можно будет сделать голосом. Чтобы вызвать Ассистента, достаточно нажать специальную кнопку над регулятором звука.

Работает Nokia 2720 Flip на процессоре Qualcomm Snapdragon 205 с частотой 1,1 ГГц, всего «на борту» устройства 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной. Более того, последнюю можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ. Батарея у него довольно солидная — 1500 мАч, что даже больше, чем у некоторых ультрабюджетных смартфонов.

Загрузить новые приложения можно через встроенный магазин для новойОС KaiOS. Кроме этого, здесь доступен SOS-режим, который отправит близким сообщения с вашими координатами.

Разрешение у камеры, как для такого телефона стандартное — 2 МП, сам модуль при этом миниатюрный, так что на высокое качество снимков рассчитывать не стоит.

Sigma mobile X-treme DZ68

Sigma mobile X-treme DZ68 — это телефон-рация, который защищенный по стандарту IP68 и работает даже без мобильной связи. Его встроенная рация поддерживает гражданские диапазоны PMR и LPD. Связь с совместимыми устройствами держится в районе 1,5-2 км в поле и 1-1,5 км в городе — это очень хороший результат для гаджета, где рация даже не является основным средством связи.

Телефон имеет защиту по стандарту IP68 и защищенный корпус с прорезиненными вставками, и хотя при неудачном падении с высоты вероятность разбить экран остается, но все остальные функции должны работать нормально. И если уж пошла речь о дисплее, то он здесь довольно скромный — 2,4 дюйма с разрешением 240х320 точек. Камера в X-treme DZ68 всего лишь 0,3 МП.

В телефонной книге помещается до 300 контактов, RAM и ROM устройства — 32 МБ. Съемная батарея Sigma mobile X-treme DZ68 емкостью 4500 мАч выдержит до месяца в режиме ожидания, 25 часов в режиме телефонного разговора и 3-4 в качестве рации. Кроме этого, телефон может работать в режиме Powerbank, заряжая другие гаджеты.

FLY FF190

FLY FF190 — это очень простой, но и очень недорогой телефон с небольшим экраном и камерой в 0,08 МП. Объем оперативной и встроенной памяти в аппарате 32 МБ, однако внутреннюю можно расширить картой microSD на 16 ГБ. Учитывая среднюю цену в 330 грн, телефон подойдет для разного круга пользователей, начиная от детей, которым просто нужно быть на связи. При этом устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами и оснащается аккумулятором на 1000 мАч. Производитель обещает, что этого будет достаточно для 200 часов в режиме ожидания и до 5 в режиме разговора.

Nomi I283

Эта модель практически клон сверхпопулярной в свое время Motorola RAZR, и хотя в ней нет лоска оригинала, как и металла в корпусе, но дизайн все равно выглядит симпатично. Тем более, что телефон получился довольно тонким и легким — весит всего лишь 117 грамм, его ширина в сложенном состоянии 56,9 мм, а толщина — 14,38 мм. На крышке телефона расположены 3 иконки с LED-индикаторами, которые оповестят вас о СМС, пропущенных вызовах и севшей батарее. Камера здесь — 2 Мп, снимает видео с разрешением 640х480 точек. По сравнению с другими кнопочными моделями в этой ценовой категории, это практически «камерофон». Объем оперативной и встроенной памяти составляет 32 МБ, и последняя расширяется с помощью карт microSD до 32 Гб. Аккумулятор на 1000 мАч, по словам производителя, выдержит несколько дней использования средней интенсивности.

Sigma mobile Comfort 50 Shell Duo Black

Comfort 50 Shell Duo — телефон, ориентированный на людей с особыми потребностями и пожилых людей. Он выполнен в раскладном форм-факторе и оснащается дополнительным экраном. Здесь большие клавиши, при работе с которыми озвучивается нажимаемая цифра. Большой шрифт на основном экране позволит легко прочесть СМС и увидеть набираемый номер. Также здесь есть режим «быстрого набора», который запрограммирует клавиши на самые необходимые номера.

Все основные функциональные кнопки вынесены отдельно: SOS-кнопка, фото, сообщения и музыка. Функция усиления звука при разговоре, включаемая отдельной кнопкой, должна помочь людям с проблемами слуха.

На внешнем экране можно увидеть время, заряд батареи и номер звонящего. Также под ним есть две функциональные клавиши «Соединиться» и «Отключиться», которые позволят ответить на звонок, даже не открывая телефон.

Главное отличие от всех остальных «бабушкофонов» — наличие кредла для удобной подзарядки телефона. Человеку не нужно будет крутить провод, пытаясь подключить его правильной стороной: он просто подставит девайс на кредл, как в своё время делал это с радиотелефонами.