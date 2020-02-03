8 браузеров на базе Chromium: не Google Chrome единым





На данный момент львиная доля рынка десктопных браузеров принадлежит Google Chrome, и для этого есть все основания, ведь проект Chromium, на котором в основном и базируется Google Chrome, действительно оказывается очень удачным вариантом для создания на его базе быстрого и удобного браузера. Но продукт Google – отнюдь не единственный, кто его использует, и мы решили собрать несколько его «дальних родственников», достойных внимания.

Windows, macOS, Linux, Android, iOS



Совместный проект одного из соучредителей Mozilla Project и создателя JavaScript. Браузер блокирует рекламу и трекеры сайтов, поддерживает установку расширений из Chrome Web Store и в целом выглядит как типичный клон Chrome. Что отличает его от других браузеров, так это бизнес-модель: Brave предлагает пользователям принять участие в системе Brave Rewards. В этом случае вы соглашаетесь на просмотр определенных самим разработчиком рекламных баннеров… и взамен вам будет начисляться внутренняя валюта Basic Attention Token, основанная на платформе Ethereum. Дальше ею можно «вознаграждать» любимые сайты (для этого их владельцы, разумеется, должны быть зарегистрированы в системе). Авторы Brave считают, что такой подход может «сломать» нынешнюю систему продажи рекламы в интернете – такие амбициозные планы, откровенно говоря, не выглядят особо реалистичными, но, во всяком случае, участие в Brave Rewards является сугубо добровольным, а без этого Brave, по сути, – быстрый и простой браузер со встроенной «баннерорезалкой» и поддержкой расширений Google Chrome.

Windows, macOS, Linux



Пожалуй, самый необычный браузер из всех представленных в этом обзоре. Главной его изюминкой является… отсутствие вкладок. Интерфейс предельно лаконичный: панель инструментов вынесена в «шапку» окна приложения; чтобы увидеть адресную строку и получить доступ к закладкам, нужно нажать специальную кнопку, переключающую вид окна. При клике по ссылке, которая должна открываться в новой вкладке, Colibri спрашивает, как с ней быть — открывать в текущем окне или запустить еще одну копию браузера. Разработчик считает, что «безвкладочный» серфинг поможет сосредоточиться на контенте и не распылять свое внимание по бесчисленным вкладкам, и что система закладок и тематических списков сайтов является эффективной заменой «табов». Colibri – очень легкий и быстрый браузер, так что если вас устраивает такой подход к серфингу, на него стоит обратить внимание.

Windows



Браузер от американского разработчика ПО, специализирующегося на кибербезопасности. На самом деле Comodo предлагает сразу два браузера – Dragon, основанный на Chromium, и IceDragon, созданный на базе Firefox.

Основная идея Comodo Dragon – повышенная безопасность пользователя. По интерфейсу он выглядит почти копией Google Chrome, но в нем убран целый ряд сервисов от Google — предложения в адресной строке, система слежения, поддержка Google Docs, Translate, Google Safe Browsing и т.д. а также поддержка кодека H.264 и встроенного PDF-ридера. Вместо этого предлагается использовать фирменные инструменты защиты: собственные серверы DNS компании вместо предоставляемых провайдером, «песочница» для безопасного серфинга (для ее работы необходимо также установить комплекс Comodo Internet Security), возможность быстрой проверки, какие данные о вас будут видеть посещаемые сайты, и т.д. Заметим, что несколько лет назад в браузере были найдены серьезные уязвимости, но разработчик вскоре объявил об их устранении.

Windows, macOS, Android



Microsoft долгое время поддерживала свой браузер Edge, который пришел на смену безнадежно устаревшему и потерявшему всю свою былую популярность Internet Explorer. Изначально в нем использовался собственный движок EdgeHTML, однако спустя всего четыре года после первого релиза этого браузера Microsoft приняла решение перевести его на Chromium. Так что, по сути, перед нами совершенно новый браузер, продвигаемый под старым названием.

Пользователь может выбирать стиль стартовой страницы, поддерживается синхронизация ряда пользовательских данных (пароли, избранное и т.д.) между различными платформами, есть возможность установки расширений, причем не только из фирменного магазина Microsoft Edge Addons, но и из внешних источников, например, Chrome Web Store. Edge блокирует трекеры на сайтах, защищает от фишинга и предупреждает об опасных сайтах, а также позволяет открывать сайты в приватном режиме

Релиз нового Microsoft Edge состоялся совсем недавно, в середине января 2020 г., и ряд запланированных функций в нем пока отсутствует.

Windows, macOS, Android



Как и у Comodo Dragon, основной идеей Epic Browser является максимальная безопасность пользователя, только здесь она возведена в абсолют. По заявлению разработчика, в Epic Browser блокируются реклама и все попытки отслеживания, отсутствуют все сервисы Google, журнал посещенных сайтов, запоминание паролей, различные авто-подсказки и заполнение адресной строки, альтернативные страницы об ошибках и т.д. В Epic Browser есть встроенный VPN, а все поисковые запросы отправляются поисковым системам через прокси. Кроме того, по окончании сессии браузер удаляет все данные, касающиеся открытых страниц, кэш, куки, все введенные персональные данные – в общем, такой себе автоматический «приватный режим», работающий по умолчанию.

С таким «маниакальным» подходом к безопасности неудивительно, что хоть в Epic Browser и есть поддержка аддонов из собственного магазина, сторонние расширения, в том числе и из Chrome Web Store, установить нельзя. Также, похоже, именно по этой причине Epic Browser не смог пройти два синтетических бенчмарка из трех.

Windows, macOS, Linux, Android



Один из старейших браузеров на рынке – и, как и Microsoft Edge, также в конце концов был переведен с собственного движка на Chromium; правда, произошло это гораздо раньше, чем с продуктом Microsoft: первая бета-версия обновленной Opera увидела свет еще в 2013 году.

Opera – один из самых «напичканных» функциями браузеров на базе Chromium. Судите сами, здесь есть: встроенный VPN, блокировка трекеров и рекламы, инструмент для снятия и редактирования скриншотов, поддержка жестов мыши, светлая и темная темы оформления, предпросмотр открытых вкладок при переключении между ними, синхронизация контента c браузером на смартфоне, боковая панель с быстрым вызовом мини-окон различных сервисов вроде мессенджеров или разных инструментов самого браузера, и т.д. Также поддерживаются дополнительные расширения из собственного магазина, а после установки специального аддона – и расширения из Chrome Web Store.

Windows, macOS, Linux, Android



Еще один браузер, сфокусированный на обеспечении безопасности во время серфинга в интернете, на этот раз от немецких разработчиков. В нем также отсутствует отправка различной информации в Google, предложения в строке поиска, фоновые обновления, отслеживание установок и т.д., плюс встроена блокировка рекламы. Стоит отметить, впрочем, что отличия от исходного Chromium у SRWare Iron минимальны, более того – ряд критиков заявляют, что большую часть из заявленного разработчиком можно реализовать в Google Chrome простым редактированием настроек безопасности.

Windows, macOS, Linux, Android



Браузер создается одним из основателей Opera Software, который в свое время покинул компанию из-за разногласий по поводу дальнейшего развития Opera и создал новую, Vivaldi Technologies. Ее продукт «унаследовал» часть функциональности «классической» Opera 12, которой лишился этот браузер после перехода на движок Chromium – например, у Vivaldi изначально были боковая панель, заметки, визуальные вкладки и т.д.

Vivaldi поддерживает группировку вкладок, показ миниатюр открытых страниц, умеет отображать несколько открытых страниц в одном окне и может «замораживать» фоновые вкладки, чтобы освободить занимаемую оперативную память. Браузер позволяет гибко настроить интерфейс под себя – поддерживаются сменные темы, изменение вида и поведения адресной строки, параметров экспресс-панели и т.д. Как и Opera, Vivaldi поддерживает управление жестами. Браузер не предлагает собственный магазин расширений, но поддерживает установку расширений из Chrome Web Store. Разумеется, есть защита от трекеров, блокировка контента на опасных сайтах, приватный режим и прочие инструменты безопасности. Также есть синхронизация пользовательских данных, для чего нужно создать учетную запись в системе Vivaldi.net. В целом, Vivaldi – один из самых функциональных браузеров на базе Chromium, и если искать альтернативу Google Chrome, то начинать поиск стоит, пожалуй, именно с него.