Обзор Segway Ninebot ZT3 Pro E: мощный внедорожник в мире электросамокатов

Электросамокаты уверенно занимают свою нишу доступного и экологичного транспорта среди всех возрастных групп. Но обычно они не покидают комфортных городских дорог, ограничиваясь своими ходовыми характеристиками и геометрической проходимостью. Segway Ninebot ZT3 Pro E — это попытка совместить городскую мобильность с элементами «внедорожника». В этом редакционном обзоре мы «проедемся» по его реальным характеристикам и протестируем в родной off-road стихии.

Segway Ninebot ZT3 Pro E Від 33 589 грн. Плюсы: хороший крутящий момент и проходимость; энергоемкая подвеска и клиренс; дизайн, эргономика и удобство. Купить в Elmir.ua Минусы: габариты и вес; ограничение скорости — 25 км/ч; недостаточная информативность дисплея и возможности управления без смартфона. Купить в Elmir.ua 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические и ходовые характеристики Segway Ninebot Ninebot ZT3 Pro E

Двигатель 650 Вт, 1 600 Вт — пиковая мощность Максимальная скорость до 25 км/ч Вес 29,7 кг Пробег 70 км (в Эко режиме при идеальных условиях) Тормоза Передние — дисковые, задние — дисковые Батарея 48 В / 12.75 А*ч Время зарядки 4 часа Шины 11», бескамерные Скоростные режимы Eco, Drive, Sport Максимальная нагрузка 120 кг Амортизация Передняя и задняя Зарядное устройство 53.6 В/ 3.9 А Материал рамы Углеродистая сталь Защита от влаги IPX5

Упаковка, комплектация и сборка, сборка и сборка

Segway Ninebot ZT3 Pro E поставляется в прочной картонной коробке весом ≈32 кг. Содержимое хорошо защищено пенопластом и специальными вставками, что предотвращает повреждение во время транспортировки. Коробка содержит транспортные отверстия для удобной переноски и маркировку с инструкциями по безопасной распаковке.

Комплектация включает в себя:

Электросамокат Segway Ninebot ZT3 Pro E;

Зарядное устройство (53.6 В, 3.9 А);

Шестигранный ключ;

Запасные винты;

Инструкцию по эксплуатации и сопутствующую документацию;

Дополнительный кабель под розетку в США.

Сборка простая и занимает до 10 минут. Электросамокат поставляется с разложенным рулем, который нужно прикрутить к стойке четырьмя винтами, затем необходимо проверить давление в шинах и накачать их до рекомендованного значения (2.8 бара). К тому же на коробке есть подробная инструкция с иллюстрациями и QR-кодом для видеоуроков. Никаких специальных навыков не требуется — все интуитивно.

После сборки желательно зарядить батарею полностью и обновить прошивку через фирменное приложение для оптимальной работы. В общем, процесс доступен для новичков. Единственное, что самокат довольно тяжелый, но если вы не пренебрегали советами железного Арни, то для вас это не составит никаких проблем.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Материалы, дизайн и механика

Дизайн Segway ZT3 Pro E сочетает футуризм и практичность: рама из прочной углеродистой стали обеспечивает хорошую прочность и высокую надежность при весе 29.7 кг. Хотя алюминий позволил бы сэкономить несколько лишних килограммов. Бескамерные 11-дюймовые резиновые шины Segway (70/60 — 7.5) могут похвастаться практичным протектором для оффроуда. Они обеспечивают надежное сцепление как на обычной дороге, так и вне ее пределов. От грязи защищают крылья из прочного пластика.

Дизайн у Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E не просто эргономичный, а еще и довольно эффектный. Руль довольно высокий (134 см), поэтому людям низкого роста может быть неудобно. Он комплектуется резиновыми ручками без выраженной текстуры. Угол наклона рулевой колонки больше, чем у моделей других производителей. Это обеспечивает дополнительную устойчивость именно на неровных участках дороги.

Дека широкая и удобная, с антискользящим покрытием, что позволяет стоять уверенно даже тогда, когда ее поверхность намокла. Механизм для складывания обеспечивает надежную фиксацию в «транспортабельном режиме». Двойной замок четко выполняет свою задачу и не страдает люфтами.

Красно-черная цветовая гамма Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E выглядит одновременно стильно, но без лишнего пафоса, подчеркивая внедорожную направленность электросамоката. X-стиль передних габаритов дополнительно привлекает внимание к футуристическому дизайну.

Подвеска в Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E — один из тех моментов, к которому стоит внимательнее присмотреться, ведь она реализована на высоком уровне. Спереди у нас телескопическая передняя вилка, а сзади под кожухом прячется моноамортизатор. Подвеска очень качественно поглощает вибрации и сглаживает неровности.

Тормоза в Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E — дисковые, как спереди, так и сзади. В наличии дополнительный traction-контроль, предотвращающий пробуксовку заднего колеса и улучшающий сцепление с дорогой на влажной или неоднородной поверхности. Заметно, что они работают с большим запасом и быстро останавливают самокат. Также присутствует система рекуперации энергии, ее интенсивность регулируется в приложении.

Спереди на рулевой колонке находится специальный крючок. Он выдерживает нагрузку до 5 килограммов. Это довольно удобно, если останавливаешься, например, чтобы что-то сфотографировать и вешаешь на нее свой рюкзак, пока достаешь смартфон и делаешь снимок.

Электроника, элементы управления и батарея

Segway Ninebot ZT3 Pro E комплектуется насыщенным и ярким LCD дисплеем. Однако, учитывая его диагональ хотелось бы большей информативности. Как минимум не хватает визуализации текущего напряжения, вывода пройденной дистанции и ориентировочного пробега. Все это конечно можно найти в фирменном приложении, но хочется локального дублирования без создания дополнительных сущностей и привязок.

Элементы управления довольно удобные и интуитивные. Слева находятся основные кнопки управления с помощью которых можно выбрать скоростной режим, включить сам самокат, поворотники и освещение. Рядом с ними можем отыскать дополнительную клавишу, функция которой настраивается в фирменном приложении. Звоночек здесь механический, что не очень солидно для такого яркого девайса.

Справа размещен рычаг акселератора. Им можно управлять как большим пальцем правой руки, так и частично по мотоциклетному принципу, меняя угол подвижной ручки. Активация тормозов осуществляется с обеих сторон.

У Segway Ninebot ZT3 Pro E реализована функция защиты от краж. Она использует блокировку Code Lock, которая предлагается в двух форматах: числовом, с введением кода, и шаблонным, основанным на комбинациях направлений (вверх-вниз, влево-вправо). Кроме того, появилась новая опция разблокировки Air Lock, которая автоматически снимает блокировку, когда ваш смартфон приближается к самокату. Можно вообще обойтись без кодовой защиты, если она вам не нужна.

Системы управления батареей BMS отвечает за безопасность аккумулятора, предотвращая перегрев, короткое замыкание и чрезмерный заряд, для продления срока ее эксплуатации. Приложение Segway Ninebot ZT3 Pro E является настоящим мобильным центром управления, позволяя полностью контролировать устройство со смартфона.

Через приложение также можно персонализировать режимы езды. В настройках скорости не только выбирается режим, но и регулируется максимальная скорость для каждого из них, позволяя адаптировать самокат под индивидуальные потребности. В спортивном режиме доступна функция boost для более быстрого старта. В то же время досадно огорчает ограничение скорости — 25 км/час, за что нужно благодарить европейское законодательство, а не производителя.

В наличии система контроля тяги. Она гарантирует стабильное сцепление с поверхностью и уверенное управление на различных типах местности, что может понадобиться в сложных условиях. Дополнительно предусмотрена функция парковки на склоне, которая надежно фиксирует самокат и предотвращает его скатывание, если его оставили на наклонной поверхности.

В разделе настроек безопасности добавлен ряд полезных опций, усиливающих контроль и удобство использования ZT3 Pro. Если самокат остается неподвижным дольше установленного времени, он самостоятельно выключается, экономя заряд батареи и избегая случайного включения.

Опция запланированной зарядки позволяет установить время, в течение которого самокат будет заряжаться. Кроме того, можно задать лимит заряда для продления срока службы батареи.

Передняя фара здесь довольно мощная, обеспечивая приемлемое освещение на достаточном расстоянии. Сзади размещен яркий стоп-сигнал, который эффективно сигнализирует о торможении. Встроенные указатели поворотов работают в паре со звуковым сигналом. Благодаря его громкости, не смотрящие по сторонам пешеходы наконец-то отвлекают свое внимание от смартфонов. Габаритные X-диоды всегда включены.

Производитель заявляет, что батареи (46.8 В/12.75 А∙ч) хватает на целых 70 км. Конечно, если прочитать, что написано «маленькими буквами», то это при идеальных условиях в экологическом режиме, или как его еще называют «режим овоща». Аккумулятор защищен по стандарту IPX7.

Тест-драйв и опыт использования

Segway Ninebot ZT3 Pro E довольно удобен для езды по городу. Он стабильно держится дороги, чувствуется приятная сбалансированность. Разгон очень бодрый, а в Спорт-режиме даже избыточный. Поэтому если вы не имеете опыта езды на самокатах, то оставьте его на момент, когда лучше освоитесь с управлением. Но радость от быстрого разгона гасится низким ограничением скорости.

Монотонная езда при скорости 25 километров в час навевает скуку уже через несколько минут. Если со временем производитель не предоставит возможности ее увеличить, то это может отпугнуть большую часть потенциальной аудитории. Заметно, что запас мощности очень большой. С другой стороны, понятно, что это делается ради безопасности.

Брусчатку под собой вы почти не почувствуете, ведь подвеска отрабатывает на отлично. Лежачих полицейских так вообще можно провожать с легкой улыбкой, даже не снижая скорость, равно как и гравийные дороги. Производителю удалось найти золотую середину между устойчивостью на дорогах и отсутствием избыточной мягкости.

Для езды по сложной поверхности уже не требуется высокая скорость. Здесь самое важное — это крутящий момент, который может выдать ваш двигатель. И с этим здесь все в порядке, ведь 1 600 Вт в пике хватит, чтобы покорить угол наклона до 25 градусов. Тестовая горка поддалась без проблем с большим запасом.

Клиренс здесь больше, чем у некоторых современных кроссоверов — 15.2 см. Основных режимов три — Eco, Drive, Boost. Экологический режим предлагает максимальную скорость 15 км/ч, Drive — 20 км/ч и Sport 25 км/ч в паре с бодрым ускорением.

Если рост райдера меньше 160 см, то электросамокат Ninebot eKickScooter ZT3 Pro E окажется слишком габаритным, в первую очередь по высоте руля, составляющей 134 сантиметра. Производитель заявляет, что электросамокат способен преодолеть на одном заряде 70 километров при идеальных условиях. Хотя в паспорте электросамоката указано расстояние 50 км.

Реальная картина менее оптимистична — ориентировочно 30 километров со смешанными условиями езды в режиме Drive и Sport. Чтобы пополнить заряд, придется подождать примерно 4 часа.

Если стандартный городской самокат обычно помещается в типичный багажник B класса, то с Segway Ninebot ZT3 Pro E все не так просто. Чтобы его транспортировать, пришлось опускать кресла, превратив второй ряд в багажное отделение. В хэтчбеках А класса также не обойтись без помощи заднего ряда.

Цены и конкуренты

Segway Ninebot ZT3 Pro E можно приобрести по цене от 33 589 гривен. Конкурентов в этом ценовом диапазоне очень много. Абсолютное большинство — это китайские производители различной «именитости».

Kugoo Kirin G2 Master предлагает более мощный двигатель и максимальную скорость — 60 км/ч. Это уже очень серьезные показатели, что требуют более серьезного подхода к безопасности и системе тормозов, которых в этой модели явно не хватает. К тому же серьезный вес (41.5 кг) может стать большим препятствием к транспортабельности и значительно сужает круг потенциальных пользователей.

К тому же модель имеет худшую степень пыле-влагозащиты (IPX4) и меньший диаметр колес (10″). И самое главное, заряжать такой электросамокат придется около 11 часов.

Xiaomi Mi Electric Scooter 4 Ultra за похожие деньги предлагает алюминиевую раму, 500-ваттный мотор с пиком до 940 Вт. Максимальная скорость в нем также ограничена 25 км/ч. Тормозная система не такая эффективная, ведь спереди стоят барабанные тормоза, а сзади электрические.

Ну и тем, кто хочет покататься «на все деньги» может прийтись по душе Crosser Rocket. За значительно большую стоимость он предлагает максимальную скорость 75 км/ч., до которой я категорически не советую разгоняться на таком транспорте. Здесь есть полный привод и мотор на 3 200 Вт.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 30 км в смешанных условиях. Дизайн, эргономика 9.5 Эффектный и футиристический дизайн. Качество сборки, материалы 8.5 Качественная сборка, рама из углеродистой стали. Цена 8.5 Соответствует заявленным возможностям. Скорость 7.5 Ограничена согласно европейским нормам до 25 км/ч. Комплектация 8 Стандартная комплдектация.