AJAX на Malevich OS: новые функции и впечатления от использования

Охранную систему AJAX в пору называть одной из самых известных сигнализаций на рынке, по крайней мере информации о продуктах стартапа достаточно как на тематических сайтах, так и в собственном блоге компании. Более того, год назад мы тоже подробно рассказывали про AJAX StarterKit (часть 1, часть 2). Сегодня посмотрим, что изменилось после программного обновления до Malevich OS, какие новые устройства появились, а также расскажем о собственном опыте использования AJAX для защиты квартиры.

В редакцию попал целый набор устройств от AJAX: Hub — основа системы, два датчика обнаружения движения (MotionProtect и MotionProtect Plus), датчик открытия дверей и окон DoorProtect, брелок SpaceControl, домашняя сирена HomeSiren, датчик дыма FireProtect Plus, датчик затопления LeaksProtect и клавиатура KeyPad. Нам приехали устройства белого цвета, все они выпускаются и в черных корпусах.

AJAX Hub, MotionProtect, DoorProtect и SpaceControl — это StarterKit, о котором мы рассказывали ранее. С точки зрения комплектации и дизайна в этих устройствах не произошло видимых изменений, так что мы не будем подробно описывать их функциональность и постараемся не повторять лишний раз то, что уже описано.

StarterKit не просто так носит такое название. Он включает минимально необходимый набор устройств, чтобы подключить квартиру к пульту охранной фирмы. Исключительно «для себя» можно обойтись, например, только датчиком открытия дверей, но служба охраны может быть не согласна с таким аскетичным подходом.

Остановимся на датчиках движения MotionProtect и MotionProtect Plus, а также CombiProtect, которого у нас не было. Все они выглядят идентично, но имеют отличия в функциональности. MotionProtect — датчик со встроенным PIR-сенсором, который реагирует на изменение теплового поля. В версии Plus есть дополнительный микроволновой сенсор, который включается для подтверждения движения при срабатывании PIR-сенсора. Он может понадобиться при наличии тепловых помех (например, от кондиционера, окон со шторами на проветривании или камина).

CombiProtect совмещает в себе функции MotionProtect и GlassProtect. В датчик встроен микрофон, который реагирует на характерный звук бьющегося и падающего стекла.

FireProtect — датчик дыма со встроенным температурным сенсором и сиреной. Более продвинутая версия FireProtect Plus оснащена дополнительным сенсором угарного газа (CO). Эти датчики могут работать в качестве простой пожарной сигнализации, без участия AJAX Hub и без подключения к Интернету. Если дома есть несколько таких сенсоров, то при срабатывании одного сирена может включаться на всех сразу.

Судя по обсуждениям прошлых материалов про AJAX, клавиатуру KeyPad можно назвать одним из самых долгожданных модулей. Она предназначена для снятия и постановки системы на охрану без помощи смартфона или брелока.

У KeyPad сенсорная клавиатура, а само устройство выполнено в стиле других модулей AJAX. В настройках можно включить активацию охраны без пароля (простым нажатием одной кнопки на клавиатуре), задать яркость свечения и уровень громкости сигнала при нажатии клавиш.

Интересно выглядит функция «пароль по принуждению» — имитация снятия системы безопасности с охраны. Приложение Ajax подтверждает успешное отключение сигнализации, сирены молчат, но при этом другим пользователям и на пульт охраны отправляется сигнал тревоги.

Наконец, LeaksProtect — датчик, который нужно размещать в местах возможных протечек, если вы боитесь того, что дома может прорвать трубу или вас затопят соседи. Он совсем небольшой и срабатывает если жидкость или любой другой проводник замыкает контакты, расположенные на гранях устройства.

Установка и настройка

Не знаю, как происходит самостоятельная настройка и установка других сигнализаций, но в случае AJAX все сделано максимально просто и наглядно. Устанавливаете приложение для Android или iOS, проходите процедуру регистрации, подключаете «хаб», создаете в соответствующей вкладке нужные виртуальные комнаты, подключаете датчики и размещаете их в необходимых помещениях.

Подключать датчики максимально просто — обычно просто сканируется QR-код код через приложение. Коды наклеены на коробках и самих датчиках. Во время настройки заминка возникла только с брелоком SpaceControl — если на других датчиках есть выделенная клавиша включения, то тут для привязки к хабу приходится одновременно зажимать две клавиши управления (в этом случае пришлось заглядывать в инструкцию).

Монтаж также не вызывает каких-то проблем. Все датчики поставляются с дюбелями, саморезами и очень цепким двухсторонним скотчем. Крепежные панели съемные — можно удобно разметить все необходимые отверстия.

Так как я использовал AJAX для тестирования, то во всех случаях использовал скотч. В процессе пару датчиков изменили свое положение, но даже после повторного приклеивания скотч держит хорошо. AJAX Hub крупнее и тяжелее остальных модулей, поэтому его решил просто отправить на шкаф к роутеру.

Для постоянного монтажа можно использовать сразу и скотч и саморезы — тогда точно ничего никуда не упадет и не отвалится.

Malevich OS: логика работы с датчиками, видеонаблюдение

После настройки и установки модулей я несколько удивился — если бегло посмотреть на приложение, то может показаться, что за год ничего не изменилось, хотя Hub уже должен был работать на новой Malevich OS.

Более того, столкнулся со сложностью подбора оптимальной конфигурации сигнализации, чтобы все работало так, как хочу я. При постановке входа (коридора) квартиры на частичную охрану активными оказывались все привязанные к коридору датчики (открытия дверей и движения). Соответственно, сигнализация срабатывала не только по датчику открытия дверей, но и по сенсору движения, когда человек проходил по коридору.

Оказалось, что система находилась в «переходном» состоянии и приложение еще не получило соответствующее обновление под новую систему хаба. Вскоре пришло нужно обновление, которое позволило прочувствовать одно из преимуществ новой ОС — более гибкую работу с каждым датчиком.

В Malevich OS изменили логику работы и теперь опция частичной охраны активируется не для комнат, а для конкретных датчиков. Сейчас возможность выбора между профилями «охрана», «частичная охрана» и круглосуточная работа отдельных датчиков/комнат позволяет покрыть большинство сценариев использования.

Например, когда никого нет дома система находится на «полной» охране — если сработает один из датчиков, то будет поднят сигнал тревоги: придут сообщения в push-уведомления на смартфон, SMS с указанием сработавшего датчика, поступит «холостой» звонок на телефон от хаба, будет работать сирена. В то же время, когда я дома, то активирую только частичную охрану, особенно на ночь — в этом профиле работает только датчик открытия входных дверей. Сирена сработает, если кто-то попытается пробраться в квартиру пока все спят.

При необходимости можно установить еще и датчик открытия дверей для кладовки вне квартиры, активировать для него круглосуточный режим работы. В этом случае главное, чтобы сигнал хаба доставал до нужного помещения.

При использовании сигнализации в квартире или частном доме с дальность работы проблем быть не должно. Модули «общаются» по собственному протоколу Jeweller, для разных датчиков заявлена работа на расстоянии от 1000 до 2000 метров при прямой видимости.

На практике из-за стен и других преград расстояние прямой видимости окажется меньшим, но достаточным. Например, у меня получилось поставить систему на охрану находясь во дворе дома и направляя брелок на квартиру (9 этаж), хотя хаб в ней находился не возле окна. В рамках квартиры все датчики показывали или максимальный уровень сигнала или ⅔.

Еще одно новшество, которое вот-вот станет доступно всем пользователям AJAX — интеграция с IP-камерами. Компания добавила возможность подключать к одному хабу до 10 камер. На данном этапе речь идет о трансляции RTSP-потока в приложение — эту функцию поддерживают многие камеры, протокол является стандартным. Позже планируют добавить какую-то интеграцию с сигнализацией и возможность сохранения роликов в облаке.

Для подключения камеры в приложении нужно указать ссылку на RTSP-поток, а чтобы все работало через интернет придется обзавестись статическим IP-адресом от провайдера и настроить проброс портов на домашнем роутере. С последним у меня возникли определенные трудности, так что я проверил работу камеры только в рамках локальной сети.

Возможность просматривать видео через основное приложение вместо использования дополнительной программы выглядит удобной, но пока это только часть решения — желающим получить полноценную функцию видео наблюдения придется подождать. В любом случае хорошо, что компания не планирует ограничивать пользователей в выборе подходящих камер.

Подключение к Полиции охраны и другим службам

По словам представителей AJAX, далеко не все пользователи их сигнализации подключаются к пультам охраны. Причины разные — это и дополнительные расходы (подключение, абонплата) и алгоритм работы частных охранных фирм.

А среди тех, кто хотел подключить охрану, было достаточно желающих подключится именно к государственной Полиции охраны, а не к частным службам. Недавно AJAX сертифицировали свою систему для подключения к госохране, часть изменений в Malevich OS связаны именно с этим. В частности, теперь система подключается к пультам охраны напрямую, а не через облако AJAX, а пользователь может оставаться администратором своего хаба, вместо того чтобы передавать эти права службе охраны. На момент написания материала опция доступна для Киева и Киевской области, Одессы и Одесской области, Кропивницкого и Кировоградской области, Львова и Львовской области.

Другие впечатления и планы AJAX

Также хотелось бы рассказать о некоторых дополнительных впечатления от использования сигнализации. Понравилась гибкая настройка прав доступа и видов получаемых уведомлений в настройках хаба — для каждого пользователя можно задать индивидуальные настройки, в том числе и право доступа к камерам.

Удобно «приглашать» новых пользователей — можно оставить доступ соседям или родителям, чтобы они, например, поливали цветы во время отсутствия.

Также система дает некоторое количество полезной информации в пассивном режиме — уведомления о пропаже света, датчики движения и дыма обладают встроенными сенсорами температуры и эта информация всегда перед глазами.

В приложении можно авторизоваться по PIN-коду, есть поддержка сканеров отпечатков пальцев. После «игр» с IP-камерой Tecsar можно с уверенностью говорить, что у AJAX максимально «человеческое лицо», в большинстве функций легко разобраться без инструкций, хотя они также бывают полезны, так как описывают нюансы правильной установки датчиков и прочие особенности.

Наверняка многим хочется услышать про какие-то недостатки. К сожалению, критических не выявил. Есть разве что мелкие замечания или пожелания. Например, я прекрасно понимаю логику пиктограмм на брелоке, но возможно, что вариант с цветовым кодированием был бы кстати. Круг (охрана) — желтый, разомкнутый круг (охрана выключена) — зеленый, разомкнутый круг в замкнутом (частичная охрана) — два цвета, тревожная кнопка — красный.

Также хочется получить больше «умных» функций. Сейчас у AJAX есть реле, которое можно подключить к системе и есть функция напоминания о постановке/снятия с охраны по геозонам. Например, к этому можно добавить сценарии работы в зависимости от времени суток, чтобы система сама активированный профиль охраны ночью.

Если от самих датчиков требуется только стабильная работа и замена батареек раз в пару лет, то Hub когда-то устареет. Наверное, не помешала бы поддержка 3G, чтобы доступ к видео можно было получить даже тогда, когда у провайдера пропадает интернет.

При этом я уверен, что большинство этих функций в обозримом будущем реализуют, если их посчитают необходимыми, ведь нужно соблюдать баланс между множеством функций для гиков, простотой использования для менее требовательных пользователей и соответствовать требованиям охранных компаний, запросам других рынков.

После примерно трех месяцев использования стало понятно, что AJAX — это еще и конструктор в хорошем смысле слова. Например, когда я брал устройства для обзора, речи о поддержки камер не было, но позже оказалась что близится релиз новой функции и тест продлился.

Примерно такая же ситуация с реле WallSwitch — сомневаюсь, что мне захотелось бы встраивать его в подрозетники (из-за чего решил не тестировать устройство), но сейчас понимаю, что с удовольствием добавил бы его в тот же бойлер. Пока реле поддерживает только сценарии для постановки/снятия с охраны, но AJAX планируют расширить его функциональность до уровня «умных» розеток.

У компании уже есть планы по выпуску новой версии хаба с Wi-Fi, чтобы не привязываться к месту установки роутера, а в следующем году обещают начать активнее развивать направление «умного» дома. На официальном сайте даже есть голосование за функции, которые пользователи хотят видеть в продукте.

Оптимальная конфигурация, итоги

В процессе использования определился, что в моем случае я бы обошелся «хабом», датчиком открытия дверей, парочкой сенсоров движения с микрофонами, сиреной и брелоками для членов семьи. Кажется, что такой набор обеспечит контроль наиболее уязвимых мест квартиры, которые часто используют воры, а брелоки просто показались мне довольно удобными, потому можно носить их на ключах и не нужно доставать смартфон открывая квартиру. Набор получился бы не самый доступный, но можно же собрать его постепенно или изменить конфигурацию в процессе.

Один из показательных факторов — после настройки и различных проверок срабатывания датчиков я просто забыл про систему. Все работает и не требует повышенного внимания. Поэтому очевидно, что для меня AJAX отправляется в список важных покупок на ближайшее будущее.