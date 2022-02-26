Apple Pay та Google Pay перестали працювати з деякими російськими банками

Після того як США та Євросоюз наклав санкції на найбільші банки Росії, Sberbank та VTB Bank (Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank, Otkritie), власники карток цих банків почали жалітися на відсутність можливості оплатити товарів та послуги за допомогою сервісів Apple Pay та Google Pay.

Також картки цих банків не дозволять розплатитися у країнах членах ЄС та США.

Google та Apple поки не дали офіційний коментар щодо блокування своїх сервісів на території Росії.

Нагадуємо, що 26 лютого країни нарешті дійшли згоди та відключать Російську Федерацію від SWIFT, вже розпочалася підготовка документів.