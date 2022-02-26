Росію відключать від SWIFT — розпочалася підготовка до впровадження санкції
Про відключення Росії від SWIFT повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та пресслужба Мінцифри.
SWIFT — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів.
Відключення Росії від цієї системи виведе фінансові структури країни з ладу та завадить переказам коштів. А отже — заблокує витрати на російську армію та значно погіршить економічне становище РФ.
Голова Центробанку однієї з країн Єврозони вважає, що рішення про відключення Росії від глобальної платіжної системи SWIFT буде ухвалено протягом кількох днів, повідомляє Reuters.