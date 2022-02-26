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Росію відключать від SWIFT — розпочалася підготовка до впровадження санкції

Росію відключать від SWIFT — розпочалася підготовка до впровадження санкції

Росію відключать від SWIFT — розпочалася підготовка до впровадження санкції

Про відключення Росії від SWIFT повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та пресслужба Мінцифри.

SWIFT — міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів.

Відключення Росії від цієї системи виведе фінансові структури країни з ладу та завадить переказам коштів. А отже — заблокує витрати на російську армію та значно погіршить економічне становище РФ.

Голова Центробанку однієї з країн Єврозони вважає, що рішення про відключення Росії від глобальної платіжної системи SWIFT буде ухвалено протягом кількох днів, повідомляє Reuters.


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