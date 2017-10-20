Обзор Apple Watch Series 3

Носимые гаджеты вышли на рынок сравнительно недавно. За это время далеко не все производители смогли добиться успехов в этой категории. Но у Apple дела обстоят, судя по всему, не так и плохо. Пусть количество продаж все еще остается загадкой, похвастаться Тим Кук смог иначе – Apple Watch обошли Rolex и заняли первую позицию в рейтинге самых продаваемых часов. Вместе с этим заявлением была представлена новая модель, которую назвали Series 3. С ней мы сегодня вас и познакомим.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора Apple Watch Series 3

Модельный ряд

Обновленная модель только поступила в продажу. Интересно, что в ассортименте магазина осталась первая версия часов (Series 1), но третья заменила вторую. Сделано это, естественно, для стимуляции продаж новинки, а Series 1 оставили как более доступный вариант. Естественно, визуально их не отличить друг от друга. Выделилась только модель с LTE-модулем, на колесике которой довольно заметная красная точка.

Количество доступных вариаций материалов корпуса и разнообразие ремешков не уменьшается. Часы все еще доступны в алюминиевых, стальных и керамических кейсах, а ремешок или браслет можно найти на любой вкус как от Apple, так и от сторонних производителей.

Комплектация и первые впечатления

Ни упаковка, ни комплектация не поменялись. У нас на обзоре побывала простенькая модель Sport без LTE-модуля, размером 42 мм. Внутри коробки с часами есть силиконовый ремешок двух размеров, индукционная зарядка и блок питания к ней, который точно такой же, как у iPhone. Ничего больше для полноценного использования часов не потребуется.

Первое подключение Apple Watch к iPhone напоминает активацию нового iPhone, рядом со старым. Как только пользователь включит часы, ближайший iPhone предложит «состыковаться» с ними. Это довольно быстро и удобно. Сама настройка займет около получаса (в зависимости от количества совместимых приложений), а вся настройка и знакомство с основными функциями и интерфейсом не должны отнять более часа. При этом все интуитивно понятно и логично.

Дизайн и удобство использования

Для тех, кто видит Apple Watch не первый раз (а среди наших читателей наверняка сложно найти других людей), очевидно, что часы совершенно не поменяли дизайн.

В нашем случае черный алюминиевый корпус хорошо смотрится с темно-серым ремешком. Качество сборки и уверенность в креплении ремешка все также не вызывают сомнений в устройстве. Тактильные ощущения, субъективно, приятные. Часы не мешают на кисти, в каком бы положении последняя не оказалась. При этом толщина часов довольно приличная, на уровне хороших наручных хронографов. Только вес у нашей модели попроще, чем у обычных часов, Apple Watch практически не ощущаются на руке.

Сенсорный экран как и раньше дополнен двумя физическими элементами управления – колесиком Digital Crown и кнопкой, расположение которых тоже осталось прежним. Для удобства пользователя, ориентацию дисплея все также можно поменять (перевернуть его), чтобы надеть часы, например, на правую руку, а кнопка и колесико все еще были доступны под указательным пальцем другой руки.

Внутрення сторона тоже не поменялась. Тут есть датчик сердцебиения и две утопленные кнопки, фиксирующие крепление ремешка (оно, кстати, сохранило форму и совместимо со старыми ремешками и браслетами). Сюда же и магнитится зарядка.

Водонепроницаемость часов (5 ATM) позволяет плавать в них, в том числе на открытой воде, но они не предназначены для дайвинга. Пара отверстий (слева на корпусе) для микрофонов и динамики – единственные места, куда может проникнуть влага. Динамик все также умеет «выплевывать» воду. Для этого только нужно после всех занятий в воде активировать нужную функцию, раздастся короткий звуковой сигнал, который, собственно, и выталкивает остатки влаги. Ходить с часами в душ можно, но не желательно, чтобы на них попадала пена или мыло, в таком случае их нужно сразу промыть водой. Тоже самое касается и соленой воды – после нее часы стоит ополоснуть в пресной.

В целом же, если пользователь раньше носил часы, то каких-то кардинально новых ощущений от опыта использования этих не возникнет (если не говорить о функциональных возможностях). Я с детства пользуюсь наручными часами и очень к ним привык. От использования Apple Watch какого-либо дискомфорта у меня не было, даже с учетом того, что я снимал их исключительно для зарядки. Единственное, что все еще вызывает опасения – стекло. Одни мои часы за лет 7 эксплуатации разок все же пришлось сдавать на полировку стекла (играя с собакой получил небольшой скол). В случае с Apple Watch все немного сложнее в ремонте, и дороже. А часы частенько могут за что-то цепляться или ударяться. С ними стоит быть поаккуратнее.

Дисплей

В этом разделе мне тоже придется многократно повториться, ведь экран третьей модели Apple Watch никак не поменялся. Это все та же OLED-матрица с разрешением 312×390 пикселей для версии 42 мм, и 272×340 точек для 38 мм. У алюминиевой модели обычное стекло Ion-X, а более дорогие стальные и керамические корпусы сопровождаются сапфировым стеклом.

Картинка же на часах отличная. Максимальная яркость составляет 1000 кд/м², на солнце экран хорошо читается, но в темной комнате может чуть-чуть слепить. Работа сенсора как всегда на высоте, Force Touch тоже работает как нужно. Хорошо продуманные способы управления позволяют без проблем взаимодействовать с устройством, несмотря на небольшой экран. За время тестирования единственное, что могло получаться не с первого раза, это ввод ПИН-кода после того, как я снимал часы (хотя сами клавиши прорисовываются крупнее, чем раньше). Все остальное, как картинку, так и управление, можно только похвалить.

Управление, ПО и функциональность

Для взаимодействия с часами все еще потребуется свободная рука. Какие-то функции, конечно, может исполнять виртуальный ассистент Siri, но в большинстве случае все же нужно будет нажимать на кнопки, либо касаться дисплея. С помощью колесика можно прокручивать что-либо вверх-вниз, а так же приближать и удалять картинку там, где это возможно (фото, экран со всеми приложениями), а нажатие на колесико закрывает приложение и может переносить к циферблатам (двойное нажатие откроет предыдущее приложение). Кнопка отвечает за вызов списка открытых приложений. Все остальное уже делается с помощью дисплея.

Операционная система watchOS дошла уже до четвертой итерации. Последние обновления не принесли каких-то глобальных изменений. Добавили пару новых циферблатов, включая такой с Siri, на котором показывается какая-либо информация, которая формируется в зависимости от интересов пользователя. Лично я не назвал бы его сильно интересным, обычные циферблаты мне больше подошли.

Из других улучшений: немного апгрейднули возможности Apple Music; приложение Workout получило новый дизайн и возможность синхронизации с тренажерами при помощи NFC; доработали приложение измерения сердцебиения, которое теперь обращает внимание на аритмию, а также высокий пульс, когда пользователь находится в состоянии покоя.

В остальном все осталось на своих местах. Что действительно понравилось, это последние обновления Apple Maps. Дороги Киева, например, теперь стали подетальнее и iPhone показывает более актуальные маршруты. При этом, запустив приложение карт на Apple Watch, они немного вибрируют предупреждая о повороте. Пусть это не новая возможность, но теперь она более актуальна для украинских пользователей. А глобально последние обновления больше ориентируются именно на занятия спортом и отслеживание состояния здоровья владельца гаджета.

Уведомления, звонки и eSIM

Apple Watch может стать единым центром уведомлений. Лично мне понравилось выключить звук на всех устройствах и получать уведомления в форме вибрации на руке. Если же я перед компьютером, то на часы можно не отвлекаться, а в остально время это позволяет не хватать смартфон, а посмотрев на часы узнать про новое сообщение и прочее. С часов также можно и ответить на звонок или сообщение (надиктовать что-то, рисовать буквы и собрать так предложение, отправить готовый ответ или смайлик).

Если ответить на звонок можно было и раньше, то теперь для этого может и не понадобится смартфон. Правда, в нашей реальности это пока недоступно, но в будущем может все же что-то поменяется. Если приобрести модель с LTE-модулем (а это, наверное, основное новшество в Series 3), с помощью eSIM можно оставаться на связи даже во время пробежки или если вы вышли за чашкой кофе без смартфона. Также будет осуществляться и доступ к Apple Music, а звук можно передавать на беспроводные наушники.

Скорость работы

К сожалению, сравнить скорость работы напрямую с предыдущими версиями устройства у нас не получилось. По заявлениям самой компании Apple, новые часы на 70% быстрее предыдущих, а беспроводные модули потребляют в половину меньше энергии.

Если абстрагироваться от сравнений, то часы действительно быстрые. Но им все равно приходится связываться со смартфоном, а это может занимать какое-то время. Некоторые приложения (преимущественно сторонние) могут «крутить колесико загрузки» несколько лишних секунд. Подождать реакцию Siri тоже иногда приходится подольше, чем хотелось бы. Зато теперь она разговаривает, а не просто пишет ответы текстом. Редко встречаются и проблемы анимации с каким-то мелкими ошибками, что наверняка поправят будущие обновления.

В целом же, работой часов я остался доволен. Новые Apple Watch отлично реагируют как на элементы управления, так и на жесты поворота руки.

Трекер активности и мониторинг здоровья

Одним из основных, если не самый основным предназначением, компания продвигает часы именно как трекер активности. И правда, для занятий спортом сложно придумать более удобный гаджет, который всегда остается с пользователем. А даже если этот пользователь не особо спортсмен (как, например, я), то часы все равно будут мотивировать лишний раз встать и пройтись, плюс помогут присмотреть за сердечным ритмом. Стоит отметить, что для профессиональных спортсменов этого все равно будет маловато, а вот для любителей это чуть ли не лучший существующий вариант.

Каких-то кардинальных изменений в способе взаимодействия пока не произошло, кроме редизайна приложения Workouts, где все также нужно задать тип упражнения, после чего часы начнут серьезнее отслеживать действия. В остальное время гаджет напоминает, что нужно было бы пройтись, если пользователь долго сидит, иногда предлагает дыхательные упражнения и следит за пульсом. Вся эта информация доступна как на часах, так и на iPhone в приложениях Activity и Health.

Автономность

Так как размеры часов все еще не меняются, а новые возможности в них все же появляются, объем аккумулятора остается приблизительно таким же – 279 мА•ч. Поэтому показатели автономности остались прежними. Для тех пользователей, которые не занимаются спортом, а просто получают на часы уведомления и не часто пользуются приложениями, можно расчитывать на 2-3 дня без зарядки (с постоянной синхронизацией со смартфоном, отслеживанием активности, пульса и мониторингом сна). А вот использование часов на тренировках снизит этот показатель до нескольких часов. LTE-связь, если такая у вас будет, исчерпает запас аккумулятора за час разговора.

На полную зарядку от стандартного ЗУ уйдет немного более двух часов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сборка и материалы корпуса, большой выбор аксессуаров, отличный дисплей, хороший пульсометр, водонепроницаемость, ПО, отличный выбор для занятий спортом, неплохая автономность Минусы: Ограниченная совместимость (работают только с iPhone), цена Вывод: Apple Watch все больше становится спортивным компаньоном, а не независимым устройством. Приложения теперь запускаются на самих часах, а они в свою очередь уже могут сами звонить и подтягивать музыку из Сети. И тем не менее, без смартфона это будут просто часы с шагомером и пульсометром. Главным же нововведением Series 3 стала поддержка LTE, которая не сильно актуальна в Украине. И тем не менее, если вы настроились на Apple Watch, стоит все же обратить внимание на последнюю модель, которая теоретически будет дольше поддерживаться (если верить заявлению про сильную прибавку в производительности). Но владельцам модели Series 2 пока явно нет смысла обновлять часы. Технические характеристики Apple Watch Series 3 (GPS) 42mm Space Gray Aluminum w. Black Sport B. - Space Gray (MQL12)

11 599 − 14 850 грн

Сравнить цены Тип Смарт-часы iOS + Android - Windows 10 - Операционная система Apple Watch OS Уведомления о входящих событиях вызовы, сообщения, уведомления календаря, электронная почта Функция громкой связи + Прослушивание музыки + Типы физической активности бег, плаванье, ходьба, велосипед Пульсометр + (встроенный, оптический) Подсчет шагов + Подсчет ступенек + Отслеживание сна + Дисплей, тип OLED Retina с технологией Force Touch Форма дисплея прямоугольная Разрешение 312х390 Сенсорный + Размеры, мм 42,5х36,4х11,4 Материал корпуса алюминий Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (водонепроницаемость до 50 метров) Вес, г (с ремешком) 32,3 (без ремешка) Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Время автономной работы до 18 часов Процессор Apple S3 Объем оперативной памяти, ГБ нет данных Объем встроенной памяти, ГБ 16 Слот для SIM-карты - (встроенная SIM-карта, поддержка LTE и UMTS) Динамик + Микрофон + Вибромотор + Bluetooth + (4.2, Apple W2) Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 ГГц NFC + GPS + Еще акселлерометр, барометрический альтиметр, Taptic Engine

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора Apple Watch Series 3