ASUS на IFA 2019: ASUSPRO B9 и новая линейка ноутбуков ProArt StudioBook





Компания ASUS привезла на выставку IFA 2019 новый бизнес-ноутбук, а также целую линейку моделей, которая разрабатывалась с прицелом на профессиональных пользователей и получила название ProArt StudioBook. И если с ASUSPRO B9 в целом всё понятно, модель приходит на смену вышедшему в 2017 году ноутбуку B9440, то отдельная серия устройств для тех пользователей, которые работают с фото, видео, рендерингом и прочими задачами, которые требуют высокой производительности графики, выглядит довольно необычно. У ASUS давно не было подобных решений, но в компании объясняют их появление растущим спросом на игровые ноутбуки среди профессиональных пользователей. Поэтому производитель решил предложить им более подходящие для работы модели, которые бы включали серверные процессоры, экраны с 10-битной глубиной цвета и точностью передачи цвета Delta-E<1, а также графику и файловое хранилище про-уровня. В итоге, кроме ASUSPRO B9, на IFA 2019 показали целых шесть моделей в линейке ProArt StudioBook. Давайте рассмотрим все новинки детальнее.

ASUSPRO B9 (B9450)

И начнём тоже с бизнес-решения, но более компактного, одного из самых лёгких 14-дюймовых ноутбуков в мире. Вес ASUSPRO B9 в базовой комплектации с батареей на 33 Вт-ч составляет всего 880 граммов, а если пользователю необходима более высокая автономность, то будет вариант с аккумулятором 66 Вт-ч, но в таком случае вес модели вырастет до 990 граммов.

Несмотря на демонстрацию устройства на IFA 2019 в ASUS пока не называют его финальные спецификации. Поэтому на данный момент известно, что ноутбук получит процессор Intel Core i7 десятого поколения, хранилище данных до 2 ТБ PCIe SSD в Raid 0 или 1, инфракрасную камеру для логина в систему через Windows Hello и отдельный чип безопасности TPM 2.0. Кроме этого, ASUSPRO B9 будет соответствовать новым требованиям Intel, получившим название Project Athena, поэтому в нём будет поддержка Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (Gig+).

Внешне ноутбук выглядит практически как ASUSPRO B9440, вышедший два года назад, в новинке тоже используется строгий корпоративный дизайн с острыми углами и тёмно-серым цветом корпуса. Конструкция при этом так же не изменилась. Основа с клавиатурой здесь немного меньше, чем дисплейный блок, поэтому при раскрытии крышки последний немного приподнимает корпус, создавая эргономичный наклон.

Как уже написано выше, в ASUSPRO B9 установлен 14-дюймовый IPS экран с разрешением 1920х1080 точек и матовым покрытием. При этом он занимает 94% плоскости дисплейного блока благодаря тонким рамкам. Из нововведений здесь можно найти блок инфракрасных датчиков над экраном, они необходимы для функции распознавания лица.

Толщина корпуса ASUSPRO B9 составляет 14,9 мм, при этом в ноутбуке достаточно много разъёмов, как для такой портативной модели, хотя в прошлой модели их было всего два. На левой грани это два порта USB Type-C с Thunderbolt 3, HDMI и mini Ethernet.

А на правой 3,5 мм разъём для подключения наушников, USB 3.1, а также Кенсингтонский слот.

Также отмечу клавиатуру островного типа с клавишами, которые нажимаются с мягким, тихим, но ощутимым ходом и довольно крупный тачпад, на котором можно включить отображение цифрового блока, как это реализовано не некоторых других моделях ASUS.

В целом, судя по всему, из ASUSPRO B9 вышло отличное продолжение для B9440, новая модель получилась ещё компактнее и легче, оснащается новой платформой Intel, в ней больше портов и разъёмов, а также есть версия с батареей на 66 Вт-ч.

ProArt StudioBook One

Эта модель является топовым решением в линейке ProArt StudioBook и в ASUS её называют «ноутбуком с самой мощной в мире графической системой», хотя и другие параметры в ней довольно впечатляющие.

В ProArt StudioBook One заложены те же идеи, что и в компьютер Mothership, который компания показала в начале этого года. Соответственно, вся основная электроника ноутбука находится в дисплейном блоке, так что основа с клавиатурой здесь намного тоньше и практически весь 2,9 килограммовый вес устройства приходится на экран.

При этом важно отметить, что при раскрытии тыльная часть дисплейного блока немного приоткрывается, и это одновременно создаёт для экрана упор, а также позволяет воздуху попадать внутрь корпуса.

Такая конструкция создаёт впечатление, что ProArt StudioBook One это портативное устройство, на что намекают и размеры 364,5x245x24,2 мм, но стоит взять ноутбук в руки и оно сразу же развеивается. Это скорее компактная рабочая станция, которую можно в нужный момент перенести с одного места в другое, но вряд ли её захочется каждый день возить в офис.

Не в последнюю очередь вес модели обусловлен материалами корпуса, а они здесь под стать флагманской модели. Крышка дисплейного блока, нижняя часть и область вокруг клавиатуры сделаны из плотного алюминия. А сам экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

И если вся линейка ProArt StudioBook разрабатывалась для профессионалов, то ProArt StudioBook One для самых требовательных из них. Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:9 и разрешением 4К (3840х2160 точек). В ASUS используют IPS матрицу, которая способна воспроизвести 100% цветового пространства Adobe RGB, а также точность передачи цвета с параметром Delta-E<1, что подтверждает сертификация Pantone.

В основе ноутбука лежит 8-ядерный процессор Intel Core i9-9980HK с технологией Turbo Boost (до 5 ГГц), SmartCache 16 МБ, графика NVIDIA Quadro RTX 6000 24 ГБ VRAM GDDR6, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 2666 МГц, а также SSD накопитель NVMe 1 ТБ. Из беспроводных опций пользователю доступен двухдиапазонный Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Несмотря на довольно крупный корпус, разъёмов в ProArt StudioBook One не много, всего три порта USB Type-C, зато с поддержкой Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) и DisplayPort 1.4.

Клавиатура в этом модели островного типа с глубиной хода 1,2 мм, что более характерно для ультрабуков ASUS, впрочем, печатать на ней всё равно комфортно. А вот тачпад здесь довольно крупный, при этом производитель использует панель с поддержкой драйверов Microsoft Precision, что обеспечивает точное отслеживание положения пальцев и работу жестов.

В ProArt StudioBook One установлен 12-элементный литий-полимерный аккумулятор на 90 Вт-ч, а для питания ноутбука используется зарядное устройство с блоком на 300 Вт.

ProArt StudioBook X

В отличие от StudioBook One, который позиционируется как решение для работы с цветом и графикой, у ProArt StudioBook X немного другое предназначение. Модель в первую очередь рассчитана на пользователей, которые работают с задачами, требующими высокой многопоточной производительности, например в рендеринге или проектировании. Поэтому в ней есть версия с серверным процессором Intel Xeon.

Сам по себе ноутбук немного похож на игровые модели ASUS, но компания специально пыталась уйти от таких сравнений. Поэтому в ProArt StudioBook X нет глянцевых поверхностей и элементов разноцветной подсветки, наоборот, модель выглядит строго, с тёмно-серыми панелями и поперечным сечением металла крышки дисплейного блока. В дизайне устройства всё говорит о том, что это рабочий инструмент. Впрочем, выглядит модель современно, с тонкими рамками вокруг дисплея и довольно небольшими, как для 17 диагонали, размерами корпуса 382x265x28,2 мм, не говоря уже о весе 2,5 кг.

ProArt StudioBook X получил 17-дюймовый дисплей с антибликовым покрытием, соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920х1200 точек. Матрица здесь так же IPS, с 8-битным представлением цвета, точностью передачи цвета Delta-E<1,5, отображением 97% цветовой гаммы DCI-P3 и сертификацией Pantone.

Как уже указано выше, ноутбук может оснащаться 6-ядерным процессором Intel Xeon E-2276M с тактовой частотой 2,8 ГГц (в Turbo Boost до 4,7 ГГц), но также будут конфигурации с 6-ядерным Intel Core i7-9750H с частотой 2,6 ГГц, и разгоном до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost. За обработку графики в ProArt StudioBook X отвечает NVIDIA Quadro RTX 5000 16 ГБ GDDR6.

Объём оперативной памяти в этой модели может быть до 128 ГБ DDR4 2666 МГц SO-DIMM x4, а встроенной до 6 ТБ с двумя SSD накопителями и одним жёстким диском.

Беспроводные опции в ноутбуке представлены двухдиапазонным Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0.

В отличие от StudioBook One, боковые грани ProArt StudioBook X просто усеяны разъёмами. На левой грани можно найти гнездо зарядного устройства, HDMI 2.0, два порта USB 3.1 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с), 3,5 мм mini-Jack и кард-ридер SD 4.0/UHS-II (312 МБ/с).

А на правой: два порта USB Type-C с Thunderbolt 3 (до 40 Гбит/с) и поддержкой DisplayPort 1.4., один USB 3.1, RJ45 Ethernet и замок Кенсингтон.

Клавиатура в ProArt StudioBook X островного типа c отдельным цифровым блоком и выделенными клавишами навигации. Ход кнопок составляет 2 мм, нажатие хорошо ощущается, но при этом срабатывает тихо.

Тачпад в модели может быть в двух версиях: с обычной сенсорной панелью, а также с сенсорным экраном ScreenPad. Последний начал появляться в некоторых ноутбуках ASUS в прошлом году и позволяет отображать дополнительную информацию, а также быстрые действия для ряда приложений.

Работает ProArt StudioBook X от 6-элементного литий-полимерного аккумулятора на 95 Вт-ч, а заряжается от блока питания на 280 Вт.

ProArt StudioBook Pro 17 (W700) и ProArt StudioBook Pro 15 (W500)

Менее производительные, по сравнению со StudioBook One и StudioBook X модели, но при этом и более портативные, что и не удивительно, так как построены они на основе игровых ноутбуков ROG Zephyrus. Впрочем, как и в StudioBook X в них не осталось никакой игровой эстетики, дизайн здесь довольно строгий, как и у всей линейки ProArt.

При этом StudioBook Pro 17 и StudioBook Pro 15 отличаются не только размерами дисплея, но и характеристиками. Для большего удобства, я оформил их в виде таблицы:

Модель ProArt StudioBook Pro 17 (W700) ProArt StudioBook Pro 15 (W500) Дисплей 17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 точек, соотношением сторон 16:10, антибликовым покрытием. С возможностью отображения 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битным представлением цвета, Delta-E<1,5, сертификацией Pantone 15,6-дюймовый IPS-дисплей c разрешением 4K (3840х2160 точек), яркостью 400 кд/м2, антибликовым покрытием, отображением 100% цветовой гаммы AdobeRGB, 8-битным представлением цвета, Delta-E<1,5, сертификацией Pantone Процессор Intel Xeon E-2276M 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технологией Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кэшем 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технологией Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кэшем 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технологией Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кэшем 12 МБ Графика NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6 ГБ GDDR6 NVIDIA Quadro RTX 5000 MAX Q 16 ГБ GDDR6 Оперативная память До 64 ГБ, DDR4 2666 МГц (x2 SO-DIMM) До 48 ГБ, DDR4 2666 МГц (16 ГБ на плате, SO-DIMM x1) Накопители До 4 ТБ (2x SSD, M.2, NVMe, PCIe Gen3 x4) До 2 ТБ (2x SSD, NVMe, PCIe Gen3 x4) Беспроводные модули Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Разъёмы 1 x слот для защитного замка 1 x вход питания 1 x Thunderbolt 3, USB Type-C (40 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 3 x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) 1 x комбинированный аудио 1 x кард-ридер SD 4.0 (312 МБ/с) 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort (10 Гбит/с) 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с) 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 1 x комбинированный аудио 1 x вход микрофона 1 x RJ45 Питание Аккумулятор 57 Вт-ч Блок питания 230 Вт Аккумулятор 76 Вт-ч Блок питания 230 Вт Размеры 382x286x18,4 мм 360x252x18,9 мм Вес 2,39 кг 1,98 кг

Как видно, ProArt StudioBook Pro 17 (W700) предлагает конфигурации с серверным процессором, большим объёмом оперативной памяти и встроенных накопителей, но уступает ProArt StudioBook Pro 15 (W500) в разрешении дисплея, производительности графики, количестве разъёмов и размере аккумулятора. По сути, 17-дюймовая модель здесь выступает в качестве более доступной альтернативы StudioBook X, а 15,6-дюймовая для StudioBook One.

ProArt StudioBook 17 (H700) и ProArt StudioBook 15 (H500)

Ещё на ступеньку ниже в линейке находятся модели StudioBook 17 и 15, но уже без приставки Pro. У них точно такой же дизайн, как и у старших версий и большинство характеристик.

Главным же отличием является графическая система, в этих моделях пользователь максимум может получить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060:

Модель ProArt StudioBook 17 (H700) ProArt StudioBook 15 (H500) Дисплей 17-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1200 точек, соотношением сторон 16:10, антибликовым покрытием. С возможностью отображения 97% цветовой гаммы DCI-P3, 8-битным представлением цвета, Delta-E<1,5, сертификацией Pantone 15,6-дюймовый IPS-дисплей c разрешением 4K (3840х2160 точек), яркостью 400 кд/м2, антибликовым покрытием, отображением 100% цветовой гаммы AdobeRGB, 8-битным представлением цвета, Delta-E<1,5, сертификацией Pantone Процессор Intel Xeon E-2276M 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,7 ГГц), кеш 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ Intel Core i7-9750H 6-ядерный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц, технология Turbo Boost (до 4,5 ГГц), кеш 12 МБ Графика NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ GDDR6 NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ GDDR6 Оперативная память До 64 ГБ, DDR4 2666 МГц (x2 SO-DIMM) До 48 ГБ, DDR4 2666 МГц (16 ГБ на плате, SO-DIMM x1) Накопители До 4 ТБ (2x SSD, M.2, NVMe, PCIe Gen3 x4) До 2 ТБ (2x SSD, NVMe, PCIe Gen3 x4) Беспроводные модули Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 Разъёмы 1 x слот для защитного замка 1 x вход питания 1 x Thunderbolt 3, USB Type-C (40 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 3 x USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с) 1 x комбинированный аудио 1 x кард-ридер SD 4.0 (312 МБ/с) 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort (10 Гбит/с) 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с) 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с) 1 x HDMI 2.0 1 x комбинированный аудио 1 x вход микрофона 1 x RJ45 Питание Аккумулятор 57 Вт-ч Блок питания 230 Вт Аккумулятор 76 Вт-ч Блок питания 230 Вт Размеры 382x286x18,4 мм 360x252x18,9 мм Вес 2,39 кг 1,98 кг

В итоге линейка ProArt StudioBook на первый взгляд кажется запутанной, но на самом деле она разбивается на два вида моделей: для высокой вычислительной мощности в несколько потоков и для высокой производительности графики. Соответственно, в зависимости от бюджета и типа задач, можно выбрать топовые модели StudioBook One или StudioBook X, средний уровень StudioBook Pro 17 / StudioBook Pro 15, либо базовые для линейки StudioBook 17 / StudioBook 15.