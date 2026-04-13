ThinkPad больше не главный: как ИИ меняет наше рабочее место

Я давний фанат ThinkPad и имею несколько ноутбуков этого бренда, но считаю, что времена, когда ПК или лэптоп были главными инструментами вот-вот изменятся. Еще несколько лет назад вопрос о рабочем ноутбуке имел простой ответ. Тот же корпоративный рынок жил по правилу покупки одной или нескольких моделей ThinkPad, а простые пользователи уже выбирали себе разные ноутбуки, включая подержанные и очень старые. В любом случае этот бренд означал надежность, качество, ремонтопригодность и статус. Вокруг него часто строилась вся логистика IT-отдела целых компаний и тому подобное. Но очень скоро это правило перестанет действовать. Не потому, что ноутбуки ThinkPad или любые другие стали хуже, а потому что вопрос больше не касается только условного ноутбука.





От устройства к экосистеме

Производители компьютеров, наверное, уже давно хотели стать реальными технологическими платформами, но в основном это оставалось их маркетинговой мечтой. Однако сейчас в отрасли происходят реальные изменения, ведь все более развитый ИИ меняет саму логику того, вокруг чего строится рабочее место. Он меняет нашу работу, привычки, запросы и тому подобное.

Ранее центром рабочего места офисного работника, босса или геймера было именно устройство или несколько. Затем внимание сместилось на приложения и облачные сервисы. А теперь индустрия движется к модели, где центром является контекст пользователя, а все устройства и сервисы лишь подключаются к нему. Это означает, что условный производитель железа или ноутбуков, который хочет оставаться актуальным, должен выпускать не просто новые модели, а некий слой из искусственного интеллекта и сервисов. Возможно, они будут между человеком и всеми его инструментами одновременно.

Именно этот принцип сейчас лежит в основе того, что в индустрии называют фоновым интеллектом. Эта идея не нова, но впервые за несколько десятилетий человеческие технологии действительно вплотную подошли к ее реализации. ИИ становится не еще одним приложением, в которое надо специально заходить, а реальной средой, что замечает контекст, выносит нужную информацию в нужный момент и глобально помогает уменьшить усилия человека между намерением что-то сделать и самим действием. Например, сейчас идет бум на ИИ-агентов, включая OpenClaw для которого в Китае даже откроют шоурумы, а люди тысячами скупают старые и не очень ПК и ноутбуки и разворачивают на них собственных локальных агентов.

Та же Lenovo в ноябре 2025 года сформулировала свой взгляд на это через аналогию с водопроводом. Президент подразделения интеллектуальных устройств Лука Росси сравнил ИИ не с электричеством и Wi-Fi, а именно с водой. Он говорил, что искусственный интеллект это централизованная сеть, которая просто есть, но никто не задумывается над тем, как она устроена. Насколько эта аналогия точная, покажет время, но направление, движения, по моему мнению, она описывает точно.





Один агент на нескольких экранах

В январе 2026 года на CES в Лас-Вегасе компания Lenovo представила персонального ИИ-агента по имени Qira, встроенного на системном уровне сразу на нескольких типах устройств. Он работает на ноутбуках, смартфонах, планшетах и носимых устройствах и синхронизирует между ними контекст без ручной настройки.

Технически это означает, что если человек начал готовить презентацию на ноутбуке, а потом взял телефон по дороге на встречу, агент знает об этом и может продолжить работу. На практике система уже умеет суммировать уведомления с нескольких устройств, делать транскрипции и переводы в реальном времени, а также координировать другие специализированные ИИ-агенты для более сложных задач. Локальная работа без интернета тоже поддерживается.

Архитектурно система балансирует между локальной и облачной обработкой. Личные или скоростные задачи выполняются прямо на устройстве, потому что это проще и легче, а остальное передается в облако. В основе Qira лежат модели от OpenAI, то есть всем известный ChatGPT. Правда, это актуально именно для облачной части сервиса, а когда она работает локально, то используют менее ресурсоемкий Microsoft Phi-4 mini.

Важный нюанс заключается в том, что Qira не пытается заменить ChatGPT, Google Gemini или Microsoft Copilot. Он позиционируется компанией именно как упомянутый выше слой между пользователем и всеми этими сервисами, которыми он пользуется. То есть это фактически не еще один инструмент, а наш личный дирижер и помощник.

Насколько хорошо это работает на практике, станет понятнее по мере широкого развертывания. Когда я пишу эти строки в марте 2026 года система выходит на более чем 20 устройствах в девяти регионах, включая США, Великобританию, Индию и ключевые рынки Европы. Поэтому я думаю первые впечатления и опыт пользователей появятся уже достаточно скоро. Главное здесь, по моему мнению, что начало уже есть, а дальше подобные вещи будут развиваться все быстрее и быстрее.

Почему бизнесу нужна согласованность

IT-отделы крупных, и не очень, компаний сталкиваются с новой проблемой. Если раньше задача сводилась к стандартизации устройств и поддержки сети, то сейчас надо еще и синхронизировать не только железо и инфраструктуру и ИИ-сервисы, которые компания оплатила своим работникам для улучшения работы. А деньги это не малые. И вот когда это все не согласовано между собой, то весь уже имеющийся потенциал ИИ остается нереализованным, но компания при этом продолжает платить деньги за него.

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что к 2027 году агентный ИИ удвоит производительность рабочей силы в глобальном масштабе. Компании, по тем же данным, уже получают почти четыре доллара возврата на каждый вложенный доллар в генеративный ИИ. Но IDC предупреждает, что возврат инвестиций остается главным барьером для массового внедрения, несмотря на трехкратный рост затрат на эту технологию. То есть купить ИИ-инструменты и получить от них результат это вообще разные вещи и не факт что это вообще получится именно у вас.

Агентный искусственный интеллект отличается от популярных сейчас чат-ботов и ассистентов тем, что действует самостоятельно. Он может параллельно с человеком управлять рабочими процессами, автоматизировать рутинные задачи и поддерживать принятие решений, желательно в рамках определенных правил безопасности. Это уже фактически не инструмент, к которому нужно обращаться, а коллега, постоянно присутствующий в рабочем процессе.





Например, компания Scyne за три месяца развернула 1100 устройств и зафиксировала до 10-кратного улучшения производительности определенных процессов. Компания Staples Technology Solutions сэкономила 40 000 долларов во время одного цикла обновления IT-инфраструктуры. Они говорят, что если подстроить технологическую среду под каждого сотрудника отдельно, то это не только улучшит его работу и эффективность, но и сократит обращение в техническую поддержку на 30 процентов. Позитива вроде бы много и цифры внушительные, но следует учитывать, что исходят они от самого производителя и не проходили независимую проверку.

Безопасность становится архитектурным вопросом

Параллельно с расширением возможностей ИИ растут и риски. По данным одного исследования проведенного в 2025 году, более 60 процентов IT-руководителей считают, что ИИ-агенты несут новые угрозы, к которым они не готовы. При этом 90 процентов не имеют полной уверенности в способности защититься от атак на основе ИИ.

Может показаться, что это паранойя, но их логика как будто проста. Если ваш ИИ-агент имеет доступ к корпоративным данным и может самостоятельно выполнять действия от имени сотрудника, цена одного скомпрометированного устройства резко возрастает. В старой модели зараженный ноутбук мог нанести локальный ущерб, ну максимум навредить одному офису или комнате в нем, если был подключен к внутренней локальной сети. А теперь в модели с агентным ИИ он становится точкой входа в автоматизированные процессы всей организации, поэтому и риски возрастают.

Именно поэтому безопасность в новой архитектуре не может быть только программной частью, а должна быть встроена в железо и прошивку, что сейчас и делает та же Lenovo. Цепочка поставок, верификация на уровне чипа, контроль целостности прошивки — все это уже не просто дополнительные опции, а базовые требования к устройствам, работающим с агентным ИИ. Так известная компания Gartner в рейтинге надежности цепочек поставок за 2025 год поставил компанию Lenovo на восьмое место среди технологических компаний, а это один из немногих независимых ориентиров в этой теме.





Что меняется для обычного пользователя

Все описанное выше звучит как корпоративная стратегия и возможно это мало касается каждого из нас: гика, любителя игр, фаната ноутбуков ThinkPad и тому подобное. Но постепенно эта логика возможно проникнет в наше повседневное использование гаджетов. Для человека, который не руководит IT-отделом, а просто работает с несколькими устройствами в течение дня, новая модель означает меньше ручного переключения между контекстами, а значит удобство использования.

Тот, кто утром просмотрел список задач на ноутбуке, днем на встрече сделал заметки через смартфон, а вечером проверил результаты на планшете, фактически трижды вручную восстанавливал один и тот же контекст. В системе с единым агентом эту работу берет на себя условный ИИ-агент. Он помнит, что происходило, где остановились и что важно прямо сейчас, а еще подскажет что лучше посмотреть, какую книгу выбрать, что подарить маме на праздник или как поразить девушку, которая нравится.





Та же Lenovo уже представила функцию Catch Me Up, которая суммирует все уведомления с нескольких устройств по утрам. Также у них есть Next Move. Это функция уже предлагает различные практические подсказки в зависимости от вашего текущего контекста. То есть в компании уже есть первые практические примеры описанной выше логики нашего с вами возможного будущего.

Упомянутый выше Лука Росси уже даже описал пять режимов работы такого интеллекта. Он будет проактивный, это когда ИИ предлагает своему пользователю-коллеге что-то без запроса. Например, на основе его предыдущих действий или привычек. Реактивный, это когда ИИ классически отвечает на обращение. Интерактивный, когда происходит диалог между вами и вашим ИИ-агентом. Еще есть ретроспективный, когда ИИ помогает восстановить контекст. И, наконец, погружной, когда он полностью отступает на задний план и дает вам все сделать самому как прежде. Последний режим, пожалуй, самый интересный, и главное, чтобы такую возможность действительно дали, ведь идеальный ИИ-помощник это тот, который не мешает, пока не нужен.





Насколько хорошо все это будет работать в реальном использовании, а не в теории и в демонстрациях компании, станет понятно позже в этом году, когда Lenovo расширит их на свои устройства и тому подобное. Возможно я также смогу протестировать это на своем ThinkPad T14s Gen 6 AMD и поделиться впечатлением с вами, если будет интересно.

Заключение

По моему мнению, ThinkPad остается одним из самых крепких корпоративных ноутбуков на рынке. Я уже молчу об огромной фан-базе старых ноутбуков компании, которым точно понравятся последние супер ремонтопригодные новинки Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 или T16 Gen 5. Также вы можете выбирать любой игровой ноутбук или просто базовое решение для всего, если вам вообще все равно на бренд. Но сама формулировка вопроса «какой ноутбук выбрать», возможно, уже постепенно теряет смысл как единственное решение для создания вашего идеального рабочего места как дома, так и на работе.





Кажется, что отрасль движется к модели, где важна не марка железяки, а то, насколько согласованно работают устройства, инфраструктура и ИИ-сервисы между собой. Кто сможет дать людям и компаниям эту согласованность, а еще сделать это надежно и безопасно, тот и получит корпоративный и пользовательский рынок следующего десятилетия. Пока это открытое соревнование, но направление, в котором движутся крупные игроки может быть совершенно разным. Посмотрим кто выиграет в этой новой борьбе. А что думаете вы по этому поводу?