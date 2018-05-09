Blackview P10000 Pro — для тех, кому очень важна автономность

Китайцы — мастера по созданию необычных смартфонов, особенно если эту необычность можно выразить цифрами и таким образом показать свое превосходство над конкурентами. Blackview P10000 Pro действует именно таким, простым и знакомым нам образом — пытается привлечь покупателя очень емким аккумулятором на 11000 мАч (42,35 Вт*ч), стандартно неплохими объемами оперативной и встроенной памяти, а также дает возможность познакомиться с платформой среднего сегмента MediaTek Helio P23.

Смартфон-аккумулятор

Встроенный аккумулятор на 11000 мАч — это главная особенность Blackview P10000 Pro и в первую очередь стоит рассказывать именно о ней. Большинство современных моделей оснащаются аккумуляторами емкостью 3000-3500 мАч, смартфоны с батареями на 4000 мАч уже считаются автономными, а устройства с 5000 мАч и больше можно пересчитать на пальцах одной руки. Получается, что Blackview P10000 вмещает в себя сразу три-четыре средних аккумулятора.

Производитель заявляет, что на одном заряде смартфон способен проработать неделю, что выглядит правдоподобным заявлением, с учетом того, что из многих смартфонов среднего сегмента можно «выжать» два дня работы на одном заряде, а тут мы имеем просто пропорционально больший аккумулятор.

В отдельных режимах P10000 должен обеспечить до 60 часов телефонных разговоров, до 80 часов воспроизведения музыки, до 40 часов просмотра онлайн-видео, или до 18 часов игр. Время работы в режиме ожидания — 50 дней. Также заявлена поддержка быстрой зарядки (5В/5A), по официальным данным она должна занимать 2 часа 25 минут. Еще Blackview может выступать своеобразным павербанком, использоваться для подзарядки других устройств.

На время работы влияет еще и оптимизация ПО, с этим у аппарата дела обстоят неплохо — он нормально «спит», поэтому реальная автономность зависит только от профиля использования и нагрузки, установленных программ. При умеренном использовании, с небольшим количеством звонков и использованием мобильного интернета, парой установленных мессенджеров можно получить заявленную неделю работы на одном заряде. Если пользоваться «по-полной», смотреть видео, играть, то аппарат получится разрядить и за три дня.

В тесте PC Mark Blackview P10000 Pro показал результат в 22 часа и 30 минут — все пропорционально емкости аккумулятора. К сожалению, быстрая зарядка работала не так, как обещано — за два с половиной часа мы смогли получить только 50% заряда аккумулятора, так что для полной зарядки проще будет оставить смартфон возле розетки на ночь.

Хотя, последний факт не отменяет того, что Blackview P10000 Pro работает долго. А что со всем остальным?

Дизайн

Blackview P10000 Pro напоминает гибрид обычного и защищенного смартфона. Наличие огромного аккумулятора не могло пройти без последствий, поэтому как для 6 дюймового смартфона с экраном 18:9 P10000 Pro получился по-обычному широким и высоким, но толстым и тяжелым — 15 мм и 296 грамм соответственно.

По удобству использования он напоминает массивные защищенные модели. Наличие металлических вставок на боковинах, а также глубоко посаженный USB Type-C, который оказался единственным разъемом на корпусе, и к которому подходят только комплектные кабели и адаптеры с удлиненными штекерами, тоже вызывают ассоциации с IP67/68 защищенными смартфонами, но перед нами стандартный аппарат — вокруг гибридного лотка под две NanoSIM или одну SIM и карту памяти нет никаких резиновых уплотнителей, его нельзя погружать в воду.

Интересная деталь корпуса — глянцевая зеркальная «спинка» (сделанная скорее всего из пластика, а не из стекла). Она моментально покрывается отпечатками пальцев, но таким образом производитель старается не отставать от популярных трендов в дизайне. В зависимости от угла зрения, она может выглядеть как темно-серой, так и иметь синий отлив.

Всего доступно три цвета корпуса — два со стеклянным «задником», которые отличаются цветом металлических вставок на боковинах, и один вариант с крышкой, обтянутой натуральной кожей.

Для защиты покрытий в комплекте предусмотрен простой резиновый чехол. Также в коробке можно найти зарядку, кабель, адаптер для зарядки других устройств, гарнитуру, переходники с Type-C на 3,5 мм и с Type-C на MicroUSB, запасную защитную пленку (одна сразу наклеена на экран), «скрепку» для открытия держателя SIM, а также документацию. В лучших традициях Blackview вместе со смартфоном покупатель получается все необходимые аксессуары, но не стоит забывать, что все они отличаются увеличенной длинной разъема Type-C — стандартные к этому смартфону просто не подходят.

Расположение клавиш привычное, они собраны справа и относительно удобны. Под кнопкой включения есть сканер отпечатков пальцев, он работает приемлемо. Также производитель реализовал функцию разблокировки по лицу, но работает она «так себе» — сканер срабатывает куда чаще.

Экран

В качестве дисплея производитель выбрал матрицу производства Sharp (по официальной информации) диагональю 6 дюймов, с разрешением 2160 на 1080 точек (соотношение сторон 18 к 9). Углы экрана прямые, но с помощью программных методов им добавили небольшое скругление.

Яркость экрана изменяется от 17,5 до 480 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 715. Минимальный уровень подсветки слегка завышен, максимальный находится на хорошем уровне, но из-за средней контрастности под очень ярким солнцем читаемость изображения на экране заметно падает, хотя информация остается различимой.

С цветопередачей дела обстоят неплохо, в целом изображение выглядит приятно, за одним из лишь «но» — картинка уж очень холодная. Этот нюанс можно немного нивелировать за счет возможности самостоятельной подстройки изображения.

Платформа

Смартфон построен на платформе MediaTek Helio P23 (MT6763V) — это «наследник» Helio P20 и других чипов MediaTek, рассчитанных на использование в аппаратах среднего сегмента.

SoC выполнена по техпроцессу 16 нм и включает 8 ядер Cortex-A53, собранных в два кластера, работающих на частотах до 1,5 и 2 ГГц соответственно. Графика — Mali-G71 MP2. В Blackview P10000 Pro установлено 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

В техническом плане решение MediaTek уступает актуальным чипам Qualcomm — тут более грубый техпроцесс, меньше максимальные скорости доступа в сетях 4G, но самый главный «минус» выбранного чипа — слабая графика. По крайней мере она показывает себя слабо при реальном использовании.

При обычном использовании смартфон работает с приемлемой скоростью — скорость запуска программ может отличаться, но в целом она не вызывает раздражения, хотя стоит учитывать еще и некоторую сырость ПО — со временем ситуация должна улучшиться. А вот любителям поиграть это не поможет — для достижения минимально комфортного fps в большинстве игр придется заметно понижать настройки графики (если они есть), проблем не будет разве что с казуальными играми.

В мультимедийном плане смартфон может похвастаться единственным динамиком, расположенным на нижней грани. Он громкий, так что вы не пропустите вызов, но играет средне — в основном прослушивается средний диапазон частот, а на максимальной громкости звук надрывистый. Качество воспроизведения музыки в наушниках на слабом уровне — запас по громкости высок, даже минимальных значений хватит для комфортного прослушивания музыки, но слышны электронные наводки (возможно, нам просто попался бракованный экземпляр).

Операционная система — Android 7.1 c «чистым» интерфейсом, но собственными иконками приложений. Также производитель добавил поддержку разнообразных жестов, например, можно провести по экрану сверху вниз тремя пальцами чтобы сделать скриншот. Скоро аппарат должен обновится до Android 8.0 Oreo.

Камеры

В лучших традициях современного смартфоностроения Blackview P10000 Pro может похвастаться сразу четырьмя камерами — и у основного модуля на 16 Мп, и у фронтального на 13 Мп есть сенсоры-компаньоны разрешением 0,3 Мп, которые используются для размытия заднего фона.

С этой задачей они справляются хуже, чем сенсоры более высокого разрешения в устройствах именитых брендов, но в какой-то степени размывать фон на фото аппарату удается. Есть и возможность двухкратного зума, но опять — это банальный цифровой зум, из-за чего падает качество фотографий.

Если говорить про качество съемки в целом, то она находится на среднем уровне. В хорошую погоду на улице можно получить снимок с неплохой детализацией, но чтобы «вытянуть» кадры, сделанные в сложных условиях придется поработать в графическом редакторе. Остальные нюансы работы камеры, вроде работы автофокуса, также не впечатляют, хотя и не разочаровывают — они на приемлемом уровне.

Итоги

Blackview P10000 Pro получился стандартным аппаратом B/C-бренда. Он справляется с основной поставленной задачей — обеспечивает хорошее время работы за счет самого емкого встроенного аккумулятора, с которым мы только сталкивались, но и накладывает соответствующие ограничения, которые выливаются в немалые толщину и вес корпуса. Лично мне аппарат кажется несколько переоцененным — в категории «около $200» (цена на Aliexpress на момент тестирования — $230) есть из чего выбрать, но с учетом того, что подобные смартфоны часто участвуют в разных распродажах, есть шанс, что покупателю удастся заполучить его дешевле.

Blackview P10000 Pro можно купить на Aliexpress