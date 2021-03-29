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Bloody W70 Max — обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Bloody W70 Max — обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Bloody W70 Max — обзор недорогой игровой мыши от A4Tech


Компания A4Tech не изменяет себе и продолжает радовать пользователей доступными игровыми аксессуарами. И сегодня мы познакомимся с довольно недорогой, но хорошо оснащенной мышкой — Bloody W70 Max. В этой модели сочетается хорошая эргономика, дизайн, набор клавиш и сенсор, а также ряд интересных программных возможностей.

Bloody W70 Max Panda White
Мыши, клавиатуры на
от 791 грн
Предложений: 16
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Bloody W70 Max Stone Black
Мыши, клавиатуры на
от 791 грн
Предложений: 15
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Комплектация

На комплекте поставки особо заострять внимание не получится, ведь он получился спартанским. Ничего лишнего — только мышка, инструкция и набор наклеек.

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Дизайн Bloody W70 Max

Перейдем сразу к внешнему виду. W70 Max побывала у нас на тестировании в двух цветах — белом и черном. Каждая из мышек выглядит по-своему хорошо и начнем с белой.

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

В белом цвете мышка выглядит однозначно здорово. Классическое сочетание белого и черного, глянцевый и матовый пластик и аккуратные вкрапления RGB-подсветки. При желании, подсветку можно и отключить, или настроить под себя. 

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В черном цвете мышь выглядит также неплохо, но при этом она более практичная, так как в отличие от белой версии, черная целиком выполнена из матового пластика. Не могу сказать, что белая мышь получилась непрактичной, так как на белых поверхностях отпечатки не видны. 

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Но, по уровню ухватистости они точно разные и выигрывает в этом W70 Max черного цвета. Так как ее подладонная поверхность шероховатая и мышь за счет этого лучше лежит в руке. Резюмируя, могу сказать так: в белом цвете мышь красивая, а в черном — чуть более удобная.

Удобство использования

Теперь поговорим подробнее об эргономике. Bloody W70 Max выполнена в эргономичном корпусе среднего размера под правую руку. Набор клавиш нельзя назвать стандартным. Кроме пары основных клавиш и колесика прокрутки, позади есть еще одно колесико, которое по умолчанию переключает режимы стрельбы. 

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Сбоку, под большим пальцем правой руки расположена пара клавиш “Вперед” и “Назад” и еще одна дополнительная клавиша. Все клавиши обладают коротким, четким и довольно тихим кликом. Ресурс переключателей под основными клавишами составляет 50 млн нажатий.

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Если перевернуть мышку, то на днище, кроме традиционных для A4Tech металлических ножек, есть еще две кнопки. Одна из них отвечает за переключение частоты опроса порта в диапазоне от 125 до 2000 Гц, а другая кнопка меняет высоту отрыва в режимах 1,5, 2, 3 мм и программируемый режим.

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Bloody W70 Max получилась очень легкой по весу и сбалансированной. Кабель не отягощает ее в использовании. С точки зрения комфорта тут полный порядок. Мышь лежит в небольшой или средней по размеру руке как влитая. Дополнительной ухватистости способствуют резиновые боковины.

Оснащение и настройка

За отслеживание перемещения отвечает оптический сенсор BC3332-A от PixArt. Это среднеуровневый сенсор с максимальным разрешением 10000 cpi и возможностью по отслеживанию до 250 дюймов в секунду. Конечно, эти цифры меньше, чем таковые в более дорогих мышках, но в данном случае и цена другая. Да и в работе мышь оказалась абсолютно стабильной, без срывов. И сказать, что она в чем-то не дотягивает до более дорогих мышей, я не могу.

Bloody W70 Max - обзор недорогой игровой мыши от A4Tech

Что касается настройки, то в этом плане A4Tech традиционно предлагает очень функциональный софт Bloody, теперь уже в 7 версии, в котором мыши настраиваются в очень широких пределах. Не говоря уже о довольно спорных функциях, вроде двойных и тройных выстрелах при единичном нажатии на левую кнопку, программное гашение отдачи при стрельбе и автоматические хэдшоты. Тут все это есть.

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И, к сожалению, идут годы, а интерфейс приложения остается непростым, а его внешний вид… В общем, к нему есть вопросы. Но, что точно могу сказать, по уровню настройки мышам A4Tech на данный момент нет равных.

 

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, оснащение, цена, удобная конструкция
Минусы: неоднозначные возможности ПО и его интерфейс
Вывод: Подведем итоги. Bloody W70 Max — это весьма неплохая мышь за свои деньги. Точнее, это просто хорошая мышь, без каких-либо заметным недостатков. Если не брать во внимание интерфейс программного обеспечения для настройки, конечно. С точки зрения эргономики и оснащения тут все очень хорошо. Мышь удобная, сенсор в ней отличный, количество клавиш также более чем достаточное. И, при всем этом, цена в украинской рознице тоже весьма доступная, как за такой набор возможностей.

Технические характеристики

hotline.ua Bloody W70 Max Panda White Bloody W70 Max Panda White
791 - 899 грн
Сравнить цены
Тип Мышь
Назначение для настольных ПК / игр
Подключение проводное
Интерфейс коммуникации с ПК USB
Цвет корпуса Белый
Конструкция корпуса эргономичная
Тип сенсора оптический (MAX BC3332-A 10K)
Разрешение, dpi 8000
Количество кнопок 11
2 колесика прокрутки +
Качалка горизонтальной прокрутки -
Дополнительно Возможность настройки высоты отрыва, быстрое переключение между доступными значениями частоты опроса, 5 профилей подсветки, кнопка точного управления
Размеры, мм 126 x 74 x 43
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