Bloody W70 Max — обзор недорогой игровой мыши от A4Tech





Компания A4Tech не изменяет себе и продолжает радовать пользователей доступными игровыми аксессуарами. И сегодня мы познакомимся с довольно недорогой, но хорошо оснащенной мышкой — Bloody W70 Max. В этой модели сочетается хорошая эргономика, дизайн, набор клавиш и сенсор, а также ряд интересных программных возможностей.

Комплектация

На комплекте поставки особо заострять внимание не получится, ведь он получился спартанским. Ничего лишнего — только мышка, инструкция и набор наклеек.

Дизайн Bloody W70 Max

Перейдем сразу к внешнему виду. W70 Max побывала у нас на тестировании в двух цветах — белом и черном. Каждая из мышек выглядит по-своему хорошо и начнем с белой.

В белом цвете мышка выглядит однозначно здорово. Классическое сочетание белого и черного, глянцевый и матовый пластик и аккуратные вкрапления RGB-подсветки. При желании, подсветку можно и отключить, или настроить под себя.

В черном цвете мышь выглядит также неплохо, но при этом она более практичная, так как в отличие от белой версии, черная целиком выполнена из матового пластика. Не могу сказать, что белая мышь получилась непрактичной, так как на белых поверхностях отпечатки не видны.

Но, по уровню ухватистости они точно разные и выигрывает в этом W70 Max черного цвета. Так как ее подладонная поверхность шероховатая и мышь за счет этого лучше лежит в руке. Резюмируя, могу сказать так: в белом цвете мышь красивая, а в черном — чуть более удобная.

Удобство использования

Теперь поговорим подробнее об эргономике. Bloody W70 Max выполнена в эргономичном корпусе среднего размера под правую руку. Набор клавиш нельзя назвать стандартным. Кроме пары основных клавиш и колесика прокрутки, позади есть еще одно колесико, которое по умолчанию переключает режимы стрельбы.

Сбоку, под большим пальцем правой руки расположена пара клавиш “Вперед” и “Назад” и еще одна дополнительная клавиша. Все клавиши обладают коротким, четким и довольно тихим кликом. Ресурс переключателей под основными клавишами составляет 50 млн нажатий.

Если перевернуть мышку, то на днище, кроме традиционных для A4Tech металлических ножек, есть еще две кнопки. Одна из них отвечает за переключение частоты опроса порта в диапазоне от 125 до 2000 Гц, а другая кнопка меняет высоту отрыва в режимах 1,5, 2, 3 мм и программируемый режим.

Bloody W70 Max получилась очень легкой по весу и сбалансированной. Кабель не отягощает ее в использовании. С точки зрения комфорта тут полный порядок. Мышь лежит в небольшой или средней по размеру руке как влитая. Дополнительной ухватистости способствуют резиновые боковины.

Оснащение и настройка

За отслеживание перемещения отвечает оптический сенсор BC3332-A от PixArt. Это среднеуровневый сенсор с максимальным разрешением 10000 cpi и возможностью по отслеживанию до 250 дюймов в секунду. Конечно, эти цифры меньше, чем таковые в более дорогих мышках, но в данном случае и цена другая. Да и в работе мышь оказалась абсолютно стабильной, без срывов. И сказать, что она в чем-то не дотягивает до более дорогих мышей, я не могу.

Что касается настройки, то в этом плане A4Tech традиционно предлагает очень функциональный софт Bloody, теперь уже в 7 версии, в котором мыши настраиваются в очень широких пределах. Не говоря уже о довольно спорных функциях, вроде двойных и тройных выстрелах при единичном нажатии на левую кнопку, программное гашение отдачи при стрельбе и автоматические хэдшоты. Тут все это есть.

И, к сожалению, идут годы, а интерфейс приложения остается непростым, а его внешний вид… В общем, к нему есть вопросы. Но, что точно могу сказать, по уровню настройки мышам A4Tech на данный момент нет равных.