Чип A18 Pro в ноутбуке: как мобильный процессор оказался в MacBook Neo и что это меняет

У березні 2026 Apple взяла процессор из iPhone 16 Pro и установила его в ноутбук за $599. Первая реакция — «мобильный чип в ноутбуке, это же компромисс». Но именно A18 Pro позволил создать Mac, который даёт полноценный опыт экосистемы Apple без переплаты за производительность, которая большинству не нужна. Эксперты Ябко разобрали архитектуру этого чипа, чтобы объяснить, почему называть его «мобильным» — неточно.

A18 Pro и M4 — одна архитектура, разный масштаб

A18 Pro и M4 используют одну архитектуру ARMv9.2-A и идентичные типы CPU-ядер: производительные Everest и энергоэффективные Sawtooth. Оба чипа производит TSMC по 3-нм техпроцессу N3E. Разница — в количестве ядер и пропускной способности памяти:

A18 Pro: 6 ядер CPU (2 производительных + 4 эффективных), 5 ядер GPU, bandwidth памяти — 60 ГБ/с;

M4: 10 ядер CPU (4 + 6), от 10 ядер GPU, bandwidth — 120 ГБ/с.

IPC (количество инструкций за такт) у обоих чипов одинаковый — около 857 баллов Geekbench на гигагерц. A18 Pro набирает 3 461 балл в single-core Geekbench 6: на 47% больше, чем у M1, и всего на 6% меньше, чем у M4. Single-core определяет скорость отклика системы — открытие приложений, переключение вкладок, набор текста. В этих повседневных сценариях MacBook Neo откликается так же быстро, как и MacBook Air.

Зачем Apple поставила iPhone-чип в ноутбук

Площадь кристалла A18 Pro — примерно 105 мм². M4 занимает ~140 мм². С одного 300-миллиметрового вафера TSMC нарезает более 500 рабочих кристаллов A18 Pro против ~430 у M4. Меньший кристалл — ниже себестоимость.

Но ключевой фактор — тираж. Apple производит A18 Pro для линейки iPhone 16 Pro с сентября 2024 года. За полтора года все затраты на разработку и tapeout полностью амортизированы. Neo получает зрелый, отработанный чип без дополнительных R&D-затрат — и стоит вдвое дешевле, чем MacBook Air M5.

Neo использует binned-вариант: Apple деактивирует одно из шести GPU-ядер и перенаправляет кристалл из iPhone в ноутбук. Пять оставшихся ядер работают полноценно. AMD и NVIDIA применяют эту практику десятилетиями — она снижает цену конечного устройства.

Тишина как конструктивное преимущество

Тепловой пакет A18 Pro — около 10 Вт в пике против 20–25 Вт у M4. Низкое тепловыделение позволило сделать Neo полностью безвентиляторным: алюминиевый корпус рассеивает тепло как сплошной радиатор. По результатам тестов PCMag, ноутбук оставался прохладным даже после серии бенчмарков.

На практике это означает абсолютную тишину — во время лекции, ночной работы или видеозвонка Neo не издаёт ни звука. В сегменте до $600 безвентиляторный алюминиевый ноутбук на macOS — уникальное предложение.

Unified memory и увеличенный кеш

Apple интегрировала 8 ГБ LPDDR5x непосредственно в SoC-пакет. CPU, GPU и Neural Engine (16 ядер, 35 TOPS) обращаются к одному пулу памяти без копирования между отдельными чипами — архитектура, идентичная старшим Mac.

A18 Pro компенсирует более низкий bandwidth увеличенным кешем: ~24 МБ System Level Cache против ~16 МБ у M4. Чип чаще находит нужные данные локально и реже нагружает основную память. Для типичного сценария — десяток вкладок в Safari, Zoom, Pages, Spotify — запаса хватает.

Быстрее конкурентов в своём сегменте

В ценовой нише до $600 Neo лидирует по single-core производительности:

Intel Core Ultra 5 226V: ~2 510 баллов Geekbench (Neo быстрее на 38%);

Snapdragon X Plus: ~2 430 баллов (Neo быстрее на 43%).

По внутренним тестам Apple: веб-серфинг в Safari — до 50% быстрее, чем на ПК с Intel Core Ultra 5, AI-задачи в Photoshop — в три раза быстрее, обработка фото в Affinity — вдвое.

Автономность: батарея 36.5 Вт·ч обеспечивает до 11 часов веб-серфинга или до 16 часов просмотра видео. MacBook Air M5 с большей батареей (52.6 Вт·ч) держится всего на два часа дольше — энергоэффективность A18 Pro сокращает разрыв.

Полноценный Mac по входной цене

Главное, что даёт A18 Pro в ноутбуке, — не сырые бенчмарки, а доступ к экосистеме Apple без компромиссов в повседневном опыте. Neo работает на той же macOS, поддерживает AirDrop, Handoff, Universal Clipboard, Continuity Camera. Фото с iPhone мгновенно появляются на экране ноутбука, AirPods переключаются между устройствами автоматически, iCloud синхронизирует документы без настроек.

16-ядерный Neural Engine (35 TOPS) обеспечивает Apple Intelligence: генеративное редактирование фото, резюмирование текста, транскрипцию — всё on-device, без облака. App Store даёт доступ к оптимизированным играм: World of Warcraft с ~60 FPS, Apple Arcade, Oceanhorn 3.

Neo — первый Mac для студента, который пишет курсовые и смотрит лекции. Для офисного сотрудника с почтой, документами и видеозвонками. Для родителей, которые покупают ребёнку первый ноутбук. Для тех, кто переходит с Windows или Chromebook — не на урезанную версию macOS, а на полноценное устройство с той же архитектурой, что используется в MacBook Air и Pro.