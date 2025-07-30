«Дронобойный» Spexer и мощный TRML-4D: что известно о радарах, которыми Германия усилит ПВО Украины

Мировой лидер в сфере военной электроники, немецкая компания HENSOLDT, получила крупный заказ на поставку радаров, которые должны существенно усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом в частности говорится в сообщении пресс-службы производителя. В рамках комплексного пакета ВСУ получат неназванное количество радаров TRML-4D и Spexer 2000 Mk 3 общей стоимостью €340 млн. Рассказываем, что о них известно.

Что такое TRML-4D

TRML (нем. Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung или «мобильный радар наблюдения за воздушным пространством Telefunken») — семейство многофункциональных радаров средней дальности, которые разработала компания Telefunken и выпускает HENSOLDT.

TRML-4D был представлен на выставке Eurosatory в 2018 году и начал поступать первым заказчикам только в 2020 году. Радар является частью зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM и базируется на современной радиолокационной технологии AESA. Он использует активную фазированную антенную решетку, оснащенную большим количеством твердотельных приёмопередающих модулей (TRM) на основе нитрида галлия (GaN).

В походном положении мобильная дистанционно управляемая радиолокационная система TRML-4D выглядит, как установленный на шасси 8×8 20-футовый контейнер. Поэтому ее можно перевозить на любых (например, MAN HX77) грузовиках повышенной проходимости, оснащенных контейнерными фитингами ISO.

По прибытию на место развертывания достаточно 10 минут, чтобы выгрузить контейнер с платформы, закрепить его на собственных опорах и поднять антенну в рабочее положение. После этого встроенный генератор обеспечит питание оборудования, а управлять его работой оператор имеет возможность дистанционно, не подвергая себя опасности.

Направление излучения и/или форма диаграммы направленности радара регулируется изменением амплитудно-фазового распределения токов на TRM. То есть можно одновременно создавать несколько лучей излучения и программно направлять их в разные стороны без перемещения антенны. Это позволяет быстро обнаруживать и сопровождать около 1500 целей малоразмерных целей в радиусе до 250 км и на высоте до 40 км.

Благодаря специальным режимам обработки сигналов в диапазоне C TRML-4D может предоставлять чрезвычайно точную информацию о целях, гарантируя раннее и точное наведение оружия. Многофункциональный 3D-радар умеет распознавать свои и вражеские объекты, может обнаруживать и подавлять помехи и способен распознавать воздушные цели с эффективной площадью рассеивания от 0,01 кв. м, что меньше показателей современных крылатых ракет и стелс-самолетов.

Кроме того, производитель гарантирует безотказную работу РЛС и упрощенное техническое обслуживание. Это достигается использованием надежных компонентов и многократным дублированием твердотельных передающих и приемных модулей.

Напомним, что ранее Украина уже получила 16 РЛС TRML-4D, в том числе в составе зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, которые не раз доказали свою высокую эффективность на поле боя. К тому же эти радары могут использоваться и отдельно, интегрируясь в единую информационную сеть для обмена данными с другими подразделениями ПВО.

«Информация с TRML-4D учитывается в национальной карте воздушной обстановки Украины, защищая жизни украинских граждан, — отмечает генеральный директор HENSOLDT Томас Мюллер. — І мы гордимся тем, что можем поставить столь необходимое оборудование в сжатые сроки».

Технические характеристики РЛС TRML-4D

Производитель Hensoldt Год разработки 2108 Частота излучения C-band Максимальная дальность 250 км Максимальная высота 40 км Минимальная дальность 200 м Дальность сопровождения цели Реактивный истребитель 120+ км Сверхзвуковая ракета 60+ км Возможность отслеживания > 1500 целей

одновременно Точность отслеживания

в режиме Track-While-Scan Азимут: < 0,2°

Угол подъема: < 0,3°

Дальность: < 15 м Операционные функции — Категоризация целей

— Поиск по сигналу

— Отслеживание по сигналу

— Отслеживание собственного вооружения

— Индикация поражения

— Отслеживание пролета Система распознавания

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Что такое Spexer 2000 3D MKIII

Как отмечает HENSOLDT, малые БПЛА представляют все большую угрозу на театре боевых действий, поэтому для борьбы с ними нужна специализированная радиолокационная технология. Решением проблемы от немецкой компании стал импульсный доплеровский радар-детектор X-диапазона Spexer 2000 3D MKIII.

Он разработан для наблюдения за полем боя, управления беспилотными летательными аппаратами и наземной противовоздушной обороны на различных платформах. При этом обеспечивает обнаружение целей и их автоматическую классификацию независимо от того движутся они со скоростью 6 Махов, или зависают в воздухе. Поэтому будет полезным для обнаружения всего спектра ударных и разведывательных беспилотников.

Компактные размеры плоских антенн радара позволяют устанавливать его на различные транспортные средства, такие как колесные и гусеничные бронетранспортеры или обычные джипы. Примером интеграции Spexer 2000 3D MKIII в бронетехнику может служить башенная система противовоздушной обороны Skyranger 30 от немецкой Rheinmetall.

На ее ранних моделях наведение 30 мм зенитной пушки Oerlikon с программируемым подрывом снарядов AHEAD обеспечивали пять антенн радиолокатора от Rheinmetall Italia. Уменьшить вес безлюдной башни на модификации для вооруженных сил Австрии позволило использование радиолокационных панелей Spexer. Каждая из них охватывает угловой диапазон 120 градусов. Таким образом трех панелей вполне достаточно для охвата на 360 градусов.

«Уменьшение количества радиолокационных панелей является одним из важных шагов к уменьшению веса башни. Башня с тремя радиолокационными панелями имеет меньше компонентов и может быть построена более компактно», — пояснил представитель Rheinmetall изданию Hartpunkt. По данным компании, немецкий вариант Skyranger также будет использовать радары Spexer от Hensoldt.

Технические характеристики РЛС Spexer 2000 3D MKIII