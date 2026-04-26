Рецензия на фильм "Киллхаус"

Украинское кино о войне сейчас переживает очень странный, но в то же время интересный этап. С одной стороны — это истории, которые болят, их сложно смотреть и еще сложнее осмысливать. С другой — появляются попытки говорить о той же войне совсем другим языком: языком жанра, динамики, экшена и даже определенного кинематографического драйва. «Киллхаус» Любомира Левицкого это как раз такой случай. Но хватило этому проекту силы, чтобы не просто удивить, а действительно удержать планку и доказать, что украинский экшен может работать на уровне, еще и при этом нести в себе важную миссию — напомнить миру о нашей войне, и героических воинах.

Плюсы: современный подход к изображению войны и технологий; динамичный темп и напряженный экшен; реалистичность благодаря участию военных и ветеранов; сильная техническая реализация; ощущение масштаба и присутствия; правильный месседж о силе, действии и субъектности украинцев; режиссерская работа Любомира Левицкого Минусы: не всем персонажам хватает глубины; некоторые сюжетные линии раскрыты в спешке; местами драматургия проще, чем хотелось бы; из-за высокого темпа не все эмоциональные моменты успевают полностью сработать 8 /10 Оценка

«Киллхаус» / «Кіллхаус»

Жанр тактический экшен, военный, драма

режиссёр Любомир Левицкий

В ролях Сергей Стрельников, Александр Сорока, Валерий Величко, и др.

Премьера 23 апреля 2026 года, кинотеатры

В основе «Киллхауса» лежат реальные события, а именно спасательная операция в «серой зоне», где украинские военные пытаются вытащить гражданских с территории, которая постоянно находится под обстрелами и фактически не контролируется ни одной из сторон полностью.

Ситуация осложняется тем, что в центре этих событий оказывается американская журналистка, которая ведет прямой эфир из зоны боевых действий и тем самым привлекает внимание не только военных, но и всего мира. С этого момента локальная операция перестает быть локальной: в игру начинают вмешиваться крупные игроки, возникают политические интересы, а сама миссия приобретает значительно больший масштаб и риски.





В центре истории — командир с позывным «Сова» и инженер дронов «Сид» (реальные военные, братья), которые координируют операцию, используя современные технологии, в частности FPV-дроны, и пытаются провести ее максимально точно, быстро и без потерь (в реальной жизни эта операция действительно прошла без потерь со стороны нашей армии, как раз благодаря четкому планированию и быстрой реакции), что в условиях современной войны звучит почти как фантастика, но здесь это реальность.

«Киллхаус» очень быстро дает понять, что он не собирается быть очередной спокойной, медленной и максимально трагичной историей о войне. Фильм почти сразу бросает зрителя в события, где все движется быстро, напряженно и без права на долгие объяснения. И это правильное решение, потому что сама природа этой истории не предполагает размеренности.

Здесь нет пространства для красивых монологов на 10 минут, нет времени на длинные паузы, где персонажи смотрят в пустоту и переосмысливают жизнь. Здесь есть операция, есть люди, которых надо спасти, есть враг, который не будет ждать, и есть система, где каждый элемент должен работать четко. Именно поэтому лента сразу берет темп и довольно уверенно его держит. В лучших моментах она действительно напоминает не просто художественный фильм, а почти реконструкцию боевой операции, где ты чувствуешь, что каждое действие имеет вес, а каждое решение может изменить ход событий.

Сильнее всего в «Киллхаусе» работает именно современный взгляд на войну. Это фильм о том, как она выглядит сейчас, через FPV-дроны, разведку, взаимодействие подразделений, работу спецслужб, технические решения и постоянный контроль ситуации с воздуха.

Дроны здесь не просто эффектная игрушка для зрелищных кадров, а фактически отдельный герой фильма, инструмент, который меняет правила игры. И это действительно интересно, потому что украинская война давно стала войной технологий, но в художественном кино это до сих пор почти не показывали так прямо и так понятно. Именно поэтому «Киллхаус» выглядит свежо, он не пытается копировать старые военные фильмы, а говорит о нашей реальности такой, какой она есть сейчас.

Отдельно важно, что фильм не превращает украинских военных в бронзовые памятники, которые все время говорят лозунгами и ведут себя как персонажи с плаката. Наоборот, лучше всего здесь работает ощущение реальных людей в реальной ситуации. Да, драматургия местами может быть проще, чем хотелось бы, и не все персонажи получают достаточно пространства, чтобы раскрыться глубже. Но благодаря тому, что в фильме задействованы реальные военные и ветераны, многие сцены получают естественность, которую очень сложно сыграть даже профессиональному актеру. В движениях, реакциях, интонациях чувствуется опыт. И это не просто приятный бонус, а одна из причин, почему фильм выглядит убедительно.

Одно из главных преимуществ картины — ее темп. «Киллхаус» почти не дает времени заскучать, и это для более чем двухчасовой ленты очень важно. События разворачиваются плотно, одна линия подхватывает другую, операция в «серой зоне» постепенно обрастает политическими, военными и человеческими осложнениями, и за этим действительно интересно следить.

Да, местами хотелось бы, чтобы фильм позволил себе чуть больше спокойствия, чуть больше эмоциональных пауз и более глубокого погружения в персонажей. Но в то же время понятно, почему Левицкий выбирает именно такой ритм: это история не о созерцании, а о действии. Здесь эмоция рождается не только из диалогов, а из самого процесса — из того, как люди пытаются вытащить других людей из ада, где каждая секунда может стать последней.

Технически «Киллхаус» выглядит очень уверенно, и это, пожалуй, один из самых приятных моментов. Украинское кино часто можно критиковать за то, что замысел больше возможностей, но здесь такого ощущения почти нет. Видно, что команда понимала, какой именно фильм она снимает, и пыталась выжать максимум из доступного ресурса. Камера хорошо работает с напряжением, монтаж поддерживает скорость, саунд-дизайн добавляет ощущение присутствия, а экшен не выглядит как что-то сделанное «для галочки».

Конечно, фильм не идеален. Из-за масштаба, темпа и желания охватить много всего сразу он иногда жертвует глубиной отдельных персонажей. Некоторые линии хотелось бы раскрыть шире, отдельные эмоциональные моменты — чуть дольше подержать в кадре, а определенные сюжетные переходы сделать мягче.

Есть ощущение, что иногда лента настолько спешит вперед, что не всегда позволяет зрителю полностью прожить то, что только что произошло. Но это не разрушает фильм, потому что его главная ставка — не на камерную психологическую драму, а на динамику, напряжение и масштаб операции. Просто стоит понимать: «Киллхаус» сильнее как тактический экшн и военный триллер, чем как глубокая персонажная драма.