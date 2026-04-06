Elcore UA получила статус Nutanix Service Provider Aggregator

2026 год для Elcore UA начался со стратегического достижения — компания подписала контракт уровня Nutanix SP Aggregator и официально получила статус агрегатора.

Статус Service Provider Aggregator — стратегический уровень партнёрства. В Восточной Европе и Центральной Азии Elcore стала первым агрегатором Nutanix. Достичь такого уровня могут только те компании, которые соответствуют высоким требованиям по компетенциям, операционной зрелости и способности масштабировать сервисную модель.

Что означает статус SP Aggregator на практике?

Программа Nutanix Elevate Service Provider Partner (NESPP) предусматривает работу по consumption-модели, когда лицензирование программного обеспечения привязано к фактическому использованию.

Для сервис-провайдеров: это даёт возможность предлагать своим клиентам востребованные услуги, такие как IaaS, PaaS, DRaaS и VDI-as-a-Service, используя все преимущества лидирующей платформы. Это также означает получение следующих возможностей:

  • гибкой модели потребления pay-as-you-go, которая позволяет привязывать лицензионные платежи Nutanix непосредственно к доходам, полученным от конечных клиентов;
  • согласования затрат на лицензии с реальным денежным потоком от клиентов — переход на платформу Nutanix даёт возможность снизить совокупную стоимость владения (TCO) до 35 %, а операционные расходы в трёхлетней перспективе — на 42 % по сравнению с традиционной инфраструктурой;
  • масштабирования сервисов без значительных upfront-инвестиций — сервис-провайдеры могут самостоятельно изменять уровни лицензий в зависимости от текущих задач, весь процесс потребления является прозрачным и отслеживается в реальном времени через инструменты Nutanix Pulse и портал биллинга;
  • доступа к широкому портфелю продуктов, включая облачную инфраструктуру (NCI), управление (NCM), базы данных (NDB) и унифицированное хранилище (NUS) в рамках единого rate card.

«Для нас получение статуса агрегатора стало результатом долгой и слаженной работы. Мы гордимся тем, что смогли доказать свою ценность на глобальном уровне, и теперь готовы помогать нашим партнёрам строить прибыльный и инновационный облачный бизнес», — отметил Евгений Погребняк, директор Elcore UA.

Новые возможности для рынка

Elcore UA приглашает сервис-провайдеров к сотрудничеству. Вместе мы можем построить мощную и современную облачную экосистему, которая позволит компаниям эффективно развиваться, оптимизировать расходы и предлагать клиентам услуги нового уровня.

Контакты: nutanix@elcoregroup.com

