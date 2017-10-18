Электровелосипед DELFAST: 400 км на одном заряде

О компании DELFAST мы писали неоднократно, однако конец прошлой недели стал знаковым: электровелосипед DELFAST установил Рекорд Украины и претендует на внесение в Книгу Рекордов Гиннеса! Как это произошло? Какой путь прошла компания и куда идет? Как устроен электрический велосипед, который может проехать на электротяге 400 км? Сейчас расскажу

История DELFAST: от доставки товаров – к производству электровелосипедов

Компания DELFAST существует уже три года и предлагает услуги экспресс доставки товаров, грузов, корреспонденции с помощью курьеров, разъезжающих на электрических велосипедах. Сегодня в парке компании около 75 электрических велосипедов; компания работает уже в трех странах: Украина, Польша, Казахстан. Именно рабочий процесс и привел к тому, что компания DELFAST начала разрабатывать свой электрический велосипед.

Все началось осенью 2014 года. Как откровенно признались представители DELFAST, первые электрические велосипеды, которые заказали из Китая и планировали использовать в службе доставки, были сплошным комком проблем: малая емкость аккумулятора (30-35 км) и быстрый выход из строя (3-6 месяцев); слабая рама и вилка; ломался даже руль! Эти велосипеды были рассчитаны под обычную эксплуатацию «частника»: ежедневный пробег в 20-40 км, небольшие нагрузки. А сервис доставки DELFAST требовал совершенно другого: ежедневный пробег около 100 км; езда в холодное время года; курьер в тяжелой зимней одежде плюс груз в придачу…

Поэтому первой доработкой стало наращивание аккумулятора и усиление конструкции: к раме приваривались дополнительные секции, туда прятались аккумуляторы – и запас хода возрастал до 100 км. Затем последовали другие модели электровелосипедов: также из Китая, уже улучшенной конструкции. Но и они требовали доработок – к примеру, приходилось дорабатывать или заново изготавливать крылья. В итоге к 2015-2016 гг. компания DELFAST созрела к созданию собственного электрического велосипеда.

История электрических велосипедов DELFAST фактически равна истории самой компании: изначально требовались доработки уже готовых велосипедов; со временем – пришли к пониманию необходимости создания собственной конструкции

Задача была следующая: большой запас хода, прочность конструкции, пригодность для эксплуатации по разбитым украинским дорогам. Плюс процесс беспрерывной доработки «по мелочам». К примеру, долго подбирали аккумуляторы из существующих вариантов, но в итоге пришли к решению собирать аккумулятор «под себя» уже здесь, в Украине – но из готовых ячеек типа «18650» (используются ячейки Boston Swing или Panasonic), поставляемых из-за границы. Фактически речь идет о большой коробке, в которую «пакуются» аккумуляторные элементы и спаиваются между собой. Аналогично и с рамой: готовой центральной части рамы нет – ее варят из металлических профилей и трубок в Тернополе, затем привозят в Киев. В столице происходит окончательная сборка велосипеда: берется рама, монтируются передняя и задняя вилки; в заднее колесо устанавливается электромотор (Китай, мощностью от 750 Вт до 5 000 Вт в зависимости от модели велосипеда); собирается аккумулятор и управляющая электроника (чаще используется готовый заводской блок BMS, Battery Management System, реже – блок BMS, изготовленный в Украине; все зависит от модели велосипеда).

Электровелосипед DELFAST в «двух словах»: центральная рама из Тернополя и готовые вилки; электромотор в заднем колесе из Китая; аккумулятор спаян собственноручно в Киеве; управляющая электроника (блок BMS) и финальная сборка – также Киев

Электрические велосипеды DELFAST: разные модели – под разные задачи

Недавно компания DELFAST вышла на KICKSTARTER, где представила свои три модели электрических велосипедов: фактически, это готовые финальные продукты для покупателей.

Базовая модель DELFAST Lite оснащена электромотором мощностью 750 Вт. Аккумулятор (28 Ач, 36 В) встроен в компактную раму; вес велосипеда составляет 27 кг. Максимальная скорость может достигать 42 км/ч; запас хода – до 180 км. Цена подобного велосипеда – $4,2 тыс., но сейчас на KICKSTARTER его можно заказать за $2,5-3 тыс. (в зависимости от действующих специальных предложений).

Следующая модель – DELFAST Top – построена с акцентом на скорость и мощность: здесь установлен электромотор мощностью 5 000 Вт; максимальная скорость может достигать 80 км/ч. Массивная центральная часть рамы скрывает большой аккумулятор (50 Ач, 72 В). Однако из-за возросшей мощности электромотора и большого веса (62 кг) данный электрический велосипед может проезжать до 280 км на одном заряде АКБ. Стандартная цена данной модели составляет $6,9 тыс., сейчас на KICKSTARTER его можно заказать примерно за $4 тыс.

Наконец, третья версия – это DELFAST Prime – самый дальнобойный электрический велосипед: запас хода примерно 400 км! Все благодаря объединению самого большого аккумулятора (64 Ач, 48 В), электромотора мощностью 1 000 Вт, компактной и относительно легкой (43 кг) конструкции. Стандартная цена данной модели составляет $5,2 тыс., сейчас на KICKSTARTER его можно заказать примерно за $3-3,5 тыс.

Три электрических велосипеда DELFAST (слева направо): на переднем плане – модель Top, самая высокая мощность и скорость; в центре – модель Prime, самый большой запас хода; на заднем плане – модель Lite, компактная, легкая, доступная. Фирменный слайд раскрывает детальные характеристики каждого велосипеда

А каков электрический велосипед DELFAST на ходу?

Мне удалось познакомиться с электрическим велосипедом DELFAST, который стал прототипом модели Top и который, фактически, был прообразом всей модельной линейки компании: некоторые заложенные в него особенности характерны для всех велосипедов DELFAST. И один из основных пунктов – это мягкая энергоемкая ходовая часть; отчасти напоминает небольшой кроссовый мотоцикл. Так, все электрические велосипеды DELFAST получают заднюю подвеску в виде длинного качающегося маятника; добавьте к этому толстые «мясистые» шины – и получим отличный вариант для езды по разбитым дорогам или легкому бездорожью. Кроме того, в тестовой модели DELFAST установлена передняя вилка с возможностью регулировки. Все остальное привычно: электромотор – в заднем колесе; АКБ – в центре рамы.

По сути, тестовый велосипед DELFAST – это незавершенный прототип, на котором отрабатываются основные решения. Но главные пункты уже намечены: энергоемкая подвеска с большим ходом, толстые шины, аккумулятор в центральной части рамы

Разгоняется велосипед шустро, едет мягко. Управление разгоном и поддержание скорости осуществляется с помощью правой поворотной ручки. Рядом с ней установлен переключатель и кнопка: переключатель отвечает за скоростные режимы езды – фактически «обрезается» максимально возможная скорость, но не динамика разгона; зеленая кнопка включает круиз-контроль. Плюс привычные пункты: ручки управления тормозами (везде дисковые тормоза), кнопка включения-отключения света.

Среди интересных мелочей отмечу дисплей бортового компьютера. Он имеет простенький вид и графику, но на деле умеет обрабатывать и выдавать много полезной информации: напряжение АКБ, емкость (Ач), скорость езды, затраты электроэнергии (кВтч), расход энергии (Втч на км), уровень рекуперации, максимальную и минимальную силу тока (А), пр.

Электромотор встроен в заднее колесо, которое пришло из мира мотоциклов. Разгон динамичен, скорость 40-45 км/ч дается без проблем; чувствуется, что еще есть запас. Главные органы управления – права ручка-грипса и кнопки около нее. Дисплей бортового компьютер прост, но его функциональность хороша

Второй велосипед DELFAST, который «засветился» в конце прошлой недели – это модель Prime: та самая, которая разработана для максимальной дальности пробега. Данный электровелосипед чуть компактнее; но его основа не изменилась: большой аккумулятор в центре, электромотор сзади. Рекорд дальности пробега на одной зарядке АКБ был установлен на киевском велотреке 12 октября, компания уже получила свидетельство Книги Рекордов Украины.

Причем без нюансов не обошлось. Так, заезд готовился еще с ночи: в 5.00 утра велосипед DELFAST опечатали; но стартовали только в 7.00, поскольку пришлось настроить беспрерывную видеозапись – этого требует Книга Рекордов Гиннеса. Цепь и педали предварительно сняли, чтобы исключить даже малейшие подозрения в «подкручивании» пробега педалями. В начале заезда велосипед ехал со скоростью 23 км/ч, но после остановки и перезапуска поехал со скоростью 27 км/ч. На улице было +13 градусов; байкер – в объемном пуховике; шины – уже дорожные, но по прежнему «пухлые», широкие, с достаточно высоким профилем.

Модель DELFAST Prime: это больше аккумулятор и меньше мотор; в итоге обещанный запас хода – 380 км. Рекордный заезд пока дал документально подтвержденные 367 км. Однако следует учитывать ряд негативных факторов; прежде всего – погоду

К чему столь много уточнений о рекорде? К тому, что летом компания проводила собственные тесты велосипеда и тогда, как уверяют представители DELFAST, удалось достичь пробега в 380 км; при этом в аккумуляторе еще оставался заряд. В итоге представители DELFAST рассчитывают, что с учетом всех положительных факторов, электровелосипед Prime может проехать на одном заряде аккумулятора 400-420 км. Среди этих факторов – уже упоминавшаяся погода, вес человека, маршрут и рельеф местности; а также скорость езды. Ведь все заявленные цифры приведены для езды со скоростью 20-25 км/ч. Но модели Prime и Top способны на большую скорость, вплоть до 50-55 км/ч и даже до 80 км/ч (для модели Тор). Однако если поехать с более высокой скоростью, то пробег пропорционально упадет: при 50-55 км/ч электровелосипед Prime может проехать 200-250 км; а Тор осилит около 70 км. Но все равно немало.

И при обещании столь больших пробегов, у меня напрашивается логичный вопрос: зачем нужны педали, почему не перейти к созданию электрического мотоцикла? Представители DELFAST отвечают: изначально – для того, чтобы формально остаться в классе электрических велосипедов; а возможность покрутить педали «на доезд» уже вторична. Оставаясь в классе электрических велосипедов и устанавливая переключатель максимальной скорости (вспомните красный переключатель около правой ручки), электровелосипед DELFAST выполняет те или иные требования страны ЕС или США, где он продается. Ведь основные покупатели электровелосипедов DELFAST – иностранцы: среди полусотни заявок на KICKSTARTER – около 70% из США, 20% из Европы, 10% в целом по миру; и ни одной заявки из СНГ…

Даниил Тонкопий, СЕО компании DELFAST: «Наш ориентир на будущее? Глобально – мы хотим стать как Tesla, только в мире электрических велосипедов! Но ближайшая цель – создание грузового трехколесного электрического велосипеда»

С одной стороны – у DELFAST много конкурентов: как со стороны электрических скутеров, так и со стороны электрических велосипедов; причем все они заметно дешевле. С другой стороны – убийственная дальность хода DELFAST (уже не на словах, а подтвержденная документально) ставит продукцию компании в собственную нишу, где конкурентов нет.

Итоги: DELFAST – для кого и для чего?

Электровелосипед DELFAST – это классический «старт-ап»: продукт, собранный «на коленке» по своей идее. Но целом компания DELFAST – это не «старт-ап»: бизнес по курьерской доставке требует обновления парка велосипедов и это будут уже свои модели; нечто похожее на DELFAST Prime, но с урезанной скоростью, GPS-маячком, другой АКБ. К сожалению, но пока все частные заказчики для украинской компании DELFAST – это иностранцы. А ведь подобный электровелосипед мог бы стать отличным вариантом для почтальонов «в глубинке» или для патрульных полиции, которые работают в парке; нужно искать подходящие тендеры! А еще проект, подобный DELFAST, должен стать локомотивом для небольшого тематического производства: электромоторы для велосипедов и скутеров; аккумуляторные ячейки. Ведь сумели в Украине создать блок BMS или свой GPS-маячок.

Что в итоге получится у DELFAST в будущем – я гадать не берусь. Но электровелосипед с рекордным запасом хода уже получился.