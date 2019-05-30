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Galaxy A10 — обзор бюджетного смартфона Samsung

Galaxy A10 — обзор бюджетного смартфона Samsung

Galaxy A10 — обзор бюджетного смартфона Samsung


Сегодня я расскажу о младшем смартфоне из обновленной линейки Galaxy A — Samsung Galaxy A10. Чтобы уменьшить стоимость модели производитель пошел на ряд упрощений, но это не коснулось дизайна, он здесь в стиле других устройства новой A-серии. Давайте посмотрим, что интересного может предложить пользователям этот смартфон.

Линейка Samsung Galaxy A10 2019
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 3 517 − 4 360 грн

Внешний вид

Samsung Galaxy A10 с лицевой стороны выглядит практически так же, как и старшие модели A20, A30 и A40, что скорее можно занести в преимущества для смартфона. Почти всю лицевую лицевую панель занимает 6,2 дюймовый дисплей с небольшими рамки по бокам и сверху, а также более крупной снизу, так как под ней прячется шлейф экрана. Для размещения фронтальной камеры производитель использовал каплевидный вырез, сразу над ним расположен разговорный динамик.

На правой боковине расположились кнопки регулировки громкости и включения, а на левой слот для двух SIM-карт и карты памяти. На нижней грани — 3,5 мм аудиоразъем, порт microUSB и микрофон.

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Тыльная сторона смартфона больше всего выдает, то что это бюджетник. Дело не только в скоромном модуле камеры, который чуть-чуть выпирает над плоскостью панели, а скорей в прорези основного динамика, который находится в нижнем левом углу. Задняя панель выполнена из тонкого глянцевого пластика и легко подвергается царапинам. Сразу приходит на ум ассоциация со старыми смартфонами Samsung. 

Динамик самый что ни есть посредственный, слушать музыку или смотреть фильмы при этом получая от звука удовольствие не выйдет. При громкости близкой к максимальной он немного «захлебывается». В наушниках, смартфон звучит неплохо, как и многие другие, похвалить его не за что, но и поругать сложно.

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Samsung Galaxy A10 выпускается в трех цветах: черном, синем и красном. У нас на обзоре черный, но назвать его таковым сложно. Это скорее темно-серый цвет, при этом все зависит от освещения и угла, под которым смотришь на корпус.

Сканера отпечатков пальцев нет, защитить смартфон можно обычным цифровым паролем, рисунком или сканером лица. Последний работает неспешно и крайне нестабильно, малейшие проблемы с освещением и он уже не может вас узнать. Уже молчу о распознавании в сумерках или ночью, тогда вообще нет шансов.

По удобству использования скажу, что в целом смартфон удобный если вы привыкли пользоваться большими аппаратами. При этом корпус скользкий, но не настолько, чтобы им было некомфортно пользоваться, к тому же на эту модель наверняка захочется купить чехол, учитывая не самую устойчивую к царапинам тыльную часть.

Дисплей

Samsung Galaxy A10 оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1520х720 точек (HD+). Если поднести дисплей близко к глазам и сильно вглядываться, то можно увидеть небольшие проблемы с четкостью картинки, но в повседневном использовании это не заметно. Олеофобное покрытие если и есть, то совсем минимальное. Но хорошо, что есть датчик автоматической регулировки яркости, и последней хватает, чтобы на улице в солнечную погоду прочитать информацию с экрана.

Настроек у дисплея минимум. Есть ночной режим, возможность изменения размера и стиля шрифта, масштабирование и настройка полноэкранного отображения приложения. 

В последней находится переключатель, который позволяет скрыть выступ фронтальной камеры. Но его работа не понравилась. Если на большинстве смартфонов области по бокам от камеры окрашиваются в черный цвет и в них выводится информация о заряде аккумулятора, уровне сигнала сети, включенных беспроводных сетях и время, то тут мы просто получаем урезанный экран. Площадь по боках от камеры не используется вовсе. Мне кажется это достаточно странное решение.

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Яркость меняется от 3,7 до 365 кд/м2, а контрастность составляет 1 к 648. Заводская калибровка экрана сделана неплохо, но не всем понравится высокая минимальная яркость, из-за которой пользоваться смартфоном в темноте не удобно. Цветовой охват шире sRGB, но дисплей передает более холодную картинку чем это необходимо, но это не станет проблемой для тех, кто предпочитает «холодную» цветопередачу..

Аппаратная платформа

Galaxy A10 получил процессор Exynos 7 Series 7884 — такой же чип, как и в Galaxy A20. При этом объем оперативной памяти составляет 2 ГБ (у Galaxy A20 — 3 ГБ), пользовательской памяти 32 ГБ (после включения доступно 22,6 ГБ), но ее можно увеличить за счет карт памяти microSD. 

По результатам бенчмарков Galaxy A10 все же немного уступает Galaxy A20. Но для нетребовательного пользователя такой производительности будет достаточно для решения большинства задач. Даже можно поиграть в простые казуальные или аркадные игры. Хотя если бы в этом смартфоне было 3 ГБ оперативной памяти, то работать с ним было бы приятнее.

Из беспроводных модулей в аппарате есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, а также Bluetooth 5.0, но, к сожалению, производитель решил отказаться от NFC в этой модели.

Galaxy A10 работает под управлением ОС Android 9.0 дополненной фирменной оболочкой One UI 1.1. Мы уже делали подробный обзор ее возможностей. 

Камера

Основная камера имеет разрешение 13 мегапикселей и светосилу f/1.9. Интерфейс простой, с небольшим количеством настроек и довольно ограниченным ручным режимом. На главном экране выделяется клавиша цифрового двукратного увеличения.

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Как для бюджетного смартфона, то снимает Galaxy A10 неплохо.

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Днем снимки в центре кадра достаточно детализированы, только по краям видна активная работа шумодава, который превращает детали в кашу. Ночью ситуация только ухудшается, но если фотографировать объект, который хорошо подсвечен, то можно получить неплохой кадр. При этом видно, что есть нехватка динамического диапазона.

Фронтальная камера 5-мегапиксельная со светосилой f/2.0 неплохо справляется со своей задачей.

Запись видео возможна в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. Стабилизация отсутствует.

Автономность

Samsung Galaxy A10 оснащен аккумулятором емкостью 3400 мАч, которого хватает почти на сутки активного использования с временем экрана 5,5 часов. При этом разряд аккумулятора происходит линейно, без резких потерь емкости. Если уменьшить нагрузку, то можно смело рассчитывать на 1,5-2 дня работы. 

Это подтверждается и синтетическим тестом PCMark, в котором Galaxy A10 при яркости экрана на уровне 200 кд/м² продержался 11 часов. Жаль, но поддержки быстрой зарядки в аппарате нет.

3.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Внешний вид, качество сборки; камера; автономность; цена
Минусы: Нет сканера отпечатков пальцев; нет NFC; работа сканер лица
Вывод: Samsung Galaxy A10 - бюджетный смартфон из новой A-серии, в преимущества которого можно записать приятный дизайн, неплохую, как для своей цены, производительность и камеру, а также хорошую автономность. Но эта модель не подойдет тем, кому необходим сканер отпечатков пальцев для безопасности данных и NFC для бесконтактных платежей.

Технические характеристики

Galaxy A10 — обзор бюджетного смартфона Samsung Samsung Galaxy A10 2019 SM-A105F 2/32GB Black (SM-A105FZKG)
3 525 − 4 360 грн
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie)
Оперативная память, ГБ 2
Встроенная память, ГБ 32
Слот расширения microSD (до 512 ГБ)
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор Samsung Exynos 7884 + GPU Mali-G71MP2
Количество ядер 8
Частота, ГГц 1,6
Аккумуляторная батарея Li-Ion, 3400 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя) 21 ч в разговорном режиме, 72 ч воспроизведение музыки, 18 ч воспроизведения видео
Диагональ, дюймы 6,2
Разрешение 1520х720
Тип матрицы IPS
PPI 271
Датчик регулировки яркости +
Другое дисплей с вырезом-каплей, защитное стекло 2.5D
Основная камера, Мп 13 (f/1.9)
Видеосъемка 1080p 30 к/с
Вспышка +
Фронтальная камера, Мп 5
Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0 LE
GPS + (A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS)
IrDA -
FM-радио +
Аудиоразъем 3,5 мм
NFC -
Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB)
Размеры, мм 155,6х75,6х7,9
Вес, г 168
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса пластик
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще акселерометр, датчик приближения
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