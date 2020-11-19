Galaxy Tab S7+: два месяца спустя

Galaxy Tab S7+: два месяца спустя

Планшеты на платформе Android могли бы давно стать историей, если бы не усердие буквально нескольких производителей, среди которых особенно стоит выделить Samsung. Дело в том, что компания продолжала выпускать флагманские модели даже тогда, когда они, казалось бы, мало кого интересовали. И такой подход дал свои плоды, у топовых планшетов на Android, несмотря на цену, осталась лояльная аудитория, а разработчики в целом стали обращать на них больше внимания. В этом свою роль также сыграли события этого года и массовый переход сотрудников компаний на удалённую работу, что вылилось не только в рост продаж ноутбуков, но и планшетов. В компании Samsung явно обратили внимание на этот тренд, так как решили выпустить сразу 12,4-дюймовый планшет Galaxy Tab S7+, который можно было бы использовать дома как для работы, так и для развлечений. Насколько это так, я решил проверить в ходе длительного опыта использования, который растянулся на целых два месяца. Samsung Galaxy Tab S7 Plus 128GB LTE Black (SM-T975NZKA) Планшеты на от 28 680 грн Предложений: 40 Сравнить цены Дизайн и материалы Galaxy Tab S7+ Компания Samsung каждый год обновляет дизайн своих флагманских смартфонов, но в планшетах у неё более консервативный подход. Получается почти классическое «работает — не трогай», но в контексте внешности. Поэтому Galaxy Tab S7+, не считая размеров, выглядит почти так же, как прошлогодний Tab S6. В этой преемственности на самом деле нет ничего плохого, у планшета довольно аккуратная тыльная часть с небольшим блоком камер, состоящим из двух модулей. Её минималистичный дизайн лишь немного портят пластиковые вставки антенн связи, которые врезаются в алюминиевую панель, практически полностью покрывающую тыльную сторону и грани планшета. Вниз от блока камер уходит стеклянная панель, в которой находится место для зарядки пера S Pen с магнитным креплением. Отмечу, что магниты стали немного сильнее и перо прочнее фиксируется на тыльной панели. При этом интересно, что крепить его можно и на боковую грань, но только с одной стороны, где на рамке находится фронтальная камера. Так удобнее, если хочется держать S Pen на расстоянии вытянутой руки, а не искать на тыльной части корпуса.

Фронтальная панель Tab S7+ защена стеклом, которое прикрывает 12,4-дюймовый дисплей с довольно тонкими, как для планшетов, рамками. Безусловно, их можно было сделать ещё меньше, но тогда во время использования в руках экран мог бы регистрировать случайные нажатия. К счастью, у этой модели таких проблем нет, и её удобно держать одной рукой, в том числе за счёт того, что вес корпуса составляет 575 граммов. Несмотря на рост диагонали, размеры планшета остались вполне компактными и составляют 285 х 185 мм, при толщине всего 5,7 мм. Он намного меньше большинства ноутбуков, что позволяет комфортно носить его с собой в сумке или рюкзаке. Единственное, если использовать Galaxy Tab S7+ с чехлом-клавиатурой, то их общий вес увеличивается практически до ноутбучных 1,08 кг. Но, к счастью, чехол не сильно влияет на размеры устройства. Я в основном носил Tab S7+ в относительно компактном рюкзаке Moshi Tego Urban Backpack и он без проблем помещался как в отделение для ноутбуков, так и для планшетов. В целом, дизайн и материалы планшета оставляют приятные впечатления, что, собственно, и ждёшь от флагманской модели. По сравнению с Tab S6, изменений во внешности не очень много, но радуют небольшие нововведения в дизайне тыльной панели и более сильные магниты для крепления пера S Pen. Чехол и клавиатура для Galaxy Tab S7+ Samsung Galaxy Tab S7+ T970 Book Cover Keyboard Black (EF-DT970BBRG) Чехлы для планшетов на от 4 445 грн Предложений: 25 Сравнить цены Чехол с клавиатурой не входит в комплект поставки Galaxy Tab S7+, но для пользователей, которые планируют не только смотреть на планшете разнообразный контент, но и хотя бы немного работать, это довольно важный аксессуар. И он в целом сильно меняет восприятие модели. Я успел ощутить это на себе, так как первый месяц пользовался Tab S7+ без чехла и было сложно сформулировать для себя, почему потребитель может выбрать эту модель, а не, например, более компактный Tab S7 из той же линейки.

Ведь понятно, что есть отличия в размерах и качестве экрана, но для просмотра видео или чтения книг он тоже отлично подходит. И вот как раз для рабочих задач «плюс» версия с клавиатурой оказывается намного лучше, ведь диагональ экрана влияет не только на количество отображаемой информации, но и на размер чехла с клавиатурой. Но, чтобы не забегать наперёд, расскажу о его возможностях немного подробнее. Этот аксессуар состоит из двух частей: накладки на тыльную панель с откидывающейся подставкой и карманом для S Pen, а также самого блока клавиатуры. При этом последний подключается отдельно, соответственно планшет можно использовать только с накладкой, как для защиты корпуса, так и в качестве подставки. Это же позволяет оставлять клавиатуру в офисе или дома, если нужно поехать на встречу. Основным материалом клавиатуры является пластик, из него сделаны клавиши, тачпад и панель, на которую попадают ладони. Но последняя имеет приятное на ощупь софт-тач покрытие. Клавиши островного типа хорошо разнесены на панели клавиатуры, нажимаются с ощутимым, но мягким ходом, и довольно тихие. Пересаживаясь с 14-дюймового ноутбука на Tab S7+ и обратно, при наборе текста я не ощущал какого-либо дискомфорта. Это было особенно удивительно, так как обычно к таким клавиатурам приходится некоторое время привыкать. Но в этом случае мышечная память срабатывала почти без заминок, единственное, спотыкаясь об непривычную комбинацию переключения языков. Она происходит либо нажатием Ctrl+пробел, либо через отдельную кнопку справа от пробела. Собственно, об удобстве клавиатуры говорит уже один тот факт, что весь этот текст набран именно на ней.

Но есть в этом аксессуаре и один существенный минус, а именно отсутствие подсветки клавиш. Мне иногда приходится работать по ночам и при недостаточном освещении подсветки кнопок не хватало. Тачпад в чехле-клавиатуре не очень большой, но довольно чувствительный, с хорошим определением позиционирования пальцев и поддержкой жестов. С его помощью можно управлять как стандартным интерфейсом Android, так и его адаптированной версией от Samsung, которая называется «Режим DeX», о ней я более детально напишу ниже. В целом, очень жаль, что такой аксессуар не входит в стандартную комплектацию, ведь он действительно сильно расширяет возможности для тех пользователей, которым нужно работать с документами или текстом. Дисплей и перо S Pen В Galaxy Tab S7+ компания Samsung использовала 12,4-дюймовую Super AMOLED матрицу с разрешением 2800х1752 точек, поддержкой HDR10+, соотношением сторон 16:10 и постоянной частотой обновления 120 Гц. У экрана традиционно отличная цветопередача, которую можно менять либо в сторону более красочной, либо наоборот ближе к натуральной. За это отвечают два режима, которые можно найти в настройках дисплея, первый соответствует цветовому профилю DCI-P3, а второй sRGB. Минимальная яркость экрана достигает 1,6 кд/м2, а максимальная почти 500 кд/м2. Читать книги, смотреть фильмы или работать за таким дисплеем очень комфортно. Постоянная высокая частота обновления обеспечивает плавную анимацию интерфейса, визуально ускоряя его работу, а хорошая калибровка даёт возможность обрабатывать фотографии или рисовать.

Единственное нарекание, которое возникло у меня при работе с экраном Tab S7+ — это соотношение сторон 16:10. Оно более-менее хорошо подходит для просмотра видео, а также игр, но в большинстве остальных задач в планшете хотелось бы видеть соотношение 4:3. Это, например, и просмотр веб-страниц в браузере, и чтение книг, и рисование, и работа с текстовыми документами. Поэтому если не брать в расчёт развлечения, то менее вытянутый экран в большинстве задач был бы комфортнее. В комплекте с Galaxy Tab S7+ поставляется перо S Pen, что является приятным бонусом, так как часто производители продают такие аксессуары отдельно. По сравнению с прошлой версией, с которой мне удалось поработать в Tab S6, новое перо стало более округлым, но с одной плоской стороной, чтобы было удобнее крепить его к корпусу планшета. Это позитивно сказалось на комфорте во время длительного использования, S Pen снова тактильно стал напоминать обычный карандаш. Такому восприятию способствуют как довольно компактные размеры, так и вес всего 8 граммов. К планшету перо подключается беспроводным способом через протокол Bluetooth LE, понимает 4096 степеней нажатия и угол наклона, но в одной ключевой характеристике сильно изменилось. Инженеры Samsung значительно уменьшили задержку ввода, теперь она составляет всего 9 мс по сравнению с 46 мс в прошлых версиях S Pen. Соответственно, экран стал быстрее реагировать на перо, что ещё больше усилило ощущение того, что пишешь или рисуешь как будто на бумаге. К слову, этому способствует и материал наконечника S Pen, который создаёт небольшое сопротивление при проведении по экрану, что более естественно и приятно, чем полностью лёгкое скольжение. Особенности платформы и безопасность Galaxy Tab S7+ В отличие от флагманских смартфонов Samsung, топовые планшеты компании последние два года выходят на основе платформы Qualcomm, поэтому и в Galaxy Tab S7+ используется самый производительный процессор чипмейкера — Snapdragon 865+. Другие особенности платформы планшета включают графику Adreno 650, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.0. Последнюю можно расширить с помощью карт-памяти microSD. Кроме этого, в планшете есть радиомодуль для подключения к сетям LTE и слот nanoSIM, соответственно можно не только подключаться к мобильному интернету, но и совершать звонки. Другие беспроводные модули в Tab S7+ представлены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Кроме этого, планшет можно использовать для навигации через спутниковые системы A-GPS, GLONASS, BDS и GALILEO. Вряд ли для такой крупной модели найдётся крепление в машину, теме не менее, такая возможность есть. Для защиты данных пользователей в Galaxy Tab S7+ есть сканер отпечатков пальцев, который расположен под стеклом дисплея. Для планшета компания использовала оптический дактилоскопический датчик, который срабатывает за счёт подсвечивания небольшой области экрана. Данная технология более чувствительна к попаданию на пальцы влаги, но срабатывает быстро и с хорошей точностью. Планшет также поддерживает разблокировку через сканирование лица, но это менее безопасный способ, так как работает на основе фронтальной камеры без дополнительных датчиков, например инфракрасного проектора точек. В использовании Одной из причин почему большинство производителей отказалось от выпуска планшетов в своё время стал рост диагонали в смартфонах и тот факт, что в своей модели использования они не сильно друг от друга отличаются. Такое впечатление у пользователей в основном складывалось из-за программного обеспечения, которое разработчики не горели желанием адаптировать под более крупные дисплеи планшетов. В итоге получалось, что программы для экранов смартфонов просто растягиваются на более крупные дисплеи. Эта проблема есть и сегодня, но также есть и определённые улучшения.

За всё время использования Galaxy Tab S7+ планшет использовался как для развлечений, таких как игры и просмотр Netflix, так и для работы. Остановлюсь на каждом из этих направлений подробнее. А начну именно с рабочих задач, ведь в моём случае планшет с ними довольно неплохо справлялся. В первую очередь на Tab S7+ мне понадобился браузер, в системе был предустановлен Chrome, а также при первой настройке можно было скачать Samsung Internet. Оба браузера построены на движке Chromium и предлагают адаптированный под экран планшета интерфейс. Последний в программе Samsung более нагруженный разными элементами, но и опций по настройке внешнего вида здесь значительно больше, включая поддержку сторонних расширений. Но Chrome субъективно быстрее загружает страницы и реже перезагружает открытые вкладки, да и возможность синхронизации между разными устройствами и платформами оказывается очень кстати. В браузере я в основном просматривал сайты, его мобильная версия не сильно располагает к тому, чтобы работать с веб-сервисами, например, при открытии документов в Google Drive, всё-равно перебрасывает на мобильное приложение. А в других сервисах часто приходится выбирать в меню браузера отображение версии для компьютера, чтобы получить полную функциональность. В этом плане, к слову, Samsung Internet немного удобнее, так как позволяет сразу в опциях выбрать загрузку полноценных веб-страниц. В остальном, особых проблем с работой в мобильном Chrome на планшете не было, в интерфейсе программы отображаются привычные вкладки, между которыми можно быстро переключаться. Но было бы хорошо, если бы в будущем Google перенёс возможности десктопного Chrome в версию для планшетов. Отдельно отмечу использование пера S Pen вместе с браузером, которое в определённой степени может заменить компьютерную мышь, работая в качестве манипулятора при просмотре страниц. Особенно удобно, что сайты определяют наведение пера, как наведение курсора мыши. Но полезнее всего оказалась возможность быстро делать скриншоты экрана и оставлять на них заметки, а также переводить слова с других языков через наведение на них S Pen. Для работы с документами на Galaxy Tab S7+ можно использовать офисный пакет Microsoft Office, но мне по скорости работы больше понравились Google Docs. При этом для набора текста их возможностей оказывается более, чем достаточно. Собственно, как для редактирования и рецензирования материалов, довольно удобно, что можно поделиться документом с комментариями для авторов. К другим важным рабочим инструментам я могу отнести почту с мессенджерами, и в этом плане выбор вполне очевидный. На Android комфортно использовать клиент Gmail, особенно если ваша компания подключена к Google Workspace. А для мессенджеров лучше всего работают стандартные приложения, к счастью, все популярные есть на Android и они довольно неплохо адаптируются под дисплей планшета.

Для создания заметок я в основном сейчас пользуюсь OneNote, но приложение сервиса для Android, как по мне, менее удобное, чем на Windows. Поэтому я с интересом ждал появления синхронизации заметок между OneNote и встроенным приложением Samsung Notes. Последнее довольно сильно обновилось вместе с выходом смартфона Note20 Ultra и получило поддержку папок, новые инструменты для создания рукописных заметок, поддержку импорта PDF, а также экспорта заметок в формате Microsoft PowerPoint. Для активных пользователей S Pen программа действительно очень удобная. Но пока синхронизация с OneNote работает в режиме бета-версии и записи из Samsung Notes появляются только в онлайн версии Outlook.com и OneNote, так что программа не подойдёт тем, кому нужна синхронизация с десктопными приложениями. Также в работе иногда необходимо обрабатывать изображения и для этого на Galaxy Tab S7+ я использовал проверенный временем Snapseed, а для ретуширования Retouch. В этом плане перо S Pen тоже приходится очень кстати, ведь позволяет более точно выделять границы объектов. Как и в прошлых версиях своих флагманских планшетов Samsung добавила в Galaxy Tab S7+ поддержку режима DeX, превращающую интерфейс OneUI в подобие десктопного. Это позволяет работать практически с любыми приложениями на Android, но в отдельных окнах. В таком режиме интерфейс системы напоминает Chrome OS, особенно с новой чёрной панелью задач, на которой лучше видны иконки открытых приложений.

Процессора Snapdragon 865+ и 6 ГБ оперативной памяти оказалось достаточно для комфортной работы в режиме DeX, я пробовал одновременно запускать больше 30 приложений, и система позволяла это сделать. Но при таком количестве открытых программ система начинает останавливать фоновые и при возвращении к их окну, они начинают перезагружаться. Тем не менее, режим DeX на Tab S7+ позволяет одновременно работать с десятком приложений, обеспечивая хорошую скорость и быстрое переключение между окнами. Отдельно отмечу, что в DeX хорошо реализовано управление окнами программ, есть возможность менять их размер, развернуть на весь экран, а также быстро разместить на правой или левой стороне рабочего стола. Также приятно, что в Samsung наконец-то добавили в интерфейс поддержку инструментов пера S Pen, которые представляют собой всплывающее меню с быстрым доступом к созданию заметок, возможностью сделать скриншот, функцией умного выделения объектов на экране и мгновенного перевода слов с одного языка на другой при наведении пера. В прошлой версии DeX этого не было, что ограничивало использование S Pen в этом режиме. К слову, в своей работе я в основном использовал перо для заметок, но иллюстраторам, художникам и дизайнерам будет интересно узнать, что для Android появился популярный графический редактор Clip Studio. А для тех, кто работает в SMM или просто в небольших компаниях и нуждается простой утилите для дизайна изображений, есть Canva. Обе программы предустановлены на Galaxy Tab S7+ и включают бонусы, в частности, Clip Studio предлагает бесплатно 6 месяцев подписки на Pro-версию программы. Как и большинство современных планшетов, флагман Samsung оснащается встроенными камерами: широкоугольной 13-мегапиксельной с диафрагмой f/2.0, матрицей 1/3.4 дюйма и автофокусом, сверхширокоугольной 5-мегапиксельной с диафрагмой f/2.2, а также фронтальной 8-мегапиксельной с диафрагмой f/2.0. Оба основных модуля значительно уступают современным камерам флагманских смартфонов Samsung, особенно при съёмке с недостаточным освещением.

Безусловно, камеры на уровне Galaxy S10 в топовом планшете компании были бы приятным дополнением, но у меня не было ситуаций, при которых с Tab S7+ надо было пойти что-то поснимать. В основном камеры планшета использовались, когда надо было что-то быстро снять, например, документ и отправить по почте или через мессенджер. В таких ситуациях они выручают, обеспечивая приемлемое качество. В целом же днём обе камеры показывают неплохую детализацию, но чем меньше становится света, тем больше появляется шумов, сказывается диафрагма, размер сенсора и отсутствие оптической стабилизации. Поэтому в случае необходимости художественный снимок лучше сделать на смартфон. Но если планшет использует дизайнер, то таких камер будет достаточно, чтобы снять интерьер помещения при плохом освещении, пусть и не с лучшей детализацией. Фронтальная 8-мегапиксельная камера Galaxy Tab S7+ не удивит любителей селфи, но она в большей степени предназначена для видеозвонков и в этом плане выгодно отличается от камер большинстве компактных ноутбуков, которые снимают в 720р. С «рабочим» опытом, надеюсь, помог разобраться, поэтому перейду к теме развлечений, в этом плане планшет предлагает хорошие мультимедийные возможности и набор популярных приложений, в том числе игры. На крупном экране удобно смотреть видео, соотношение сторон 16:10 меньше понравилось при работе с документами и браузером, но вот для фильмов и сериалов оно подходит хорошо. Последние я смотрел через Netflix, а также Megogo. В Galaxy Tab S7+ установлено четыре внешних динамика, и они очень громкие, планшет звучит как неплохая беспроводная колонка, можно не только смотреть видео без наушников, но и слушать музыку, например через Spotify или YouTube Music. Места для 3,5 мм разъёма для наушников на корпусе Tab S7+ не нашлось, но их можно подключать через порт USB Type-C либо беспроводным способом через Bluetooth 5.0.