Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S6





Samsung остаётся единственным крупным производителем, который продолжает выпускать флагманские планшеты на основе операционной системы Android. Совсем недавно компания показала модель Galaxy Tab S6, которая пришла на смену прошлогоднему флагману Tab S4. При этом пропуск порядкового номера в названии связан с тем, что эти устройства теперь разделяет Galaxy Tab S5e — более простой в плане функциональности, но и более доступный планшет. Соответственно с выпуском новой топовой модели Samsung нужно было показать прогресс не только на фоне прошлого поколения, но и сделать так, чтобы в арсенале флагмана оставалось достаточно преимуществ по сравнению с более доступной моделью. Давайте посмотрим, справился ли Galaxy Tab S6 с этой задачей, и что он может предложить требовательным пользователям.

Дизайн Galaxy Tab S6

Внешний вид нового планшет заметно отличается от предшественника, хотя определённую преемственность в Samsung всё же решили сохранить.

Практически вся лицевая панель Galaxy Tab S6 занята 10,5-дюймовым дисплеем, который слегка закругляется по углам. По меркам планшетов, рамки вокруг его экрана стали тоньше, но при этом их хватает для того, чтобы держать аппарат одной рукой и не делать случайных нажатий.

Как и в прошлой модели Samsung использует соотношение сторон 16:10, которое хорошо подходит для просмотра видео, но как по мне, то для работы, а особенно с интернет-сайтами и приложениями, было бы лучше соотношение 4:3. Собственно, в Galaxy Tab S2 и S3 именно оно и использовалось, но потом компания почему-то решила перейти на 16:10.

Основные изменения в дизайне Galaxy Tab S6 касаются тыльной части корпуса, в отличие от прошлогоднего флагмана она сделана из алюминия, а не стекла. Этот шаг позволил Samsung убрать один из недостатков линейки планшетов Galaxy Tab S, который сопровождал её начиная с модели Tab S2. Речь о креплении пера S Pen, в Samsung никак не могли придумать удобный способ носить его вместе с планшетом. Использование металлической крышки корпуса позволило сделать в ней небольшое углубление, к которому примагничивается перо. Здесь же находится специальная область, через которую оно заряжается.

Размеры Galaxy Tab S6 составляют 244,5×159,5×5,7 мм и как для 10,5-дюймовой модели планшет получился довольно компактным и очень тонким.

При этом его вес достигает всего 420 граммов, что лишь немного больше, чем у Tab S5e (400 граммов) и заметно меньше, чем у предшественника Tab S4 (483 грамма).

Дисплей Galaxy Tab S6

Как уже написано выше, планшет оснащается 10,5-дюймовым сенсорным экраном с матрицей Super AMOLED и разрешением 2560×1600 точек. Традиционно для этого типа дисплеев цветопередача очень красочная, а углы обзора максимальные.

При этом у пользователя есть возможность настраивать отображение картинки на экране, но в Samsung решили сократить эту опцию. Теперь можно выбирать только между двумя профилями цветопередачи: «Натуральные цвета» и «Насыщенные цвета». При этом они оба обеспечивают цветовой охват больше 100% sRGB, но отличаются другими настройками калибровки.

В режиме «Натуральные цвета» цветовая температура находится на уровне 6000К, гамма близка к значению 2.3 (эталон — 2.2), в цветопередаче слегка выделяются зелёные тона, подсветка равномерная.

В режиме «Насыщенные цвета» цветовая температура менее «тёплая» — 6500К, гамма также находится на уровне 2.3, подсветка всё ещё равномерная, но уклон в зелёные тона здесь меньше.

Визуально оба режима полностью соответствуют своему описанию, любители красочной цветопередачи выберут режим «Насыщенные цвета», а для поклонников природных оттенков лучше подойдут «Натуральные цвета». Другие настройки дисплея при этом не изменились, в нём всё ещё можно включать фильтр синего цвета, менять шрифт и масштабирование интерфейса.

Перо S Pen

В каждом новом поколении планшетов Galaxy Tab S компания Samsung меняла дизайн S Pen и новая модель не стала исключением. В отличие от прошлогоднего флагмана с крупным стилусом, который больше напоминал ручку, Tab S6 получило более компактное перо с двумя плоскими гранями, позволяющими магнитить его к корпусу планшета. При этом новый S Pen хорошо лежит в руке и в целом приятно ощущается благодаря софт-тач покрытию.

Как и прежде перо поддерживает 4096 степеней нажатия и понимает угол наклона, но теперь подключается к планшету через Bluetooth. На задержке ввода это никак не сказалось, писать с S Pen на экране так же комфортно, как ручкой на бумаге.

Зато этот шаг позволил добавить новую функциональность, по аналогии с тем, как это реализовано в Galaxy Note10+. Перо в Tab S6 тоже можно использовать для удалённого управления, причём не только механической клавишей, но и жестами.

Например, зажав эту самую кнопку в приложении камеры и взмахивая S Pen как волшебной палочкой, можно переключаться между разными режимами съёмки, основной и фронтальной камерой. К сожалению, пока это главное предназначение жестового управления в S Pen, но в Samsung уже работают над тем, чтобы расширить количество поддерживаемых программ. И судя по тому, как тесно компания сейчас сотрудничает с Microsoft, в обозримом будущем поддержка жестов пера должна появиться как минимум в PowerPoint. Можно будет не просто показывать презентацию, а прямо дирижировать слайдами.

Ёмкость встроенного в S Pen аккумулятора составляет всего 0,35 мАч, но этого достаточно для около 10 часов работы пера.

Платформа и производительность

Начиная с Galaxy Tab S3 компания Samsung использует в своих флагманских планшетах платформу Qualcomm. И Tab S6 в этом плане не стал исключением, в нём используется топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 855, работающий на частоте от 1,7 до 2,8 ГГц в зависимости от нагрузки, а также производительное графическое ядро Andreno 640.

В Украину Galaxy Tab S6 пока будет поставляться только в одной конфигурации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD. Кроме этого, в нашей стране будет продаваться версия только с LTE-модулем, с которой можно не только пользоваться мобильным интернетом, но и совершать звонки. Слот для nanoSIM-карты в устройстве один.

Другие особенности платформы планшета включают двух диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMI, Bluetooth 5.0, ANT+, а также модули позиционирования GPS, Glonass, Beidou и Galileo. К сожалению, поддержки NFC в Galaxy Tab S6 нет, хотя я слабо верю в то, что кто-нибудь использовал бы его в планшете для оплаты проезда в метро или на кассе супермаркета. Хотя всё может быть. Тем более, что NFC иногда используется для быстрого подключения и настройки наушников и беспроводных колонок, а стоит сам модуль мелочь, по сравнению с другими компонентами устройства.

В целом же платформа Galaxy Tab S6 оставляет приятные впечатления. В любых приложениях и играх на Android скорость работы максимальная. Объём оперативной памяти 6 ГБ на сегодняшний день, особенно на фоне флагманских смартфонов, уже не выглядит большим, но его вполне достаточно для комфортной работы. Особенно хорошо это заметно в режиме DeX, о котором я расскажу чуть ниже.

Сканер отпечатков пальцев

В прошлогоднем Galaxy Tab S4 компания Samsung использовала для разблокировки экрана систему распознавания лица на основе сканера радужной оболочки глаз. Она в целом работала, но сильно зависела от положения датчика и угла, под которым пользователь на него смотрит. В итоге, если планшет был в горизонтальном положении, то было проще ввести для разблокировки пароль. В этом году компания Samsung начала отказываться от этой сложной системы со сканером радужной оболочки глаза и на смену ей пришёл сканер отпечатков пальцев, который находится под стеклом дисплея. Но в отличие от смартфонов, в которых используется ультразвуковой дактилоскопический датчик, в Galaxy Tab S6 компания установила оптический.

И я бы не сказал, что это какое-то сильное упрощение, так как работает этот сканер отлично. Позволяя планшету распознавать отпечаток пальца в любом положении и буквально за секунду.

Интерфейс OneUI и режим DeX

Galaxy Tab S6 работает на основе операционной системы Android 9, поверх которой установлен интерфейс OneUI версии 1.5. И он, по сути, такой же, как в новых смартфонах Samsung. Используя планшет в распоряжении пользователя также будут рабочие столы, где можно разместить виджеты, отдельное меню для приложений с возможностью отсортировать их по папкам, а также традиционные для Android виртуальные клавиши навигации.

Популярные приложения в целом неплохо адаптируются под экран планшета, но также есть те, которые либо просто растягивают свой интерфейс на большой экран, оставляя много пустого места, либо не поддерживают горизонтальное положение дисплея. Но это, конечно, не вина Samsung, компания как раз делает всё возможное, чтобы сгладить этот недостаток. Например, добавляет уже поверх OneUI ещё один интерфейс, который имитирует десктопную операционную систему с возможностью запускать программы в отдельных окнах. В Samsung назвали его DeX, он доступен как во флагманских смартфонах, так и в планшетах компании и на нём хочется остановиться детальнее.

По сравнению с прошлой версией режима DeX, его интерфейс практически не изменился. При активации пользователь всё так же попадает на имитацию десктопного рабочего стола с панелью задач, своей версией клавиши «Пуск», которая открывает меню приложений, шторкой уведомлений и иконками с системной информацией.

Но самое главное, здесь каждая программа запускается в отдельном окне, размер которого можно менять либо развернуть его на весь экран. В прошлогоднем Galaxy Tab S4 было досадное ограничение, пользователь мог одновременно запускать окна только 5 приложений, что накладывало определённые проблемы во время работы. В обновлённом DeX эту проблему исправили, позволив запускать столько программ, сколько выдержит память устройства.

Более производительное «железо» в Galaxy Tab S6 в целом позволяет комфортно пользоваться DeX. Если в прошлогоднем флагманском планшете Samsung при его использовании были заметны подтормаживания анимации, да и в целом было ощущение, что система тянет интерфейс с большим напрягом, то в новой модели, наоборот, всё работает быстро и ощущается запас мощности. В таком виде DeX на планшетах вполне может конкурировать с Chrome OS, хотя Google особо и не пытается её продвигать.

Единственным упущением режима DeX я бы назвал отсутствие фирменных фишек S Pen, с помощью которых можно создавать быстрые заметки, мгновенно делать скриншоты и оставлять на них аннотации, захватывать и сохранять изображения и текст, делать перевод слов наведением пера и многое другое. Для их использования придётся переключать обратно на OneUI. Впрочем, в данном случае радует хотя бы то, что переход между интерфейсами происходит быстро.

Камеры Galaxy Tab S6

В смартфонах сегодня становится нормой использование больше трёх основных камер, но планшеты в этом плане продвинулись не так далеко. В Galaxy Tab S6 используется две основные камеры: 13-мегапиксельная широкоугольная с автофокусом и диафрагмой f/2.0, а также сверхширокоугольная 5-мегапиксельная тоже с автофокусом, но диафрагмой f/2.2. Оба модуля не получили оптическую стабилизацию и не оснащаются вспышкой.

По возможностям камер Galaxy Tab S6 не пытается конкурировать с флагманскими смартфонами, судя по всему, в Samsung не считают эту функциональность приоритетной для планшета. Хотя, учитывая его стоимость и позиционирование, модули камер здесь могли бы быть на уровне прошлогоднего Galaxy S9+.

При достаточном освещении широкоугольная камера Galaxy Tab S6 снимает с неплохой детализацией, но она сильно падает, если света становится меньше. Сказывается отсутствие оптической стабилизации и диафрагма f/2.0. Кроме этого, появляются проблемы с фокусировкой. Немного исправить ситуацию пытается «Ночной режим» съёмки, но, чтобы получить с его помощью более-менее нормальный кадр, нужно полностью обездвижить планшет, что нереально при съёмке с рук.

Снимок в автоматическом и «Ночном режиме»

У сверхширокоугольного модуля, в свою очередь, по современным меркам маленькое разрешение – 5 мегапикселей, и ещё меньшая диафрагма – f/2.2. Поэтому даже днём он снимает посредственно, а при плохом освещении ещё хуже.

В целом, обе камеры в Galaxy Tab S6 откровенно «звёзд с неба не хватают», но по крайней мере широкоугольного модуля будет достаточно для эпизодической съёмки при хорошем освещении. Часто большего от планшета и не требуется, хотя как я уже писал выше, было бы неплохо, если бы качество съёмки здесь было на уровне прошлогоднего флагманского смартфона. Всё-таки видоискатель из экрана Galaxy Tab S6 получается просто отличный.

Аудио

Одно из главных предназначений планшета — это потребление мультимедийного контента, для чего пригодится хороший звук. В этом плане Galaxy Tab S6 может предложить сразу четыре внешних динамика, которые настроены специалистами компании AKG. Они звучат очень громко и довольно чисто, так что с ними можно не только смотреть видео, но и слушать музыку. По крайней мере, играет планшет не хуже недорогих беспроводных колонок.

А вот 3,5 мм разъёма для наушников в Galaxy Tab S6 нет, производитель предлагает подключать либо беспроводные модели через Bluetooth 5.0, либо проводные напрямую через порт USB Type-C или с помощью переходника.

Чехол-клавиатура

Отдельно от Galaxy Tab S6 компания Samsung будет продавать чехол-клавиатуру под незамысловатым названием Book Cover Keyboard. И в отличие от подобного аксессуара для Tab S4, новый выглядит действительно интересно. Забегая наперёд скажу, что основная часть этого текста набрана именно на этой клавиатуре.

Book Cover Keyboard действительно располагает к тому, чтобы печатать на ней большие объёмы текста. Её клавиши меньше, чему у полноразмерной клавиатуры ноутбука, но они при этом не настолько маленькие, чтобы печатать было не комфортно или с частыми случайными нажатиями.

Главное же нововведение в новой клавиатуре — это наличие тачпада. И хотя он довольно маленький, но благодаря ему работать с текстом намного удобнее, так как управлять курсором можно не отрывая рук от клавиш. Кроме этого, тачпад используется для навигации по интерфейсу OneUI и DeX.

Автономность

В Galaxy Tab S6 встроен аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, что довольно впечатляюще, учитывая толщину корпуса. В тесте автономности Geekbench 4 Pro на яркости 200 кд/м2 планшет под нагрузкой продержался 11 часов 6 минут, что является очень хорошим результатом.

Это подтверждается и повседневным использованием, если работать с устройством по несколько часов в день, то заряда его батареи хватит на 2-3 дня. При этом поддерживается быстрая зарядка до 18 Вт.