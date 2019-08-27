Где найти удаленную работу в 2019 году: 15 сайтов с вакансиями

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Знали ли вы, что практически каждый 3-й американец уже работает удаленно или с гибким графиком? В Украине такой вид трудоустройства тоже набирает обороты: с каждым годом количество фрилансеров у нас только увеличивается. А где же найти хорошо оплачиваемую удаленную работу? Мы собрали 15 сайтов, которые помогут в этом.

Фриланс и удаленная работа: две стороны одной медали?

Нет, это два совершенно разных вида занятости. Удаленный работник — это всё тот же классический сотрудник на фул-тайме, с разницей в том, что он просто не ходит в офис.

Фрилансер — птица свободного полета, которая выбирает, где и с кем ему работать. Однако он платит за это большую цену: зачастую у него ненормированный рабочий график, отсутствие социальной защищенности и стабильности. Если удаленщик может всегда рассчитывать на оклад, то фрилансер получит столько, сколько заработал сам. Поэтому всегда вчитывайтесь в текст вакансии, чтобы понять, чего от вас ждут.

Самая известная биржа фрилансеров с более чем 36 млн заказчиков в 1350 категориях. Здесь есть работа даже для художников муралов, слесарей и поваров. Да, трудясь на таких «приземленных» работах, тоже можно уйти во фриланс.

Более того, у Freelancer есть даже украинское отделение: правда, расценки там оставляют желать лучшего. Так что если хотите найти действительно высокооплачиваемый проект — учите английский и переходите на международную версию.

Вторая по популярности фриланс-биржа, которая растет не по дням, а по часам. Ежегодно Upwork поглощает несколько бирж поменьше, завоевывая все большую долю рынка. Среди заказчиков здесь можно найти Microsoft, Airbnb и т.д.

Всегда мечтали поработать в США? Заходите в специальный раздел «Find jobs» и отправляйте своё резюме любым приглянувшимся компаниям. Вполне возможно, что после какого-то периода удаленной работы они будут готовы перевести вас в хед-офис.

Оплата проходит двумя методами: поэтапно фиксированно и почасово за каждую неделю. За свою работу биржа берет комиссию 10-20%, однако чем больше бюджет, тем ниже комиссия проекта (вплоть до 5%). Поэтому, если вы хорошо сработались с каким-то заказчиком и доверяете ему — можно смело уходить из биржи, чтобы оставить больше денег себе.

Сайт по поиску удаленной работы, где ежедневно публикуется 10-20 новых вакансий, отобранных администрацией. Все они сортируются по профессиям, зарплате и типу компании. Нет желания постоянно сидеть на сайте в ожидании хороших вакансий? Подпишитесь на рассылку и получайте их сразу на почту.

Один из крупнейших сайтов по поиску удаленной работы, чей главный слоган звучит как «Офис не требуется» («Office not required»). We Work Remotely предлагает вакансии на любой вкус: от удаленного сотрудника колл-центра до программиста в топовых IT-компаниях.

Здесь часто хантят новых сотрудников Google, Amazon, Github, Clevertech и т.д.

Flexjobs уже более 12 лет помогает людям в поиске удаленки и работы по гибкому графику. Всего на сайте более 50 категорий вакансий, включающие как классические IT-специальности, так и работу в сфере здравоохранения, охрану дикой природы, науку и т.д. Среди работодателей здесь можно найти Apple, Xerox, Kaplan, Hilton и другие топовые компании.

Всегда мечтали поработать в Лондоне или Нью-Йорке? С FlexJobs это не проблема! Просто отфильтруйте вакансии по местоположению.

Здесь не нужно бояться аферистов. Несмотря на огромное количество новых вакансий, каждая из них тщательно проверяется администрацией.

Как уже понятно из названия — этот сайт создан для тех, кто желает «пропустить дорогу на работу». Здесь вы найдете сотни вакансий на любой вкус. Skipthedrive полезен своим «калькулятором экономии», который расскажет, сколько денег вы сэкономите, работая дома. Также советуем ознакомиться с блогом, где вы прочтете много полезной информации: как создать идеальный профиль на бирже, как побороть одиночество и многое другое.

Всегда мечтали поработать в стартапе? Тогда вам нужно ознакомиться с AngelList. Сегодня здесь доступно более 120 000 тысяч вакансий: среди них очень часто встречается удаленка. Нужно собрать команду для своего стартапа? Просто опубликуйте вакансию и соберите единомышленников со всего мира.

Хотите инвестировать в стартап? Несколько кликов, и вы станете «ангельским» инвестором.

Советуем ознакомиться с местным блогом, где поднимается много животрепещущих тем, таких как: пенсия фрилансерам, как работается инвалидам на удаленке, как найти высокооплачиваемую удаленную работу и т.д.

Крупнейший международный аггрегатор вакансий, который стягивает данные о работах по всему интернету. Однако больше всего его любят в США, так что тут вы стопроцентно найдете удаленную работу с зарубежными заказчиками.

Необычный ресурс, специализирующийся исключительно на женском трудоустройстве. Кем бы вы ни были — инженеркой или поэтессой, программисткой или дизайнершей, вы точно найдёте себе занятие по душе. Все вакансии сортируются по специальностям, возможности удаленной/гибкой работы и по местоположению компании.

Боитесь, что вас не возьмут на работу мечты просто из-за того, что вы девушка? Отбросьте эти предрассудки! Прочтите местный блог, и вы поймете, что всё возможно — главное только захотеть!

Одна из ведущих украинских онлайн-бирж для фрилансеров. Здесь можно найти проекты в самых разных категориях: от IT до консалтинга и ландшафтного дизайна.

Один из главных плюсов сервиса — относительная простота понимания принципов его работы даже для новичка. С момента регистрации до отправки первых заявок пройдет менее получаса (и это включая время на заполнение портфолио). Также сайт подойдет тем, кто ещё не знает английского на должном уровне — все местные заказчики знают украинский или русский языки.

Главный минус Freelancehunt — большинство проектов здесь с довольно скромным бюджетом. Поэтому эта биржа подойдет больше для начинающих.

Ещё одна чисто украинская биржа фриланса, где можно найти как разовую «халтуру», так и полноценную удаленную работу. Опять же, из-за ценовой политики сайт подходит только новичкам.

Только начали зарабатывать фрилансом и у вас еще нет большого портфолио? Тогда обязательно загляните на Fiverr — здесь вы найдете простые подработки, которые под силу даже новичку. При этом платят за них больше, чем на двух предыдущих сайтах.

Сайт с отборными вакансиями в диджитал сфере: в среднем администрация постит 5-10 вакансий в неделю. Почему так мало? Они старательно проверяют каждого работодателя, чтобы быть уверенными в его добропорядочности.

Довольно молодой сайт по поиску удаленной работы, где найти работу поможет искусственный интеллект!

Заполните профиль, расскажите о работе мечты, а далее специально обученная нейросеть проанализирует ваши скиллы и найдет вакансию, которая подойдет именно вам.

Не получилось найти работу с первой попытки? Просто оставьте резюме на сайте: ИИ также помогает соискателям найти идеальных сотрудников — они загружают свою вакансию, и после этого система знакомит их с кандидатами, которые идеально подойдут на неё.

Ещё один молодой, но многообещающий сайт, помогающий найти удаленную работу в любой точке земного шара. Создатели Pangian не просто постят вакансии с удаленной работой, а создают профессиональное комьюнити людей, которые живут без границ. Понять это можно, просто посмотрев на название, которое нас отсылает к древнему суперконтиненту Пангее.

Pangian продвигает идею того, что можно жить где угодно, полностью обеспечивая себя удаленной работой. Присоединившись к комьюнити пангенианцев, вы всегда будете уверены в том, что вам помогут и подскажут, как выкрутиться из любой ситуации.

Среди работодателей, которые живут по заветам пангенианцев, уже можно найти Apple, Dell, GitHub, Hilton, Duolingo, Lyft, Visa, New York Times, Blizzard, American Express и многих других.

А как вы относитесь к удаленке и фрилансу? Считаете ли, что за такой работой будущее? Или же вы придерживаетесь классических взглядов на рекрутмент и считаете, что круче офиса ничего нет? Напишите об этом в комментариях.