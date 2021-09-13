Обзор «умных» настольных часов Gelius Time Bridge





Организация удобного рабочего места для многих людей является очень серьезной и скрупулезной задачей. В Интернете есть немало разных комьюнити, пользователи которых хвалятся своими рабочими местами и гаджетами, которые там есть. Несмотря на то, что время можно узнать на экране монитора, смартфона или наручных часов, настольные часы все еще продаются и иногда даже оснащаются какими-то дополнительными функциями. В этом обзоре мы посмотрим на один такой вариант «умных» настольных часов, которые дополнительно оснащены индукционной зарядкой и подсветкой — Gelius Pro Smart Desktop Clock Time Bridge.

Комплектация Gelius Time Bridge

Так как сам по себе гаджет довольно минималистичный, комплект у него соответствующий. С часами в коробке есть только кабель USB-A-to-USB-C для подключения к блоку питания. Увы, но производитель не положил подходящий блок в коробку и это остается задачей для пользователя.

Для поддержки всех функций устройства необходимо найти зарядное устройство стандарта не ниже QuickCharge 2.0.

Дизайн и удобство использования

Одним из самых важных критериев для такого устройства очевидно является дизайн. Если в рабочее окружение гаджет не сильно вписывается, то вряд ли он там и приживется. И какими бы дополнительными функциями он ни был оснащен, педантичные пользователи скорее найдут замену, чем скажут что-то в духе «и так сойдет», оставив все как есть.

Часы Gelius Time Bridge сделаны из белого матового пластика с покрытием в стиле soft-touch. Лицевая сторона оснащена крупной глянцевой пластиковой панелью, под которой и показывается текущее время. И несмотря на лично мой изначальный скептицизм, покрытие оказалось весьма практичным, ведь пыль на корпусе почти незаметна. Также и отпечатков пальцев или следов от смартфона за время использования не появилось. Протирается все тоже без проблем.

Интересно, что в каталоге производителя есть только белый вариант корпуса, но в инструкции представлен черный. Есть сомнения, что белые часы подойдут большинству рабочих столов, ведь окружающая техника (мониторы, манипуляторы, колонки и прочее) чаще всего сделана в темных тонах. Но это очень индивидуальный момент и белые часы явно найдут своего покупателя.

Размеры этого корпуса не самые компактные — 145×116×73 мм. Сбоку видно, что корпус сделан в П-образной форме. Стоит конструкция на двух вытянутых по всей ширине ножках, которые не должны оставлять следы на мебели в случае скольжения. Но за счет очень небольшого веса, даже легкое прикосновение может подвинуть устройство.

Снизу еще есть большая «лампа» с подсветкой и динамик для будильника. Сбоку есть небольшой отсек для батарейки формата CR2032, которая сохранит время на случай отключения энергии. Питание подключается через разъем USB-C сзади. Рядом с ним есть USB-A, к которому можно подключить кабель для зарядки устройства, которое не поддерживает индукционную зарядку.

Над панелью со временем есть четыре сенсорные кнопки. Немного выше над ними расположился небольшой индикатор работы индукционной зарядки. А на самой площадке сверху есть четыре прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение смартфона.

С устройством все предельно просто. Но есть несколько моментов, которые обратили на себя внимание. Порты для проводов было бы лучше расположить где-то внутри конструкции и оставить внизу сзади небольшой желоб для проводов. В обратном случае подключенные провода сильно заметны и спрятать их намного сложнее. И к сенсорным кнопкам тоже нужно привыкнуть. В начале использования, когда я клал смартфон на зарядку, случайно цеплял пальцами кнопки, тем самым мог включить подсветку или поменять яркость индикации света. В остальном Gelius Time Bridge весьма простой и интуитивно понятный аксессуар.

Ну и дело субъективное, но разделитель между часами и минутами мигает с каждой секундой. Конечно, если часы стоят на прикроватной тумбе, это мешать не будет. Но на рабочем столе может отвлекать.

Управление и функции Gelius Time Bridge

Кроме очевидной возможности показывать время, на часах можно задать два будильника и включить подсветку. Как недавно говорилось, управляется это все с помощью сенсорных кнопок. Всего их четыре.

Первая — «лампочка». Она активирует подсветку, переключает цвета и также выключает ее. Вторая пиктограммка с часами служит для настройки времени и будильников. Одиночное касание позволит настроить время, а двойное — формат индикации 12 или 24 часа. Длительное касание также позволит задать будильники.

Правее расположены кнопки «плюс» и «минус». В обычной ситуации они служат для переключения яркости индикации времени (три степени интенсивности), но также используются для настройки времени и включения будильников. Всего таких можно задать два и активируются они долгим касанием на кнопки регулировки яркости (по одному на каждой).

Датчика освещения тут нет и часы регулируют яркость по своему расписанию. С 7 утра и до 6 часов вечера яркость будет максимальной. Потом до 12 часов ночи активен средний режим подсветки, а ночью — минимальный. Ручная регулировка сработает до следующего «временного чекпоинта». В летнее время это очень комфортный график, но, предположу, что максимальная яркость зимой, когда солнце садится намного раньше, может быть излишней ближе к вечеру. Также, если это ситуативно необходимо, индикация времени может быть полностью выключена.

Звук упомянутого будильника не самый громкий, но в обычных условиях его слышно. Не скажу, что он разбудит каждого, ведь это очень индивидуально, но стандартный высокочастотный прерывистый звук в комнате все же мешает сну. Звучит он три минуты, после чего повториться еще три раза с интервалом в пять минут. Одиночное нажатие на какую либо кнопку заставит будильник повториться, а не выключит его. При этом индикатор будильника будет мигать.

Оставшиеся функции — «ночник»/подсветка и индукционная зарядка.

Подсветка Gelius Time Bridge

Нижняя лампа может играть роль «ночника» или просто наполнять рабочее место фоновой подсветкой. У нее есть несколько цветов и пара режимов работы.

У лампы Gelius Time Bridge 8 цветов. Включив функцию подсветки, в первом режиме оттенки будут поочередно и плавно меняться. Процесс цикличный и происходит довольно спокойно.

Повторные касания к кнопке «лампочки» будут менять доступные цвета, которые останутся статичными. Так, например, если в корпусе компьютера, на ноутбуке, периферии и прочих гаджетах есть, скажем, постоянная красная подсветка, часы «поддержат» такую атмосферу. Последний вариант освещения просто белый.

Такая подсветка может быть полезна не только на рабочем месте, но и, например, в детской комнате, если ребенку некомфортно в полной темноте. Опять же, момент индивидуальный, но яркости, на мой взгляд, как раз достаточно, чтобы не мешать спать.

Единственный недостаток, который тут нашелся — через порты проходит немного света, что в случае, когда часы стоят вплотную у стены, отражается на ней. Придирчивым людям такое явно не понравится.

В остальном для тех пользователей, которые привыкли к разноцветной подсветке, например, игровых ноутбуков, подобный аксессуар на рабочем месте не должен мешать.

Индукционная зарядка Gelius Time Bridge

Что оправдывает всю большую конструкцию — наличие индукционной зарядки. Она поддерживает стандарт Qi и позволит зарядить совместимые гаджеты. Как и со всеми зарядными станциями, ничего делать для включения не нужно. Достаточно просто положить устройство сверху и все. Крупные смартфоны на часах как раз отлично помещаются.

В нашем случае часы были подключены к сети с помощью стандартного блока питания для смартфонов Samsung с поддержкой Fast Charge. Это не самый мощный вариант, с помощью которого, например, смартфон Oppo Find X3 Pro был полностью заряжен с 0% за три с лишним часа. Для прикроватной зарядки это точно не проблема. Но если время на зарядку ограничено, все же лучше воспользоваться другим вариантом. А любой прочий гаджет, который индукционной зарядкой не оснащен, можно зарядить через часы кабелем, для чего есть отдельный порт сзади.

Ножки на верхней части отыгрывают полезную роль. Им действительно удается удерживать заряжаемое устройство на своем месте. В случае входящих звонков или других уведомлений, вибрация смартфона не сдвигает его с места, что в таких условиях действительно важно. Тем не менее, если смартфон без чехла, легкое скольжение все равно может быть, и небольшая вероятность соскальзывания все равно остается. Правда, за время использования часов, такого ни разу не было.

Вывод

Gelius Time Bridge оказались неплохими настольными часами с парой приятных дополнений. Если от такого аксессуара дополнительно требуется подсветка на рабочем месте, в спальне или детской, и нет необходимости ее синхронизации с окружающими устройствами, с такими часами подобные запросы достаточно легко реализуются. Ну и функция зарядки при подобных сценариях использования точно не будет лишней. Да и при текущей стоимости всего в 800 гривен, этот гаджет не сильно ударит по бюджету.