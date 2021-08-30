Обзор смартфона Oppo Find X3 Pro





Популярность бренда Oppo уже вывела его на одну из лидирующих позиций поставщиков смартфонов. Это добавляет производителю еще больше ответственности, ведь с каждой новой моделью ожидания покупателя будут все выше и выше. А тем более когда речь идет о флагманском устройстве, для которого цена ошибки может быть весьма ощутима. И это особенно при учете текущей стоимости таких гаджетов. Нынешний флагман компании поступил в продажу несколько месяцев назад, но до редакции добрался только сейчас. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, на что способен Oppo Find X3 Pro и какую конкуренцию он может составить топам других производителей.

Комплектация Oppo Find X3 Pro

По современным меркам у Find X3 Pro большая коробка. Это связано с тем, что Oppo пока не сокращает комплект поставки. Смартфон сопровождают блок питания, кабель, «скрепка», аккуратненький чехол и гарнитура. Предустановленной пленки на экране тестовой модели не было, но в продажных образцах она сразу наклеена на дисплей.

Среди прочих бумажек, в коробке также есть отдельная карточка с указанием о международной гарантии. Некоторые модели могут получить бесплатное гарантийное обслуживание в ряде стран мира, и для Find X3 Pro этот список пока самый большой (точнее можно посмотреть на сайте производителя). Естественно, негарантийные случаи будут платными.

Дизайн и удобство использования

Покупая дорогой флагманский смартфон, пользователь хочет получить не просто удобный, но и красивый аппарат. Это также подразумевает хорошие материалы корпуса, идеальную сборку и, возможно, какие-то дополнения, которых может не быть у других смартфонов. Oppo Find X3 Pro в этом плане закрывает практически все подобные запросы. Однако, если не всматриваться в детали, то дизайн смартфона по современным стандартам получился вполне обычным.

Как полагается флагману, Find X3 Pro собран из комбинации стекла и алюминия. Все стыки подогнаны достаточно хорошо, каких-либо сомнений в сборке нет. Заодно корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Также хорошо совпадают оттенки стекла задней панели и рамки. Тестовый аппарат сделан в цвете Gloss Black, а второй вариант назвали просто Blue.

Есть тут и недостатки. Черный корпус весь глянцевый. Во-первых, на нем остается много отпечатков пальцев. Да, они очень легко вытираются, но чаще всего корпус выглядит неопрятно. Во-вторых, на стекле достаточно легко оставить царапины. Тестовый образец уже попал к нам с несколькими заметными повреждениями. Из-за этой пары моментов, снимать чехол большого желания не было. К тому же, как и с любым другим стеклянным устройством, падения вряд ли пройдут бесследно. Так что комплектный чехол очень уместный, пусть и в ущерб тактильным ощущениям.

Хотя пользоваться смартфоном без чехла действительно понравилось. Стеклянный корпус, субъективно, все еще не надоел, и у Oppo Find X3 Pro он очень удачный. Хотя и тут есть свои нюансы. Стекло скользкое, а размеры смартфона (163,6×74×8,26 мм, 193 грамма) не назвать компактными. В одной руке его нужно часто перехватывать, что не совсем удобно. Но приятный внешний вид и замечательная сборка все же нивелируют неудобства.

Интересно оформили и блок камер. Тут он тоже выступает над панелью, но без заметного «постамента», как делают другие производители. Это выглядит оригинально. Правда, расположение камер ассоциативно может напоминать другой очень популярный смартфон.

С эргономичностью у него тоже все в порядке. Кнопки управления звуком и блокировки экрана разделены на разные стороны корпуса, а последняя еще и получила небольшой зеленый акцент. В остальном все весьма стандартно. Обратить внимание тут стоит только на лоток SIM-карт. Микрофон и «ушко» для открытия операторских карт расположены рядом и их можно перепутать, если не присмотреться. Часто это делать не приходится, так что про этот момент стоит помнить, если карточки нужно будет поменять.

Oppo Find X3 Pro получился очень хорошим. У него, как и у большинства флагманов, большой и не самый удобный корпус для пользования одной рукой. Но зато он не боится воды и пыли, красиво смотрится и здорово ощущается во время работы. При аккуратном обращении, вряд ли он как-то разочарует. И общие впечатления после себя оставляет достойные.

Дисплей Oppo Find X3 Pro

Лицевая сторона традиционно отведена дисплею, который при диагонали 6,7 дюйма покрывает почти 93% поверхности. Тут производитель пошел по пути «сделать красиво», и углы экрана слегка загнуты к боковине. По личным впечатлениям, выглядит это действительно классно, но не всегда удобно (в частности, при съемке фото неудобно контролировать геометрию кадра). В остальное время на краях стекла могут быть лишние блики от, например, освещения.

Для фронтальной камеры отведен точечный вырез ближе к верхнему левому углу экрана. В системе нет опции его «маскировки». Но и сказал бы, что он сильно мешает во время работы.

Также экран оснащен высоким разрешением — 3216×1440 пикселей с соотношением сторон 20:9. Для экономии энергии можно использовать вариант с FHD+ (2412×1080), либо автоматическое переключение на высокое разрешение в случае воспроизведения соответствующего контента. Вместе с этим дисплей получил и быструю матрицу — 120 Гц (и тоже с возможностью переключения на стандартные 60).

К подобным характеристикам не забыли приложить и классную цветопередачу. AMOLED-матрице достались четыре профиля: Vivid, Gentle, Cinematic и Brilliant. Среди них Gentle более приближенный к натуральным оттенкам, тогда как остальные в разной степени перенасыщают изображение. В системе также есть 01 Ultra Vision Engine — штатный «улучшайзер» картинки и ее разрешения. При всех профилях пользователю оставили возможность регулировать цветовую температуру, которую смартфон также может менять в зависимости от окружающего освещения. Работает это все очень неплохо.

Замер профиля Vivid:

Замер профиля Gentle:

Замер профиля Cinematic:

Замер профиля Brilliant:

Заявленный максимум подсветки тут составляет 1300 кд/м². И действительно, даже под прямыми солнечными лучами дисплей остается отлично читаемым. При этом в помещении наши замеры показали от 1,9 до 502 кд/м², что тоже соответствует заявленным цифрам. Датчик освещения порадовал очень комфортными значениями и плавной работой. В добавок к хорошим цветовым профилям, с таким уровнем подсветки, просмотр HDR-контента впечатляет.

Безопасность Oppo Find X3 Pro

В преимущественном большинстве смартфонов быстрый доступ к системе реализован одинаково. Find X3 Pro также использует сканер отпечатков пальцев под экраном и сканирование лица. Дополнительными датчиками для последнего способа нет, используется только фронтальная камера. У нее вполне привычный ряд ограничений: лицо в маске она не узнает, а крупные солнцезащитные очки чаще не будут помогать процессу. Но в остальных случаях она работает практически моментально.

Когда камера бессильна, можно воспользоваться сканером отпечатков пальцев. Он оптический (хотя во флагмане все же хотелось бы ультразвуковой). Расположили датчик практически у нижней грани. Позиция отличная и у меня не было необходимости к ней привыкать. В настройки можно внести до пяти отпечатков.

Для работы датчика на заблокированном экране вечером отключается режим Eye comfort. Сам же сканер работает довольно быстро. Даже сложно сказать, какой из методов разблокировки срабатывает быстрее. Увы, идеальным его тоже не назвать, иногда он все же требует повторного касания. Для такого типа датчика это нормально, но все же, когда это повторяется в весьма дорогом смартфоне, сразу вспоминаются емкостные или ультразвуковые сканеры, с которыми подобные случаи происходят реже.

Звук Oppo Find X3 Pro

К сильным сторонам этого смартфона также можно отнести и звук. В воспроизведении медиа задействованы основной и разговорный динамики. И они оба вполне неплохо звучат. Им хватает громкости и у них хорошо получается со стереоэффектом (что особо заметно в играх). Но в сравнении с некоторыми конкурентными гаджетами, звучание этих динамиков может показаться менее детальным и не таким насыщенным. И тем не менее звук очень хороший.

Разговорный динамик очень аккуратно и практически незаметно встроен в рамке над экраном. Естественно, его громкости хватает для шумных ситуаций, как, например, улицы. Но в таких условиях микрофон и система шумоподавления могут влиять на качество передачи голоса. А при разговоре из тихого помещения, такого эффекта не будет и голос будет звучать хорошо.

А вот с наушниками тут повторяющаяся от флагмана к флагману ситуация. Привычного разъема для проводных гарнитур Find X3 Pro лишен и в комплекте нет переходника. Его, конечно, можно купить. Но из других вариантов есть либо использование беспроводных наушников, либо комплектной гарнитуры, подключаемой через USB-C. Это вкладыши, напоминающие EarPods. И как для такого типа наушников, звук у них вполне нормальный, но явно не для искушенных более интересными брендами пользователей.

Производительность и ПО

Почти у всех флагманов очень предсказуемая «начинка», где Oppo Find X3 Pro не отстает. Смартфону достался восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 888 с Adreno 660. Памяти тоже хватит практически каждому, где объем оперативной составляет 12 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Как и большинству подобных гаджетов, слота для карты памяти нашему гостю не досталось. Но есть место для двух операторских карточек, поддержка eSIM и 5G.

Также для связи с интернетом и прочими устройствами есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, NFC для сопряжения и оплаты, а вместе с этим и поддержка разных систем навигации. Ничего необычного, но и все необходимое для любого флагмана.

И производительности у смартфона действительно много. Синтетические тесты набирают результаты не меньше конкурентов с такими же чипами. А в повседневном использовании любая задача исполняется так, как это ожидается от смартфона такого уровня. Во время тестирования устройства не нашлось чего-то, с чем у него были бы какие-то трудности. Так что независимо от задач, от этого смартфона можно ожидать хорошей производительности.

У производителя только не получилось избавиться от лишнего нагрева. Он ощущается во время игр и при записи видео. Ожога, конечно, от него не останется, но на корпусе хорошо ощущается место установки процессора. Заметного троттлинга при этом нет, даже после нескольких тестов стабильности подряд. Опять же, это общая проблема флагманов с такими процессорами. В редакции уже были смартфоны со Snapdragon 888, которые грелись не меньше.

Неплохо выглядит и Android 11 с ColorOS 11.2. В системе немало возможностей кастомизации интерфейса и анимаций, есть свои удобные мелочи (игровой режим, быстрый доступ к заданным приложениям из боковой панели или при длительном нажатии на сканер во время разблокировки), оконный режим для приложений, жесты, боковая подсветка экрана при уведомлениях и прочее. А главное — все работает очень быстро. К стабильности тоже никаких вопросов. Один момент, который лично мне не понятен — включение вечернего режима экрана нельзя привязать к закату.

Камеры Oppo Find X3 Pro

То, что чаще всего сравнивают между разными флагманами и в чем они все же могут сильно отличаться — камеры. Тут в основном блоке есть четыре сенсора, каждый из которых по-своему интересен:

основной широкоугольный с разрешением 50 МП и значением диафрагмы — ƒ/1,8;

ультраширокоугольный — тоже 50 МП с углом захвата 110° и апертурой ƒ/2,2;

телефото — 13 МП, ƒ/2,4 и 5-кратным гибридным зумом;

макро — 2 МП, ƒ/3.0 и 60-кратным увеличением.

Глядя на список можно подумать, что ничего особенного на сегодня тут нет. Но очень внезапно удивила макрокамера (подробнее о ней будет немного ниже). Также очень хороши и остальные объективы, среди которых приятно видеть «телевик».

Начинается все с приложения. Оно сделано в общем для большинства смартфонов стиле, с набором стандартных режимов, возможностью записывать видео с обеих сторон смартфона, сканером текста и встроенным Google Lens. Не хватило тут только возможности настройки порядка расположения режимов съемки, что, например, заставит далеко тянуться за ручным режимом или макро.

И как во всех остальных случаях с высоким разрешением сенсоров, для него тоже задействуется отдельный режим (примеры полноразмерных фото можно посмотреть вот тут), а в стандартном камера делает 12-мегапиксельные кадры. И выглядят они отлично. Камера замечательно «подсвечивает» тени, собирает много деталей, очень быстро фокусируется и не мажет снимки. Из того, что не очень понравилось, это довольно сильное насыщение картинки цветами, что пусть и выглядит весьма эффектно, с реальными оттенками не совпадает. И больше всех в такой ситуации может пострадать облачное небо, которое не всегда выглядит натурально. И несмотря на все это, пользователям скорее всего такие снимки понравятся. Их приятно пересматривать не только на экране смартфона, но и на компьютере или телевизоре.

Вечерний режим уже куда более мягко обрабатывает цвета и вот как раз ночные кадры более близки к естественным оттенкам, если нет каких-то необычных условий освещения. Детализация при этом тоже хороша. Постобработка очень круто срабатывает и в плохих условиях освещения на нее действительно можно положиться. Но ввиду особенностей работы режима Night, движущиеся объекты все же будут смазаны.

Ультраширокоугольный модуль тоже достаточно неожиданно оказался с таким же разрешением, как у основного. На фотографиях это очень заметно сказалось. Наверное, пока это лучший «ультраширик» среди побывавших у меня смартфонов. Тут не так перенасыщены цвета, более натуральный баланс белого, тоже хорошо работает HDR и нет больших дефектов по краям кадра. И в полном разрешении такие снимки тоже можно делать (их можно посмотреть вот тут)

И ночные кадры ему тоже хорошо даются. Они заметно темнее, чем у основной камеры, но все равно нельзя сказать, что снимкам не хватает яркости. Эта камера хорошо ориентируется в разных условиях освещения и здорово передает атмосферу.

Несмотря на оптическую стабилизацию, обе камеры лучше справляются с движением при разрешении Full HD, тогда как максимальное составляет 4K. Определенные рывки, увы, все равно будут заметны. С качеством фото смартфон явно справляется лучше, но неплохое видео все равно записать получится.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

В свою очередь телефото будет полезен, как это чаще всего бывает, только при хороших условиях освещения. Ночью преимущественно всегда можно увидеть, как камера при активации понимает, что ей сильно темно и дальше в дело вступает цифровой зум основной камеры. А вот днем такого не случалось. Полученные снимки нельзя назвать идеальными, но в большинстве случаев какие-то недостатки могут быть исправлены в редакторе.

Макро тут получилось очень необычным. У этого сенсора уже стандартно невысокое разрешение, но его «фишка» совсем в другом. Режим съемки тут назвали Microscope, и это вполне оправдано. При задействовании этого режима, вокруг камеры включается дополнительная подсветка, а приложение показывает, что смартфон нужно приложить вплотную к объекту снимка и немного регулировать угол с обратной от камеры стороны корпуса.

И так снимать можно действительно мелкие объекты. Плетеный логотип бренда на спортивной одежде, спичку, детали на колесике наручных часов, разговорный динамик другого смартфона или диоды его вспышки, пиксели на экране фитнес-браслета, мельчайшие детали на банкноте — все это можно снять такой камерой. Сравнительно с подобными сенсорами других смартфонов, это выглядит очень впечатляюще. А вот вопрос целесообразности остается открытым. Да, как игрушка, это увлекательно, но будет ли от этого практическая польза — лично я сомневаюсь.

32-мегапиксельная фронтальная камера пригодится не только для разблокировки, но и достаточно качественных сэлфи-снимков. Значение диафрагмы у нее составляет ƒ/2,4, а угол захвата — 81°. В дневном свете и при искусственном освещении у нее получается хорошо передать цвета и не искажать изображение (отдельные настройки коррекции лица тоже есть, где при желании можно заняться «пластикой», увеличив глаза, уменьшив нос и так далее). Правда, в помещении все же будет слегка заметна работа шумоподавления. Зато есть вполне хороший портретный режим.

Автономность Oppo Find X3 Pro

Смартфоны с флагманскими процессорами редко становятся рекордсменами в автономности. Даже при достаточно емких батареях. Тут она равна 4500 мА•ч. Если не сильно прибегать к играм и не держать запущенной камеру весь день, то до 20% заряда смартфон дойдет при 5 часах работы дисплея. В моем случае это вполне обычный день работы. Тест автономности смартфон закончил за 10 с небольшим часов, что тоже вполне неплохо.

Вместе с этим смартфон можно очень быстро зарядить. Полная батарея от «родного» блока питания мощностью 65 Вт стала чуть-чуть меньше, чем за 40 минут. В обычных условиях, система контролирует процесс и если пользователь оставляет устройство подключенным на ночь, то полная батарея будет только утром. В случае необходимости это можно отключить. Также Find X3 Pro поддерживает быструю индукционную и реверсивную зарядки для другого смартфона или прочих гаджетов с поддержкой Qi.