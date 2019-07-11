GT Racer X-2545M — обзор геймерского кресла





Геймерских кресел на рынке сейчас много и все они, в общем-то, предлагают одно и то же: определенный набор регулировок и навеянный автомобильной индустрией дизайн. В очень редких случаях такое кресло может предложить что-то действительно новое и необычное. GT Racer X-2545M как раз является этим редким случаем. Да, его дизайн сложно назвать оригинальным и необычным, но не спешите судить книгу по обложке. Ведь тут и внешний вид заслуживает внимания, да и уникальные функции тоже в наличии.

Как выглядит и как собрано?

Как автомобильное кресло. Прорези под ремни, форма, тут все стандартно. Фишкой GT Racer X-2545M, на мой взгляд, является его полностью черная обшивка, без броских и ярких вставок. Это стильно, это практично и немного выделяет кресло среди геймерских продуктов. Благодаря отсутствию ярких элементов кресло с натяжкой может конкурировать с офисными креслами в деловом стиле, но форма и прорези все же выдают настоящее позиционирование.

Кресло полностью обтянуто кожзамом. Материал не назовешь дышащим, летом в жару на нем может быть неприятно, но если в помещении прохладно, то проблем не возникнет. Тем более, что в данной модели PU-кожа не плотная, а трехслойная с перфорированным верхним слоем.

К качеству изготовления материала и швам претензий нет. Кроме полностью черной версии кресла, GT Racer X-2545M продается в еще одной модификации со стильными вставками стального цвета.

В общем, у меня нет претензий к материалам, но во время сборки возникло несколько вопросов. Например, сложности возникли с установкой спинки и дальнейшим закручиванием винтов, которыми надо было очень и очень точно прицеливаться в отверстия дабы избежать перекоса. И даже пришлось задействовать еще одну пару рук, что у меня было нечасто при сборке кресел. Но, на итоговый результат это не повлияло. Хорошо затянув все винты, лишних люфтов в кресле не наблюдается. Есть некоторые допуски, например в подлокотниках или механизме качания, но они в пределах допустимого.

По паспорту узлы кресла способны выдержать вес пользователя до 150 кг. Глядя на крестовину, колесики и механизм качания, в это заявление веришь, но и понимаешь, что 150 кг — это предел, так как по своей конструкции и толщине мы имеем дело с довольно стандартными деталями.

Что умеет GT Racer X-2545MP?

По своим свойствами, кресло умеет все то же, что и большинство других кресел для геймеров. Вы можете откидывать спинку до угла в 180 градусов вместе с сидушкой, разворачивать подлокотники наружу или вовнутрь, выдвигать их вперед и назад, регулировать высоту подлокотников и самого кресла. И, разумеется, в конструкции присутствует механизм качания.

В комплект поставки входят две подушки — под шею и поясничная, о которой стоит рассказать отдельно.

Потому что поясничная подушка оснащена вибромотором. Полностью массажным GT Racer X-2545M не становится, но это позволит немного расслабить поясницу. Для питания подушки предусмотрен шнур с портом USB для подключения к ПК или внешнему блоку питания. На самой подушке предусмотрена пара кнопок, одна для включения/выключения, а вторая для выбора режимов.

Есть несколько вариантов с постоянной вибрацией разной силы и пульсирующий режим. Вибрирует подушка негромко, но ощутимо. Сказать, что это очень важная функция я не могу, но немного разогнать кровь в пояснице после нескольких часов непрерывного сидения будет полезно и даже приятно. Впрочем, форма кресла получилась достаточно удобной для того, чтобы даже не прибегать к такой особенности. Но, конечно, полезнее будет встать и походить какое-то время.

Насколько оно удобное?

Если вы обладатель среднего роста и не очень крупной комплекции, то это кресло для вас. При росте 175 см и весе в 70 кг, мне было очень комфортно в кресле, ровно так как надо под мой рост и фигуру. Благодаря ярко выраженной боковой поддержке и подушками я чувствовал себя как влитой.

Но меня не покидало ощущение, что человеку более рослому в GT Racer X-2545MP может быть не очень комфортно, поэтому я рекомендую предварительно посидеть в данном кресле, если ваш рост или вес сильно больше.