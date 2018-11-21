Huawei P Smart+: искусственный интеллект становится доступным

Чтобы в одном устройстве получить уникальный дизайн, отличные фотографические возможности, мощный энергоэффективный процессор, оснащенный искусственным интеллектом, не обязательно покупать дорогостоящий флагман. Примером тому служит Huawei P smart+ — один из самых популярных и продаваемых на украинском рынке смартфонов. В Сети много стандартных обзоров этого телефона, а в этой статье мы настроим фокус на некоторых особенностях, касающихся внутренней начинки и работы интеллектуальных алгоритмов, призванных сделать пользовательский опыт более комфортным.

О процессоре

Huawei P smart+ стал первым смартфоном оснащенным процессором Hisilicon Kirin 710. Чип сделан по 12-нанометровому техпроцессу. Он состоит из 4 ядер Cortex A-73 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядер Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. В паре с ним используется графический ускоритель Mali-G51 MP4. Обновленная платформа получила главные функции флагманских чипов Huawei. Благодаря ей смартфон обеспечивает быструю работу и поддерживает фотографические функции с использованием искусственного интеллекта. Помогают эффективно просчитывать алгоритмы модули ISP и DSP (процессоры обработки изображений и цифровых сигналов).

GPU Turbo

Также чипсет обеспечивает поддержку перспективной технологии GPU Turbo, что позволяет увеличить производительность процессора и видеоускорителя, одновременно снизив энергопотребление по сравнению со штатным режимом обработки графики. Технология новая и пока поддерживает не так много игр, как хотелось бы, но с выходом свежей версии Android количество оптимизаций существенно увеличится. Для флагманов с их топовым аппаратным оснащением, поддержка подобных программных улучшений не так важна, но «середнячки» вроде нашего при серьезных игровых нагрузках будут благодарны.

Вместе с настройками оптимизации (акселерация и игры без пауз), которые предлагает Центр игр, технология GPU Turbo обеспечит плавность игрового процесса. Другими словами, можно будет играть с высокими настройками графики без просадок кадровой частоты в такие требовательные игры как PUBG, экономя при этом ресурсы батареи.

Интеллектуальные камеры

Нередко бывают ситуации, когда нужно быстро и качественно запечатлеть какой-то момент, но нет возможности возиться с настройками камеры. С Huawei P smart+ это не проблема: помимо нестандартных аппаратных решений, его камеры оснащены алгоритмами ИИ, которые помогают создавать отличные снимки. Двойная основная камера Huawei P smart+ состоит из датчиков с разрешением 16 Мп и 2 Мп. Первый фиксирует яркие изображения и отвечает за видеосъемку, а дополнительный записывает данные глубины изображения, что позволяет на итоговом изображении отделять объект от окружающего фона, создавая эффект малой глубины резкости. Работает это весьма впечатляюще. Изредка в сложных условиях алгоритмы ошибаются, но в большинстве случаев результат удовлетворит. Фотографии становятся похожими на те, которые сделаны системными камерами со светосильной оптикой.

Новая аппаратная платформа с поддержкой технологий ИИ делает Huawei P smart+ способным различать более 500 сцен съемки в 22 категориях, оптимизируя тем самым изображения при создании снимков. Среди прочего, камера без проблем распознает панду. Видимо, это дань культурным традициям от китайского производителя (не все знают, но это трогательное создание является родным для Поднебесной, где черно-белого медведя гордо считают национальным достоянием).

ИИ уже давно доказал свою эффективность в задачах распознавания изображений и вполне очевидно, что он применяется в камерах смартфонов. Приложение анализирует объекты в кадре и подбирает подходящие для конкретного сюжета настройки, чтобы попавшее в видоискатель в результате выглядело максимально привлекательно.

Это, как может показаться на первый взгляд, не только насыщенность, но и анализ светотеневого рисунка, расположение объектов в композиции и прочее. Таким образом возможностей смартфона будет достаточно, чтобы получить отличный снимок в режиме «достал и снял».

Идеально работающих алгоритмов не бывает и разработки от Huawei тут не исключение. В некоторых сценах режим AI может слегка переусердствовать, увеличив насыщенность до неприемлемых значений или, к примеру, чрезмерно осветлив тени, что приводит к появлению шума.

Разработчики наверняка знают о некоторых недочетах в работе системы и наверняка с будущими обновлениями подобных моментов станет меньше.

Работу основного модуля с активированным режимом AI можно оценить по снимкам в галерее:

Если появился какой-нибудь творческий замысел, его лучше реализовать используя ручные настройки. Благо, такая возможность тут есть, как и сохранить снимок в RAW формате для последующей обработки.

Проанализировав работу интеллектуальных алгоритмов можно сделать однозначный вывод — это работает и снимки действительно получаются гораздо лучше в преимущественном большинстве случаев.

Одной из отличительных особенностей Huawei P smart+ является симбиоз фронтальной камеры с 24-мегапиксельным основным датчиком и дополнительным с разрешением 2 МП. Работая вместе с программными алгоритмами, камеры создают превосходные снимки, по качеству не уступающие основной камере. Интеллект фронтальной камеры распознает более 200 условий съемки в восьми категориях и при фотографировании автоматически применяет наиболее подходящие настройки.

Еще одна немаловажная особенность — фронтальная камера поддерживает HDR-съемку. Опция HDR Pro вместе с алгоритмами «бьютификации» позволяет делать отличные снимки с идеальной цветопередачей, сохраняя оптимальный баланс света и тени. С этой функцией удастся избежать пересветов на объекте и заднем фоне. Эффективность будет хорошо заметна при съемках в контровом свете.

В дополнение к интеллектуальной фотографии, Huawei P smart+ имеет умную галерею изображений, которая автоматически сортирует наши фото по категориям и находит их по запросу.

Скачать примеры фотографий и видео снятых Huawei P smart+ для детального ознакомления можно по этой ссылке.

Вывод

Весьма увлекательно наблюдать за тем, как развивают и внедряют свои технологии ведущие производители. Развитие ИИ в смартфонах — интересное и многообещающее направление. А еще несколько лет назад тяжело было подумать, что умный гаджет с отличным дизайном будет настолько доступным. Ставка на дизайн сработала: яркий смартфон в сине-фиолетовом градиенте или недавно представленном белом цветах радует глаз. Пользуясь Huawei P smart +, отсутствует ощущение, что тебя кто-то обвел вокруг пальца, продав пустышку. Основной упор в устройстве сделан на возможности камер, которые, как показала практика, могут делать отличные кадры. Результатами съемки останется доволен даже человек, имеющий непосредственное отношение к фотографии.