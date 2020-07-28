Игнасио Суне, Razer: «Рынок игровой периферии в Украине постоянно растет и в настоящее время имеет один из самых высоких показателей годового прироста во всей Европе»





Компания Razer хорошо известна украинским пользователям в качестве производителя игровой периферии, ноутбуков и даже смартфонов. О том, как сейчас чувствует себя этот производитель и как обстоят его дела в Украине и на мировом рынке, мы решили пообщаться с Игнасио Суне, вице-президентом Razer по продажам и маркетингу в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Как пандемия COVID-19 повлияла на работу Razer? С какими рыночными изменениями вы уже столкнулись?

Во время региональных карантинов и перехода в режим «домашнего офиса», мы наблюдали значительное увеличение количества времени, которое люди проводят за своими компьютерами, работая, общаясь с друзьями, семьей или играя. Последнее мы знаем по различным игровым платформам, таким как Steam или Epic, ведь они регистрировали рекорды количества одновременных пользователей. Соответственно, спрос на нашу продукцию резко возрос, начиная с того, что игроки обновляли свои конфигурации, у домашних работников появилась необходимость в хорошей клавиатуре, а у семей и геймеров в хорошей веб-камере для видеозвонков и стримов.

Мы смогли быстро адаптировать наши внутренние процессы к новой ситуации: благодаря нашей глобальной ориентации мы очень рано узнали от наших китайских коллег о возможном распространении пандемии. Поэтому мы быстро отреагировали во всех наших офисах, приняв меры, позволяющие сотрудникам работать из дома, защищать здоровье и безопасность наших сотрудников и общественности, но при этом поддерживать цепочку поставок с минимальными перебоями.

В связи с переходом сотрудников на удаленную работу, как это повлияло на продажи? Какие устройства продавались лучше всего?

Перевести сотрудников на работу из дома было не слишком сложно. Как глобальная компания с практикой открытого и частого общения, мы все регулярно общались через Teams, электронную почту и телефон, работая в разных часовых поясах так, как это удобно всем. Все наши сотрудники используют наши ноутбуки Razer Blade в качестве своих «рабочих систем», и мы массово пользуемся облачными хранилищами для групповых проектов, поэтому для наших сотрудников было достаточно просто «построить» свой новый домашний офис. Если требовалось, чтобы кто-то находился в офисе в Гамбурге, это было тщательно скоординировано, чтобы минимизировать количество людей в здании и поддерживать эффективное социальное дистанцирование.

Быстро стало очевидно, что существует большая потребность в наших веб-камерах Kiyo, гарнитурах, мышах и клавиатурах. Я предполагаю, что первое время люди пытались использовать клавиатуру своего ноутбука, но вскоре поняли, что это не вариант для длительной работы, ведь так сложнее получить ту же скорость, точность и удобство, что и в полноразмерной клавиатуре.

Наши менеджеры по продажам работали со своими местными дистрибьюторами для создания различных комплектов, предлагая комплекты оборудования Razer с небольшой скидкой по индивидуальным закупочным ценам. Это во многом помогло пользователям настроить свои конфигурации — с хорошим набором из мыши, клавиатуры и гарнитуры для игр или комплектом для домашнего офиса.

Основываясь на ваших данных, как бы вы охарактеризовали украинский рынок геймерской продукции? Как его тенденции и динамика соотносится с европейскими и глобальными рынками в данной категории?

Геймеры в Украине абсолютно точно любят новые технологии. И мы любим их энтузиазм по поводу наших продуктов. С устоявшимися рынками иногда бывает трудно заставить новую идею прижиться. Например, когда мы впервые представили свои собственные клавишные переключатели, было много дискуссий о том, есть ли преимущество между переключателем Razer или любым другим от известных производителей. Но в Украине геймеры просто любят что-то новое. Наш новый линейный оптический переключатель действительно хорошо зарекомендовал себя, и похоже, что всем нравится наш ассортимент беспроводных мышей с технологией HyperSpeed. Но я думаю, это именно то, что вы ожидаете от такой активной и преданной игровой аудитории. Эти ребята любят киберспорт, и им нравится оборудование для него. Украинское игровое сообщество — одна из лучших киберспортивных аудиторий в мире!

Рынок игровой периферии в Украине постоянно растет и в настоящее время имеет один из самых высоких показателей годового прироста во всей Европе. Мы видим такие хорошие цифры в Украине, и мы все еще верим, что не достигли пика. Замечательно, что Razer является частью этой быстро растущей сцены и что бренд был так тепло встречен в регионе.

Расскажите нам про вашу дистрибуцию в Украине. Каковы достижения, и какие дальнейшие планы развития?

Мы очень довольны положением вещей в Украине, в том числе и результатами нашей рыночной стратегии. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами и работаем над расширением присутствия в рознице. Хороший пример — новая бренд-зона Razer в магазине «Зона51». Благодаря нашим отличным отношениям с дистрибьютором и растущему присутствию в точках розничной торговли, мы можем заверить украинских поклонников Razer, что они будут получать доступ к как можно большей части ассортимента Razer, по мере выхода новинок в продажу. Кроме того, мы привлекли еще одного дистрибьютора, который поможет нам сосредоточиться на теме консольного и мобильного гейминга, чтобы мы могли предлагать продукты Razer как можно большему количеству клиентов, вне зависимости от того, какую платформу они предпочитают — ПК, консоли или мобильные устройства. Во второй половине этого года будет много интересных анонсов продуктов Razer, и практически все они будут доступны украинским геймерам.

В каком направлении, с вашей точки зрения, развивается гейминг? Сохранится ли текущее распределение пользователей между мобильными устройствами, консолями и традиционными ПК в следующие 2-3 года? Или нам стоит ожидать радикальных изменений и миграции между платформами в скором времени?

Чтобы сохранить свою позицию лидера рынка, мы всегда внимательно следим за последними тенденциями и прислушиваемся к нашему сообществу и партнерам. Это давнее дружеское соперничество между игроками на ПК и приставках постепенно исчезает с появлением все большего количества игр с кросс-платформенным геймплеем, а разрыв в производительности между платформами постоянно сокращается. Игры для ПК по-прежнему могут предложить больше всего с точки зрения модификаций и постоянного апгрейда, но для тех, кто просто хочет играть в игры, консоли всегда были наиболее простым решением.

Облачные игры — это сейчас модно, но на самом деле они существует уже давно. Разница в том, что с появлением 5G будет доступна достаточная скорость передачи данных, чтобы максимально использовать потенциал облачных игр. Благодаря малой задержке и высокой пропускной способности 5G, существует огромный потенциал для игр на всех платформах.

Видите ли вы перспективы в расширении линейки игровых ноутбуков? Если ли какие-то планы на более доступные моделей?

Нынешняя линейка Razer Blade удовлетворяет требованиям практически всех областей применения ноутбуков. От изящных вычислений в течение всего дня с Razer Blade Stealth до стиля замены настольного ПК в виде Blade Pro — у нас есть широкий выбор размеров экрана, дисплеев и комбинаций видеокарт для любых потребностей. В прошлом году мы выпустили Razer Blade 15 Studio Edition, который является одним из самых мощных ноутбуков «творческого типа» на планете – превосходящим MacBook Pro. Эта машина была сделана с прицелом на разработчиков контента, создание видео и CAD-дизайнеров.

И хотя о наших поразительно мощных моделях высшего класса говорить легко, у нас действительно есть ряд более доступных Blade, все еще с тем же высококачественным алюминиевым шасси, с тем же классным стилем и сверхтонкими форм-факторами. Единственное отличие заключается в технологии внутри — потенциальные клиенты могут перейти на наш сайт и настроить систему соответственно своему бюджету. Razer Blade созданы с прицелом на производительность, и вам не обязательно нужна видеокарта сверхвысокого класса, чтобы получать высокую частоту кадров и плавную производительность в последних играх. Таким образом, вы можете выбрать отличную портативную игровую систему с превосходным качеством сборки Razer, причем гораздо дешевле, чем вы думаете.

Появятся ли новые типы игровых контроллеров в ближайшие годы?

В прошлом многие компании пробовали и тестировали новые типы контроллеров, в том числе и Razer. С появлением VR такие системы, как Valve Index (фантастическая система, с моей точки зрения), идеально подходят для своего предназначения. Аналогично с ПК или консолями, системы управления, которые мы имеем сейчас, являются результатом постепенного развития того, что интуитивно понятно работает для этих платформ. Razer сконцентрировался на тонкой настройке наших контроллеров, будь то мышь, клавиатура, геймпад или джойстик, чтобы они предоставляли функции и производительность, необходимые геймерам.

Если придет время, когда будут востребованы костюмы для всего тела с тактильной обратной связью и датчиками давления, 3D-визорами и всенаправленными беговыми дорожками, Razer однозначно будет в авангарде этих решений.

С вашей точки зрения, достигли ли технологии классической игровой периферии своих пределов? Например, гонка за высоким разрешением сенсоров мышей утратила смысл. Ведь дальнейшее увеличение этих значений лишь повышает цифры и стоимость устройств, но не улучшает реальную функциональность в руках игроков.

На первый взгляд, вы можете сказать, что безумно высокий уровень базового разрешения у мышей зашел слишком далеко, но это слегка меняет изначальную цель. Речь идет не столько о разрешении, сколько о точности отслеживания, и именно здесь датчик с более высоким разрешением показывает себя лучше. Ведь сенсор, который использует разрешение 20 тысяч точек на дюйм, но отслеживает движение на уровне 4 или 5 тысяч DPI будет гораздо точнее, чем, например, сенсор с базовым разрешением в 8 тысяч DPI. Для профессиональных игроков, которые постоянно требуют идеального отслеживания пикселей, в этом и состоит преимущество сенсора с высоким разрешением.

Механические, оптические или магнитные переключатели клавиатур — какие вы считаете наиболее перспективными?

Как вы знаете, Razer несколько лет назад перешел к производству собственных переключателей клавиш, и, как видно по успеху нашей линейки клавиатур, игровому сообществу нравятся переключатели Razer. С выпуском нашей клавиатуры Huntsman Elite мы представили геймерам собственный оптический переключатель со щелкающим «фиолетовым» механизмом и недавно выпустили линейный красный оптический переключатель.

Преимущества оптического переключателя по сравнению с традиционным механическим заключается в устранении задержки срабатывания. Это встроенная задержка в механических клавиатурах, обеспечивающая правильную передачу электронного сигнала от переключателя и необходимая для устранения ложных сигналов, которые подаются при нажатии и отпускании клавиши. В оптическом переключателе не возникает момента «дребезжания контактов», когда происходит нажатие… источник света либо включен, либо выключен — так вы получаете более быстрый и точный переключатель.

Я вижу, что рынок все больше смещается в сторону оптических игровых переключателей, но у механических все еще остается большая аудитория поклонников, поскольку игроки и пользователи предпочитают тактильные ощущения от них, и, возможно, им не критично преимущество оптического переключателя в доли секунды.

Выход Razer на рынок смартфонов был не очень успешным, но видит ли компания потенциал в развитии данного направления?

Я бы не сказал, что Razer Phone и Razer Phone 2 были неудачными. Компания Razer в одиночку создала совершенно новый рынок игровых смартфонов, на котором теперь появилось несколько производителей, создающих специальные устройства — и только недавно, спустя некоторое время после запуска Razer Phone 2, другие производители начали вдогонку создавать дисплеи с частотой в 120 Гц.

Оба телефона Razer были чрезвычайно хорошо восприняты игровым сообществом, и многие люди до сих пор используют их — у нас даже есть киберспортивные команды, которые до сих пор пользуются Razer Phone в качестве мобильного телефона для соревновательного мобильного киберспорта. Сейчас мы изучаем пути улучшения взаимодействия игроков со своими устройствами. А наш универсальный контроллер Kishi, обладающим низкими задержками, становится все более популярным по мере того, как 5G и облачные игры превращаются в реальность для мобильных устройств.

С вашей точки зрения, будет ли технология VR гейминга развиваться в ближайшем будущем, или она все еще ограничена возможностями программного и аппаратного обеспечения?

В то время как Oculus занимает свою нишу прямо сейчас — а игры являются основным применением этой технологии для потребителей, вполне очевидно, что технологии Windows Mixed Reality (WMR) и Samsung Gear VR все еще не готовы к выходу в массы. VR просто еще не готова для роли полноценного потребительского устройства, но я уверен, что в ближайшие годы мы увидим постепенное улучшение данных технологий.

У вас всегда единая маркетинговая стратегия для всех рынков, или она отличается в зависимости от страны?

Каждая страна разная, и, хотя наша основная маркетинговая стратегия очень схожа по регионам, мы тесно сотрудничаем с нашими местными дистрибьюторами и ритейлерами, чтобы адаптировать наши предложения в соответствии с потребностями каждого региона.

Многие компании столкнулись с ограничениями поставок в период карантина. Как Razer справился с этим?

Пока пандемия распространялась по всему земному шару с началом различных форм карантина и внедрением мер предосторожности, мы смогли минимизировать задержки и нехватки продукции, сосредоточившись сначала на наиболее насущных потребностях и затем нарастив производство по мере необходимости. Например, наша веб-камера Kiyo очень быстро распродалась, но мы нарастили производство, чтобы удовлетворить спрос. Когда результат был достигнут, то производство снова переключалось на другое, и так по другим продуктам. Мы испытывали дефицит и полную распродажу в канале, но мы работали как могли, чтобы смягчить влияние этой ситуации, понимая наш рынок и предвидя его потребности.