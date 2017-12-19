iRobot Braava Jet M6 — обзор робота-полотера





Сегодня мы познакомимся с первым роботом-полотером, который побывал в редакции ITC.ua. Да, роботизирован теперь не только процесс удаления пыли, но и мойка полов. Вы спросите: а зачем отдельный робот-полотер, если в роботах-пылесосах тоже есть функция влажной уборки? Дело в том, что отдельный гаджет куда лучше справляется с этой функцией, что и доказал iRobot Braava Jet M6.

Комплектация

В комплекте с роботом поставляется док-станция, состоящая из двух частей: подставки для робота и модуля с электроникой, 4 съемные салфетки (отдельно для сухой уборки и мытья полов), инструкция и пробная жидкость со специальным моющим средством, которое добавляет легкий освежающий эффект поверхности после уборки.

Кстати, каждая салфетка оснащена своим кодом, который робот сканирует и в зависимости от него выставляет программу уборки. Например, при установке панели с тряпочкой из микрофибры, полотер отключит влажную уборку и будет деликатно полировать пол. Если установить более грубую поверхность, то вам станет доступной влажная и мокрая уборка, а также более тщательный алгоритм уборки. Впрочем, все эти параметры можно настроить дополнительно в приложении iRobot.

Дизайн, конструкция iRobot Braava Jet M6

В отличие от своих коллег по цеху, которые специализируются на уборке пыли, iRobot M6 выполнен в квадратной форме, благодаря чему он хорошо справляется с зонами вдоль стен.

По своим размерам робот-полотер меньше чем многие роботы-пылесосы. Дизайн также понравился — при его создании явно вдохновлялись мультиком Wall-E, на что также намекают милые учебные мини-ролики при первой настройке робота в приложении. Дополнительный косметический эффект создает красивая подсветка крышки отсека с жидкостью сверху.

Компоновка устройства стандартная: бампер мягкого касания спереди, набор датчиков спереди и сверху. Там же находится крышка, под которой спрятан резервуар с водой. В него вы можете заливать специальные моющие средства, которые также есть в линейке продукции iRobot. Рядом с крышкой расположены три стандартные кнопки для роботов этой компании. С их помощью можно начать уборку, вернуть робот на базу и запустить локальную уборку.

Процесс уборки

Принцип работы робота-полотера iRobot Braava Jet M6 несколько отличается от такового в пылесосах с функцией влажной уборки. Если в последних, как правило, жидкость подается на тряпочку и гаджет просто протирает поверхность влажной тканью, то в Braava Jet M6 вода подается на пол из специального сопла спереди, а затем робот проезжает по этому месту вперед и назад. Более того, головка с салфеткой во время уборки вибрирует, а не просто протирает поверхность, и это также способствует более высокому качеству.

В приложении вы можете регулировать объем подаваемой воды, а также тщательности уборки. Например, в режиме экономии энергии робот подаст воду и один раз пройдется по этому месту, а в самом тщательном режиме iRobot M6 будет передвигаться зигзагами не оставляя неубранных зон вовсе. Регулировка подачи воды влияет на объем воды, который выпускает робот за раз.

Но, даже при использовании максимального количества воды лужи позади робота не остаются. При тщательном режиме уборки и максимальной подаче воды, полного резервуара жидкости достаточно для уборки 20 квадратных метров. Аккумулятора хватает примерно на 60-70 м2.

Стоит учесть то, что этот робот-полотер подходит только для твердых поверхностей и не подходит для ковров (что логично). На них он не сможет даже заехать из-за почти отсутствующего клиренса. Колеса, в целом, схожи по конструкции с таковыми, которыми оснащаются роботы-пылесосы, но в данном случае робот они приподнять не могут. Поэтому если в вашем помещении есть есть хотя бы минимальные пороги начиная от нескольких миллиметров, то робот их преодолеть не сможет.

Качество уборки и алгоритм работы iRobot Braava Jet M6 мне в целом понравились. Робот хорошо справился с жирными пятнами на полу, а также с засохшей не очень густой грязью в прихожей. Подсохший чай, кофе тоже не вызывает проблем. В общем, со стандартными вариантами загрязнений никаких проблем нет. Конечно, пока зима в Киев не пришла окончательно и сильных снегопадов не было, поэтому на стандартном зимнем наборе из соли и грязи робот пока не удалось испытать, но есть подозрение, что на максимальном уровне тщательности у него проблем не будет.

К ориентированию робота в пространстве у меня нет претензий. Он вполне корректно передвигался, лишний раз не сталкивался со стенами и единственными предметами с которым у него возникали редкие проблемы стали столы и стулья, иногда он слишком упорно пытался проехать сквозь них. Кстати, любопытный момент: робот хорошо понимал когда находился перед стеной или предметом мебели и отъезжал назад, и только потом выпускал струю воды, таким образом ни разу не забрызгав мебель.

Проблемы с потерей ориентации робота в пространстве у вас могут возникнуть только тогда, когда в помещении где обучался робот вы делали перестановку. В случае кардинальных перестановок настоятельно рекомендуется провести обучение робота в конкретном помещении заново. В случае iRobot Braava M6 двух стартовых уборок достаточно для создания в памяти робота подробной карты помещения и ускорения процесса уборки в дальнейшем.

Кстати, после обучения робота вам станет доступна функция разделения пространства на зоны и создания виртуальных границ. Это позволяет указывать роботу куда стоит поехать, а куда нет.

Настройка и управление

Для полноценного использования iRobot Braava Jet M6 вам потребуется фирменное приложение. Для всех роботов компании оно стандартное.

Более того, нельзя не упомянуть один интересный момент. Если у вас уже есть iRobot S- или i-серии, то весь процесс уборки помещения даже упрощается. С помощью всего одной кнопки вы можете выбрать полный цикл, который начинается с сухой уборки робота-пылесоса, а после него в дело вступает робот-полотер. Таким образом, вам даже не нужно не просто отдельное приложение, но и дополнительные лишние телодвижения.

В приложении вы можете настраивать уборку по графику, регулировать подачу воды и тщательность уборки, а также видеть сводку после уборки. Доступна интеграция с Google Assistant и Amazon Alexa.