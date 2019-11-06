Roomba i7+ — обзор робота-пылесоса от iRobot





Роботы-пылесосы сделали нашу жизнь проще благодаря автоматизации важного и трудоемкого процесса уборки. Нельзя переоценить то, сколько времени экономит такое устройство. Но робот, как и любой пылесос, тоже нуждается в обслуживании. Американская компания iRobot попыталась автоматизировать и этот процесс. Roomba i7+, с которым мы сегодня познакомимся, укомплектован специальной док-станцией, которая автоматически очищает бак пылесоса после каждой уборки. Таким образом весь процесс становится еще проще и занимает меньше времени. При всем этом, Roomba i7+ оказался действительно хорошим пылесосом, который воспринимаешь не просто как гаджет, но и полноценную бытовую технику.

Roomba i7+

По конструкции перед нами робот-пылесос в классической форме и компоновке. Сверху — несколько кнопок и ручка для переноски. Последнее является редким решением и очень зря, ибо это удобно. Особенно если пылесос надо переносить между этажами.

Спереди — традиционный бампер с набором датчиков. К слову, датчики тут везде, сверху, спереди, снизу, по бокам. Все они помогают пылесосу неплохо ориентироваться в пространстве и деликатно обходить препятствия.

Сборка отличная, в экстерьере много глянца, но сказать, что он в данном случае лишний — нельзя, пыль и царапины видны только при ближайшем рассмотрении. Со временем, конечно, пылесос потеряет свой товарный вид после трудовых будней, но такова судьба всех подобных устройств.

Переворачиваем пылесос колесами вверх и сразу видим пока что уникальное решение — пару прорезиненных валиков со специальными гребнями, которые вращаются по направлению друг к другу. На практике, благодаря этому, пылесос убирал лучше, чем любой из его сородичей с обычной турбощеткой. В моем случае пылесос умудрялся поднимать даже хорошо утоптанный ворс ковра, чего не делали турбощетки в других моделях. Это большой плюс.

Также есть дополнительная трехлопастная щетка, которая сметает мусор и пыль в зону уборки.

Благодаря крупным колесам и хорошему клиренсу, Roomba i7+ без проблем справлялся с порогами в 2 сантиметра, причем даже полированными. Не без труда, но справлялся.

Что касается навигации пылесоса в пространстве, то ему можно поставить высокую оценку с небольшой поправкой. Каким бы умным не был Roomba i7+ (а он действительно умен), но блестящие предметы, особенно ножки стульев и кресел, а также зеркала пока могут сбивать робот с курса. Но это характерно пока для всех таких устройств.

В остальном к работе пылесоса у меня нет претензий, он получился относительно тихим, проходимым и качественно убирающим.

Док-станция и процесс очистки Roomba i7+

Бак робота имеет еще один интересный элемент — шлюз для стыковки с док-станцией, о которой мы сейчас и поговорим.

Сама док-станция получилось крупной. Внутри нее по сути — обычный вакуумный пылесос с мешком. В него помещается собранная в среднем за 30 дней пыль, если убирать относительно небольшую квартиру каждый день. Ну и разумеется, док заряжает пылесос после каждой уборки.

Принцип работы док-станции следующий: после каждой уборки пылесос стыкуется и автоматически начинается процесс очищения контейнера. Он занимает примерно 5-7 секунд. После этого контейнер пылесоса остается полностью пустым. А при заполнении мешка приложение вас уведомит о необходимости его замены.

Roomba i7+ надежно стыкуется с док-станцией и лишняя пыль в момент очищения не попадает в окружающее пространство. Единственный относительный минус всего этого процесса — заметный уровень шума, но все происходит очень быстро.

Приложение iRobot и управление пылесосом

На корпусе пылесоса есть три сенсорные кнопки, при помощи которых вы можете начинать и заканчивать уборку и возвращать пылесос на базу. В принципе, для того, чтобы пылесос выполнял свою основную функцию вам даже не нужна установка приложения, но для раскрытия всего потенциала и удобства, утилита iRobot все же понадобится.

С помощью приложения вы сможете управлять роботом из любой точки, где есть интернет. Процесс первичной настройки стандартный: регистрация и указание точки доступа (поддерживаются сети 2,4 и 5 ГГц), к которой будет подключен пылесос и создание аккаунта.

После этого вам будет доступна полная функциональность, в которую входит возможность деления квартиры на зоны, установка графика уборки и сводка после. Все это вы можете делать при помощи своего смартфона, что очень удобно. Делить квартиры на зоны и выставлять границы уборки вы сможете после первых 2-3 уборок. За это время пылесос обучается и формирует карту. После этого приложение сообщит вам о том, что карта вашего помещения готова.

Более того, пылесос умеет анализировать уровень загрязненности, а после уборки в приложении вы будете видеть карту своего помещения где будут отображены зоны с наибольшим загрязнением. И при следующей уборке пылесос сделает акцент на этих местах. Да, Roomba i7 умеет не только ездить по стандартной траектории, но и грамотно подходить к процессу уборки.

График уборки настраивается детально и максимально индивидуально, к примеру, вы можете назначить уборку на конкретную дату или по определенным дням и часам, а также задать нужные зоны для уборки и тип уборки.

Также при помощи приложения вы можете включить управление пылесосом при помощи голосовых помощников Alexa и Google Assistant.