История Xiaomi: от разработки софта к выпуску смартфонов и почти всего на свете





Редко можно найти человека, который бы хладнокровно относился к продукции компании Xiaomi: одни практически боготворят бренд, постоянно советуя его, вторые же пренебрежительно называют его «Apple для бедных». Через что пришлось пройти Xiaomi, чтобы стать одной из самых известных компаний в мире?

С чистого листа

История Xiaomi начинается 6 апреля 2010 года, когда Лей Цзюнь вместе с 7 со-основателями официально зарегистрировали компанию Xiaomi Tech. Уже 18 августа они выпустили первую версию оболочки MIUI, которая базировалась на Android 2.2.

Изначально создатели Xiaomi не думали захватывать мир гаджетами: они всего лишь хотели создать свою систему с аналогами Google-сервисов для китайского рынка.

Однако именно этот факт и повлиял на их успех. Так как китайские власти заинтересованы в импортозамещении, то львиную долю финансирования компания получила от государственной инвестиционной компании Сингапура Temasek Holdings и частных китайских венчурных фондов.

Первые версии MIUI ставились на сторонние устройства, и несмотря на огромное количество багов она всё равно нравилась пользователям. Правда, настоящее массовое распространение системы началось только с релиза MIUI V2 на Android 2.3. В этот момент у ОС насчитывалось более 500 000 юзеров, и тогда основатели поняли, что им нужно расширяться. Это решение навсегда изменило историю техно-мира.

Начало производства смартфонов

Ровно через год с момента релиза первой версии ОС компания выпустила свой первый телефон Xiaomi Mi1, имеющий довольно передовые характеристики для 2011, при этом его стоимость составляла $310 (2300 грн по курсу того года).

Цена и качество гаджета, а также его схожесть с недоступным на то время для Китая iPhone производят настоящий фурор на местном рынке. Однако владельцы компании до последнего не верили в успех своего детища: в пользу этого говорит тот факт, что Mi1 собирался исключительно по предзаказу. За первые 34 часа со старта продаж было зафиксировано более 300 000 предзаказов. Поставлять смартфоны начали только в ноябре, и то небольшими партиями. Xiaomi Mi1 так и остался смартфоном для гиков.

Первой по-настоящему народной моделью стал Xiaomi Mi2 (Mi-Two), представленный 16 августа 2012, ровно через 2 года с момента запуска MIUI. Первую партию в 50 тыс. смартфонов раскупили за 3 минуты, а за два года продалось более 25 млн телефонов Mi2.

В середине января 2013 начались первые поставки смартфона вне Китая. А уже в апреле Xiaomi презентовали два обновленных Mi-Two — Mi2S и Mi2A, которые только закрепили репутацию бренда.

Развитие и новые рынки

2013 год стал знаковым для Xiaomi, так как началась экспансия бренда на внешние рынки. Это связано с назначением на должность вице-президента Хьюго Барра, бывшего пресс-атташе и вице-президента команды Android.

Именно с приходом Хьюго, Xiaomi провели ускоренную диверсификацию и расширение географии продажи устройств. Уже 5 сентября 2013 года они показали готовность покорять новые рынки, презентовав 47-дюймовый 3D-телевизор с системой SmartTV на базе Android. Примерно в это же время они выпускают планшет Xiaomi MiPad, правда из-за того, что популярность планшетов, как устройств, заметно упала, компания решила не сильно на них фокусироваться.

В 2014 году Xiaomi стали продавать роутеры, приставки, очистители воздуха и прочую мелкую технику. В это же время они заметно расширили линейку смартфонов и выпустили популярнейший фитнес-браслет MiBand. Уже в конце 2014 года, спустя меньше, чем через 5 лет с момента создания компании, Xiaomi смогли занять 5 место среди производителей смартфонов с долей рынка 4,42%, и стать лидером в Китае с долей рынка в 13,7%.

30 июня 2015 года Xiaomi объявляет о старте производства RedMi 2 в Бразилии: впервые в истории компании, смартфоны начали собираться не в Китае и продаваться вне Азии.

Также в этом же году компания немного снизила темпы, начав развитие не вглубь, а вширь, стараясь охватить как можно больше рынка технологий. Именно тогда появился их первый сигвей, бюджетный телевизор Mi TV 2 и невероятное количество мелкой техники по типу геймпадов, беспроводных колонок и тестеров минерализации воды.

В 2016 году мир увидел первые ноутбуки Xiaomi Mi NoteBook Air на 12.5” та 13.3”, которые визуально очень напоминали ноутбуки Apple, разве что без светящегося яблока. Однако это только подстегнуло их популярность и со временем они становились все продвинутей.

Бизнес-модель компании

Можно смело сказать, что главный секрет успеха компании в их бизнес-модели. Так как Лей Цзюнь смог выстроить свою империю?

Техника продается по ценам близким к себестоимости. Это стало возможно благодаря тому, что в основном устройства продаются через интернет и производятся мелкими партиями. Более того, Xiaomi получает намного больше прибыли через собственный магазин приложений, нежели от продажи самих гаджетов. Доступность. Xiaomi является одной из самых клиентоориентированных компаний, которая готова предоставить преданным пользователям различные «плюшки». Регулярная поддержка и постоянные обновления. Не забывайте, что изначально Xiaomi были компанией по производству оболочки для Android, поэтому они до сих пор остаются верны изначальной идее. Каждый пользователь получает обновление до самой актуальной прошивки, несмотря на возраст устройства. Сарафанное радио. Зачем вливать миллионы на рекламные кампании, если ваши же пользователи могут делать это бесплатно? Именно так и считает Xiaomi, и благодаря этому мы имеем очень демократичные цены на все их девайсы.

Xiaomi сегодня

Сейчас это один из лидеров отрасли, технику от которого можно найти где угодно. Если бы мы начали перечислять все гаджеты компании, ее дочерних компаний и партнеров, то это бы просто никогда не закончилось. Почему же они так активно пользуются услугами и сторонних производителей?

Всё очень просто: Xiaomi получает ещё больше упоминаний в СМИ и соцсетях, а у бизнес-компаньонов повышаются продажи, так как люди верят популярному бренду.

Кроме этого, у Xiaomi есть краудфандинговая площадка Youpin.mi.com, где стартаперы могут открыть сбор средств на свои необычные гаджеты. Конечно же, с самыми перспективными из них Xiaomi заключают индивидуальные контракты.

Сейчас Лей Цзюнь находится на 23 ступеньке рейтинга самых богатых людей в мире. Однако, учитывая темпы роста Xiaomi, через 5-7 лет он может вплотную приблизиться к Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу.