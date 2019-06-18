Как сэкономить в отпуске: сервисы, приложения и лайфхаки





Очень часто люди искренне считают, что хороший и насыщенный отпуск может организовать исключительно туристическая компания. Но с появлением смартфонов и повсеместного интернета всё изменилось — теперь каждый может создать себе тур на свой вкус, не подстраиваясь под предпочтения агентства и график гида. Сегодня вы узнаете, как можно сэкономить на отпуске, при этом сделав его максимально насыщенным.

Дорога — мой дом

К месту назначения можно добраться как угодно — самолет, поезд, автобус, попутчики или даже арендованное авто. Всё зависит от цели путешествия. Мы подобрали популярные приложения, которые помогут сэкономить в каждом случае.

Сервисы для поиска авиабилетов

Практически все подобные сервисы построены по одному принципу: вы ищете нужный билет и бронируете его прямо в приложении. Разница только в том, на каких условиях каждый из сервисов договорился с авиаперевозчиками, поэтому советуем скачать все сразу.

Skyscanner — iOS | Android | Сайт Aviasales — iOS | Android | Сайт Momondo — iOS | Android | Сайт Tickets.ua — iOS | Android | Сайт Bravofly — iOS | Android | Сайт Google Flights — Сайт

Если отпуск привязан к конкретному месту и времени — подпишитесь на новости о изменении цены.

Rome2Rio

iOS | Android | Сайт

Все дороги мира ведут в Рим. А как по них сориентироваться, подскажет это приложение. Оно прокладывает сложные маршруты, в том числе между странами. Пытаетесь понять, как добраться с Киева до Джакарты максимально быстро и при этом бюджетно? Скачайте Rome2Rio: оно укажет время пути, приблизительную цену билетов и место, где их можно приобрести.

RailPlanner

iOS | Android | Сайт

Разобраться со стыковками поездов порой сложно даже в Украине, а за границей тем более. Приложение RailPlanner будет вашим проводником в запутанной европейской железнодорожной системе.

Автостоп в вашем кармане. Blablacar — приложение, где можно найти попутчиков или присоединиться к чьей-то поездке. Алгоритм взаимодействия максимально прост: автомобилисты экономят на бензине, путешественники — на стоимости трансфера.

Rentalcars

iOS | Android | Сайт

Для тех, кто не хочет подстраиваться под других, а путешествовать без ограничений есть сервис Rentalcars, являющийся автомобильной «дочкой» Booking. Экономическая целесообразность аренды зависит от того, в какую страну вы поедете и по какому маршруту будете ездить.

Поиск ночлега

Вы можете потратить на жилье во время отпуска как крупную сумму денег, так и не заплатить ни копейки: все зависит от ваших требований и умения договариваться с хозяевами.

Hotel Tonight

iOS | Android | Windows

Любите спонтанные путешествия либо же готовы ночевать в любом отеле? Скачайте Hoteltonight, с его помощью можно арендовать номер в гостинице с хорошей скидкой. Принцип приложения: чем ближе дата заселения, тем ниже цена. Все очень просто, ведь если бронь «отвалилась» за месяц, то легко найти человеку замену, а если клиент отменил бронь за сутки, то нужно сдавать номер по доступной цене, чтобы он не простаивал. База сервиса доступна более чем в 450 городах по всему миру.

Hostel World

iOS | Android | Сайт

Сервис, объединяющий в себе хостелы (небольшие отели, которые предлагают номер, комнату или просто кровать для ночлега) в 170 странах мира. При этом если бронировать место на 7 дней и больше, отмена предлагается бесплатно.

Booking

iOS | Android | Сайт

Все отели и хостелы мира в вашем кармане. Здесь часто проводятся распродажи, где можно арендовать номер чуть ли не вдвое дешевле. Не хотите ждать? Используйте сервис как площадку для ознакомления с хорошими предложениями — если они попали сюда, значит отель/хостел качественный и можно спокойно бронировать номер.

Airbnb

iOS | Android | Сайт

Зачем переплачивать отелям, если можно арендовать комнату или даже целую квартиру? Кроме этого, так вы ближе познакомитесь с местной культурой, ведь сможете пообщаться хозяином квартиры/дома.

Couchsurfing

iOS | Android | Сайт

Если мы заговорили про знакомство с местной культурой через местных жителей, то не вспомнить этот сервис будет ошибкой. Couchsurfing построен на том, чтобы бесплатно принимать у себя гостей из других городов и стран, проводя культурный обмен. Главное требование — вы тоже должны быть готовы принять у себя других людей.

TrustedHousesitters

iOS | Android | Сайт

Хаусситтинг — это когда вас приглашают бесплатно пожить в доме, чтобы вы присмотрели за ним и покормили домашних животных. Но где же найти таких людей в XXI веке? В специальных сервисах, таких как TrustedHousesitters. Чтобы вступить в сообщество, расскажите о себе и заплатите членский взнос. Главное, успевайте покормить чужого котика. Действуйте быстро: топовые предложения улетают за несколько часов.

Как здесь жить?

Билеты и номер забронировали? Теперь осталось проработать свою культурную программу и прицениться сколько взять денег. В этом вам помогут эти сервисы.

Numbeo

Сайт

Интересно, сколько тратит на жизнь обычный житель Лос Анджелеса или Барселоны? Прицениваетесь, сколько взять на недельный отпуск в Сеул? Обязательно загляните на Numbeo: здесь вы узнаете о стоимости жизни в разных городах, сколько стоит продуктовая корзина, такси, аренда, коммунальные платежи и многое другое от самих жителей. Просто введите название города, и вам сразу высветится список расходов по пунктам, вплоть до средней стоимости литра молока в супермаркете.

TripAdvisor

iOS | Android | Сайт

Самый популярный сайт для туристических отзывов, где вы узнаете интересные места в городе, выберите отель, ресторан и т.д. Забудьте о поиске сервисов для бронирования — сервис является партнером маркетплейсов и даже заведений напрямую, что позволит заметно сэкономить как время, так и деньги.

Spotted by Locals

iOS | Android

Хотите побывать в самых топовых заведениях города, но не доверяете рейтингам? Или возможно ищете что-то экстремально дешевое, но при этом съедобное? Кто же может знать это, кроме местных? Скачайте Spotted By Locals, чтобы прочитать рекомендации местных про те или иные популярные места. Сервис подскажет, где можно вкусно и недорого пообедать, купить обновки для гардероба, как сэкономить на музеях и во сколько лучше всего приходить на туристические точки, чтобы не быть затоптанным толпой таких же путешественников, как вы сами.

PackPoint

iOS | Android

Не хотите переплачивать за перевес? Обязательно скачайте Pack Point. Сначала приложение спросит куда, когда и зачем вы отправляетесь. После этого, скомпилировав все данные, включая прогноз погоды, оно составит список необходимых вещей. Ведь для летней поездки в Калифорнию нужен совсем другой гардероб, чем для Греции. Приложение посчитает, что и в каком количестве стоит брать, чтобы уместиться в норму багажа.

Общие правила

Благодаря прогрессу заметно упростился процесс планирования отпусков, однако не стоит забывать про общие правила, которые помогут вам дополнительно сэкономить как деньги, так и время.

Пересадки — наше всё

Особенно это касается длинных перелетов: зачем мучаться, сидя 12-14 часов в одной позе, при этом солидно переплачивая? При грамотно составленных пересадках, вы сэкономите до 40-60% от стоимости полного билета. Кроме этого, вы сможете «размять кости» в аеропорту, а если вас не поджимает время, то успеете попутешествовать в новом населенном пункте. Таким образом, за один отпуск можно изведать сразу несколько городов и стран.

Выбирайте будние дни

Идеально покупать билеты и заселяться со вторника по четверг. Все объясняется очень просто — в пятницу люди едут куда-то на выходные, в субботу заселяются, а в воскресенье спешат домой или наоборот в командировку.

Едьте в низкий сезон

В разгар сезона вас ожидают высокие цены на все, а вот в «низкий» сезон будут заманивать скидками просто чтобы заведение не простаивало. Сезонность полностью зависит от места: у моря это летом, а вот в горы чаще всего ездят зимой. Вы поймете, когда «низкий сезон» по ценам на билеты и жилье: тогда они могут быть практически вдвое дешевле, чем в разгар.

Планируйте заблаговременно или отправляйтесь в последний момент

Эти две противоположности объединяет одно: тогда можно достать очень дешевые билеты. В первом случае это происходит из-за того, что компании стараются подогреть вас к брони билетов и апартаментов, а дешевые билеты во втором случае объясняются тем, что кто-то отказался от брони в последний момент и компания старается сделать все чтобы не пропало место.