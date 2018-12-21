Как выглядит производство флагманских смартфонов Huawei

Флагманские смартфоны из года в год становятся всё функциональнее, поэтому закономерно предположить, что возрастает и сложность их производства. Насколько это правда, я решил разобраться на примере флагманов Huawei, посетив производственную линию компании в Дунгуань.

Город Дунгуань расположен в 50 км от Шэньчжэня, здесь на территории 1,4 квадратных километра находятся производственные линии Huawei, где сегодня собирают флагманские смартфоны, такие как P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 20 X. Здесь работает около 20 тыс сотрудников компании, задействованных в обработке сырья, подготовке материалов, процессе сборки смартфонов, тестировании, упаковке и доставке.

Чтобы попасть на линию сборки, сотрудникам необходимо пройти магнитную рамку и замеры уровня статического электричества. Металлические предметы и электроника в сборочный цех не допускаются, также сотрудники должны надевать специальную обувь, антистатические халаты и шапки.

Сам по себе цех по сборке смартфонов — это просторное помещение, в котором расположено несколько линий. Каждая из них имеет длину 120 метров и начинается с создания материнских плат. В начале цикла сборки микроэлементы подаются на плату лентами. Весь этот процесс полностью автоматизирован, оператор лишь подаёт новые ленты на линию.

Внутри специальных боксов роботы размещают элементы на печатной плате, на которую предварительно наносится паяльная паста. Дальше плата попадает в печь, где происходит процесс плавления и окончательного закрепления элементов, а потом она очищается и получает защитное покрытие. Всего на материнскую плату наносится больше 1000 компонентов.

Чтобы убедится, что все элементы платы расположены правильно и закреплены, в Huawei используют автоматическую систему оптического сканирования. Камеры снимают каждый элемент платы, инспектируя его.

При этом одна линия сборки одновременно собирает две материнские платы. На первом этапе все элементы крепятся на одну панель из текстолита, но в дальнейшем она разделяется на две части, благодаря чему удаётся ускорить производство.

После разделения, на каждую материнскую плату наносится специальный QR-код, который служит идентификатором. В Huawei называют это одним из важнейших шагов для отслеживания качества производства. QR-код позволяет компании определять где и когда производилась плата, а также из комплектующих каких поставщиков она была собрана.

Все 120 метров линии сборки флагманских смартфонов Huawei автоматизированы, основную часть работы выполняют роботы. При этом на одной линии находится всего 17 человек, которые заняты подачей комплектующих, контролем и упаковкой. Пять лет назад на этой же линии работало 86 человек, а в прошлом году их было 22.

Как уже понятно, снижение уровня вовлечения человека в процесс сборки смартфонов на заводах Huawei достигается за счёт постоянной автоматизации. Как заявляют в компании, они не только закупают готовое оборудование, но и создают его самостоятельно.

Контроль качества на линии сборки происходит в полуавтоматическом режиме и осуществляется в два этапа. На первом электроника проверяет контроллеры, индикаторы, вибрацию и работу Wi-Fi, а на второй люди тестируют дисплей, аудио и сенсорную панель экрана.

Кроме контроля качества, Huawei всё ещё активно использует человеческий труд для размещения внутри корпуса смартфона основных элементов. Эту часть производства тоже можно было автоматизировать, но так как конструкция аппаратов из года в год меняется, то экономически более целесообразно использовать ручную сборку, чем каждый раз пересобирать эту часть линии, останавливая производство.

Каждая линия сборки на заводе Huawei может выпускать смартфоны каждые 28,5 секунд, но сам процесс производства и тестирования занимает значительно больше времени — около 30 часов.

Последний этап производственной линии — это упаковка готовых продуктов, для которой также задействуется ручной труд. Оператор наносит на коробки со смартфонами информационные наклейки и упаковывает их в картонные коробки. Последние, впрочем, собирают и увозят на склад роботы.

Как видно, несмотря на то, что смартфоны с каждым годом становятся сложнее, их сборка упрощается за счёт автоматизации процессов. На заводах Huawei по сборке смартфонов она уже превышает 70%.