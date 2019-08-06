Какой павербанк выбрать? Рассматриваем интересные модели от 10 000 мАч





Какой павербанк сегодня на рынке считается наилучшим? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого свои критерии отбора: одним важна емкость, вторым — скорость зарядки, третьим — дизайн, и т.д. В сегодняшней подборке вы прочтете о тех моделях, которые при своих довольно компактных размерах имеют большую мощность и при этом довольно доступную стоимость.

Как правильно выбрать павербанк?

Хорошее портативное зарядное устройство должно отвечать целому ряду требований. Его емкость должна быть максимально близка к заявленной. Реальная емкость батареи павербанка на 20 000 мАч должна составлять 16 000-17 000 мАч, однако многие малоизвестные производители грешат тем, что в реальности их аккумуляторы практически вдвое слабее.

Также важны размеры. Чем меньше емкость павербанка, тем его корпус более компактный, но всегда можно найти баланс между подходящими размерами устройства и его аккумулятором, благо на рынке достаточно разнообразных моделей. Для ряда пользователей пригодятся технологии быстрой и беспроводной зарядки. Это самые современные фишки в павербанках. При этом хороший портативный аккумулятор обязан поддерживать технологии Quick Charge 2.0 или 3.0. А еще не стоит забывать о совместимости. В хорошей мобильной батарее должны быть как минимум 2 порта USB-A и USB-C.

Ток заряда. Самые часто встречающиеся значения — от 0,5 до 2 А. При выборе павербанка обратите внимание на маркировку зарядок гаджетов. К примеру, если смартфон поддерживает ЗУ с напряжением 1 А, то стоит выбрать внешний аккумулятор с таким же или даже большим выходным током. Если же у павербанка меньший ток, то и гаджеты будут заряжаться дольше. В случае, когда вы купили павербанк с несколькими выходами, знайте, что наибольший ток будет при зарядке одного гаджета — далее же он будет распределяться соответственно количеству занятых слотов. Допустим, если максимальная мощность 1 А, то при подключении 2 телефонов он будет отдавать по 0,5 А на каждый слот.

Универсальная классика от Xiaomi. Вес Mi Power Bank 20000 всего 325 граммов, что делает его одним из самых легких устройств в своей категории. Для полной зарядки ему достаточно 7 часов — обычно аккумуляторы такого объема должны стоять у сети около 9-10 часов. Три варианта выходного тока (1А, 2А и 2.4А), два USB-A и поддержка технологии Quick Charge 3.0 позволяет подпитать энергией все гаджеты в кратчайшие сроки.

Также здесь реализован режим «малого тока» для зарядки носимых гаджетов, таких как фитнес-трекеры, беспроводные наушники и т.д.

Портативный аккумулятор, предназначенный для работы с ноутбуками и планшетами. Полное время перезарядки составляет 4,5 часа. Уровень оставшегося заряда определяется посредством 4-х светодиодов. Главной «фишкой» Zen Power Pro PD является поддержка Power Delivery с максимальной мощностью 45 Вт, где поддерживаются сразу несколько режимов работы. На отдачу питания УМБ работает как через разъем USB Type-A, так и от USB Type-C.

Компактный внешний аккумулятор, защищающий технику от перегрева и коротких замыканий, имеющий на борту функцию энергосбережения в режиме ожидания. УМБ работает с разъемами USB, Micro USB и Lightning. 2E Power Bank 10000mAh Black (2E-PB1010A-BLACK) способен выдавать напряжение 5 В с силой тока 1 или 2,1 А. Проверить заряд УМБ можно с помощью светодиодного индикатора.

Несмотря на довольно солидную емкость, павербанк поместится в дамскую сумочку, так как его размеры составляют 90х170х30 мм, а вес всего лишь 290 гр.

Емкий внешний аккумулятор, поддерживающий беспроводную и быструю зарядки, что позволит одновременно работать с 3 гаджетами: с двумя с помощью шнуров, и еще с одним — через беспроводную зарядку QI мощностью 10 Вт. Устройство имеет продвинутую систему защиты, сохраняющую устройство от короткого замыкания и перегрузки.

Искали неубиваемый павербанк? Вот же он! RAVPower 45W PD — внешний аккумулятор, защищенный по стандарту IP67, поэтому ему не страшны пыль, влага и удары. Также он имеет «на борту» функцию Power Delivery, позволяющую заряжать даже ноутбуки, и Quick Charge 3.0, которая заметно ускорит этот процесс с совместимыми гаджетами. Емкость RAVPower — 20100 мАч, чего хватит на 1,5 зарядки ноутбука или 6-8 зарядок смартфона.

Ещё один мощный внешний аккумулятор от Xiaomi, работающий с любой портативной техникой: от фитнес-трекеров до ноутбуков. Он поддерживает технологию Quick Charge, имеет защиту от перезаряда и короткого замыкания, что позволит быстрее и безопаснее зарядить все свои гаджеты. Кроме этого, УМБ может работать как USB-хаб: достаточно просто подсоединить устройства к внешнему аккумулятору.

Этот павербанк будет лучшим выбором для «Маш-растеряш», которые часто забывают свои вещи. Специальное крепление вверху аккумулятора позволяет закрепить устройство на поясе, рюкзаке или карабине, что значительно повышает удобство во время использования. Емкость Baseus — 20 000 мАч, напряжение 5 В,а сила тока 3 А. Также УМБ поддерживает технологию Quick Charge 3.0, что позволит зарядить совместимые устройства до 80% за 30 минут. Корпус модели изготовлен из ABS-пластика и поликарбоната, благодаря чему аккумулятору не страшны удары и царапины.

Мощный павербанк Huawei AP20Q поддерживает режим быстрой зарядки QC 3.0. Для дополнительного удобства он оснащен двумя USB-портами, что позволит ему работать с несколькими гаджетами одновременно. Размеры аккумулятора довольно компактны — 150х70х22, что позволит ему поместиться в любую сумочку.

Обожаете ходить в длинные походы? Тогда вам точно стоит обратить внимание на этот павербанк. Модель защищена от пыли, влаги и ударов, что позволяет брать её даже в самые экстремальные вылазки. Сам аккумулятор заряжается как от розетки, так и через солнечные батареи. Но во втором случае, понятно, ждать придется намного дольше.

RAVPower 15000 Solar/Shokproof Charger RP-PB003 выдает напряжение 5 В с силой тока 2,1 А. Также он оснащен встроенным фонариком, который при полном заряде проработает от 55 до 65 часов.