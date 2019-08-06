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Какой павербанк выбрать? Рассматриваем интересные модели от 10 000 мАч

Какой павербанк выбрать? Рассматриваем интересные модели от 10 000 мАч

Какой павербанк выбрать? Рассматриваем интересные модели от 10 000 мАч


Какой павербанк сегодня на рынке считается наилучшим? На этот вопрос сложно дать однозначный ответ, так как у каждого свои критерии отбора: одним важна емкость, вторым — скорость зарядки, третьим — дизайн, и т.д. В сегодняшней подборке вы прочтете о тех моделях, которые при своих довольно компактных размерах имеют большую мощность и при этом довольно доступную стоимость.

 

Как правильно выбрать павербанк?

Хорошее портативное зарядное устройство должно отвечать целому ряду требований. Его емкость должна быть максимально близка к заявленной. Реальная емкость батареи павербанка на 20 000 мАч должна составлять 16 000-17 000 мАч, однако многие малоизвестные производители грешат тем, что в реальности их аккумуляторы практически вдвое слабее.

Также важны размеры. Чем меньше емкость павербанка, тем его корпус более компактный, но всегда можно найти баланс между подходящими размерами устройства и его аккумулятором, благо на рынке достаточно разнообразных моделей.  Для ряда пользователей пригодятся технологии быстрой и беспроводной зарядки. Это самые современные фишки в павербанках. При этом хороший портативный аккумулятор обязан поддерживать технологии Quick Charge 2.0 или 3.0. А еще не стоит забывать о совместимости. В хорошей мобильной батарее должны быть как минимум 2 порта USB-A и USB-C.

 

Ток заряда. Самые часто встречающиеся значения — от 0,5 до 2 А. При выборе павербанка обратите внимание на маркировку зарядок гаджетов. К примеру, если смартфон поддерживает ЗУ с напряжением 1 А, то стоит выбрать внешний аккумулятор с таким же или даже большим выходным током. Если же у павербанка меньший ток, то и гаджеты будут заряжаться дольше. В случае, когда вы купили павербанк с несколькими выходами, знайте, что наибольший ток будет при зарядке одного гаджета — далее же он будет распределяться соответственно количеству занятых слотов. Допустим, если максимальная мощность 1 А, то при подключении 2 телефонов он будет отдавать по 0,5 А на каждый слот.

 

Xiaomi Mi Power Bank 20000 mAh

Универсальная классика от Xiaomi. Вес Mi Power Bank 20000 всего 325 граммов, что делает его одним из самых легких устройств в своей категории. Для полной зарядки ему достаточно 7 часов — обычно аккумуляторы такого объема должны стоять у сети около 9-10 часов. Три варианта выходного тока (1А, 2А и 2.4А), два USB-A и поддержка технологии Quick Charge 3.0 позволяет подпитать энергией все гаджеты в кратчайшие сроки.

Также здесь реализован режим «малого тока» для зарядки носимых гаджетов, таких как фитнес-трекеры, беспроводные наушники и т.д.

 

Asus ZenPower Pro PD (90AC02U0-BBT005)

Портативный аккумулятор, предназначенный для работы с ноутбуками и планшетами. Полное время перезарядки составляет 4,5 часа. Уровень оставшегося заряда определяется посредством 4-х светодиодов. Главной «фишкой» Zen Power Pro PD является поддержка Power Delivery с максимальной мощностью 45 Вт, где поддерживаются сразу несколько режимов работы. На отдачу питания УМБ работает как через разъем USB Type-A, так и от USB Type-C.

 

2Е PB1010A 10000mAh

Компактный внешний аккумулятор, защищающий технику от перегрева и коротких замыканий, имеющий на борту функцию энергосбережения в режиме ожидания. УМБ работает с разъемами USB, Micro USB и Lightning. 2E Power Bank 10000mAh Black (2E-PB1010A-BLACK) способен выдавать напряжение 5 В с силой тока 1 или 2,1 А. Проверить заряд УМБ можно с помощью светодиодного индикатора.

Несмотря на довольно солидную емкость, павербанк поместится в дамскую сумочку, так как его размеры составляют 90х170х30 мм, а вес всего лишь 290 гр.

 

Energizer QE10000CQ Qi Wireless Type-C QC3.0 10000mAh Black

Емкий внешний аккумулятор, поддерживающий беспроводную и быструю зарядки, что позволит одновременно работать с 3 гаджетами: с двумя с помощью шнуров, и еще с одним — через беспроводную зарядку QI мощностью 10 Вт. Устройство имеет продвинутую систему защиты, сохраняющую устройство от короткого замыкания и перегрузки.

 

RAVPower 45W PD + Quick Charge 3.0 20100mAh Waterproof

Искали неубиваемый павербанк? Вот же он! RAVPower 45W PD — внешний аккумулятор, защищенный по стандарту IP67, поэтому ему не страшны пыль, влага и удары. Также он имеет «на борту» функцию Power Delivery, позволяющую заряжать даже ноутбуки, и Quick Charge 3.0, которая заметно ускорит этот процесс с совместимыми гаджетами. Емкость RAVPower — 20100 мАч, чего хватит на 1,5 зарядки ноутбука или 6-8 зарядок смартфона.

 

ZMI 10 PowerBank 15000 mAh Type-C Black

Ещё один мощный внешний аккумулятор от Xiaomi, работающий с любой портативной техникой: от фитнес-трекеров до ноутбуков. Он поддерживает технологию Quick Charge, имеет защиту от перезаряда и короткого замыкания, что позволит быстрее и безопаснее зарядить все свои гаджеты. Кроме этого, УМБ может работать как USB-хаб: достаточно просто подсоединить устройства к внешнему аккумулятору.

 

Baseus Power Bank 20000 mAh

Этот павербанк будет лучшим выбором для «Маш-растеряш», которые часто забывают свои вещи. Специальное крепление вверху аккумулятора позволяет закрепить устройство на поясе, рюкзаке или карабине, что значительно повышает удобство во время использования. Емкость Baseus — 20 000 мАч, напряжение 5 В,а сила тока 3 А. Также УМБ поддерживает технологию Quick Charge 3.0, что позволит зарядить совместимые устройства до 80% за 30 минут. Корпус модели изготовлен из ABS-пластика и поликарбоната, благодаря чему аккумулятору не страшны удары и царапины.

 

HUAWEI AP20Q 20000 mAh

Мощный павербанк Huawei AP20Q поддерживает режим быстрой зарядки QC 3.0. Для дополнительного удобства он оснащен двумя USB-портами, что позволит ему работать с несколькими гаджетами одновременно. Размеры аккумулятора довольно компактны — 150х70х22, что позволит ему поместиться в любую сумочку.

 

RAVPower 15000 Solar/Shokproof Charger RP-PB003

Обожаете ходить в длинные походы? Тогда вам точно стоит обратить внимание на этот павербанк. Модель защищена от пыли, влаги и ударов, что позволяет брать её даже в самые экстремальные вылазки. Сам аккумулятор заряжается как от розетки, так и через солнечные батареи. Но во втором случае, понятно, ждать придется намного дольше.

RAVPower 15000 Solar/Shokproof Charger RP-PB003 выдает напряжение 5 В с силой тока 2,1 А. Также он оснащен встроенным фонариком, который при полном заряде проработает от 55 до 65 часов.

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