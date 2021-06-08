Короткофокусные проекторы: предназначение, преимущества и недостатки





Последние годы проекторы становятся всё популярнее среди многих пользователей. Это и не удивительно, ведь кто не мечтает о полноценном домашнем кинотеатре. А уж тем более в условиях пандемии, когда дома проводишь большую часть времени. Проекторы обеспечивают вас эффектом полного погружения во время просмотра фильмов, а также дарят яркие впечатления во время игры на огромном экране в FIFA, Just Dance или Mortal Kombat. Очень часто над проектором задумываются на стадии ремонта, когда можно предусмотреть для него специальное место и сразу заложить необходимые коммуникации. Но что делать, если нет возможности удобно установить проектор, а провода к нему приходится тянуть через полкомнаты? В таком случае на помощь могут прийти короткофокусные и ультракороткофокусные проекторы, которые решают часть вышеуказанных проблем.

Главным преимуществом короткофокусных проекторов является возможность развернуть большое изображение, разместив устройство гораздо ближе к стене или проекционному экрану, чем обычный проектор. Проекционное соотношение (соотношение ширины изображения на экране и расстояния до него) у короткофокусных проекторов составляет 1:1 или менее, а у ультракороткофокусных: 0.2:1 — 0.5:1. При соотношении 1:1 каждый метр проекционного расстояния равен метру ширины изображения. Если возьмем ультракороткофокусный проектор с соотношением 0.2:1, в таком случае расстояния в 20 см будет достаточно для картинки шириной 1 метр.

Кроме домашнего использования, короткофокусные проекторы также часто востребованы для бизнеса и образования. Например, когда необходимо провести презентацию в небольшом помещении. Если использовать обычный проектор, его придется размещать посреди комнаты, а докладчик будет постоянно перекрывать часть изображения. В случае с короткофокусным проектором девайс находится за спиной спикера, поэтому он никак не мешает проекции.

В школах или университетах можно часто увидеть интерактивные короткофокусные проекторы. Они не просто выводят изображение на экран, но еще и позволяют взаимодействовать с ним. Проекторы распознают жесты, касания пальцев и стилусов, позволяя делать пометки, рисовать и выполнять различные задачи. Устройства оснащены специальным сенсором, который направлен в сторону экрана. Как правило, такие проекторы устанавливаются на потолке на расстоянии в полметра-метр от экрана, благодаря чему исключается появление теней и бликов.

С точки зрения конструкции устройства обычные и короткофокусные проекторы похожи между собой. А вот ультракороткофокусные модели отличаются тем, что у них объектив находится в задней части корпуса. Это позволяет располагать девайсы максимально близко к стене. Топовые ультракороткофокусные проекторы способны проецировать изображение размером 90”-120” с расстояния всего в 8-20 см.

Короткофокусные проекторы обычно оснащают лазерным источником света. Такое решение более долговечно, чем традиционные лампы, да и требует гораздо меньше технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Так что можно наслаждаться яркой и качественной картинкой продолжительное время.

Многие ультракороткофокусные проекторы позиционируют, как прямую замену телевизору, оснащая их смарт-функциями. На рынке можно найти модели, работающие под управлением Samsung Tizen OS, LG webOS или даже Android TV. А это значит, что вам будут доступны различные стриминговые приложения “прямо из коробки”, и не нужно будет подключать к проектору компьютер или TV-приставку. Более того, такие модели часто имеют встроенные динамики, что также является плюсом, ведь не обязательно использовать внешнюю акустику.

Еще одним преимуществом данных проекторов является эффективная работа с ALR-экранами (Ambient Light Rejecting). Такие экраны (их еще называют экраны с усилением) блокируют фоновую засветку. Благодаря тому, что ультракороткофокусный проектор располагается в непосредственной близости к ALR-экрану, он позволяет отражать ему больше света, обеспечивая пользователя более ярким и контрастным изображением.

В то же время, короткофокусные и, в особенности, ультракороткофокусные проекторы требовательны к поверхности для проецирования. В идеале это должна быть ровная стена, экран с фиксированной рамкой, или еще лучше — вышеупомянутый ALR-экран. При использовании обычного рулонного экрана изображение может выглядеть волнистым. А если же стена, на которую проецируется картинка, не идеально плоская, края изображения будут неровными.

Еще одно требование к стене – это чистый белый цвет, так как если поверхность серая или цветная, то это очень негативно влияет на цветопередачу картинки, которую выдает проектор.

Одим из вариантов решения этой проблемы является нанесение на стену специальной краски, ее, как правило, можно найти под названием «проекционная краска».

Также стоит учитывать, что у недорогих ультракороткофокусных проекторов может быть неравномерно распределена фокусировка. Из-за этого четкость изображения по краям будет хуже, чем в центре. Данный недостаток проявляется при отображении текста, поэтому необходимо его учитывать при выборе проектора для рабочих целей.

Конечно же, наличие лазерного источника света, короткофокусного или ультракороткофокусного объектива, поддержка смарт-функций — все это тянет за собой увеличение стоимости проектора. Обычно короткофокусные и ультракороткофокусные модели стоят заметно дороже, чем длиннофокусные проекторы. Топовые модели и вовсе оцениваются в несколько тысяч долларов. И несмотря на то, что они довольно требовательны к поверхности для проецирования, все же преимуществ у таких проекторов большое количество. Это идеальный выбор для небольших помещений, будь это домашний кинотеатр или игровая комната, либо же в офисных условиях, где проектор не будет мешать докладчику и слушателям.