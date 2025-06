Лучшие музыкальные релизы июня 2025 года: Pulp, Lorde, HAIM и «Структура Щастя»

Первый месяц лета не был очень щедрым на тепло, но порадовал нас новыми работами признанных звёзд сцены и молодых музыкантов. От возвращения трио HAIM с альбомом «I Quit» до долгожданного «More» динозавров брит-попа Pulp — собрали для вас лучшие музыкальные релизы июня 2025 года.

Pulp — More

Жанр: рок

Дата релиза: 6 июня

Количество треков: 11

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Иконы брит-попа Pulp возвращаются с первым за 24 года полноформатным альбомом More. После выхода он сразу же возглавил UK Albums Chart (рейтинг альбомов Великобритании). Это первый подобный успех коллектива со времен их альбома This Is Hardcore 1998 года. А

Пластинка, продюсером которой стал известный сотрудничеством с Arctic Monkeys Джеймс Форд, была создана в течение необычно быстрой трехнедельной сессии в Шеффилде и переосмысливает темы старения, сохраняя фирменный лирический юмор фронтмена группы Джарвиса Кокера.

Turnstile — NEVER ENOUGH

Жанр: альтернативный рок, панк-метал

Дата релиза: 6 июня

Количество треков: 14

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

С тех пор, когда альбом Turnstile 2021 года GLOW ON всколыхнул альтернативную сцену, все взгляды были прикованы к балтиморским панкам, чтобы увидеть, что они будут делать дальше и куда приведут свое изменчивое и полное неожиданными музыкальными отсылками звучание.

Четвертый альбом группы открывается песней, полной синтезаторов, жестких гитарных риффов и реверберации на фоне мечтательного вокала Брендана Йейтса. В дальнейшем Turnstile пускаются в своих экспериментах во все тяжкие, поочередно вплетая в музыкальный ландшафт пластинки длинные эмбиентные вступления, хардкор, олдскульный фанк и дип-хаус.

ENHYPEN — DESIRE: UNLEASH

Жанр: K-pop

Дата релиза: 6 июня

Количество треков: 8

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

После яркого выступления на нынешнем фестивале Coachella K-pop бойз-бэнд ENHYPEN выпустил свой шестой мини-альбом из 8 танцевальных поп мелодий, продюсированных обладателем премии «Грэмми», продюсером и автором песен Cirkut.

Главный сингл релиза «Bad Desire (With or Without You)» намекает на темные, обреченные отношения и сопровождается фантастическим музыкальным видео, в котором участники падают в огненное небо и выполняют свою фирменный танец на адской равнине, где происходит хаотичная схватка сверхъестественных сил.

«Структура Щастя» — «Структура»

Жанр: электроника, постпанк

Дата релиза: 6 июня

Количество треков: 7

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Известная под сценическим псевдонимом именем «Структура Щастя» украинская композитор, исполнительница и автор песен Лиза Углач выпустила свой третий студийный альбом «Структура». Он смело экспериментирует со стилями и приглашает нас в путешествие по миру, в котором причудливо переплетаются электроника, вич-хауз, техно, фолк и панк-рок.

Лиза также предлагает своим поклонникам (на Spotify, например, их почти 300 тысяч) дополнить прослушивание песен интересным визуальным опытом. Над анимированными клипы к песням исполнительницы в разное время работал целый ряд украинских художников, творчество которых она активно популяризирует.

Marina — Princess of Power

Жанр: синти-поп, диско

Дата релиза: 12 июня

Количество треков: 13

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Греко-валлийская певица Марина Диамантис, известная также как Marina, презентовала свой шестой студийный альбом Princess of Power. Проект наполнен пульсирующими электронными ритмами евро-диско, пышными струнными поздних ABBA, а также имеет в ДНК немалые порции Мадонны и Леди Гаги.

Напомним, что в 2020-х годах треки Марины «Primadonna» и «Bubblegum B**ch» с альбомов «The Family Jewels» (2010) и «Electra Heart» (2012) мощно выстрелили в TikTok и получили платиновый статус в США за более чем 1 млн проданных копий.

The Dare — What’s Wrong With New York? : Afters

Жанр: альтернатива, инди-рок

Дата релиза: 13 июня

Количество треков: 13

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Известный продюсированием песни Charli XCX «Guess» певец и музыкант Гаррисон Патрик Смит, он же The Dare, выпустил расширенное deluxe издание своей дебютной пластинки «What’s Wrong With New York?» Миксуя панк, агрессивные синтезаторы и свою любимую клубную музыку 2000-х годов он пробует вернуть старые добрые времена, когда Нью-Йорк еще был развратным и беззаботным.

Релиз состоялся после успешного тура по Европе, выступления на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми» вместе с Charli XCX и нескольких показов на Неделе моды в Париже. Издание содержит ранее неизданные треки и кавер-версию песни «I Can’t Escape Myself» английской постпанк-группы The Sound.

HAIM — I Quit

Жанр: альтернативный поп, инди-рок

Дата релиза: 20 июня

Количество треков: 15

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

В своем четвертом альбоме номинированное на «Грэмми» сестринское трио HAIM решительно освобождается от любых жанровых ограничений и предлагает нам пьянящий коктейль из рока 1970-х, синти-попа 80-х и R&B из 90-х годов прошлого века.

«Каждая песня имеет тему отказа от чего-то, что нам больше не подходит», — объясняют девушки название альбома в пресс-релизе, призывая искать, жить своей правдой и отпустить все лишнее. «Я не думала, что это может быть так легко, пока не оставила это позади», — вторит этим словам песня «Down to Be Wrong».

В 2021 году клавишница группы Алана Хайм дебютировала в кино, сыграв главную роль в романтической драме режиссера Пола Томаса Андерсона «Лакричная пицца». Так что если вам понравились песни сестер Хайм, у вас есть уникальная возможность продолжить знакомство с ними на киноэкране.

Adrian Quesada — Boleros Psicodélicos II

Жанр: рок, латиноамериканский фанк, соул

Дата релиза: 27 июня

Количество треков: 12

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Восьмикратный номинант на премию «Грэмми» артист Адриан Кесада, наиболее известный как соучредитель группы Black Pumas, выпустил альбом «Boleros Psicodélicos II», являющийся продолжением его известного релиза Jaguar Sound 2022 года

года.

Опираясь на уникальное сочетание латиноамериканских баллад 60-х и 70-х годов и психоделических влияний, новый альбом артиста представит ряд латиноамериканских исполнителей, в частности Куко, Эрманоса Гутьерреса, Эда Маверика, iLe и других.

Babymetal — METAL FORTH

Жанр: альтернативный металл, хэви-метал

Дата релиза: 27 июня

Количество треков:

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Известное сочетанием хэви-метала и J-pop японское трио Babymetal празднует своё 15-летие новым альбомом METAL FORTH. По последним сообщениям, релиз, который был назначен на 27 июня, переносится. Но фанаты могут ознакомиться с альбомом через синглы «RATATATA» с участием немецкой группы Electric Cowboy и «From me to u», в записи которого приняла участие американская певица Poppy.

Lorde — Virgin

Жанр: инди-рок, альтернативный поп

Дата релиза: 27 июня

Количество треков: 11

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Новозеландская поп-звезда Lorde выпустила свой четвертый альбом Virgin. Его постер, изображающий рентгеновский снимок таза певицы, и откровенный сингл Man Of The Year, в котором она залепляет грудь армированным скотчем, еще до релиза вызвали много спекуляций и намекали на новый уровень откровенности в исследовании личных проблем.

В одном из интервью Lorde пообещала, что Virgin будет похожим на поцелуй с кем-то, кто вам действительно нравится. И пока довольными остались все: в альбоме примерно поровну трогательных ностальгических песен, под которые можно поплакать, и ритмичных танцевальных хитов. А первая мысль после прослушивания у большинства поклонников: жаль, что это длилось всего 34 минуты.

To Eternity — «Причинно-наслідковий зв’язок»

Жанр: поп, альтернатива

Дата релиза: 27 июня

Количество треков: 10

Где послушать: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Украинский певец Даниил Отуонье, он же To Eternity, имеет нигерийские корни и известен тем, что разорвал тренды TikTok. После сингла «Невкусный мед», который получил более 2 млн просмотров, артист презентует свой первый полноформатный альбом «Причинно-наслідковий зв’язок».

По словам Даниила, каждая из 10 песен символизирует отдельный этап его внутренней трансформации от влюбленности через сомнения, разочарования и личный рост. К созданию проекта также присоединились исполнители Креатив, olya neska и IHRYK, фиты с которыми можно услышать на пластинке.