MacBook Air 2018 — обзор ультрабука Apple

Практически эталонным ультрабуком с момента появления считается MacBook Air и любой тонкий ноутбук автоматически сравнивают именно с ним. Но очень долгое время ни его корпус, ни комплектующие должным образом не обновлялись. За это время Apple успела выпустить 12-дюймовый MacBook, в котором многие увидели замену старине Air. Да и модели MacBook Pro в новом дизайне стали поменьше и полегче. Тогда и появился вопрос о будущем линейки Air, но в Apple все-таки решили ее обновить, представив MacBook Air 2018. Давайте посмотрим, сможет ли этот ноутбук продолжить славное наследие моделей Air.

Модельный ряд

На текущий момент у Apple есть три линейки ноутбуков: Macbook, MacBook Air и MacBook Pro. MacBook выпускается только в 12-дюймовом варианте, тогда как Pro могут быть 13- и 15-дюймовыми. Младшая версия MBP доступна в вариантах с Touch Bar или обычным рядом F-клавиш.

Обновленный MacBook Air появился только в одном варианте размера, а не двух, как это было на пике популярности линейки. При этом изменения коснулись всех параметров ноутбука, от прошлой модели здесь осталось одно название. Стоимость базовой версии это подняло сразу на $200. Правда, и «фишек» у ноутбука стало побольше. Прошлое поколение Air при этом осталось в продаже.

Комплектация и первые впечатления

Как заведено у компании, в комплекте с ноутбуком есть только зарядное устройство, кабель и документация с наклейками. Кстати, теперь они (наклейки) не белые, а, как в нашем случае, Space Gray, в цвет корпуса ноутбука. В свете относительно сложной ситуации с подключением внешних устройств, переходники и хабы актуальность не потеряли, но за них придется доплачивать. Это сделает ноутбук в среднем на $100-200 дороже, в то время как некоторые конкуренты либо оснащают свои ноутбуки большим количеством портов, либо кладут в коробку переходники.

Для тех, кто знаком с macOS, тут сюрпризов не будет. Разве что при первой загрузке теперь можно (скорее, нужно) настроить Touch ID. Но все остальное уже давно знакомо. Тем пользователям, которые перейдут на Air с одной из актуальных моделей MacBook или MacBook Pro, каких-то категорически новых ощущений не стоит ожидать. А вот тем, кто обновит старый Air или тех, кто купил свой первый Mac, тут ждет много нового.

Дизайн и удобство использования

Редизайн ждали давно. Вряд ли публика оценила бы старый корпус, пусть и с новой начинкой. Да и на фоне других ноутбуков старый вариант смотрелся бы как-то странно. Поэтому внешность нового MacBook Air словно подогнана под актуальные модели MacBook и MacBook Pro. Но так получилось, что размеры корпуса не намного меньше Pro 13, а вес не сильно-то и поменялся: 30,41×21,24×0,41-1,56 см, 1,25 кг. Клиновидная форма корпуса, который сужается ближе к пользователю, визуально делает ноутбук тонким, но в самом широком месте он такой же, как «Прошка» (даже на сотую сантиметра больше).

Нет, я не говорю, что Air большой, просто на фоне существующих моделей он уже не выглядит таким маленьким, как было с предыдущими поколениями. Так-то перед нами действительно маленький лептоп, который практически не занимает места в рюкзаке и сильно не напрягает спину во время ходьбы. При этом он, субъективно, здорово выглядит — как MBP 13 с покатистым профилем. Но в отличии от Pro, здесь нет дополнительных прорезей для вентиляции снизу. В остальном ноутбуки очень похожи и практически идентичны по размеру. Выбрать можно из трех вариантов цветов: Space Gray, Silver и Gold.

Ситуация с портами для подключения внешних устройств и зарядки такая же, как и у других моделей. Слева на корпусе есть два Thunderbolt-разъема, совместимых с USB-C, а справа гнездо для наушников. Для многих вещей потребуются переходники или новые кабели. На сегодняшний день, конечно, это все еще не очень удобно. С другой стороны, некоторые пользователи все же смогли адаптироваться под такие условия и вовсе отказались от флешек, проводных мышек и прочих мелочей. Лично мне хватает хаба с несколькими USB-A, HDMI и кард-ридером, но, повторюсь, удобство использования от этого похрамывает.

Собран ноутбук ожидаемо хорошо. Типичный «тест на MacBook» (открытие крышки одной рукой) он проходит, но придерживать стоит. Ножки хоть и не назвать скользящими, при подключении/отключении чего-либо в порты, придерживать ноутбук все равно придется. Алюминиевый корпус, на мой взгляд, очень приятный в использовании, а компания лишний раз делает акцент на том, что это полностью переработанный материал.

Дисплей

Новый дизайн это далеко не все, что досталось MacBook Air 2018. Обновление существенно затронуло экран. При той же диагонали в 13,3 дюйма, разрешение выросло до 2560×1600 точек. Естественно, теперь это Retina. Рамки вокруг него нельзя назвать толстыми, но у других производителей встречаются более «безрамочные» дисплеи (если это в принципе кому-то настолько важно). Угол разворота шарнира тоже остался прежним, развернуть ноутбук на 180 градусов не выйдет.

С новым разрешением появилась и новая матрица. Теперь это IPS (напомню, в прошлой модели была TN). Калибровка немного отличается от матриц MBP, но все равно очень хороша. Как, собственно, и сама картинка. Не думаю, что дисплей кому-то может не понравиться, за ним приятно работать, смотреть фильмы и фотографии. Для вечера есть режим Night Shift, который можно подстроить под собственные предпочтения.

Замеры показали максимальный уровень подсветки в 270 кд/м². Большую часть времени я провел с уровнем яркости близким к максимальному. При этом меня не тревожили блики и отражения, несмотря на глянцевый экран. Да и датчик освещения работает замечательно. Экраном я очень доволен.

Клавиатура, тачпад, Touch ID и мультимедиа

Не думаю, что для кого-то стала сюрпризом фирменная клавиатура и в MacBook Air. По субъективным ощущениям, она такая же, как в новых MBP. Механизм все еще спорный, ведь может засоряться, а звук тоже далеко не все хорошо воспринимают. Лично мне клавиатура нравится во всем: размер и размещение клавиш, звук, требуемые усилия для нажатия, подсветка… Совершенно все в ней меня устраивает, а с залипанием клавиш на своем ноутбуке за год использования я так и не столкнулся.

Тачпад MacBook Air также позаимствовал у актуальных моделей Apple, как и в них, он стеклянный и крупный. Физически сенсорная панель не нажимается, но дает тактильный отклик и звук с помощью вибрации. Также она отлично показывает себя в работе, замечательно распознает жесты и легко послужит заменой мыши. От технологии Force Touch пока не отказались и тачпад распознает несколько степеней силы нажатия. В общем, все типично для любого современного MacBook.

Еще один удобный бонус нового MBA — сканер отпечатков пальцев. В ближайших по цене MacBook и в базовой модели MBP его нет. К работе сканера не придраться. В кнопку включения можно внести три отпечатка и не вводить пароль при входе в систему, при оплате покупок через Apple Pay (надеюсь, скоро украинские интернет-магазины внедрят поддержку), и когда нужно получить доступ в, например, 1Password. Но система все равно не даст забыть пароль, особенно если нужно внести изменения в некоторых настройках, где отпечатка пальца будет недостаточно для доступа.

Звук тоже не подвел. В довольно тонкий ноутбук все равно смогли установить хорошие динамики, которые одинаково подходят как для сопровождения звуком фильмов, так и прослушивания музыки. Естественно, они не сравнятся с хорошей акустикой, но в случае, если в помещении больше ничего нет, то включить себе музыку для фона или посмотреть серию любимого ситкома на кухне с такими динамиками можно без проблем.

Уже привычная для ноутбуков камера FaceTime HD лучше не стала. Ее качества хватит для видеосвязи, хотя картинка и шумновата в комнатном освещении, а голос передаст всенаправленный микрофон, который находится возле кнопки Fn.

Производительность и ПО

Мощность новинки немного удивила. Начнем с того, что в MacBook Air 2018 устанавливается 2-ядерный Intel Core i5-8210Y с интегрированным видео UHD Graphics 617. И это без вариантов. А вот память можно конфигурировать: 8/16 ГБ ОЗУ (2133 МГц, LPDDR3) и от 128 ГБ до 1,5 ТБ накопителя. Для связи есть Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Да, видно, что на чем-то сэкономили. И все как обычно распаяно на материнской плате. Отдельно стоит отметить наличие чипа Apple Т2, который отвечает за безопасность и шифрование данных.

Зато в работе все очень даже хорошо. В обычной офисной рутине я не почувствовал какой-то сильной разницы с моим 15-дюймовым MBP. Разве что при редактирование фото в Lightroom и экспорте файлов можно было заметить мелкие задержки. Во всем остальном я ничем не ограничивался во время работы, а одновременно были запущены 8-10 приложений. Для небольшого сравнения мы запустили конвертацию минутного 4К-видео на тестовом Air и базовом MacBook Pro 13 прошлого года. Так вот герой обзора справился с задачей за 2 минуты 21 секунду, а «прошке» потребовалось на 12 секунд больше. Так что те пользователи, которые поменяют свой старый Air на новый, явно заметят ускорение работы и в принципе могут ожидать того же, что получили владельцы начальных MBP.

При обычной работе систему охлаждения совершенно не слышно. Вентилятор отключается, когда нет серьезной нагрузки, но если появляется какая-то задача, которая потребует больше системных ресурсов, то шума будет довольно много, а скорость вращения достигнет 8000 оборотов в минуту. Но за все время тестирования корпус так и не нагрелся, еще и практически все время был прохладным.

В работе macOS, естественно, ничего нового не появилось. Тут нет каких-либо отличий от того, что можно найти в любом другом ноутбуке Apple. Для тех, кто будет «переезжать» со старого Мас, можно будет не заморачиваться с настройками, а просто перенести данные, например, с помощью резервной копии. А у тех, кто перейдет с Windows, процесс адаптации не должен отнять много времени.

Автономность

В корпусе разместили несколько секций аккумулятора, общая емкость которых составила 49,9 Вт•ч. По заверениям производителя, этого должно хватать на 10 часов браузинга. В режиме офисных задач (браузер, почта, текстовый редактор, приложения социальных сетей, музыкальный проигрыватель, календарь, RSS…) ноутбук терял 10-15% в час. Просмотр двухчасового фильма обходился в 19%. В целом, если бы это был мой рабочий ноутбук, то преимущественно я бы мог обходиться без зарядного устройства в офисе.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Приятный дизайн, хорошая сборка, материалы корпуса; дисплей; звук; тачпад; производительность; Touch ID Минусы: необходимость в переходниках; цена Вывод: Обновление MacBook Air получилось немного спорным. Ноутбуку достались отличные комплектующие и дизайн, вписывающийся в текущее семейство компьютеров Apple. Производительности ему хватает, а общие впечатления от работы оправдали ожидания. Только для тех пользователей, которые хотят больше портативности, есть более легкий MacBook, а для всех остальных есть MacBook Pro с почти такими же габаритами и чуть более интересным экраном (больше яркости и поддержка цветового пространства P3). С другой стороны, Air немного дешевле обоих упомянутых предложений и способен на все те же задачи. Так что легендарная «печатная машинка» все еще заслуживает внимания. Технические характеристики Apple MacBook Air 13" Space Gray 2018 (MRE82)

36 365 − 58 103 грн

Сравнить цены Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система macOS Диагональ, дюймов 13,3 Тип матрицы IPS Тип покрытия глянцевое Разрешение 2560x1600 Сенсорный - Процессор Intel Core i5-8210Y Частота, ГГц 1,6-3,6 Количество ядер процессора 2 Оперативная память, ГБ 8 Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 8 Тип памяти LPDDR3 Жесткий диск, ГБ - SSD, ГБ 128 Оптический привод - Графический адаптер, объем памяти Intel UHD Graphics 617 Внешние порты 2x Thunderbolt 3, 3.5 mm headphone jack Картридер - WEB-камера + Подсветка клавиатуры + Сканер отпечатка пальцев + Сетевой адаптер - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 3G/LTE - Вес, кг 1.25 Размер, мм 304.1x212.4x4.1–15.6 Материал корпуса алюминий Цвет корпуса серый космос Мощность, Вт*ч 50,3 Напряжение батареи, В Li-Pol

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора ноутбука MacBook Air 2018