Mi Smart Band 4 — лучший Mi Band от Xiaomi





Столь популярный фитнес-трекер как Mi Band нельзя менять резко и кардинально. Тут работает принцип “тише едешь — дальше будешь”. Похоже, что в Xiaomi руководствовались именно этим принципом и нововведений в Mi Smart Band 4 немного. Цветной экран, управление музыкой, NFC для некоторых рынков, приставка “Smart” в названии и, в общем-то, все. Но, познакомившись с браслетом понимаешь, что больше и не нужно, ведь сохранились главные характеристики, которые и сделали браслет популярным: удобство, простота, автономность и доступность.

Уверен, что среди наших читателей будет немало пользователей второго или третьего поколений Mi Band, которые задумываются о замене. Будут и те, кто только присматривается к покупке своего первого фитнес-трекера. И, с учетом того, что сейчас в продаже есть сразу три поколения Mi Band, то им будет интересно — стоит ли покупать сразу последнюю версию или немного сэкономить. В этом обзоре я постараюсь ответить на оба вопроса.

Дисплей — теперь в цвете

Одним из главных достоинств Mi Band 3 по сравнению с предыдущей версией стал увеличенный дисплей, который вмещал себе больше информации. К сожалению, при всех своих достоинствах у него был один существенный недостаток — очень плохая видимость при прямом солнечном свете.

В Mi Smart Band 4 установлена матрица AMOLED с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 240х120. Теперь в браслете цветной, крупный и заметно более яркий дисплей. В настройках вам доступно 5 градаций яркости и на максимальной дисплей прекрасно видно под прямыми солнечными лучами.

И уже ради этого можно сменить третье и тем более второе поколение на четвертое. Правда, внутри помещения дисплей покажется излишне ярким, особенно вечером или утром и, к сожалению, автоматической регулировки нет.

Картинка на дисплее сочная, яркая, насыщенная и почти не зернистая. Под такой экран в Xiaomi перерисовали меню и каждый пункт теперь выполнен в своем цвете. Как и в Mi Band 3, дисплей сенсорный. Палец скользит по нему легко, меню отзывчивое, пользоваться приятно.

Кстати, дисплей покрыт не пластиком, который очень быстро царапался, а закаленным стеклом. Оно меньше подвержено царапинам и так легко не теряет товарный вид, как верхняя панель в третьем поколении.

Благодаря увеличенному размеру и цветности, разработчики внедрили в браслет поддержку разнообразных циферблатов. 4 из них можно менять в самом Mi Smart Band 4, а в приложении Mi Fit еще несколько десятков самых разных главных экранов и на любой вкус.

Что еще нового в дизайне Mi Smart Band 4?

Нельзя сказать, что дизайн обновился кардинально. Даже цвет ремешка в стандартной версии остался тем же. А вот сама капсула стала толще на несколько сантиметров, из-за чего металлические ремешки от предыдущей версии не подойдут. А вот резиновые — без проблем.

Ремешок остался прежним по текстуре и длине, так что заметной разницы между ними нет. Капсула достается из него с большим трудом, из нового ремешка она выпадать точно не будет. Но риск растяжения ремешка со временем никуда не делся.

MI Snart Band 4 слева, Mi Band 3 справа

Функциональность — без особых изменений

Mi Smart Band 4 по-прежнему умеет подсчитывать шаги, сон и пульс, выводить уведомления о входящих сообщениях, а теперь и управлять музыкой, которая воспроизводится со смартфона. Стоит отметить появление поддержки платежной системы Alipay, NFC в версии для Китая, который позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте. В остальном, все по-прежнему с поправкой на более крупный дисплей. Из дополнительных функций есть секундомер, таймер и прогноз погоды.

Для соединения со смартфоном используется более экономичный Bluetooth 5.0. А среди встроенных датчиков появился гироскоп. Настройка, сбор и отображение данных происходит в приложении Mi Fit. За 5 лет существования утилита не претерпела кардинальных изменений. Интерфейс состоит из трех экранов — основной и спортивной сводки, статистика друзей и настройки браслета.

У нас на тестировании побывала глобальная версия без поддержки русского языка в меню. Из коробки в браслете был только английский и китайский языки. Для включения первого пришлось переключить смартфон на английский язык. В официальной версии для Украины есть русский язык в меню, но о поддержке украинского пока нет данных.

Браслет умеет выводить уведомления о звонках, а также сообщениях из любых приложений. Звонок можно отбить или заглушить. Вибрация достаточно мощная и хорошо ощущается на руке.

Уведомления на русском и украинских языках показываются почти всегда корректно, кроме некоторых букв и смайлов в принципе. А сам шрифт пока трудно назвать читабельным. Будем надеяться на то, что это будет исправлено в будущем. Но благодаря увеличенному размеру экрана теперь на нем отображается больше информации и это плюс.

Навигация по меню осуществляется вертикальными свайпами, а возврат в предыдущий пункт меню происходит при помощи нажатия на сенсорную кнопку под дисплеем. Процесс прост и будет интуитивно понятным для новых пользователей, а для старых — знакомым. Порядок и количество пунктов меню можно настроить в Mi Fit. Для быстрого доступа к управлению музыкой можно сделать горизонтальный свайп влево.

Mi Smart Band 4 для спорта

Спортивные функции представлены отслеживанием круглосуточной физической активности и несколькими режимами тренировок, в которые входит бег на открытой местности и по дорожке, занятия с отягощением, ходьба с отслеживанием по GPS в смартфоне и плавание. Как и раньше, в браслете можно мыть руки, принимать душ и плавать.

В спортивном режиме к работе оптического пульсометра особых вопросов нет, его точность несколько отличается от нагрудных и оптических датчиков высокого уровня в пределах 2-3 ударов в секунду. В Mi Fit можно настроить уведомление о превышении максимального порога пульса. В целом, каких-либо аномальных отклонений в значениях я не видел, но и рассматривать Mi Smart Band 4 для более-менее серьезных занятий спортом я бы не стал.

При беге вы сможете видеть дистанцию, темп, время и пульс. К сожалению, ввиду небольших размеров экрана и шрифта, все эти данные трудно увидеть при быстром взгляде в движении. GPS в браслете нет, для корректного отображения трека, темпа и дистанции придется брать с собой смартфон.

К отслеживанию простых действий, вроде ходьбы, у меня нет претензий. Другие движения, кроме шагов почти не попадают в общую статистику.

А вот отслеживание сна достаточно простое и не всегда точное. Например, моменты пробуждения не всегда отображались в итоговой статистике. Да и сама сводка простая. В этом плане Xiaomi пора перенять опыт у Huawei/Honor, которые умеют отслеживать даже дневной сон и давать подробные советы по улучшению качества отдыха.

Автономность

Одним из отличий от третьего поколения стало зарядное устройство. Его конструкция изменилась, а контакты на капсуле переехали с торца на нижнюю часть. Поэтому зарядные устройства от старых поколений теперь не совместимы с Mi Smart Band 4. Увеличилась и емкость аккумулятора со 110 мАч до 135 мАч в версии без NFC, то есть в нашей. По всей видимости это связано с новым дисплеем и поэтому корпус стал немного толще.

Mi Smart Band 4 слева, Mi Band 3 справа

Итак, производитель обещает 20 дней автономной работы. Но все зависит от частоты использования пульсометра и дисплея. В моем случае при включенном автоматическом определении сна, измерении пульса с 30-минутным интервалом, постоянными входящими уведомлениями, Mi Smart Band 4 расходовал примерно 6% в день. Что позволяет рассчитывать на более чем две недели работы. С учетом нового яркого дисплея — очень неплохо. Если выключить постоянное отслеживание пульса, то расход заряда падает до 5% и мы получаем честные 20 дней работы. Браслет полностью заряжается за 1,5 часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: дисплей, функциональность, автономность, удобство использования Минусы: завышенная стоимость на старте продаж, шрифт в уведомлениях, качество отслеживания сна хуже, чем у конкурентов Вывод: Скажу банальную, но уместную фразу: лучший фитнес-браслет стал еще лучше. По правде говоря, именно таким должен был стать год назад Mi Band 3 — чуть более функциональным и оснащенным цветным экраном. Стоит ли обновляться владельцам второго или третьего поколения? Да, но точно не на старте продаж с учетом завышенной стоимости в Украине. Я рекомендую немного подождать пока спадет ажиотаж. Но даже так, Mi Smart Band 4 однозначно станет хитом продаж в течении следующего года и это не удивительно. Тут хорошо почти все — экран, функциональность, автономность. Я думаю, что не стоит критиковать браслет за отсутствие NFC и GPS. Цена была бы другой, но и без них Mi Band стал одним из самых популярных фитнес-трекеров. Жителям Китая, безусловно, повезло в этом плане чуть больше, но даже в наших реалиях Mi Smart Band 4 будет очень популярен, ведь есть за что Технические характеристики Xiaomi Mi Smart Band 4 Black

1 197 − 1 450 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + Android + Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности ходьба, бег, плавание, велосипед Пульсометр + (оптический) Подсчет шагов + Подсчет ступенек - Отслеживание сна + Дисплей, тип AMOLED Диагональ 0,95 Разрешение 120x240 Сенсорный + Размеры, мм нет данных Материал корпуса пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (до 5 АТМ) Вес, г (с ремешком) 22 (без ремешка) Размеры, мм для запястий с обхватом 155-216 мм (ширина 18 мм) Материал ремешка резина Цвет ремешка черный Сменный + Тип аккумулятора встроенный Емкость, мАч 135 Время автономной работы до 20 дней Слот для SIM-карты - Динамик - Микрофон - Вибромотор + Bluetooth + (5.0) Wi-Fi - NFC - GPS - Еще цветной дисплей, гироскоп, акселерометр

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