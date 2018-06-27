Обзор фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 3

С момента выхода второго поколения одного из самых популярных фитнес-трекеров в мире прошло уже 2 года, и по меркам индустрии это очень много. Соответственно, поклонники Mi Band ожидали значительных нововведений, раз у производителя разработка новой версии заняла столько времени. В своем третьем поколении браслет Xiaomi действительно заметно обновился, но оправдает ли ожидания поклонников? Давайте попробуем разобраться.

Комплектация Xiaomi Mi Band 3

На смену белой коробочке с изображением браслета, в которой поставлялся Mi Band 2, пришла упаковка с прозрачной верхней частью, сквозь которую видна капсула.

Внутри лежит ремешок и адаптер для зарядки. С учетом того, что капсула в третьем поколении увеличена, то стал больше и адаптер питания.

Дизайн

Внешний вид — это самое заметное изменение третьего поколения по сравнению со вторым, но кардинальных перемен здесь нет. Mi Band 3 получил более обтекаемый и глянцевый дизайн капсулы.

Пока что заявлено три цветовых решения: черное, красное и синее. Но в скором времени точно появится бесчисленное количество всевозможных ремешков из разных материалов и разных цветов. Во всех случаях цвет капсулы черный.

Сама капсула стала больше и чуть тяжелее, но она по-прежнему выполнена из пластика.

Ее форма также поменялась, по бокам появились выемки для более надежного крепления к браслету.

На одном из концов капсулы расположены контакты для зарядки, а снизу — оптический пульсометр. Корпус теперь защищен не просто от брызг, но и рассчитан на плавание при глубине не более 50 метров.

По сравнению с Mi Band 2, лицевая панель которого была плоской, в новой версии вся верхняя часть прикрыта объемным прозрачным пластиком. А это положительно сказалось на удобстве использования, так как дисплей теперь сенсорный.

Палец скользит по экрану очень легко, но на нем остаются отпечатки. К тому же есть подозрение, что без царапин в таком случае точно не обойдется, но как показал первый опыт использования, сразу они точно не появляются. С другой стороны, найти защитную пленку для такой формы будет не просто.

Ремешок Xiaomi Mi Band 3

По своему виду ремешок такой же, как и раньше, но стал самую малость шире и слегка изменился внешний вид кнопки.

Но все это заметно только при ближайшем рассмотрении. Браслет стал несколько тоньше в местах контакта с капсулой, а это потенциально слабое место. Но, за счет выемок по бокам корпуса, достать капсулу из ремешка не так уже и просто даже намеренно, не говоря уже о случайных моментах. За время использования капсула ни разу не выпадала из ремешка, в независимости от тугости его затягивания на запястье, даже во время пробежек.

К кнопке-застежке вопросов нет, за время использования она расстегнулась только раз, да и то, после того как я зацепился рукой за стену. К самому ремешку привыкаешь быстро, во время сна на него перестаешь обращать внимание, а за счет формы он не цепляется за одежду.

В качестве материала используется гладкая на ощупь резина, комфортная при ежедневном ношении. Общая длина ремешка увеличилась до 247 мм, против 235 мм у Mi Band 2. И теперь, за счет удлиненной на 5 мм капсулы ремешок подходит для запястий с обхватом от 155 до 216 мм.

Дисплей

Это именно та часть браслета, которая подверглась наиболее заметному апгрейду. Вместо маленького однострочного окошка, Mi Band 3 получил дисплей с диагональю 0,78 дюйма, выполненный по технологии OLED с разрешением 128х80. По сравнению с предшественником, дисплей может отобразить значительно больше полезной информации. Например, в режиме ожидания он показывает не только время, но и дату, а также количество шагов.

Более того, как я уже упоминал, дисплей теперь сенсорный и является органом управления, в дополнение к кнопке под ним. Сенсорная поверхность достаточно чувствительная, но есть легкое ощущение небольшого лага. Вероятно дело не в самом дисплее, а в не самой высокой скорости работы.

Уровень яркости дисплея отрегулировать нельзя, в помещении он хорошо читается, углы обзора достаточно широкие, насколько это позволяет утопленность матрицы в корпус. Критичный недостаток по сути один — полное отсутствие читабельности при прямом солнечном свете.

На этой фотографии дисплеи обоих браслетов включены, но, к сожалению, на них абсолютно ничего не видно.

Возможности

Xiaomi Mi Band 3 умеет считать шаги, пульс, показывать время, отслеживать качество сна и выводить уведомления. В целом, список аналогичен таковому у Mi Band 2, но почти каждая из функций стала более информативной благодаря увеличенному дисплею.

Так, помимо часов на дисплей вы можете вывести количество шагов и дату, а самих вариантов отображения дисплея в режиме ожидания теперь три. Меню стало немного шире, навигацию по нему осуществляется свайпами, для доступа к функциям теперь нужно нажать и удержать сенсорную кнопку на пару секунду, а для того, чтобы вернуться необходимо краткое нажатие. Во избежание случайных срабатываний, дисплей может быть заблокирован, а для его разблокировки достаточно провести снизу вверх.

В меню появился прогноз погоды и секундомер — это новые функции. Фитнес-раздел представлен количеством пройденных шагов, километров, потраченных калорий и процентом от дневной нормы шагов. Далее есть пункт, где можно прочесть последние сообщения из мессенджеров. Mi Band 3 умеет выводить информацию о входящих звонках, отображая имя контакта. Путем длительного нажатия на сенсорную кнопку звонок можно отклонить. Из полезных фишек можно выделить функцию поиска смартфона, при которой он начнет издавать громкий звук, а также возможность дистанционно включить или отключить звук. Понравилась заметная сила вибрации, которую ощущаешь, даже в глубокой фазе сна. Кстати, умного будильника по-прежнему нет.

Для Mi Band 3 пока что отсутствует глобальная прошивка, поэтому меню на китайском языке. При этом кириллица в уведомлениях поддерживается, но шрифт с засечками и большими интервалами читается очень трудно на небольшом дисплее. Но, по сравнению с Mi Band 2 уже неплохо, по крайней мере прочесть заголовок сообщения и тип приложения откуда оно поступило можно. По предварительной информации, глобальная версия появится осенью. С ней также должна поступить версия браслета с NFC, но пользоваться этим интерфейсом для бесконтактных платежей за пределами Китая будет нельзя. По крайней мере, если Xiaomi не запустит в Украине свою платежную систему Mi Pay.

В качестве интерфейса подключения используется Bluetooth 4.2. Для отслеживания шагов и сна — акселерометр, а вот барометра и GPS нет. За время использования произвольных разрывов связи замечено не было, возможности уведомить о разрыве соединения вибрацией в приложении я не нашел, при потере связи на дисплее появляется только иконка.

В целом, сильных погрешностей в работе браслета замечено не было, но нельзя сказать и о полном их отсутствии. К работе пульсометра при повседневном использовании и во время пробежек замечаний нет, для оптического датчика точность хорошая, кроме занятий в тренажерном зале, но это особенность технологии фотоплетизмографии, а не конкретного устройства. Во время пробежки вы можете видеть на экране браслета свою скорость, километраж и пульс, но при условии включенного режима бега в приложении Mi Fit.

Mi Fit

Для настройки браслета уже традиционно используется фирменное приложение, за годы существования заметно нарастившее функциональность. Если вы пользовались носимыми устройствами Xiaomi или Amazfit, то интерфейс вам будет знаком. Для новых пользователей вкратце опишу приложение. Вас встречают три вкладки, одна со сводкой о физической активности за день (шаги, сон, пульс), вторая — журнал тренировок, а на третьей сконцентрированы настройки гаджета и дополнительные параметры.

В настройках вы можете видеть уровень заряда аккумулятора, включать будильник, выбирать приложения для вывода уведомлений и управлять другими мелкими функциями, вроде сигнала о том, что вы давно не вставали и пора пройтись.

Для пользователей iPhone интерфейс аналогичен и функциональность в случае Mi Band 3 будет та же.

Автономность

Вместе с увеличенным корпусом, в Mi Band 3 был установлен более емкий аккумулятор на 110 мАч. Но заявленное время работы осталось прежним — 20 дней, по всей видимости это связано с использованием более крупного дисплея. Стоит учитывать, что это время достижимо только при редком использовании пульсометра.

А вот включение периодической проверки пульса раз в 30 минут сократит автономность до 12-13 дней. В настройках также есть возможность включить проверку пульса только как вспомогательную функцию для отслеживания сна, в таком случае время работы будет соответствовать заявленному. Полное время зарядки от комплектного адаптера составляет примерно 2 часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: стоимость, дизайн, удобство использования, более крупный дисплей, пульсометр Минусы: не очень много изменений по сравнению с предшественником, видимость дисплея на солнце Вывод: Пользуясь Xiaomi Mi Band 3 меня не покидало ощущение, что его стоило назвать Mi Band 2S (по аналогии с Mi Band 1S). Обновленный дизайн больше похож на фейслифтинг, а не на полноценное новое поколение. Да и внутри все осталось по-прежнему. В прошивке появились новые функции, но после двухлетнего ожидания этого кажется мало. Поэтому если у вас уже есть Mi Band 2, то рекомендую не спешить с апгрейдом, как минимум стоит дождаться глобальной прошивки с нормальным отображение кириллицы Технические характеристики Xiaomi Mi Band 3 Black

1 165 − 1 590 грн

Сравнить цены Тип Фитнес-браслет iOS + (9.0 и выше) Android + (4.4 и выше) Windows 10 - Уведомления о входящих событиях + Функция громкой связи - Прослушивание музыки - Типы физической активности ходьба, бег Пульсометр + (оптический) Подсчет шагов + Подсчет ступенек - Отслеживание сна + Дисплей, тип OLED Диагональ 0,78 Разрешение 128х80 Сенсорный + Размеры, мм 17,9x46,9x12 Материал корпуса пластик Цвет корпуса черный Пыле/влагозащита + (водонепроницаемость до 50 метров) Вес, г (с ремешком) 20 Материал ремешка силикон Цвет ремешка черный Сменный + Емкость, мАч 110 Время автономной работы до 20 суток Bluetooth + (4.2) Wi-Fi - NFC - GPS -

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