«Монстр, пожирающий мины»: что известно о датской машине разминирования Hydrema MCV 910

В 2023 году издание Time сообщило, что в результате полномасштабного российского вторжения Украина стала самой заминированной страной в мире. Ускорить очистку деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов могут машины механизированного разминирования Hydrema MCV 910, которые предоставляют наши датские партнеры. Рассказываем, как они работают и на что способны.

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История противоминных цепов

Одним из распространенных видов холодного оружия в средние века был боевой цеп — длинный деревянный черенок, к которому с помощью цепи прикреплялся металлический груз цилиндрической, шарообразной или грушевидной формы. В начале Второй мировой войны принцип действия боевого цепа подсказал инженерам британской армии способ делать проходы в минных полях.

Противоминный цеп состоит из нескольких тяжелых цепей, заканчивающихся стальными шариками размером с кулак и прикрепленных к быстро вращающемуся ротору, установленному на двух рычагах перед танком или другим транспортным средством. Вращение ротора заставляет цепи сильно бить по земле, что приводит к детонации мин без значительного ущерба для цепей или транспортного средства.

Первые противоминные цепы на британских танках Matilda использовались в 1941-1942 годах во время кампании в Ливийской пустыне. Позже под них начали приспосабливать американские средние танки M4 Sherman. Специализированная версия M4 Sherman Crab имела прочный вал с 43 металлическими цепями и позволяла делать проходы в минных полях со скоростью 2 км/ч.

Современные аналоги противоминных цепов используются как в армии, так и в гражданских организациях, занимающихся гуманитарным разминированием. В отличие от своих предшественников времен Второй мировой войны, они обычно устанавливаются на платформах, которые не имеют оружия, но оснащены броней для защиты оператора от взрывов.

Машина механизированного разминирования Hydrema 910

Hydrema MCV 910 (Mine Clearing Vehicle) — специализированная машина механизированного разминирования, которая производится датской компанией Hydrema Defens и предназначена для безопасного подрыва противопехотных или противотанковых мин мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте, расположенных на глубине до 30 см.

Первые образцы Hydrema 910 сошли с конвейера в 1996 году. С 2002 года они участвовали в операциях союзников в Афганистане, в частности очищали от мин территории вокруг авиабазы Баграм. Сейчас самым большим парком Hydrema 910 владеет армия США. Там они получили название M1271 Mine Clearing Vehicle, или «средняя машина разминирования».

Начиная с 2024 года Hydrema 910 присоединились к разминированию деоккупированных территорий Украины. Как сообщает министерство обороны Украины, датские машины уже разминировали более 560 гектаров Харьковщины. В перспективе работа может пойти быстрее, ведь производство Hydrema 910 должно быть локализовано в Украине. Соответствующая договорённость была достигнута в 2023 году.

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Сочетание производительности и безопасности

Конструктивно Hydrema MCV 910 — двухосный автомобиль весом 18 тонн, две секции которого соединены шарниром, что позволяет увеличить маневренность и проходимость. В задней части корпуса расположен вращающийся вал, на котором закреплены 72 тяжелых цепи с металлическими шарами или цилиндрами на концах.

Hydrema 910 эффективно уничтожает или заставляет детонировать закопанные на глубину до 30 см мины в полосе шириной 3,5 метра, что достаточно для проезда большинства бронированной техники. При этом она способна выдержать взрыв мощностью до 10 кг в тротиловом эквиваленте и остается достаточно компактной для перевозки по железной дороге. А максимальная нагрузка на ось 10 тонн дает ей возможность передвигаться по обычным дорогам и мостам.

Машина оснащена двумя одинаковыми дизельными двигателями Perkins 1006-6TW мощностью 185 л. с. Тяговый расположен спереди и позволяет развивать скорость до 42 км/ч. Задний двигатель приводит в действие противоминный цеп и оснащен гидравлическими насосами для его опускания. Для дополнительной безопасности двигатели могут меняться ролями. Это позволяет покинуть минное поле, даже если один из двигателей получил повреждения.

Рычаги, на которых установлена «молотилка», выполнены из прочной стали, чтобы противостоять взрывам. От передней части корпуса ее отделяет толстый отражающий щит из броневой стали, который берет на себя давление взрывной волны и надежно защищает кабину от осколков мин. Кабина тоже имеет бронирование, которое защищает экипаж от огня стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков мин и снарядов.

Снизу под кабиной установлена дополнительная отбойная пластина для дополнительной безопасности во время взрывов. Шарнирное соединение между осями тоже вносит свой вклад в безопасность, обеспечивая движение колес по одной траектории. Таким образом любые пропущенные мины будут взорваны самыми дальними от кабины колесами. Кстати сами колеса оснащены пуленепробиваемыми шинами, чтобы обеспечить бесперебойное движение в любых условиях.

Задом наперед: как работает Hydrema MCV 910

К заминированной местности Hydrema MCV 910 подъезжает, как обычный автомобиль. При этом ее броневой щит и вал находятся в походном положении для уменьшения общей ширины установки. На месте работы оператор активирует гидравлическую систему поворота/наклона, благодаря чему машина готовится к действию менее чем за 2 минуты без применения каких-либо инструментов.

Прежде чем начать разминирование, оператор может задать тип почвы и глубину воздействия цепей. После этого Hydrema MCV 910 медленно едет задним ходом по минному полю, раскапывая и обезвреживая все мины в полосе своего движения. Такая схема работы оставляет кабину как можно дальше от возможных детонаций.

Управлять процессом разминирования можно вручную из оборудованной поворотными сиденьями кабины. Другая возможность — передать рычаги компьютерной системе электронного надзора и управления, которая предлагает автоматический режим движения с контролем глубины и подстройкой под рельеф местности. Вместе с системами отопления и кондиционирования все это создает комфортные условия для работы и уменьшает вероятность ошибки.

Подытоживая можно сказать, что Hydrema MCV 910 позволяет быстро разминировать большие площади и имеет определенные преимущества перед противоминными цепами размещенными на танках, как, например, немецкая система Keiler. Во-первых, ее водитель находится значительно дальше от цепа и соответственно взрывов. Во-вторых, меньший вес и габариты колесной платформы обеспечивают значительно лучшую мобильность.

В то же время сама система противоминных цепов имеет свои недостатки, главный из которых — невозможность надежно взорвать все 100% мин в зоне работы. Некоторые мины, например итальянская противотанковая мина MAT/6, разработаны так, чтобы быть устойчивыми к цепам. Также эффективному разминированию также может помешать уклон местности более 30%, болотистая почва или большое количество на участке камней диаметром более 5 см.

Технические характеристики Hydrema 910

Год разработки 1996 Производитель Hydrema (Дания) вес 18 т длина 9,2 м (движение)

10 м (разминирование) ширина 2,8 м (движение)

4,69 м (разминирование) Высота 2,7 м Экипаж 1+2 человека (водитель и

опционально оператор) Тип двигателя Два дизельных Perkins

1006-6TW Мощность двигателя 185 л.с. Скорость до 42 км/ч (движение)

1-13 км/ч (разминирование) Бронирование Защита от 7,62 мм пуль

и обломков снарядов