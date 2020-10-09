Обзор аксессуаров Moshi SnapTo для iPhone





Производители автомобилей все еще, словно игнорируют тот факт, что смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Есть, конечно, исключения, но они очень редкие. Далеко не во всех машинах есть продуманное место для смартфона, это не говоря о том, что уже давно можно было найти в салоне место и для пассажирских устройств, где их можно удобно расположить и заряжать. Поэтому вопрос размещения гаджета в своем автомобиле чаще всего остается на самом владельце авто, а не дизайнере интерьера. Бренд Moshi в своем арсенале подготовил серию аксессуаров SnapTo, которые помогут в этом вопросе с iPhone как в салоне авто, так и дома или офисе. В этом обзоре мы познакомимся с парой из них поближе.

Принцип работы аксессуаров SnapTo

Крепления для смартфона в авто и дома Moshi SnapTo работают с помощью магнитов. Гаджет либо вставляется в фирменный чехол с местами для установки таких, либо на него можно наклеить специальное крепление. С другой стороны есть автомобильные и домашние держатели, которые за них «схватятся» без дополнительных фиксаторов. Таким образом все, что нужно сделать, чтобы закрепить смартфон, это прислонить его к холдеру, который его сразу «схватит».

Чехлы с креплениями доступны для iPhone начиная с моделей 7 и 7 Plus. Но если пользователь приклеит упомянутое универсальное крепление к другим смартфонам, все должно работать по такому же принципу, хотя производитель не акцентирует на этом внимание. Для испытаний подопытным оказался подручный старенький iPhone 8 Plus.

Чехол iGlaze Slim Hardshell

Начнем с чехла. В нашем случае это уже знакомый для покупателей аксессуаров Moshi кейс серии iGlaze. Тестовый образец приехал в цвете Pearl White, но еще есть Taupe Pink с «золотистыми» кантами, и Black с «бронзовыми». Такая модель доступна для iPhone 7/8 в обоих размерах, X и Xs. В коробке будет только сам кейс и все, защитную пленку для экрана в подарок не положили.

Конечно, пара лишних миллиметров к корпусу и без этого не самого маленького iPhone 8 Plus вместе с чехлом добавится. Размер смартфона составляет 158,4×78,1×7,5 мм, а весит он 202 грамма. С чехлом габариты возрастут до 163×82×11 мм. На странице с описанием чехла не указан вес, но интернет-магазины пишут, что он составляет 40 грамм. Так что владельцам больших моделей смартфонов стоит приготовиться к тому, что их гаджеты ощутимо увеличатся. Правда, и привыкнуть к этому можно очень быстро.

Зато он должен неплохо защищать при падениях. Естественно, если оно придется на стекло, чехол не спасет, но всевозможные боковые и удары по «спинке» явно будут помягче. К тому же, выступ камеры будет спрятан, что в некоторых случаях поможет. Сам же чехол проходил тестирования по военным стандартам MIL-STD-810G, что должно лишний раз внушить ощущение спокойствия пользователю. Но стоит отметить, что даже при моем довольно высоком уровне осторожности, царапины на глянце появились в первый же вечер использования.

Да, чехол глянцевый. Из-за цвета задней стороны, на покрытии практически незаметны повреждения, но если присмотреться и покрутить его под разными углами, следов использования окажется намного больше, чем хотелось бы. Серебристый кант по бокам особо не пострадал, но вряд ли он будет долго выглядеть именно так, особенно спустя несколько месяцев активного использования (хотя и хочется ошибаться). Также есть и серый выступ, формирующий бортик над экраном. Он поможет защитить стекло от соприкосновения с поверхностью в тех случаях, когда пользователь кладет смартфон на стол экраном вниз.

Внутри чехол без мягкой подкладки. Сидит он очень плотно и вряд ли во внутрь будет попадать много пыли. Там же есть и два выреза для установки магнитов. В комплектах с креплениями они есть и на них нанесен клей для хорошей фиксации на месте. Заодно стоит отметить, что клавиши будут нажиматься без отчетливого «клика», хотя несрабатываний или наоборот, случайных нажатий, не было. Также и переключатель беззвучного режима выходит «спрятан» и к нему будет сложнее добраться, как и ненароком задеть.

Пользоваться таким чехлом вполне удобно. Нужно слегка привыкнуть к его габаритам, но с учетом того, что внутри него устанавливаются магниты, он еще и не такой большой, как мог бы быть. Глянец слегка скользковат, но в отличии от стеклянного смартфона, он все же куда более ухватистый. Но заказывать вслепую такой я бы не советовал, кому-то подобное покрытие и ощущения разных типов пластика может не понравиться. Ну и стоит помнить, что чехол лучше держать подальше от, например, кредитных карт, чтобы те не повредились. Зато с ним можно все также пользоваться индукционными станциями.

Автомобильные крепления SnapTo Universal Car Mount

Редакцию посетили два варианта автомобильных креплений SnapTo — обычное и с индукционной зарядкой. Принцип работы у них совершенно одинаковый, только в комплекте со вторым есть дополнительный кабель для подачи питания. Остальное наполнение коробок выглядит практически одинаково в обоих случаях: само крепление с «захватом» для установки в вентиляционную прорезь, кронштейн с липкой основой и «присоской», пара магнитов для чехла, а также магнитная площадка для смартфона со специальной «линейкой» для центровки при установке.

Оба крепления пластиковые, а поверхность, с которой соприкоснется смартфон, сделана из софт-тач-материала. У SnapTo с индукционной зарядкой также есть четыре небольшие прорези для вентиляции и пара световых индикаторов работы. При этом у обеих моделей есть и сильное «колено», с помощью которого можно выставить необходимую позицию смартфона.

Если же вариант установки к дефлектору невозможен или неудобен, можно воспользоваться кронштейном. Закрепить его можно на стекло или любую удобную панель, лишь бы она позволяла схватиться «присоске». Сама «ножка» с фиксатором для смартфона может двигаться на 180° по вертикали, но основные корректировки позиции все равно делаются с помощью «колена» на креплении для смартфона.

Цвет «штатива» исключительно черный, а корпусы площадок креплений для смартфонов черные или серые, в зависимости от модели (черный у варианта с зарядкой). В светлом салоне такой аксессуар будет черным пятном, когда смартфона не будет на месте. Но вряд ли это настолько принципиальный момент, тем более, если владелец всегда будет пользоваться креплением. В темном салоне, конечно, все будет смотреться отлично.

Есть еще вариант с приклеиваемой платформой без «присоски». Он немного изящнее выглядит, но менее универсальный, так как переклеить его нельзя. Но если сразу угадать с позицией, то визуально это будет более приемлемый вариант. Правда, с места водителя в любом случае будет видно только смартфон, так что нужно просто выбрать подходящую опцию в зависимости от требований к устройству.

Домашнее крепление SnapTo Wall Mount

В серии SnapTo есть вариант для установки магнитного крепления дома или в офисе. Wall Mount — это такое же крепление, как были выше, только предназначены для установки в помещении, и на двухсторонний скотч. В комплекте есть сама платформа и пара магнитов для установки в чехол. Также производителем сразу установлены наклейки для монтажа.

Такой способ крепления может быть полезен в тех местах, где для смартфона не всегда есть место. Например, где-то на кухне, где часто готовится еда. Таким образом смартфона не будет на столе, он не будет мешать, на него не будут лететь капли, крошки и прочая мелочь, а при этом можно будет смотреть видео, оставить открытым какой-то рецепт, окно чата и прочее. Тоже самое может быть там, где пользователь занимается упражнениями, возле кровати или на каких-то ее декоративных элементах, в гараже возле инструментов, на рабочем месте в офисном open space… В общем, разместить такой крепеж можно там, где удобно пользователю, лишь бы это была ровная поверхность.

Крепится платформа на паре полосок двухстороннего скотча 3M. Продумать место стоит заранее, ведь много раз переклеить устройство не получится. Да и стоит продумать момент, при котором после демонтажа не останется повреждений на поверхности. А что удобно, так это возможность повернуть платформу на 90°, что позволит использовать смартфон как в вертикальной, так и горизонтальной ориентации.

Еще есть вариант индукционной зарядки, которая выглядит очень похоже и тоже имеет крепление для статической установки. Такая, конечно, будет выглядеть логичнее на рабочем месте или около кровати. Но придется мириться с проводом, если нет возможности его «спрятать». В нашем распоряжении для ознакомления попался обычный образец Wall Mount, без такой функциональности. Он немного тоньше (86×65×9 мм) и весь крепится к поверхности, в то время как второй вариант размещается на небольшой платформе, которая как раз клеится так же.

Аксессуары SnapTo в работе

У меня не очень богатый опыт использования подобных автомобильных аксессуаров. Проведя пару недель со SnapTo Universal Car Mount выводы оказались достаточно очевидные. Начнем с того, что и Car Mount и Wall Mount достаточно крепко «хватаются» за чехол и в основном хорошо исполняют свою роль. Но без нюансов и пары неприятностей не обошлось.

«Примерка» Car Mount со штативом в паре с iPhone 8 Plus показала, что в моем случае установить устройство лучше в дефлектор. Так смартфон не перекрывал часть обзора и относительно гармонично вписывался в интерьер, не мешая при этом основному дисплею в салоне. Приятный «побочный эффект» от такой установки — летом смартфон и крепление с индукционной зарядкой буду дополнительно охлаждаться. Зимой же стоит прикрыть поток теплого воздуха, чтобы не подогревать гаджеты.

Независимо от установки, будь то штатив или дефлектор, для варианта с индукционной зарядкой нужно подвести провод питания, который соответственно должен подключаться к USB-порту или отдельному зарядному устройству (напомню, в комплекте есть только провод стандартной длины). Чтобы не нагружать интерьер шнуром, можно попробовать вмонтировать его в отделке салона, но в большинстве случаев понадобится сторонняя помощь и дополнительные затраты на это (плюс покупка зарядного устройства, если такого еще нет и в машине нет мощных USB-портов).

Если же в машине есть поддержка CarPlay и Android Auto, в индукционной зарядке будет смысл только если есть возможность беспроводного подключения к ГУ автомобиля. В обратном случае, очевидно, заряжаться смартфон будет напрямую от подключения и доплачивать за дополнительную функцию не будет смысла.

iPhone 8 Plus неплохо держался в случае с обычным Car Mount, а со второго варианта он пару раз таки отпал, когда машина попадала на неровности (один раз, правда, это было на улице Марка Вовчка в Киеве; все, кто там хоть раз проезжали, не удивятся этому). По ощущениям, все крепления держали смартфон относительно одинаково, но универсальная наклейка «хваталась» немного сильнее, чем чехол. Возможно, с другими чехлами эффект может минимально меняться. Ну и с учетом веса, большие модели iPhone (7/8 Plus, Xs/11 Pro Max, 11) или другие смартфоны с похожим весом (около 200 грамм), могут периодически падать, что само по себе не очень приятно ни для смартфона, ни для отделки салона. Теоретически, iPhone’ы поменьше будут увереннее держаться на месте.

В свою очередь, чехол вполне хорошо смотрится. Проблема в том, что он глянцевый и моментально покрывается мелкими и средними царапинами даже при аккуратном использовании. Как я уже говорил, буквально за первые несколько часов на нем появилось «отметины». Правда, чтобы их рассмотреть, нужно целенаправленно их выискивать, а если не присматриваться, то все выглядит в порядке, ведь в глаза эти повреждения особо не бросаются.

А вот для Wall Mount я так и не нашел у себя дома места, где хотел бы так закрепить смартфон. Но, опять же, это очень индивидуально и у каждого пользователя будет свой довольно уникальный опыт в зависимости от места установки.

Вывод

Магнитные крепления для смартфонов есть у разных производителей и найти подобное решение не так и сложно. Вариант от Moshi в виде линейки аксессуаров SnapTo предоставит разные опции таких устройств для дома и авто. Пользоваться таким в машине мне в основном понравилось. Если бы не пара случаев, когда платформа «теряла» смартфон, то придраться было бы сложно. Но впечатления были бы совсем другими, если бы от этих падений остались следы на декоративных элементах салона.

Так что для фанатов езды по бездорожью такие устройства будут не лучшим решением. Но в городских условиях и на маршрутах с относительно ровными дорогами, SnapTo будут достаточно удобными и простым в использовании вариантом для фиксации смартфона на месте, особенно для не очень больших аппаратов.